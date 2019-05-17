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Церковь или сквер, — мнение

04:00. 17 мая 2019 Просмотров - 337 15 коммент. Опубликовал:
Церковь или сквер, — мнение | Русская весна

Публицист Дмитрий Ольшанский — о самой горячей теме последних дней.

Свердловская буза по поводу Екатерининского собора вполне отвратительна.

Есть два момента: один содержательный, а другой — в жанре «а на самом деле».

Сначала про содержательную часть.

Я видел тысячи храмов и скверов от Пскова и Ладоги до Урала.

И я не знаю, как там насчет Бога или личной праведности — это дело сложное — но уж в том, что касается благоустройства публичного пространства, современные православные — это лучшие люди в России.

Я видел десятки городов, где именно церковные территории, церковные дворы и сады (открытые для всех, между прочим) — это единственные по-настоящему ухоженные и прекрасные места в океане совка и постсовка.

Там, где есть церковь, — там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и прочие кустарники-деревца, иногда даже фонтаны, а то и маленькие пруды, торговля разными полезными вещами вроде кваса, хорошего хлеба и меда, и очень часто детская площадка, а то даже и смотровая площадка, и книжная лавка, и непременно, извините, сортир.

Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах.

Там нет пьяной гопоты с семками, бухлом и музоном, как это бывает в обычных скверах.

Там нет засилья подростков, нет чувства опасности, нет ни мусора, ни бардака.

Поэтому церковь, милые мои, — если, конечно, вывести за скобки все то, зачем туда ходят по сути дела, — это и есть самый лучший сквер из всех возможных.

Но это, повторяю, содержательная сторона вопроса.

Есть и другая, та, что «на самом деле».

А дело в том, что безусловное большинство свердловских недовольных составляют подростки.

Типовые, унифицированные, глобальные подростки в капюшонах и с фаерами-петардами, мы их уже видели миллион раз по другим поводам, но в той же роли.

И любой, у кого есть хоть на три копейки честности и проницательности, понимает, что подросткам все равно, против чего протестовать — вчера Путин или Медведев, сегодня храм, а завтра — да хоть «Большая семерка» какая-нибудь, хоть «либеральный президент Ходорковский», неважно.

Главное — запах движухи.

Это гормональное, возрастное.

Но всякий протест действительно чего-то стоит, когда человек, говорящий свое твердое «нет», имеет за душой что-нибудь, что становится обоснованием, фундаментом его позиции.

Семья и собственность, дом, дети и внуки, играющие в соседнем дворе, жизненный опыт, многие годы, проведенные в этом самом месте.

Когда такие люди говорят «нет» — всегда есть смысл прислушаться.

Ну, а подростки переменчивы.

Сегодня они с полицией бодаются, а завтра разлетятся кто куда — на работу, учиться, замуж.
Пройдет лет пять — никто из них и не вспомнит, что их не устраивало. Или вспомнит — с иронией.
Так что не надо, не надо слушать все эти глупые истерические разговоры про «вызов нового поколения» и «молодежь, которую они потеряли».

Пройдет совсем немного времени — и все вызовы будут убраны обратно в коробку, а прежняя молодежь незаметно «найдется», как только обнаружит первые седые волосы и просроченные счета.

А Екатерининский собор к тому времени уже давно будет стоять.

— Мне, пожалуйста, две свечки по пятьдесят.
— За здравие.
— Не подскажете, как батюшку найти? Мы насчет крещения.

И ведь никто не угадает, что это те самые, в капюшонах.

Церковь или сквер, — мнение | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1558004838

Метки: Новости

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15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1847 365
    ХОХОЛ 17 мая 2019 в 9:30

    Сегодня они с полицией бодаются, а завтра разлетятся кто куда — на работу, учиться, замуж.
    ——-
    Ха-ха.
    Уже в “чёрных списках”
    Ни работы ни “учиться”

    Ответить
    0
  • 12 0
    bam 17 мая 2019 в 10:46

    Екатеринбург
    Понатыкано этих церквей-соборов-храмов, плюнуть некуда
    За финансирование всех не знаю, но пропагандистский Храм на крови – построен и содержится на средства горбюджета
    Ельцин-центр построен и содержится за счет горбюджета (только гражданка нидерландов Юмашева (дочурка) бабосики рубит)
    Новый этот храм опять впихивают в лучшее место отдыха горожан, догадайтесь, за счет горбюджета
    При этом происходят битвы за места в школах
    Рекорд: в этом году в школе №23 будет 21 первых классов
    А, Вы, храмы, храмы, …

    Ответить
    3
    • 1847 365
      ХОХОЛbam 17 мая 2019 в 12:04

      Рекорд: в этом году в школе №23 будет 21 первых классов
      ——-
      Т.е Путин победил и демографию.
      Молодец!!!
      https://newdaynews.ru/ekb/655962.html

      Сейчас скакуасов утилизируют и город заживёт спокойно

      Ответить
         
      • 12 0
        bamХОХОЛ 17 мая 2019 в 12:57

        это не Путин победил демографию, это, дурачок, школ в новых районах не строят

        Ответить
        -1
        • 1847 365
          ХОХОЛbam 17 мая 2019 в 13:08

          Это новая школа в новом районе и создана для тысяч школьников.
          Второй корпус школы № 23 открыл свои двери в этом учебном году. Его проектная мощность рассчитана на 875 человек,
          https://newdaynews.ru/ekb/655962.html

          А тысячи школьников это демография на 5+.
          Скоро будут школы как в Китае под десять тыщ учеников.
          Потому скачите дальше.
          Скоро Вас оденут в кирзачи и кумачи

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          • 12 0
            bamХОХОЛ 17 мая 2019 в 13:27

            сам-то прочитал статейку?
            четко обрисована ситуация директором, либо строить пристрой (на который может найдется или не найдется финансирование), либо строить еще школу
            как вы вообще представляете школу, где 3000 учеников
            какими стандартами это регламентируется
            900 первоклашек!, это дети!
            Вы вообще, про что?

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  • 1311 869
    Valeriy Bondarik 17 мая 2019 в 10:49

    ,,,З д р а в и я Вам,,,

    [i морально~психоЛОГИЧЕСКОГО]
    “““““““““““““““
    ~~~ К сведению! ~~~

    _Религией “ОКОРМЛЁННЫЕ” уже – ПО`РАБ`ОЩЁННЫЕ!
    _Дороги к Т.Н.”храмам” – ВЫМОЩЕНЫ…
    НЕНАСЫТНОСТЬЮ религиозников!
    _верующИХ…в РАСЧЕЛОВЕЧЕННОЕ “стадо” -
    МОЖНО превратить,достаТОЧНО лишь ИХ -
    верою в НЕ существующего “бога-окормить”…
    _Те,КТО религией “ОКОРМЛЯЮТся”,те ЛЕГЧЕ,в итоге…
    В…В…Религиозных-ЭКСТРЕМИСТОВ превращаются…
    _ЧТО в человеке ДОМИНИРУЕТ…ТЕМ он и является…
    и ЕСЛИ религия ТО…в РАБа “бога”,он Превращается…
    _Православный ФУНДАМЕНТАЛИЗМ,равен – РАДИКАЛЬНОМУ исламу,
    также,как и – ИУДЕЙСКОМУ радикализму!
    _-_ Смысл успешной ПРОПАГАНДЫ состоит в том,чтобы
    НАВЯЗАННЫЕ ИЗВНЕ стереотипы в результате пропагандистской
    работы СТАЛИ частью модели поведения человека.
    [ЧЕМ и занято - РЕЛИГИОЗНОЕ ВНУШЕНИЕ!]
    _Искренность(НЕ важно о чём)-Важнее вежливости!
    _РАБство – воспитывается(=ВНУШАЕТСЯ)молитвой!
    _Очищай,те СВОИ сознания – от религиозного -
    ЗОМБИрующего(поРАБощающего)влияния!
    _Есть лишь один Бог – это Знание,и лишь один
    порок – это невежество![Сократ]
    _Религия – ЭТО разновиДНОсть НАРКОМАНИИ!
    [а ВСЕ,т.н."святоши" - ДИЛЕРЫ!]
    _Т.Н.”крестные-ходы” – ЭТО своеобразные,
    если ТАК МОЖНО сказать – “ДИСКОТЕКИ” для тех,
    кто ОСТАЛИСЬ[быстрей всего...]умом в 19-ом веке…
    _Вера примиряет религиозных(“окормлённых”)людей
    со всем тенм,что должно было-бы вызвать протест!
    _ДОЛЖНЫ быть СВОБОДНЫМИ сознания -
    от религиозного влияния!
    _Есть такая формулировка как МРАКОБЕСИЕ[обскурантизм -
    по церковно-славянски "ПОМЕШАТЕЛЬСТВО на темноте"]-
    совремённики называют ЭТО СОСТОЯНИЕ – “духовными-скрепами”…
    _-_Вера и Знания – это две чаши весов:чем ВЫШЕ одна,
    тем НИЖЕ другая![Шопенгауэр А.]
    _Н а п о л е о н:”…большое количество монастырей
    и церквей есть всегда ПРИЗНАК отсталости народа”.\
    —> Религия(=вера) – ЭТО погружение в “БОЛОТО” мистики,
    утопий,заблуждений и фобий!
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Т.Н.”бог” – ЭТО информационный ПАРАЗИТ коллективной природы,
    которому ВСЕГДА нужны человеческие жертвоприношения(особенно
    в виде веры в “это” НЕ существующее),т.к.без человеческих
    мучений(без веры)существовать этот ПАРАЗИТ не может![T-37]
    *******
    Только Светская жизнь(Атеизм)- гарантия Развития Социума!
    Светская жизнь – ЭТО Прогресс и Развитие Человечества!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О… Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 17-5-19.

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    1
  • 21879 10817
    Ursus 17 мая 2019 в 11:02

    пиархолуи упорствуют в своей ереси, забыли похоже про 1917

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  • 415 227
    Онуфрий 17 мая 2019 в 11:54

    Месяц-два разрешат детям поиграть на территории храма. Потом отгородят забором и понастроят хозяйственных помещений, гаражей и монастырей. И туалет закроют.

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    -1
    • 12 0
      bamОнуфрий 17 мая 2019 в 12:45

      сдача храма в 2023 году, всем жителям проблемы на 4 года
      сначала благоустроили набережную, но попам неймется – лакомый кусок, власть всеми лапами ЗА
      то, что это историческое место – ложь, на месте екатерининского храма, который снесли, давно поставили часовню
      кстати про фото, где изображены пацаны в балаклавах, я их не видел
      а выходят мужики, семьи с детьми, вполне вменяемая молодежь
      вы поймите, задолбала эта ненасытная гундяивщина, поддерживаемая и финансируемая властью

      Ответить
      -1
  • 12 0
    bam 17 мая 2019 в 12:00

    “А Екатерининский собор к тому времени уже давно будет стоять”

    не дай Бог

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  • 83 79
    moiseev1977 17 мая 2019 в 12:18

    Хватит церквей, нужны школы и детские сады.

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    0
  • 221 151
    Евгений 17 мая 2019 в 12:19

    У нас светское государство! Хватит навязывать рабскую иудохристианскую религию!

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    1
  • 21879 10817
    Ursus 17 мая 2019 в 13:29

    Внезапно посетило озарение, предлагаю гениальное решение. Перестроить в храм ельцин-центр, сквер оставить мамочкам с колясками.
    Всего-то купол надстроить и готово, win-win решение

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