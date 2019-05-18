Государственный долг США 1934-2019
16:50. 18 мая 2019 Просмотров - 178 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Государственный долг США с 1934 года на основе официальных государственных данных.
Указаны года и даты взятия очередных "вершин".
Разумеется, это тот случай, когда такой долг отдать невозможно, да никто и не собирается его отдавать. Более того, нет никаких причин, чтобы этот долг не увеличивался далее.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4998905.html
Зато считать удобно – по триллиону в год. Пора уже отбросить условности и надо говорить, что не в долг, а просто дань.