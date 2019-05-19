Древнее ведическое пророчество о Золотом веке в России и возрождении обновленного СССР в 2020-2035 годах

Мы с вами во многом привыкли к рациональному восприятию мира, оценивая события, факты и тенденции преимущественно с материалистической точки зрения.

Вместе с тем, интерес к пророчествам и предсказаниям у многих силен, в силу того, что они имеют свойство сбываться.

Понятное дело, что этих самых пророков очень мало, поскольку это дар, а дар дается далеко не каждому.

Вместе с тем одно из пророчеств пришло к нам из Индии.

Тем интереснее, что по сути цивилизация Индии очень тесно связана с русской цивилизацией.

Есть мнения, что именно русы принесли в Индию и ведическую культуру и цивилизацию.

Одним из прямых доказательств того является то, что санскрит - священный язык индийских брахманов - по сути своей старорусский.

Даже сегодня, учитывая то, что сменилось множество поколений и эпох и язык развивался и претерпел ряд изменений, все равно можно понять о чем говорит человек на санскрите.

Это пророчество передал служитель одного из храмовых комплексов Индии.

Он сообщил, что есть пророчество, которое произойдет после нескольких ключевых знаков и на этот момент они произошли.

Так вот, исходя из этого древнего предсказания, если кратко, Россия начиная с 2020 года станет преображаться и постепенно становиться государством по ведическому образцу.

То есть будут выполняться главные критерии: сильная центральная власть, свобода слова и социальная защита граждан.

Причем, именно Россия, имея опыт как монархии и демократии так и социализма, сможет спаять в себе все положительные качества воедино...

Эти процессы запустятся однозначно и будут проходить с 2020 по 2035 годы максимально интенсивно...

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Мне конечно хочется верить наимудрейшему и возможно в 7528 году от сотворения мира в звёздном храме действительно мир начнёт меняться, но… Пока ни каких подвижек не видать. Хотя на счёт времени… В общем в этом, что-то есть, как говорил Достоевский? «Время есть отношения бытия к небытию», возможно, но мне кажется в этом существует разгадка нашего с вами бытия "Земля народов Ара от веков Траяна не знала бы смут и была бы недоступной рохданитам, как Индия, если бы не властвовала стихия разума. Здесь мед .мешали с дегтем, здесь, созерцая малое, искушались великим; были тварью, да, затая гордость, измыслили себе судьбу Творца. И если в этот век не остудить огня славянского и не прервать Пути, питающие дух, к Ра мольники в веках прославятся и потрясут весь мир, с таким трудом завоеванный. Но если они смирят свой буйный нрав и укротят стихию разума, счет времени в мире пойдет не от сотворения мира богом Иеговой и даже не от рождения Христа – даждьбожьи внуки примут свой календарь и вновь станут жить по нему.

А миром правит тот, кто движет Время!"

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5cd51cf5d3406000b2de19a5/drevnee-vedicheskoe-prorochestvo-o-zolotom-veke-v-rossii-i-vozrojdenii-obnovlennogo-sssr-v-20202035-godah-5cdcfea0c4964500b2b0cbc8