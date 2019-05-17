Дубина для чиновников или сможет ли народ воспользоваться Указом №193?!

Скажите мне вы довольны работой чиновников? Если нет, то что вы делаете для того, чтобы изменить положение, как заставить чиновников отвечать за результаты своей работы, что они не делают с момента развала СССР?

Кто-то скажет: «что я могу один!» И один человек в поле воин, а если воспользоваться интернетом и представить консолидированный социальный заказ (пресловутые «репосты» и обсуждения), то правительство не сможет проигнорировать информационное обращение, а если проигнорирует, то будет выглядеть как «голый король» в сказке – их ложь будет очевидной!

Тем более, если появился Указ №193 от 25 апреля 2019г. «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц…», я уже начал его анализ в первой статье и сделал свои предложения, чтобы оценить работу чиновников с народной точки зрения, они ведь себя не обидят… но если вы подключитесь, то наверняка будет составлен самый оптимальный вариант предложений, ведь «…две головы лучше», вариант контроля за работой чиновников!

От вас зависит будет ли этот Указ «дубиной» народной или вы так и будете продолжать плакаться по интернет-углам…

Да они нас не звали, но есть статья 3 Конституции и мы можем сказать своё мнение и они не смогут его проигнорировать… так и нужно - принуждать их к работе, ведь пока, если перефразировать слова Сталина: других чиновников у нас нет (пока)!

В данной статье рассмотрим второй пункт оценки эффективности работы чиновников, а именно:

2. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.

И если в первом пункте Указа, который был проанализирован ранее, задание разработать методику оценки эффективности работы чиновников, давалось Администрации президента, то этот пункт и последующие должны сами для себя разрабатывать чиновники Правительства.

Здесь уместно будет сказать об уже разработанных, существующих методиках оценки количества высокопроизводительных рабочих мест. Больше информации вы можете найти в интернете сами, я же обращу ваше внимание на два источника:

- Аналитический вестник №28 (546) «О методике расчёта показателя прироста высокопроизводительных рабочих мест (по материалам научно-методического семинара Аналитического управления);

- «Временная методика расчёта показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году», приказ Росстата от 21.02.2013 № 70

Нет смысла повторять всё, что написано в этих документах и методиках (вы можете это сделать сами), судя по вестнику «Совета федерации» было проведено много исследований разных ведомств и служб, в том числе и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и других организаций, созданных для таких целей и получающих деньги за подобную работу… но результат далёк от идеала!

Отношусь с уважением к людям, осуществлявшим составление прошлых методик, но вынужден сказать, что в них, несмотря на кажущуюся наукообразность присутствует скорее эмпирический, чем метрологический подход…

Ну, например, решение относить к воспроизводительными рабочим местам (ВПРМ) рабочие места:

- по объёму заработной платы;

- по объёму производства;

- по объёму выработки на одно рабочее место;

- по объёму добавленной стоимости в сравнении с шестью высокотехнологичными странами (в том числе Индия, Бразилия);

- по изменению объёма производства по сравнению с базовым;

- по соотношению числа руководителей и специалистов высокого уровня в числе работников;

- по распределению зарплаты среди работников;

- и т.п.

Грустно было читать как исследователи сначала применили одну методику, подсчёта, но количество ВПРМ оказалось чуть ли не выше чем президент своим Указом запанировал аж в 2020г., естественно ума «исследователям» хватило (ведь если рубеж, указанный президентом, достигнут, им поставят уже другие задачи), и они стали искать другую методику и когда рассчитываемый результат стал более-менее правдоподобным, остановились на нём…

Такое ощущение, что вся фундаментальная наука советского периода, как в фильме «Кавказская пленница», «выброшена в пропасть», все просто перекладывают свои эмпирические представления на задание президента, только один «Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН», попытался хоть как-то подвести метрологическую базу под исследование, задавшись определением понятия «высокопроизводительное рабочее место» - ведь если ты не определился с тем, что ищешь – как ты это можешь найти!

Вот пример поисков, а «что такое есть «высокопроизводительное рабочее место»» от «Института народнохозяйственного прогнозирования РАН»:

Высокопроизводительное рабочее место – вновь созданное или модернизированное рабочее место, производительность труда на котором в рассматриваемый момент времени на заданную величину превосходит базовую (например, среднюю по сектору (региону, отрасли)). Такое определение можно назвать «динамическим» определением высокопроизводительного рабочего места, поскольку через условие выхода на целевой показатель задаются и необходимые ежегодные темпы роста производительности труда. Верно и обратное – рабочее место, относящееся к такой совокупности рабочих мест, является высокопроизводительным

Давайте и мы посмотрим, а сможем ли мы найти реальную методику подсчёта ВПРМ и кроме этого попробуем определить насколько показатель «количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики» важен для благосостояния народа?

Вот информация из интернета о ВПРМ за прошлые периоды:

По данным Росстата, в прошлом году число высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в России выросло почти на 2,4 млн - на 13,9%. До этого максимальное значение показателя было зафиксировано в 2012 году, когда он составил почти 1,85 млн. Наибольший прирост ВПРМ - 30,7% - в 2018 году был зафиксирован в Якутии. В Москве он составил 19,5%, в Санкт-Петербурге - 10,4%, в Крыму - 6,4%, … единственным регионом, где число высокопроизводительных рабочих мест сократилось, оказался Ненецкий автономный округ - там их количество в 2018 году уменьшилось на 1,6% по сравнению с годом ранее. "Методика Росстата построена на том, что они смотрят на зарплаты. Если у бюджетников зарплата перед выборами выросла, то по этой методологии должно вырасти число высокооплачиваемых высокопроизводительных рабочих мест. Но вся эта методология очень спорная"… методика расчёта прироста ВПРМ, которой пользуется Росстат, отражает не уровень производительности, а средний уровень зарплаты в организации. "Он [показатель] показывает долю людей, которые работают в организациях, где средняя заработная плата выше некой планки. Если в организации директор получает миллиарды, а все остальные нищие, то, соответственно, это будут всё высокопроизводительные рабочие места"...

Как видите, методика подсчёта высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) не просто некорректная, она даёт данные совсем других показателей экономики, а именно «рост средней заработной платы по секторам» и, если говорить честно, призвана просто сделать вид «что правительство работает», ведь иначе была бы найдена корректная и универсальная методика…

Вот посмотрите: если брать за показатель количества ВПРМ добавленную стоимость, то у каждой отрасли она будет разная, а есть такие отрасли как земледелие (например, выращивание хлеба), где добавленная стоимость ограничена, но это ведь не значит, что аграрии работают не высокопроизводительно?!

Кто-то скажет, что «Рекомендациями…» предусмотрено относить рабочее место к ВПРМ по превышению установленных критериев:

Величина критерия по показателю «добавленная стоимость в расчёте на одно замещённое рабочее место» устанавливается исходя из среднего уровня валового внутреннего продукта в расчёте на одно замещённое рабочее место по шести крупнейшим экономикам мира (за исключением России), измеренным с использованием паритета покупательской способности. Величина критерия пересматривается ежегодно с учётом динамики валового внутреннего продукта в расчёте на одно замещённое рабочее место в шести крупнейших экономиках мира.

Поняли? Нет!

Объясняю: речь идёт о ВПРМ (высокопроизводительных рабочих места) но значение берётся среднее, так вы боретесь за высокую производительность или за среднюю по шести экономикам мира?!

Может кто-то скажет, что такой подсчёт корректен – ну «типа» мы ориентируемся по лучшим экономикам мира, но этот факт показывает на фиктивность подсчётов, показатели просто «натягиваются» на любой результат, а то, что условия могут отличатся не только в каждой из шести экономик, но и в экономике РФ в разных регионах — это разве не понятно?!

Где-то в мире, можно собирать по три урожая за год, а у нас зона рискованного земледелия, это что значит у нас люди на земле не трудятся высокопроизводительно?!

Да предыдущая методика предусматривала различные категории, но неужели нельзя найти универсальные для всех параметры?!

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определится что в существующей культуре понимается под понятием «высокая производительность»:

Производительность труда — показатель, характеризующий результативность труда, отображающий численное значение количества продукции за единицу времени. Производительность труда измеряется количеством продукции, выпущенной работником за единицу времени.

Как видите в существующей мировой культуре не заработная плата, а количество продукции является показателем производительности труда!

Обычно под производительностью труда в экономической статистике разумеется фактическая производительность труда , однако в экономической кибернетике, в частности, в модели жизнеспособных систем Стаффорда Бира, вводятся понятия наличной и потенциальной производительности труда. Обратная величина производительности — трудоёмкость — измеряется количеством времени, затрачиваемым на единицу продукции.

Если принять предложенную парадигму, то добиться высокой производительности можно:

- изменением трудоёмкости, т.е. количества времени затрачиваемого на производство единицы продукции;

- увеличением количества произведённой продукции в единицу времени, что непосредственно влияет на повышение эффективности производства, так как в одном случае сокращаются текущие издержки на производство единицы продукции;

Под рентабельностью системы в целом понимается такой режим управления многоотраслевой производственно-потребительской системой общества, в котором её спектр производства в расчёте на душу населения, оцениваемый по базовому прейскуранту начала рассматриваемого срока времени к концу его возрастает.

Значит понятие «высокая производительность» подразумевает производительность выше чем «обычно».

Следовательно, используя термин оценка деятельности чиновников по «количеству высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики» создатели Указа должны были иметь ввиду, что количество ВПРМ должно расти, по сравнению с предыдущим периодом, только в этом случае работа чиновников правительства будет признана эффективной.

Таким образом, если понимать буквально такое словосочетание как «высокопроизводительные рабочие места во внебюджетном секторе экономики», то это означает ТОЛЬКО те рабочие места, которые из просто «производительных» перешли в «высокопроизводительные» путём увеличения производства продукции за единицу времени, или при увеличении рентабельности, что отражается в СНИЖЕНИИ цены на продукцию.

И понятие ВПРМ не отражает создание новых рабочих мест до тех пор, пока не будут утверждены стандарты «производительных и высокопроизводительных рабочих мест» и совсем не отражает увеличение заработной платы ни среднее ни по отрасли, ни на конкретном рабочем месте!

Но продолжим анализ и оценим данный пункт по пяти выбранных нами критериям, а именно:

1.Оглашённые и понимаемые по-умолчанию цели данного пункта в Указе, т.е. какая видимая цель указа (вектор цели) и какая цель скрывается за формулировкой?

2.Насколько эффективен приведенный в Указе параметр для оценки деятельности чиновников в их работе по повышению благосостояния народа и насколько цели Указа могут быть достигнуты при предложенной формулировке?

3.Как будут сниматься обратные связи по оценке деятельности чиновников при выполнении данного указа?

4.Кто будет давать оценку деятельности чиновников (судьи, кто)?

5.Насколько легко будет обмануть контролёров в оценке исполнения чиновниками Указа?

6.Выводы и пролетарские дополнения.

Итак, оглашённые цели появления данного пункта Указа — это оценить эффективность работы правительства страны по таким показателям как создание рабочих мест, но не просто мест, а высокопроизводительных рабочих мест.

И если не вдаваться в детали и не читать «их методики подсчёта», то выглядит всё хорошо, так как человек может подумать, если будет больше рабочих мест, то будет больше занятых людей с хорошей зарплатой, но в умолчаниях остаётся то, что подсчёт количества ВПРМ осуществляется по статистическому росту средней зарплаты в отрасли и если на миллион нищих придётся один миллиардер, то получается, по «их методике», что все получают хорошую зарплату и это рост ВПРМ!

Но это же ложь, и перед чиновниками вопрос стоит не в том, как создать такие места, а вопрос в том, как отчитываться по этому показателю перед президентом!

Поэтому, если не изменить методику подсчёта, цели по-умолчанию – это создать для чиновников комфортную среду в условиях, когда результат можно будет нарисовать любой!

Поэтому отвечая на 2,3,4,5 вопросы критериев, ясно, что предложенная оценка деятельности чиновников при существующей методике подсчёта ВПРМ неэффективна, так как позволяет создавать результат «из ничего», ею невозможно оценить реальную эффективность чиновников.

Каковы же наши, пролетарские предложения?

Давайте определимся, вот вы строите завод, который будет производить продукцию «N», разве в технико-экономическом обосновании вы не будете знать расчётное количество продукции, которое сможет выпускаться на оборудовании?!

И никто не собирается работать «в пол силы», когда строит завод, обычно уже заранее известны рынки сбыта, иногда даже заключены контракты на поставку продукции!

Поэтому тот факт, что на производственных мощностях есть «запас» для повышения производительности говорит о чём?

Что: либо нет спроса, либо нет сырья, либо нет рабочей силы, либо нет оборотных средств, … добавьте свой вариант…

Значит достаточно контролировать (регулировать) изменение в этих четырёх категориях, и вы сможете из «простого» рабочего места сделать высокопроизводительное!

А если вы выпускаете «максимум» от возможностей оборудования, как вы ещё увеличите производительность?! Правильно, за счёт модернизации, научной организации труда и других известных мероприятий.

А если вы выпускали меньше чем можете, то желание чиновников о высокопроизводительном вашем производстве изменят что-либо без устранения причин по которым вы производили меньше?

Поэтому для метрологически-состоятельного учёта ВПРМ необходимо синхронизировать понятийный аппарат (принять одинаковы для всех стандарты), создать условия для увеличения производительности и провести другие мероприятия, по результату которых как раз и можно будет судить о том ВПРМ это или просто РМ, т.е. работают чиновники или нет!

Необходимо ввести стандарты, которые используются во всём мире, того что имеется в виду под понятием «рост количества высокопроизводительных рабочих мест» (ВПРМ), а для этого ввести в методику расчёта эффективности такие показатели как:

1. рост количества продукции по сравнению с предыдущим периодом;

2. снижение затрат (увеличение рентабельности) производства на единицу продукции за период, по сравнению с предыдущим (не аналогичным, т.е. не год назад, а всего месяц, так как на размере инфляции можно таких чудес написать…);

3. снижение цены на единицу продукции по сравнению с предыдущим (не аналогичным) периодом, ведь если увеличилась рентабельность обязательно снизилась цена.

Таким образом, если мы действительно считаем, что рост высокопроизводительных рабочих мест нужен стране, у нас есть три контрольных параметра, маркера состояния процессов, по которым можно анализировать очень просто и даже не специалисту.

Как видите всё очень просто видно по предложенным трём маркерам процессов, но мы пока следовали в ключе логики пункта Указа и не пытались перейти на уровень выше, т.е. данный пункт предлагает нам следовать производственной логике предприятия, а давайте посмотрим со стороны общегосударственной, а нужен ли нам рост количества высокопроизводительных рабочих мест во всех отраслях или стоит ограничить его где-то или не применять такой показатель вообще?!

И возвращаемся опять к модели жизнеспособных систем Стаффорда Бира:

Наличная производительность труда — есть расчётная величина, которая показывает, сколько продукции можно выпустить в текущих условиях (например, на имеющемся оборудовании из доступных материалов) в случае, если все простои и задержки будут сведены к нулю. Наличная производительность труда определяется по формуле:

где Q cap — максимально достижимый в текущих условиях выпуск продукции в единицах измерения данного вида продукции (наличная выработка), t cap — минимально необходимые в текущих условиях затраты живого труда в единицах времени (наличная трудоёмкость).

Потенциальная производительность труда — есть расчётная величина, которая показывает, сколько продукции можно выпустить в теоретически достижимых в данных природных условиях на данном уровне развития цивилизации (например, из наилучших из имеющихся на рынке материалов при использовании передовых технологий и установке самого современного из имеющегося на рынке оборудования) в случае, если все простои и задержки будут сведены к нулю. Потенциальная производительность труда определяется по формуле:

где Q pot— максимально достижимый в данных природных условиях на данном уровне развития цивилизации выпуск продукции в единицах измерения данного вида продукции (потенциальная выработка), t pot— минимально необходимые в данных природных условиях на данном уровне развития цивилизации затраты живого труда в единицах времени (потенциальная трудоёмкость).

И прежде чем говорить о «количестве высокопроизводительных рабочих мест» возникают следующие вопросы:

- а правительство знает возможности предприятий в «наличной производительности труда»?

- а правительство знает возможности предприятий в «потенциальной производительности труда» в каждом из субъектов РФ и на территории страны в целом?

- существует ли народнохозяйственный план, при котором известна необходимость в определённом количестве ВПРМ или ВПРМ должны как грибы появляться сами?

- какова потребность в ВПРМ?

- каков дефицит (потребность) продукции в отраслях где необходимо появление ВПРМ?

Необходимо вернуться к сталинскому учёту продукции в натуральных единицах, а не деньгах, так как учёт в натуральных единицах позволяет любому человеку увидеть достаточно ли произведено продукции, сколько и какой, сколько продано и сколько не хватает и сколько ещё рабочих мест нужно...

А величина добавленной стоимости, денежный оборот не позволяют понять, есть ли польза для страны от такого увеличения и какое процентное распределение полученной добавленной стоимости - ведь может она вся идёт в карман капиталисту и для страны нет никакой пользы!

Поэтому оценка работы чиновников по «количеству высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики» является бесполезной, без контроля трёх предложенных показателей:

1. роста количества продукции по сравнению с предыдущим периодом (для агро-хозяйственного сектора – с аналогичным периодом);

2. снижения затрат (увеличение рентабельности) производства на единицу продукции за период, по сравнению с предыдущим (не аналогичным, т.е. не год назад, а всего месяц (для агро-хозяйственного сектора – с аналогичным периодом), так как на размере инфляции можно таких чудес написать…);

3. снижения цены на единицу продукции по сравнению с предыдущим (не аналогичным) периодом.

И нужно понимать, что можно увеличивать количество выпускаемой продукции на рабочем месте, можно повышать рентабельность производства продукции, и все эти рабочие места можно включить в категорию ВПРМ в соответствие с расшифровкой понятия, но всё это увеличивает прибыль капиталиста, который и так сам о себе заботится, используя природные и трудовые ресурсы страны, а для народа, именно снижение цены на продукцию является основным показателем необходимости высокопроизводительных рабочих мест!

Поэтому вопрос к правительству: вы о ком заботитесь, для кого вам нужны высокопроизводительные рабочие места?!

Вот это и будет основной проверкой всего правительства страны «на вшивость» (говорить то можно всё прикрываясь «валовым внутренним продуктом» и беспокойством о «народном благосостоянии»), а маркеры «заботы» просты: что выберет правительство от увеличения ВПРМ - «снижение цены» или «прибыль капиталиста»!

Далее перейдём к следующему пункту Указа, оценки эффективности работы чиновников по:

3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Но перейдём … в следующей статье на следующей неделе, поэтому на этом сегодня остановимся, а в последующих статьях рассмотрим другие пункты Указа...

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/dubina-dlia-chinovnikov-ili-smojet-li-narod-vospolzovatsia-ukazom-193-5ccfd04cc359d300b3c9d199