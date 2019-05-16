Весенний призыв-2019 в разгаре: чего ожидать от службы новобранцам?

Призыв 2019 года не отличается глобальными изменениями от прошлого года. Качественно продолжает улучшаться быт солдат: введен «тихий час», звонки домой, «шведский стол» и стиральные машины-автоматы.

При призыве новички получают специальную сумку-несессер с предметами гигиены. Туда входит маникюрный набор, дезодорант, банные и бритвенные принадлежности, пластыри и другие нужные вещи. А вот портянок в жизни современного солдата больше нет – этот пережиток давно заменен обычными носками.

Больше всего удивляет новобранцев относительно недавно введенный «тихий час». Согласно данному указу, после обеда солдат может распорядиться часом личного времени на свое усмотрение – подремать, почитать или просто отдохнуть.

Для связи с родными теперь можно использовать не только привычную бумажную почту, но и телефоны. Звонки домой разрешены в вечернее время. По словам солдат, такое распоряжение начальства очень поднимает боевой дух и настроение.

Кормят солдат в армии по принципу «шведский стол». На выбор молодым людям предлагают несколько супов, мясных или рыбных блюд, гарниров. В ряде столовых частей функционируют салат-бары: бойцы самостоятельно могут положить себе консервированные и свежие овощи, заправить их по желанию уксусом или маслом. В остальных общепитах, где подобные бары не предусмотрены, салаты и свежая нарезка выдаются порционно.

Из напитков в рацион солдат входят чай, кофе, соки, компоты и морсы. В зависимости от времени года и географических условий службы молодые люди также получают сало, лук, чеснок, цитрусовые, поливитамины и другое. В среднем дневная норма одного военнослужащего составляет порядка 4200 ккал.

Привлекательность срочной службы в глазах населения неизменно растет благодаря улучшению бытовых условий солдат. Отметим, что в казармах появились душевые кабины и стиральные машины-автоматы с сопутствующей техникой. Во многих частях был проведен косметический ремонт помещений, в которых проживают солдаты, обновилась мебель и постельное белье.