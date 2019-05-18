Государственный долг США 1934-2019

Государственный долг США с 1934 года на основе официальных государственных данных.Указаны года и даты взятия очередных "вершин".Разумеется, это тот случай, когда такой долг отдать невозможно, да никто и не собирается его отдавать. Более того, нет никаких причин, чтобы этот долг не увеличивался далее.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4998905.html