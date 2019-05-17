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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 мая 2019

16:12. 17 мая 2019 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:

В сирийском Манбидже прогремел взрыв, есть жертвы

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Передовая. США наступают на Иран

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«Филиал ада» у военной базы США в Сирии (ФОТО)

«Филиал ада» у военной базы США в Сирии (ФОТО) | Русская весна

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем соблюдения режима прекращения боевых действий и оказания помощи населению Сирии является положение в лагере беженцев «Рукбан», в котором складывается крайне тяжелая гуманитарная ситуация.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Общая численность временно перемещенных лиц, находящихся в нем, составляет порядка 30 тысяч человек, из которых около 10 тысяч — боевики подконтрольной США группировки «Джейш Магавир ат-Таура» и члены их семей.

Отсутствие сертифицированных медучреждений и квалифицированного персонала на территории лагеря привели к катастрофическому положению в сфере здравоохранения. Бесплатная медпомощь оказывается только в клинике ООН на территории Иордании, попасть в которую крайне трудно, так как подконтрольные США боевики создали условия взимания запредельных по суммам пошлин с обязательным условием обратного возвращения. 

Условия проживания в лагере «Рукбан» не соответствуют самым элементарным санитарным нормам. Люди ютятся в ветхих лачугах без воды и электричества. Уборка и вывоз мусора не осуществляется. Из-за этого с каждым днем возрастает риск заражения инфекционными заболеваниями.

Остро стоит проблема обеспечения населения лагеря питьевой водой. И она в основном поступает с территории Иордании. Пунктов выдачи воды всего два. При этом качество питьевой воды крайне неудовлетворительное и требует дополнительной очистки и кипячения. А в последнее время из-за наступления жары администрация лагеря резко снизила количество потребления питьевой воды.

Из-за отсутствия денег у беженцев на территории лагеря развито «продуктовое» рабство. Оказываемая по линии международных организаций помощь практически полностью попадает в руки боевиков, которые распоряжаются ею по своему усмотрению. 

По официальным данным представителей ООН, около 95 процентов населения лагеря желают покинуть «Рукбан» и хотели бы это сделать при помощи международного сообщества и под контролем ООН, так как являются заложниками вооруженных группировок. Плата за выход из лагеря одной семьи, которую установили боевики, доходит до полутора тысяч долларов США. 

Вся полнота ответственности за создавшийся гуманитарный кризис и беззаконие в «Рукбане» лежит на США, незаконно оккупировавших этот район и использующих гуманитарные проблемы беженцев для обоснования своего военного присутствия на юге Сирии. Ликвидация американской стороной 55-километровой зоны вокруг Эт-Танф приведет к закрытию лагеря «Рукбан» и решению гуманитарной катастрофы на юге Сирии.

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«Филиал ада» у военной базы США в Сирии (ФОТО) | Русская весна
«Филиал ада» у военной базы США в Сирии (ФОТО) | Русская весна
«Филиал ада» у военной базы США в Сирии (ФОТО) | Русская весна
«Филиал ада» у военной базы США в Сирии (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Атака с неба в Сирии

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: главное, компиляция

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