Церковь или сквер, — мнение

Публицист Дмитрий Ольшанский — о самой горячей теме последних дней.

Свердловская буза по поводу Екатерининского собора вполне отвратительна.

Есть два момента: один содержательный, а другой — в жанре «а на самом деле».

Сначала про содержательную часть.

Я видел тысячи храмов и скверов от Пскова и Ладоги до Урала.

И я не знаю, как там насчет Бога или личной праведности — это дело сложное — но уж в том, что касается благоустройства публичного пространства, современные православные — это лучшие люди в России.

Я видел десятки городов, где именно церковные территории, церковные дворы и сады (открытые для всех, между прочим) — это единственные по-настоящему ухоженные и прекрасные места в океане совка и постсовка.

Там, где есть церковь, — там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и прочие кустарники-деревца, иногда даже фонтаны, а то и маленькие пруды, торговля разными полезными вещами вроде кваса, хорошего хлеба и меда, и очень часто детская площадка, а то даже и смотровая площадка, и книжная лавка, и непременно, извините, сортир.

Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах.

Там нет пьяной гопоты с семками, бухлом и музоном, как это бывает в обычных скверах.

Там нет засилья подростков, нет чувства опасности, нет ни мусора, ни бардака.

Поэтому церковь, милые мои, — если, конечно, вывести за скобки все то, зачем туда ходят по сути дела, — это и есть самый лучший сквер из всех возможных.

Но это, повторяю, содержательная сторона вопроса.

Есть и другая, та, что «на самом деле».

А дело в том, что безусловное большинство свердловских недовольных составляют подростки.

Типовые, унифицированные, глобальные подростки в капюшонах и с фаерами-петардами, мы их уже видели миллион раз по другим поводам, но в той же роли.

И любой, у кого есть хоть на три копейки честности и проницательности, понимает, что подросткам все равно, против чего протестовать — вчера Путин или Медведев, сегодня храм, а завтра — да хоть «Большая семерка» какая-нибудь, хоть «либеральный президент Ходорковский», неважно.

Главное — запах движухи.

Это гормональное, возрастное.

Но всякий протест действительно чего-то стоит, когда человек, говорящий свое твердое «нет», имеет за душой что-нибудь, что становится обоснованием, фундаментом его позиции.

Семья и собственность, дом, дети и внуки, играющие в соседнем дворе, жизненный опыт, многие годы, проведенные в этом самом месте.

Когда такие люди говорят «нет» — всегда есть смысл прислушаться.

Ну, а подростки переменчивы.

Сегодня они с полицией бодаются, а завтра разлетятся кто куда — на работу, учиться, замуж.

Пройдет лет пять — никто из них и не вспомнит, что их не устраивало. Или вспомнит — с иронией.

Так что не надо, не надо слушать все эти глупые истерические разговоры про «вызов нового поколения» и «молодежь, которую они потеряли».

Пройдет совсем немного времени — и все вызовы будут убраны обратно в коробку, а прежняя молодежь незаметно «найдется», как только обнаружит первые седые волосы и просроченные счета.

А Екатерининский собор к тому времени уже давно будет стоять.

— Мне, пожалуйста, две свечки по пятьдесят.

— За здравие.

— Не подскажете, как батюшку найти? Мы насчет крещения.

И ведь никто не угадает, что это те самые, в капюшонах.