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Без русского языка должно быть неудобно

08:41. 17 мая 2019 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

Проблему защиты и развития русского языка мы обсуждали и поднимали уже неоднократно. Интересную статью на эту тему прислал читатель ресурса nstarikov.ru  Александр Титов. Хотите, чтобы русский язык учили во всем мире – без него должно быть неудобно…

«Украина приняла закон о государственном языке, подразумевающий, что только украинский язык будет официальном на Украине. В Латвии с 1 сентября полностью ликвидируется русское среднее образование,  а также среднее и высшее образование на русском языке в частных школах. Схожие законы вот-вот будут приняты в Эстонии. Казахстан скоро перейдёт с кириллицы на латиницу. Короче говоря, в целом ряде стран принимаются законы в той или иной мере ограничивающий использования русского языка.

Многие не видят здесь  ничего страшного, даже иронизируют: «Мол, куда же им без русского?! Насколько тесно переплетены наши страны, сколько книг, сколько трудов издано на русском языке. Да и, в конце, концов, на каком языке будут общаться друг с другом украинец и русский, казах и молдаванин, латыш и эстонец – конечно же, на русском».

Однако, уместны ли столь бодрые само подбадривания если глянуть в среднесрочную перспективу? Ещё 30 лет назад население Эстонии почти полностью владело русским языком, теперь процент владения среди этнических эстонцев менее 30. Современный молодой эстонец общается с молодым латышом и даже молодым россиянином не на русском языке, а на английском языке.

Мы можем сколько угодно смеяться, над тем, как русофоб Саакашвили общается с русофобом Порошенко посредством русского языка. Это люди советского поколения. Тенденция такова – следующие поколения политиков бывших национальных окраин, те, кто сейчас сидят за школьными или студенческими партами, в общении между собой будут также использовать английский язык.

Как реагировать на эти процессы? Невозможно вечно «выражать озабоченность»,  «глубокое сожаление» и злиться на русофобскую политику властей бывших советских республик. Это глупо. Это также глупо, как злиться на соперничающую футбольную команду, за то, что она забивает в твои ворота голы. Элиты республик делают ровно то, что их заставляют делать кураторы из Вашингтона и Лондона – вытесняют из подконтрольных территорий русский язык. Будем реалистами – в «футбольном матче» сошлись не русский с украинским, эстонским и латышским языками, тут совершенно разные весовые категории. Сошлись русский с английским, и вопрос стоит так: к какому информационному и цивилизационному  пространству будут привязаны наши бывшие соотечественники — к нашему или конкурентов.

Язык — это власть. И потому в языковом вопросе ставки очень высоки. Идёт игра, идёт большая геополитическая игра, в которой, пока что, мячи залетают только в наши ворота. Как уже сказано выше, это закономерно, что противник пытается нам забить, так было, так есть, и так будет. Теперь остаётся только разобраться, почему счёт такой разгромный и сколько мячей мы сами забили в свои ворота.

Советский Союз оставил нам богатое наследство: русский язык – один из самых крупных и значительных языков мира, язык ООН, науки, культуры, международных встреч, симпозиумов и форумов. Русский язык – первый язык космоса! Можно прожить полноценную жизнь, зная один русский – на русский язык переведены (да ещё как переведены!!!) все мировые шедевры литературы. На русском языке многомиллионными тиражами издавались книги по всем сферам человеческой деятельности. На 1990 год русским языком в мире владело более 300 миллионов человек, с каждым годом эта цифра увеличивалась. Русский язык успешно конкурировал и отвоёвывал пространство у всех крупных мировых языков.

Потом случилась катастрофа 90-ых, которая объективно пошатнула позиции русского языка в мире.

Затем пришли 00-вые, страна, как принято считать, стала вставать с колен.… И что стало с русским языком? Что стало делаться в государстве для возвращения русскому языку утраченных позиций, и укрепления его конкурентоспособности на мировой арене? Ровным счётом ничего. Более того конкурирующий русскому английский стал получать на территории самой России всё большие и большие преференции. Мы сами себе стали забивать голы.

В середине 2010-ых в СМИ появилась информация, что в киевском метро объявления на украинском стали дублироваться  вместо русского на английском. Сколько возмущения эта новость вызвала среди русской патриотической общественности. Действительно было бы возмутительно,… если бы английский дубляж не появился в самом московском метро. Даже в 90-ые годы такое не делалась.

Говорят, что англоязычный дубляж для удобства туристов, мол, туристы не понимают русского языка. Позвольте, метро в Москве существует с 1933 года. Всё это время объявления транслировались по-русски, и никто не умер. Почему же теперь, во времена беспрецедентного давления со стороны Запада,  вдруг так резко потребовалась такая забота? Да и смысл, какой в ней – понять какая следующая остановка вовсе не мудрено – ваш автор и Чехии, и во Франции, не зная местных языков никогда не плутал – а уж там объявления делают лишь только на своём.

Получается так: если мы сами считаем, что русский язык — это внутреннее дело России, что турист уже по определению знать русский язык даже в малых пределах не может (ибо это не крупный международный язык, а лишь внутренний – российский), что же нам требовать от сопредельных государств?

Или другой пример – Континентальная Хоккейная Лига. Когда появилась Лига, её официальным языком был русским – на форме игроков фамилия была написана по-русски, протоколы велись на русском и т.д. (помнится, как от этого факта злились латышские националисты, ведь латвийская команда «Динамо» из Риги играет в КХЛ — да ничего, смирились). Ныне языком существующей в основном на русские деньги Лиги (между прочим, её второе название — Открытый Чемпионат России), стал английский. Объясните мне, пожалуйста, с какого такого ляда за русские деньги хоккеист Grigirenko делает силовой приём хоккеисту Shestakov в Playoff розыгрыша Gagarin Cup?

Мне опять возразят, мол, в Лигу вошли команды Чехии и Финляндии, и потому официальным языком стал «международный» язык – английский.

Открою маленький секрет, никакого «международного языка» нет. Есть языки ООН, есть языки прочих организаций. Это де-юре. Де-факто язык международного общения на некоторых территориях является английский. И тут мы возвращаемся к началу статьи. Цель Вашингтона с Лондоном в том и состоит, чтобы английский стал международным на всех территориях, чтобы без английского человеку жилось как можно более неудобно, и для этого они делают всё от них зависящее. Наша задача делать ровно противоположное.

Повторяюсь: язык — это власть! Это подконтрольное информационное пространство, это наука, это высасывание как финансовых, так и интеллектуальных ресурсов из колонии в метрополию.

Ныне только 5% английских школьников изучают иностранный язык. Можно сколько угодно тешить себя мнением, что знание иностранных языков, как-то там развивает человека. Надо различать, когда ты учишь язык из интереса, или когда ты учишь его из-за необходимости, потому что на твоём языке ничего нет, ни науки, ни культуры, ни искусства. Факто остаётся фактом – когда твой язык развит и годен для любой деятельности это очень, очень и очень удобно.

Почему Россия не развивает русский язык? Почему Россия не делает так, чтобы без русского языка человеку было неудобно? Россия — не Эстония и не Украина, у которых физически нет ресурсов для такого развития. России – богатая, сильная, самодостаточная страна. У России есть все ресурсы, чтобы делать так, стоит лишь только проявить политическую волю.

Ответьте на вопрос, нужна ли нам долгосрочная стратегия? Что нам выгоднее, чтобы турист в Москве не петлял уже сейчас,  или чтобы он у себя на родине стал изучать русский язык? Сколько денег государство могло бы заработать на открытие центров по изучению русского языка в зарубежье (на манер Британского совета), и устройстве там русских педагогов.

Или Континентальная Хоккейная Лига? Пусть официальный язык Лиги будет русский. Финляндия, Чехия? Нет проблем – почему бы им русский не подучить? Тем более у Чехословакии был в этом деле опыт, да и у Финляндии тоже. Не нравится – пожалуйста, двери открыты! Это не нам надо, чтобы вы играли у нас, а вам надо поднимать уровень своего хоккея. В конце концов, во многих клубах НХЛ под угрозой штрафа запрещено разговаривать в раздевалках на всех языках кроме английского, и ничего, кто хочет там играть, тот терпит.

Можно вообще пойти в наступление. Почему бы не развивать кириллический интернет на мировом уровне. Создать национальные кириллические домены для всех стран, и кто знает, быть может когда-нибудь в Великобритании появится сайт: правительство.вб. Чем тратить деньги на продвижение английского в России, не лучше ли заняться продвижением русского в мире?

Вы скажете фантастично? А разве не было фантастикой, что наша страна разорённая войной через 16 лет после Великой Победы уже запустит человека в космос и первым космическим словом станет русское «поехали»?!

Ну, а Украина, Эстония, Латвии… Куда же они денутся без русского, коль жизнь без нашего языка будет на этой планете крайне неудобной!?»

Александр Титов

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103825

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