Храмы стоят на крестах

Не буду оспаривать последнее, в пользу этой версии есть и другие аргументы. Но предлагаемая гипотеза о причинах заложения старинных храмов с обязательной ориентацией именно на полюса для лучшего их освещения внутри солнцем, по моему мнению, несколько «притянута за уши». Вынужден огорчить сторонников этой гипотезы, имеется другая, как мне кажется, более убедительная версия. Исследования показывают, что в недавнем прошлом в самых разных концах света при выборе места для постройки храмов или каких-то других доминантных сооружений была традиция искать на местности узлы пересечения линейных биогеофизических (БГФ) аномалий в форме креста, по которым и ориентировали оси этих зданий (рис.1).

Земли. Причём одним из доказательств этого почему-то принято считать тот факт, что многие старинные сооружения сориентированы не на современный северный полюс, а на одно из его предполагаемых мест в прошлом. И широко утвердилось уже мнение, что прежнее место его находилось в Гренландии.

Открывшиеся в последнее время многочисленные факты свидетельствуют, что реальная история была совсем не такой, какой нам её «рисуют» в учебниках. Всё говорит о том, что какие-то катастрофы с потопами происходили не только в далёком прошлом, исчисляемом тысячелетиями, но и относительно недавно, всего лишь сотни лет назад. И причиной одной из таких катастроф исследователи альтернативной истории считают

В качестве наиболее наглядного и доказательного примера этого можно привести результаты одного исследования на данный предмет, проведённого автором на территории Спасо-Преображенского Варлаамо-Хутынского монастыря в Великом Новгороде (рис.2).



Они чётко указывают на причину весьма необычного взаимного размещения двух центральных храмов. Оказалось, что именно так здесь расположены кресты, сформированные двумя узлами линейных аномалий.



Такой же крест формируют аномалии, пересекающиеся точно под центром церкви с аркой, являющейся входом на территорию монастыря. Имеется он и под Варлаамовской часовней, расположенной чуть в стороне на насыпном бугорке.



Правда, оси недавно восстановленной бревенчатой часовенки здесь по этому кресту уже никто не ориентировал.

Судя по всему и другие старинные Новгородские храмы, как внутри Кремля, так и на Ярославовом Дворище за р.Волхов, также расположены на крестах линейных аномалий и ориентированы по их простиранию.



Находясь здесь по другим производственным делам, связанным с решением задачи радонозащиты одного объекта, данный вопрос удалось исследовать лишь мимоходом, в ходе устроенной заказчиком небольшой экскурсии по центру города.



В Кремле наличие такого креста было точно установлено под Софийским кафедральным собором (рис.3).



Аномалии лишь по одной оси отметил у двух соседних зданий, похожих на перестроенные под другие цели бывшие храмы, а также у Софийской звонницы. Наверное, по другим их осям тоже есть аномалии, но обходить здания вокруг для проверки этого, у меня уже не было времени.

По этой же причине на Ярославовом Дворище (рис.4) наличие креста аномалий было точно установлено лишь под Церковью Параскевы Пятницы. Только по одной оси и чуть ли не на бегу успел проверить аномалию под соседней колокольней.



На плане хорошо видно, что все соседние церкви имеют самую разнообразную ориентацию. И, похоже, что при их возведении тоже ориентировались на аналогичные кресты аномалий.



Такой же крест был обнаружен и под Пантелеймоновской церковью на ул.Тихвинская, во время одной из прогулок по городу.

Все приведённые примеры — очевидные свидетельства древности данных построек. А вот при заложении нового Православного храма (рис.5) в одном из современных микрорайонов города, проверить который меня пригласил представитель застройщика, эту древнюю традицию уже не предусмотрели.



По рекомендации местной епархии алтарь этого храма был сориентирован на современный Иерусалим (видимо, там до сих пор полагают, что он тот самый библейский!).



И почему-то никому в голову там не пришло ориентировать его на современный северный полюс! А крест из небольших аномалий там всё же случайно оказался. Находился он совсем не по центру, и линии его формирующих аномалий простирались не по осям здания.



Наряду с новоделом Варлаамовской часовни, эти два примера свидетельствуют о том, что современная православная церковь не следует древним традициям заложения храмов или просто не знает о них.

Приведённая здесь закономерность в отношении положения и ориентации старинных храмов или других сооружений, не является исключительной особенностью ни этого города, ни даже территории России.



Ранее она была мной отмечена, например, по всем зданиям храмового комплекса Ангкор Ват в Камбодже (рис.6), а также в тех древних храмах во Вьетнаме (рис.7, 8), в которых удалось побывать.



Это подтверждает, что традиции выбора мест под их застройку у той единой мировой цивилизации, которую мы потеряли, были везде одни и те же.

Для этого широко использовалось и, судя по всему, было уважаемым искусство лозоходства! Коллега, что сидит рядом (рис.9), может это подтвердить.

О результатах аналогичных исследований в некоторых других городах расскажу в следующих публикациях. В заключение — несколько пояснений и гипотез.



Находить и прослеживать такие аномалии на местности легко сможет любой человек, имеющий способности к лозоходству. Существует мнение, что таких людей не более 10%.



По моему опыту, их и учить особо не надо! Достаточно один раз показать, как всё работает, и они сами всё прочувствуют — непроизвольную реакцию рамок в руках при пересечении таких аномалий.



Ещё какую-то часть людей всё же можно обучить этому делу путём долгих тренировок. В конце концов, не очень уверенно и несколько запаздывая, но рамки в руках у них тоже начинают реагировать на пересечения таких аномалий. Но, увы, есть и те, у кого в этом деле ничего не получается. И такие ожидаемо будут ожесточённо оспаривать реальность приведённых здесь фактов.

Что же является источником этих аномалий? Уже давно экспериментально установлено, что аномалии такого типа формируют, прежде всего, тектонические нарушения в скальном основании любой территории.



Этот факт и связанные с ним физические следствия широко и успешно мной используется в производственной практике. Этот метод даёт возможность быстрого и эффективного обнаружить на площадях проведения геофизических работ положение тектонических нарушений и их структуру.



Что бывает чрезвычайно полезным при поисках подземных вод, месторождений эндогенных руд и углеводородов, установлении причин возникновения трещин в фундаментах и стенах зданий, а также при разработке наиболее эффективных мер их противорадоновой защиты.

Проверяя наличие крестов из линейных аномалий в основании старинных зданий, сооружений и памятников, можно будет выяснить время, когда была забыта эта древняя традиция.



Полагаю, что произошло это с приходом романовской Российской империи на смену цивилизации Тартарии (назовём её пока условно так). Один пример, в подтверждение этого.



В Питере под памятником Тысячелетия России крест из аномалий присутствует. Являясь составной частью архитектурного ансамбля Екатерининского сквера, этот памятник здесь явно установлен на месте чего-то более древнего, остававшегося от прошлой цивилизации.



А вот под одноимённым памятником на территории Новгородского Кремля, установленном в 1862 году, и место под который, очевидно, выбиралось при Романовых — такой крест отсутствует.

Не исключено, что религиозный символ креста возник именно отсюда. Тектонические элементы, отражённые в линейных аномалиях такой формы, достаточно распространены. Древние лозоходцы при их обнаружении могли придавать им какой-то сакральный смысл.



И затем выбирать именно такие места для строительства различных зданий и сооружений. Ведь такая традиция, судя по всему, возникла первоначально ещё задолго до Тартарии, т.к. узлы аномалий подобного типа фиксируются также под рядом проверенных мной, вероятнее всего более древних мегалитических сооружений.



К сожалению, в своё время не проверил их наличие под египетскими пирамидами в Гизе, когда был там на экскурсии. Не был тогда ещё озабочен этим вопросом, пока же Египет для нас фактически закрыт.

Понимали ли предки физическую природу таких аномалий? Думаю, в какой-то мере, понимали. Может не до конца, собственно как и мы сегодня.



Но то, что в древности они умели находить месторождения руд даже лучше, чем сегодняшние геологи, вооружённые самой современной геофизической аппаратурой — это факт!



А могли они это делать лишь оттого, что опирались на такой уникальный поисковый инструмент, как лозоходство. И история нам такие свидетельства оставила.



Кроме того, вероятно, они даже научились вырабатывать электроэнергию из статического электричества, формирующегося над такими аномалиями. Но об этом как-нибудь позже.

Во время своего кратковременного посещения Санкт-Петербурга в 2016 году окончательно убедился в том, что старинные храмы и многие другие сооружения строились прошлой цивилизацией на крестах пересечениями узких линейных биогеофизических (БГФ) аномалий, формирующихся над тектоническими нарушениями в скальном основании под ними.



И ориентировали эти здания строго по направлениям простирания этих линий.

Исследованию данного вопроса тогда специально посвятил целый день, обойдя для этого пешком почти весь центр города. Замечал и раньше здесь кое-что на этот счёт. Но в этот раз более детально исследовал все интересующие объекты, стараясь обойти их вокруг и с помощью GPS-навигатора отметить со всех сторон точки пересечения этих аномалий.



При этом было точно установлено, что на крестах пересечений таких аномалий стоят и сориентированы по их простиранию Исаакиевский собор с медным всадником (рис.1),

весь комплекс Дворцовой площади с Александровским столпом, Зимним дворцом и аркой Главного штаба (рис.2),

Казанский собор (рис.3),

памятник Тысячелетия России в Екатерининском сквере (рис.4),

весь архитектурный ансамбль на Стрелке Васильевского острова со зданием Биржи и обеими Ростральными колоннами (рис.5),

церковь Успения Пресвятой Богородицы по набережной лейтенанта Шмидта Васильевского острова, мемориал в центре Марсова поля (рис.6), на месте которого прежде точно стояло что-то более древнее,

Михайловский замок (рис.7) с памятником «Прадеду от правнука» перед его фасадом и Летним садом с другой стороны со всей его планировкой. В нём даже все фонтаны стоят на крестах пересечений тонких аномалий над уже выклинивающимися разломами.

Не случайной оказалась и ориентация Гостиного двора (рис.4) под некоторым углом к Невскому проспекту.



Не было времени обойти его вокруг для проверки. Но угол линейной аномалии, под которым она пересекает центр его фасадной части, указывает на то, что и весь этот комплекс был построен в соответствии со структурой таких аномалий в этом месте.

Аналогична причина определённого угла поворота фасада здания Горного института (рис.8) по отношению к системе улиц-линий на Васильевском острове. Точно по центру и перпендикулярно ему величественный портик с колонами пересекает здесь мощная линейная аномалия.



Как это часто бывает, сформировавший эту аномалию разлом, по-видимому, пересекает поперечную трещину, отмеченную по её аномалиям на соседних улицах, с некоторым поворотом. Потому, что на Большой проспект эта аномалия «выходит» ровно посередине квартала между 21-й и 22-й линиями.

Таким образом, становится совершенно очевидным ошибочность популярной в сети гипотезы об ориентации Исаакиевского собора на Северный полюс до его предполагаемого сдвига, расположенный тогда в Гренландии.



Может быть, полюс там и был когда-то, но построен был этот собор именно в этом месте и с таким направлением своих осей исключительно лишь оттого, что такую ориентацию имеют линейные аномалии над пересечением тектонических нарушений в скальном основании под ним!



А масса аналогичных фактов в отношении положения и ориентации практически всех остальных старинных памятников архитектуры однозначно показывает, что династия Романовых к постройке данного собора никакого отношения не имеет.



Максимум, что могли при них провести, так это его реставрацию. Потому, что всё, что точно устанавливалось или строилось при них, таких надёжных «меток» своей древности не имеет. Например, храм Воскресения Христова, получившего в народе название «Спас на Крови», построенный в 1881 году.

И положение памятника «Медный всадник», якобы поставленного здесь в честь Петра I, также не случайно.



Очевидно, что он стоял здесь уже задолго до его рождения. Ведь нет никаких свидетельств о такой традиции — выбирать места под храмы и памятники на крестах аномалий, ни во времена Советского Союза, ни в предыдущую царскую эпоху династии Романовых.



А вот все постройки, относящиеся ко временам Рюриковичей, такие «несмываемые метки» под собой имеют повсеместно. Впрочем, как и постройки на тех территориях, которые, очевидно, вплоть до середины 19 века были под контролем так называемой Тартарии. Но о фактах, доказывающих это, будет рассказано позже.

Приведённая ниже роза-диаграмма пространственной ориентировки активных тектонических нарушений (рис.9), является результатом обобщений её авторами фактических данных, полученных по целому ряду объектов Северного, Среднего и Южного Урала.



Каждый пик на ней показывает, какую именно кинематику смещения имеют активные разломы, обладающие определенным азимутом простирания. Так вот, эти установленные ими наиболее характерные для каждой территории азимуты простирания разломов и имеют прямое отношение ко всему рассказанному выше.



Именно таким определённым для каждой территории набором азимутов, по-видимому, и ограничивается ориентация на ней всех старинных зданий и сооружений. Эту взаимосвязь следовало бы, конечно, проверить на статистически достоверной выборке. Увы, но мне этим заниматься нет времени.

В заключение хотелось бы отметить следующее. Практически на всех таких питерских объектах, стоящих на крестах аномалий, имеются барельефы с сюжетами (рис.10-12), относящимися явно не к той известной, исторически близкой нам цивилизации.



А памятники изначально были посвящены явно не тем героям, с которыми сегодня их пытаются соотнести.



Складывается впечатление, что фальсификаторам Романовской эпохи, по-видимому, стало жаль уничтожать такую тонкую работу. Поэтому они просто присвоили себе славу их создателей, придумав легенду о якобы существовавшей в тот период моде на античные сюжеты.



Хотя на памятниках действительно их эпохи сюжеты обычно вполне ей современны. Но, как показала проверка, кресты из аномалий над разломами под ними отсутствуют.



Эти фальсификаторы, очевидно, не догадывались, как не знают этого сегодняшние их наследники, что прежняя цивилизация, практически полностью уничтоженная стихиями и добитая в ходе так называемых «крестьянских войн» Степана Разина и Емельяна Пугачёва, а также войны 1812 года, оставила нам эти несмываемые «метки», указывающие на действительных авторов всех этих грандиозных сооружений.

а.

Н. Андреев