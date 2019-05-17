Какие идеи продвигаются через телешоу «Обмен домами»?

В начале хочу сказать в общем о телевизионных реалити-шоу. Это, наверное, один из самых эффективных методов влияния на зрителей. Ведь позиционируется, что в этих передачах показывают реальную жизнь, а не художественный вымысел. Так легче всего подобраться к голове телезрителя, ведь это не выдумка, не взгляд режиссера, а реальность – такая, какая она есть. Мало кто понимает, насколько можно исказить реальность, создавая эфир передачи. Плюс к этому, в ТВ-Шоу часто много юмора, который удачно маскирует скрытые посылы.

Сейчас очень популярен телеканал «Ю», эфирное время которого почти полностью забито реалити-шоу. Зайдя на сайт канала, на главной странице увидела рекламу передачи «Обмен домами».

Программа «Обмен домами» транслируется на телеканале «Ю» недавно. На момент написания рецензии вышло 10 серий. На сайте говорится о том, что это реалити, в котором герои переживают настоящее приключение. На несколько дней люди из абсолютно разных миров меняются домами и судьбами. Жители мегаполиса испытают жизнь в юрте, обитатели шикарных апартаментов узнают, что такое сени и удобства на улице. Цели данного ТВ-Шоу прописаны следующие: «Обмен домами покажет, какие вопросы давно наболели в каждой семье и чего им на самом деле не хватает для счастья».

Давайте разберемся, на какие цели действительно работает это Реалити-шоу. Для оценки возьмем самую новую 10 серию 1 сезона.

Итак, нам сначала представляют семью Калошиных: Михаил, его родители, жена Анна и сын Василий. Семья, надо сказать, далеко не из бедных, и даже не среднего достатка. Мужчины занимаются собственным строительным бизнесом, сами построили свой дом стоимостью 8,5 млн. руб. в элитном поселке Санкт-Петербурга. Это новый большой дом с заграничным дизайном, светлый, чистый, с большим количеством высоких окон.

Затем нам показывают семью Очиловых: муж Баходир, жена Елена и двое маленьких детей. Они живут в стареньком, неухоженном доме, не так давно доставшимся им от родителей. Это обычные, простодушные люди с небольшим достатком, коих в России большинство. Их дом требует больших финансовых и временных затрат, но они очень любят и ценят свое жилище, говорят, что для них дом –крепость, место для уединения от всего мира.

После знакомства телезрителей с семьями и озвучивания сути передачи, русская душа начинает требовать справедливости: богатых – в дом бедняков! А Очиловы пусть хоть немного порадуются, живя в мире богачей! Зачем нам показывают жизнь людей с настолько разным финансовым положением? Чтобы лишний раз напомнить народу о том, какая сильная денежная пропасть между богатыми и бедными? Чтобы показать, насколько сильно различие не только в материальном плане, но и во всем остальном?

Да, второй пункт у создателей ТВ-шоу получился просто фееричным. Богатая семья Калошиных показана просто замечательными людьми: в доме у них порядок и идеальная чистота, несмотря на то, что внутренний дизайн дома только в светлых тонах, многочисленные окна сверкают чистотой, все члены семьи друг друга любят и уважают, бабушка-пенсионерка очень энергичная, у нее много разных хобби, она занимается йогой, все в прекрасной физической форме, питаются здоровой пищей. И это все, конечно, было бы замечательно, если бы создатели передачи не показали нам следом полную противоположность – небогатую семью Очиловых. Дом у них в печальном состоянии, требует косметического ремонта и снаружи и внутри, дома беспорядок, везде пыль и паутина, ржавчина. И отношения в семье соответствуют дому – муж может прикрикнуть на жену и детей, дети непослушны, отец семейства показан ленивым и сваливающим все дела на жену, и в завершение картины показано, как их ребенок падает во дворе дома лицом в грязь! Вот же какие свиньи!

При этом семья Очиловых у меня вызвала умиление. Если отбросить ту чернуху, в которую их специально макнули создатели шоу, то можно увидеть, что они все очень любят и ценят друг друга, папа души не чает в своих детях, ласково и с улыбкой о них говорит, заботится, оберегает, он – глава семейства, а жена его любит и уважает. Он говорит о том, что в своем доме всегда есть работа – подремонтировать, убрать, разные хозяйственные дела. А проблема неухоженности дома, по всей видимости, лишь в отсутствии финансовых возможностей и времени. Но все это, конечно, не увидит телезритель, которому только что показали, насколько плохи эти люди и условия, в которых они живут. Сложилось ощущение, что дом Очиловых в отличие от дома Калошиных специально абсолютно не готовили к съемкам, ведь можно было элементарно навести в доме порядок, подклеить отрывающиеся обои и убрать пыль, но этого не сделали!

Калошины же, попав в покосившуюся избушку, как только ни унизили хозяев дома: нашли мертвого паука, который, по их мнению, умер в этом доме с голода, высмеяли одежду хозяев, с сарказмом радовались тому, что в доме есть унитаз, душ и стиральная машина. Обнаружив подполье с соленьями на зиму, они «весело» пошутили над тем, что это запасы на Апокалипсис. Да и вообще все издевательства Калошиных над домом и укладом Очиловых хорошо замаскированы юмором. Кроме одного. Очень недвузначно намекнули нам, что по семье Очиловых давно «опека плачет».

После того, как показали плачевное состояние дома и антисанитарию повсюду, и озвучили, что дом непригоден для жизни, в кадре сделали акцент на детской комнате, в которой дети местами оторвали обои, и спальное место находится на полу. Бабушка Калошиных заявила, что если ребенок до 5 лет живет в таких условиях, то даже при переезде в хороший дом он всё равно всю жизнь будет помнить оторванные обои. Также, видимо, «чисто случайно» потух газовый котел, и когда неумелые люди пытались его разжечь, произошел небольшой взрыв. Как же дети живут здесь! Калошины где-то в надворных постройках нашли строительный мусор и сказали, что детям очень опасно находится в этом хламе. (Да дети там, возможно, ни разу и не были! Кто сказал, что их туда пускают!?).

При этом действительно опасная и крутая лестница без перил в богатом доме, на которую Очиловы не отпускают играть детей, опасности, оказывается, не представляет, ведь ребенок Калошиных с рождения по ней ползает! Не забыли показать, как отец Очиловых символически хлопает по попе своего ребенка за непослушание и угрожает ему ремнем. А мама в какой-то момент не справляется с двумя малышами, у нее нет возможности отлучиться даже в туалет! И апогеем всего этого показан ребенок богатых родителей, который попав в этот дом, начинает сильно плакать и пытаться сбежать оттуда, говоря, что ему здесь не нравится, и он хочет домой. В общем, показали нам, что в таких условиях детям жить нельзя, что дети готовы бежать оттуда, куда глаза глядят! Вот так незаметно, но целенаправленно, готовят массы к одобрению ювенальной юстиции.

Далее нам снова воспевают, как хороши, добры и бескорыстны богатые люди. Они потратили все деньги, оставленные им хозяевами дома, на ремонт и даже свои деньги вложили! Несмотря на то, что они вегетарианцы, на новом месте они по правилам дома готовят и едят мясо, а своим заместителям, семье Очиловых, они в подарок оставили полет на самолете! А что же Очиловы? Они перебили в чужом доме посуду, перепачкали окна, нарушили вегетарианскую ауру приготовлением мяса. Им не понравилась ни обстановка в доме, ни вегетарианская еда, ни полет на самолете! Неблагодарные! А что они оставили Калошиным в подарок в их доме? Откачку выгребной ямы! Да-да, это, по всей видимости, лучшее решение создателей программы для очернения бедной семьи.

Итак, что мы имеем в итоге по окончании просмотра: люди из богатой семьи – интеллигентные, добрые, бескорыстные, щедрые, чистоплотные, а вот люди из бедной семьи – полная им противоположность: грязнули, грубияны, ленивые, неблагодарные, жадные (экономили деньги в магазине и возмущались высокими ценами), неправильно воспитывают детей.

Да, конечно, семья Очиловых далека от идеала, но они и не такие монстры, какими их выставили! Зато богатую семью Калошиных показали безупречными. Явно тут была проведена большая работа по поиску нужных семей и съемке «правильных» моментов!

Теперь можно озвучить реальные цели, на которые работает ТВ-шоу «Обмен домами»:

Дискредитация традиционной семьи и традиционных методов воспитания. Дискредитация деревенского уклада жизни. Привитие установки: богатые люди – хорошие, бедные – плохие. Продвижение культа денег, роскошной жизни. Подготовка общественного мнения к внедрению ювенальной юстиции. Пропаганда выставления личной жизни напоказ.

Анна Гогоберидзе

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/kakie-idei-prodvigayutsya-cherez-teleshou-obmen-domami/