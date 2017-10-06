Староверы Ульяновы?!!

…Но вернемся ко времени правления Романовых. Пока они с помощью Русской Православной церкви укрепляли в стране крепостное право, раскольники его уничтожали. Они охотно принимали в своих общинах крепостных крестьян, давали им новые имена и старались перевести в мещанское сословие. Так в конце 1790-х – начале 1800-х в Астрахань пришел крепостной крестьянин Николай Васильевич Ульянин, судя по материнской фамилии – незаконнорожденный сын крепостной крестьянки, рожденный в 1770 году. Можно предположить, что, придя в город Астрахань на Волге, он направился к староверам и нашел у них полную поддержку. По некоторым данным, ему покровительствовали сами купцы Алабовы, а деньги делают все, и к 38 годам он оказался свободным и приписанным к сословию мещан в Астрахани.



Поскольку данных об отце Ильи Николаевича Ульянова очень мало, и документы или отсутствуют, или намеренно уничтожены, то остается догадываться, как сумел крепостной крестьянин выбиться в мещанское сословие и дать счастье своей семье, да еще такое, что уже его сын закончил гимназию и университет – и при том с отличием оба учебных заведения.



А было это в царствование Николая Первого, при котором произошла реформа образования и детей мещанского сословия и в гимназии, и в университеты принимать было строго запрещено. Как же удалось детям вчерашнего крепостного Ульянина так высоко подняться по социальной лестнице, вопреки строгим сословным законам?

Может быть, ключ к пониманию удачи Николая Ульянина – в факте его женитьбы на дочери астраханского мещанина Алексея Лукьяновича Смирнова, двадцатитрехлетней Анне Смирновой? Почему молодая девушка вышла замуж за человека, на тридцать лет старше нее?



Видимо, это был традиционный брак по расчету: скорее всего, к тому времени, в 1823 году, Николай Васильевич – уже Ульянов – был очень богат.



Биографы как-то не сопоставляют найденные факты о работе его старшего сына у армянских купцов Алабовых управляющим или даже компаньоном с деятельностью самого Николая Васильевича.



Может быть, потому, что он был записан мещанином как портной? Но к 1823 году, во время достаточно либерального правления Александра Первого, когда и образование было еще либеральным, не мог ли он уже купить себе поместье и титул личного дворянина? Да и купцам тогда его давали.



А женился на юной астраханской мещанке, взяв девушку из своего, старообрядческого, круга. Только этим можно объяснить возможность обучения детей Ульяновых в гимназиях и университетах в реакционный режим Николая Первого.



Может быть, личное дворянство – как купец, а не приказчик, конечно, получил и его старший сын Василий Николаевич, взявший опекунство над младшим братом Ильей Николаевичем после смерти отца, и это дало право ему учиться в гимназии и в университете в строгое Николаевское время.



Даже имя-отчество старшего сына Ульянина указывает на отношение к купечеству. Имя перевернуто от отцовского: Николай Васильевич – Василий Николаевич. Если бы были сыновья у первого, то наверняка один из них должен был носить имя Николай, (но он остался бездетным).



Так делали в самых известных в России купеческих семьях, еще с Петра. К примеру, у Демидовых, Гончаровых, Морозовых. Последний род вообще начался с Саввы и закончился Саввой.

Для того, чтобы понять, как в одночасье продвигались вверх по социальной лестнице в России совершенно бесправные крепостные люди, надо знать, какое место занимало старообрядчество в России в девятнадцатом веке.



Тогда Москва стала идеологическим и политическим центром старообрядчества. П.И. Лященко, автор «Истории народного хозяйства СССР», в 1939 г. писал: «Московский национальный торговый, промышленный, банковый и текстильный, металлургический и финансовый капитал представлял собой к 1914—1917 гг. громадную экономическую силу».



Сегодня исследователи пытаются уточнить масштабы экономического могущества старообрядчества. Некоторые полагают, что староверы владели 60-ю или даже 75-ю процентами капиталов дореволюционной России. Другие избегают конкретных цифр, но подтверждают, что старообрядческое предпринимательство в начале XX века стало вершителем судеб многих наиболее современных и технологичных отраслей русской промышленности.



Верхушка староверия была одним из самых энергичных и деятельных отрядов российского капитализма.

Единичные примеры предприимчивости староверов известны еще с XVII века, со времени Раскола. Но первые сто лет противостояния России старообрядческой и России романовской проявлялось в борьбе вооруженной.



По-настоящему широкий размах предпринимательство стало приобретать после разгрома армии Емельяна Пугачева. Кто-то, конечно, надежд не оставил и, когда в городах сформировалось поколение разночинцев, возобновил борьбу с антихристовой властью в форме политического террора.



Другие — ушли в «странствие», скрываясь от власти, чтобы не способствовать уплатой налогов ее укреплению. Третьи направили свою энергию на укрепление экономической основы староверия. Рубеж XVIII—XIX веков большинство исследователей старообрядчества называют периодом превращения его из конфессиональной в конфессионально-экономическую общность.

Это направление эволюции старообрядчества подсказывалось не только естественным стремлением к благополучию староверов, но и самими гонителями.



Духовные и светские власти от рядовых священнослужителей, городовых, становых и околоточных до епископов и членов царствующего дома явными и скрытыми, легальными и противозаконными налогами и поборами, ограничениями и запретами вопреки преследуемой цели подавления старообрядчества, наоборот, обнаруживали непременный успех.



Так, знаменитый Иргизский монастырь долгое время своим существованием был обязан подношениями великому князю и будущему императору Павлу. Делавший их купец Калмыков – род, из которого вышел будущий премьер победившего Романовых в 1917-м году Временного правительства Керенский – приходился братом игумену Нижневоскресенского Иргизского монастыря.

В годы царствования Николая Первого многие староверческие молельни закрывались, иконы описывались и увозились. Полицмейстером в Москве был тогда Верещагин. Однажды Лужин, обер-полицмейстер Москвы, поручил Верещагину закрыть Преображенское кладбище и увезти оттуда все древние иконы.



Чтобы не дать прихожанам возможности спасти свои святыни, он решил нагрянуть спозаранку и потому лег спать раньше обычного. Его, однако, подняли просители. Они сообщили, что знают о решении закрыть кладбище и попросили помедлить с прибытием, за что согласны были заплатить 50 тысяч рублей – за такие деньги можно было купить пароход и стать купцом второй гильдии.



Верещагин отказался, но налет все равно пришлось отложить, так как рано утром полицмейстера неожиданно вызвали к обер-полицмейстеру. Долго продержали в приемной. Когда он прибыл на место, икон там не оказалось. Подобных историй множество, и они свидетельствуют о связях, которыми опутали старообрядцы все царское чиновничество.

Редко выявление старообрядческих корней дается легко. Из записных староверов, т. е. тех, чье конфессиональное происхождение сомнений не вызывает, в эсдеках за малым исключением, людей почти не было, а те, что были, вроде А.Н. Потресова, с ленинской партией расстались до октября 1917 года.



Люди, о которых идет речь, родились до 1906 г., когда метрические записи де-юре православных староверов были фикцией. В следственных делах, побывавших в руках полиции, содержатся сведения, соответствующие метрическим записям, т.е. фиктивные. Сведения о тех, кто погиб до 1917 г., как, например, Б.М. Донской, в отдельных случаях до наших дней дошли.



С выжившими — сложнее. После революции большевики ответили на анкетный вопрос, когда они порвали с религией, не указывая вероисповедания, и вопрос был закрыт. Кем они были до того, как стать атеистами, из письменных источников установить трудно.



Случаи, когда о члене РСДРП с 1906 г. и лауреате Сталинской премии Ф.В. Гладкове, о котором открыто сообщалось, что родом он из старообрядческой семьи деревни Чернавка Саратовской области, редки. Хорошо, если сохранились поселения, где помнят, какой веры были их обитатели более века назад.



Самым надежным источником информации служат захоронения предков — староверы имели отдельные кладбища или специально отведенные участки на общих кладбищах.

Мысль о том, что Владимир Ильич Ленин из старообрядцев, мне пришла в голову неожиданно.



Меня всегда поражала демонстрируемая после его смерти обстановка в местах проживания и работы вождя. Она резко отличалась от любой другой и аскетичностью и какой-то такой, я бы сказала, странной чистотой, которая для обычного жилища и не подходит.



Даже две узкие убогие супружеские кровати поодаль друг от друга подчеркивали особенность и семейных отношений в этих поистине отшельнических местах.



Дело в том, что меня воспитывала бабушка, неграмотная крестьянка из Калуги, места печального прибежища старца Аввакума и боярыни Морозовой в семнадцатом веке, бывшая замужем за выходцем из северных Олонецких земель, в семнадцатом веке обжитых раскольниками, которая, как я рано заметила, отличалась от окружающих нас людей. Она их сторонилась и никого не подпускала к себе в хорошие знакомые и тем более в друзья.



В доме было строжайше заведено пользоваться своей отдельной посудой и полотенцем. Не помню такого случая, чтобы я когда-нибудь выпила воды из ее кружки, а она схватила мою. И почему-то крестили меня дома, а не в церкви, как я узнала случайно от своей матери.



Культ чистоты, отдельной посуды и полотенец так и остался у меня на всю жизнь, эта привычка перешла и к моему сыну. Я давно заподозрила, что моя бабушка – из староверов. Но она сама никогда об этом не говорила, может быть, она даже и не знала об этом, потому что родилась всего за восемь лет до революции, а после нее распространяться о своих религиозных чувствах было не принято и опасно.

Но я, каждый раз внимательно вглядываясь в обстановку, окружающую Ильича, испытывала какие-то странные ощущения – чувство тревоги, что ли… И только недавно, наконец, поняла: не спальня это у Ленина и не кабинет, а скит отшельника, куда нет никому хода.



Белые чехлы на мебели, перекочевавшие на знаменитые полотна художников,- не революционный дизайн восемнадцатого года прошлого века, а подчеркнутое отделение себя от прочего мира, брезгливость к чужому, которого по необходимости примут в этом «ските», но только заслонив места пребывания чужака белыми чехлами, которые тут же снимут и унесут, как только он уйдет.



Я очень хорошо понимаю Ленина, которого успокаивали эти белые чехлы на мебели – как отгораживание от чужого нечистого мира. В доме моей бабушки, а потом и в моем, всегда с большим трудом и тревогой переносили и переносят посещения чужих людей. А если уж надо впустить кого-то непрошенного, то ковры в прихожей застилаются газетами и сразу после ухода случайных гостей сворачиваются и выбрасываются. Так делала моя бабушка, так делаю я, так делает мой сын.

Еще одна важная черта: абсолютное неприятие спиртного и табака в моей семье. И еще одна деталь: бабушка не терпела спиртного, табака и свинины – не за копытца, а из-за скоромности. Все это без всякого навязывания передалось мне и сыну.

Ленин, как известно, был аскетом, не пил, не курил и не любил застолья. Даже с вынужденных партийных вечеринок, по воспоминаниям соратников, он старался незаметно уйти и остаться один.

Британский историк Хелен Раппопорт охарактеризовал Ленина как требовательного, пунктуального, аккуратного, гениального и очень чистоплотного в быту. В этой особой чистоте, окружавшей его, видимо, ощущая ее особенность, он не усмотрел признак, устанавливающий барьер для «нечистых» чужаков.

Чтобы не казаться смешной в этих рассуждениях, приведу пример с Львом Толстым. Современная молодежь и знать не знает, почему он «опрощался» и что означают его борода и крестьянская старинная рубаха.



Это признаки староверия, которое он и демонстрировал, отойдя от официальной православной церкви, став, по сути, беспоповцем. Именно его внешний облик, вошедший в историю, может помочь сегодня понять, кем же он был на самом деле. Православная церковь отлучила его, и Ленин не признавал в нем истинной веры и называл его юродивым, ряженым.

Но как же тогда быть с православием самого Ленина, о котором он, как и его отец, писал в анкетах? А староверы – православные, поклоняются Христу и ни в католичество, ни в его секты не обращались.



Создали свои. Более того, к себе в общины они принимали представителей официальной веры и позволяли им далее демонстрировать эту принадлежность в миру, но тайно приобщали, то есть, перекрещивали. Иначе было и нельзя: находясь в « политическом подполье», они занимали высокие посты на государственной службе, вели легальную коммерцию, взяв под свое влияние две трети всей экономики России.



Ленин и обвенчался с Крупской, стараясь скрыть свою принадлежность к раскольничеству, которая позволяла ему жить с женщиной в гражданском браке. Произошло это в православном храме в селе Шушенском, в церкви апостолов Петра и Павла.



Жених и невеста демонстрировали во время обряда традиции Раскола. Это медные поддельные кольца из пятака, сверхскромную одежду жениха и невесты. Сам Владимир Ильич был в поношенном коричневом костюме, а Надежда Константиновна – в белой блузке и черной юбке.



В советской истории эти факты преподносились как признак бедности и атеизма Ульянова и Крупской, что, понятно, не соответствовало действительности. И Владимир Ильич, и Надежда Константиновна принадлежали к тайному ордену русского Раскола, который их содержал, подготавливая к войне с Романовыми.



Во время ссылки в Шушенском Ленин написал книгу «Развитие капитализма в России» и программу партии. Для этого ему потребовалось использовать 500 работ различных авторов, серьезные книги, которые нужно было доставлять в село через тайгу, за сотни километров от железной дороги. Не сами же они прилетали в Шушенское, кто-то их покупал и привозил сюда?



Можно понять – кто, если принять к сведению, что Шушенское находится в Минусинском округе, а это и в то время и сейчас один из староверческих анклавов. Интересно, что сегодня евангельская церковь в Минусинске находится на улице Крупской.

А какова вера Надежды Константиновны – польки по происхождению, представительницы польской шляхты? Надя, как пишут ее биографы, не каталась на коньках, не танцевала, не ездила на лодке, разговаривала только со школьными подругами и пожилыми знакомыми матери.



Случайно ли Ленин выбрал село Шушенское для своей ссылки, когда ему судебные власти предоставили этот выбор? В Красноярском крае и тогда были очень сильные общины католиков и евангелистов, а сегодня здесь действует Сибирская епархия ассоциации христианских церквей и «Союз христиан».

Более ста лет уже существует ложное мнение о том, что «бедный» Ленин делал обручальные кольца из медного пятака за неимением средств на золотые. Если он имел средства на то, чтобы заполучить в таежное село огромную библиотеку из пятисот редких книг, то два золотых колечка купил бы, не заметив потери денег из семейного бюджета.



Нет, в том, что он согнул два кольца из медного пятака, соединившего судьбы воинствующих женщины и мужчины, был особый смысл.



Он пришел венчаться в православную церковь, но с символом бедности – разломленным медным пятаком для обручения. Этот символ – протест раскольников против официальной русской церкви. Но я вижу в нем и другой смысл – соединение натуральных денег и религиозного воздержания. В 1938 году, ровно через сорок лет, этот храм в Шушенском был сожжен по решению якобы местной власти. Но разве не символ староверия – сжечь себя в огне протеста? Ну и, конечно, чтобы подробных свидетельств того странного действа не оставить потомкам.

Очередной версией принадлежности семьи Ленина к раскольникам может быть семейный кодекс, принятый советской властью. Он от начала до конца списан с семейного уклада староверов-беспоповцев.

Из вошедшего в историю описания, мягко говоря, странного обряда бракосочетания Ленина и Крупской, возникает мысль о циничности поведения молодых Ульянова-Крупской, откровенно насмехавшимися над церковным обрядом. Но здесь другое: отрицание греческой православной обрядовости.



Это можно понять, если учесть, что Крупская была полькой, а Ленин – раскольником, по всей видимости, беспоповцем. Беспоповцы отрицали возможность совершения таинства брака в связи с прекращением, по их мнению, правильно поставленного священства.



Это привело к изменению устоев в семейных отношениях староверов, церковное венчание, по мнению которых, не есть необходимость, оно является только освященным древностью «общенародным христианским обычаем» и потому его может совершать мирянин.

И именно раскрепощенные семейные устои беспоповцев-раскольников вошли в кодекс советской семьи, закрепленный Конституцией СССР.

Не надо забывать и о том, что Ленин выполнил главную мечту древлеправославных – перенес столицу из Петербурга в Москву.

10

Состоятельные беспоповцы укрывали беглых единоверцев, старались перевести их в мещанское сословие по чужим паспортам. Так что неизвестно – настоящая ли вообще фамилия у семьи Ульяновых.

Раскольники еще в начале восемнадцатого века разделились на поповцев и беспоповцев. Поповцы, в соответствии со священным писанием полагали, что истинная Церковь должна существовать вечно.



Беспоповцы – что следует обходиться без священников и крещения. Главные очаги беспоповцев в России- Поморье и Сибирь. Романовы все двести пятьдесят лет своего правления, с начала раскола, преследовали староверов.



Но при Екатерине Великой они воспряли, вернулись из Польши, в которую бежали ранее, и образовали мощные старообрядческие общины в Москве, Санкт-Петербурге, в Поволжье. При Николае Первом их положение резко ухудшилось.



В 1832 году было издано распоряжение, запрещавшее прием «беглых попов» староверами под страхом жестокого наказания. В 1854 году в России ущемляли торговую деятельность старообрядцев, с 1 января 1855 года им запретили записываться в купечество и стали забирать в рекрутчину на 25 лет. Тогда треть их окрестилась в единоверие 30 и 31 декабря 1854 года.

Однако в 1883 году было уже дозволено свободное отправление старообрядческого культа, но без колокольного звона, публичных крестных ходов и без права попов и епископов носить обычную священническую одежду. Однако в 1905 году раскольники провели такой крестный ход, который стал началом падения династии Романовых. Вел этот крестный ход поп Гапон, толстовец и приверженец отсоединения Украины от России.

Редко выявление старообрядческих корней дается легко. Может быть, поэтому считается, что из записных староверов, то есть, тех, чье конфессиональное происхождение сомнений не вызывает, в социал-демократах, за малым исключением, людей почти не было, а те, что были, явные, вроде Потресова, с ленинской партией расстались до октября 1917 года.



Соратники Ленина, о которых идет речь, родились до 1906 года, когда метрические записи православных староверов были фикцией. В следственных делах, побывавших в руках полиции, содержатся именно эти сведения, соответствующие метрическим записям, то есть, фиктивные.



Сведения о тех, кто погиб до 1917 года, как, например, Б.М. Донской, в отдельных случаях до наших дней дошли. С выжившими сложнее. Все покрыл мраком тайны анкетный вопрос, на который в обязательном порядке предложили ответить большевикам после революции. Вопрос звучал так: когда они порвали с религией? Они ответили дружно, что порвали еще до 1905 года, не указывая вероисповедания, и вопрос был закрыт.



Кем они были до того, как стать атеистами, из письменных источников установить трудно. Случаи, когда о члене РСДРП с 1906 года и лауреате Сталинской премии Федоре Гладкове, о котором открыто сообщалось, что родом он из старообрядческой семьи деревни Чернавка Саратовской области, редки. Хорошо, если сохранились поселения, где помнят, какой веры были их обитатели более века назад.



Самым надежным источником информации служат захоронения предков – староверы имели отдельные кладбища или специально отведенные участки на общих кладбищах.

Илья Николаевич Ульянов был похоронен на кладбище Покровского монастыря в центре Симбирска. Хотя здесь есть два кладбище староверов на окраине. Но Илью Николаевича похоронили с почестями рядом с могилами губернаторов графа Толстого, князя Хованского, барона Умянцева.



Здесь же покоились князья Дадиани, Долгорукий, Столыпин, Трубецкой, Тургенев, Языков. Это кладбище принадлежало православному мужскому монастырю Покрова Пресвятой Богородицы.



Его в 1698 году основал на свои деньги богатый помещик подьячий Симбирской Приказной Палаты Петр Муромцев. В 1832 году, когда Николай Первый издал указ о дополнительных строгостях в отношении староверов, монастырь был преобразован в архиерейскую резиденцию. И внутри него перестали хоронить даже монахов.

Только одна эта дата может подсказать то, о чем докопаться вообще кажется невозможным – закрытие монастыря в 1832 году. Не потому ли так поступил с монастырем царь, что и тут, как в свое время Анна Ионовна в 1735 году, обнаружилось «заражение» староверством? Это было бы вполне естественно в раскольничьем анклаве, которым являлась в то время Симбирская губерния.

Но больше всего потрясает дальнейшая история и Покровского монастыря и его кладбища. В 1937 году их снесли. Могилы сравняли с землей, огромные тяжелые памятники или вывезли или свалили в подкопанные склепы.



К 1940 году тут был уже посажен сквер, посередине которого красовалась всего одна оставленная могила – отца Ленина. На ней установили белую масонскую колонну без креста, обложили вокруг плитами и огородили маленькой черной кованой оградой.



В это же время заполыхала в Шушенском по распоряжению властей церковь Петра и Павла, в которой венчались Ленин и Крупская. И по всей России в те годы разоряли дворянские могилы, выбрасывали из склепов кости.



Так вытащили наружу в Тульской области гроб с телом старшего сына Пушкина Александра Александровича и закопали его у дороги. Хорошо местные жители запомнили место, потом указали родственникам, которые прибыли из-за границы, чтобы похоронить сына поэта на родовом кладбище Ланских.



Также разбросали из склепа останки Мартынова, убийцы Лермонтова, и у него теперь вообще нет могилы. Этот вандализм над могилами дворян и над православными храмами и кладбищами был сродни дикому ритуальному действу, мести староверов-большевиков Дому Романовых и русскому православию за свою почти трехсотлетнюю поруганную жизнь.

Если Ленин принадлежал к общине беспоповцев, то становится понятно его отношение к священникам, которых он якобы просил расстрелять как можно больше, хотя факт этого его распоряжения Дзержинскому точно не установлен.



Но ни странно ли, что воинствующий атеист Ленин в 1919 году подписывает декрет, освобождающий от участия в боевых действиях тех, кто не считает это возможным по религиозным соображениям, то есть, староверов? Хотя в Гражданскую войну любого крестьянина, отказавшегося воевать в Красной армии по призыву, могли расстрелять. Но только не староверов.

Вот что писал Владимир Ильич в 1922 году о патриархе Тихоне во время восстания верующих в Шуе против изъятия из православных храмов ценностей:



«…черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение именно в данный момент».

«Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он, несомненно, стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев…»



И в то же время Ленин лично не был осужден русской православной церковью и не отлучен. Более того, снятый с патриаршества Тихон писал в своем завещании в 1925 году, после смерти Ленина: «Но не был отлучен от церкви высшей церковной властью, и потому всякий верующий имеет право и возможность поминать его. Идейно мы с Владимиром Ильичем Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нем как о человеке добрейшей и поистине христианской души».

Как такое могло произойти? Это можно понять, если вспомнить, от чего открещивались староверы – от непомерной роскоши церкви, от ее алчности рабовладельцев и от новых никоновских икон.



Я допускаю, что Ленин имел беседы с патриархом Тихоном, в которых спрашивал его мнение обо всем этом. Что мог ответить патриарх, как оправдаться за трехсотлетнее крестьянское рабство в России, которое проводила официальная русская православная церковь, неуклонно поддерживая преступную политику Дома Романовых?



За то, как поддерживала миф сначала о самоубийстве, а потом об убийстве малолетнего сына Ивана Грозного Борисом Годуновым в пользу отца первого из династии Романовых – патриарха Филарета, принявшего чин митрополита от Лжедмитрия Первого, а затем патриаршество из рук Лжедмитрия Второго во время польской интервенции в России.



И за церковный Раскол, приведший к созданию в стране подпольного государства староверов.



Тихон был без сомнения совестливым человеком и наверное покаялся перед Богом в то страшное для России время, только-только отпихнувшей от себя очередную интервенцию и оказавшейся едва ли не в том же положении, в каком она была к началу царствования Романовых.



Но официальная церковь не захотела понять Тихона, она сняла его с патриаршества, и он ушел молиться и читать проповеди в те две комнаты Троицкого монастыря, в каких его 38 дней продержала ЧК.

Еще одна деталь, которая может свидетельствовать о принадлежности Ленина к раскольникам. Это юридическое образование.



Он поступал в Казанский университет в 1887 году, после смерти отца и казни старшего брата Александра. Сначала его не приняли и запросили характеристику. Вскоре документ исключительно положительного содержания был предоставлен, и Владимира Ильича зачислили на первый курс юридического факультета.



Едва ли этот номер прошел бы для Ульянова-младшего в Петербурге.



Но Казань – такое же пристанище староверов, как и Симбирск, и Астрахань – родные места для Ульяновых. Здесь, как правило, раскольники без проблем обучали своих детей.



Физико-математический факультет этого университета с отличием закончил и Илья Николаевич, получив поддержку у самого математика Лобачевского за два года до его смерти.



Как говорят, именно Лобачевский советовал Ульянову остаться на кафедре в университете, но он выбрал учительство.