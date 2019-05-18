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Государственный долг США 1934-2019

16:50. 18 мая 2019 Просмотров - 178 Один комментарий Опубликовал:

Государственный долг США с 1934 года на основе официальных государственных данных.
Указаны года и даты взятия очередных "вершин".
Разумеется, это тот случай, когда такой долг отдать невозможно, да никто и не собирается его отдавать. Более того, нет никаких причин, чтобы этот долг не увеличивался далее.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4998905.html

Метки: долг, США, экономика

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