Весенний призыв-2019 в разгаре: чего ожидать от службы новобранцам?
Призыв 2019 года не отличается глобальными изменениями от прошлого года. Качественно продолжает улучшаться быт солдат: введен «тихий час», звонки домой, «шведский стол» и стиральные машины-автоматы.
При призыве новички получают специальную сумку-несессер с предметами гигиены. Туда входит маникюрный набор, дезодорант, банные и бритвенные принадлежности, пластыри и другие нужные вещи. А вот портянок в жизни современного солдата больше нет – этот пережиток давно заменен обычными носками.
Больше всего удивляет новобранцев относительно недавно введенный «тихий час». Согласно данному указу, после обеда солдат может распорядиться часом личного времени на свое усмотрение – подремать, почитать или просто отдохнуть.
Для связи с родными теперь можно использовать не только привычную бумажную почту, но и телефоны. Звонки домой разрешены в вечернее время. По словам солдат, такое распоряжение начальства очень поднимает боевой дух и настроение.
Кормят солдат в армии по принципу «шведский стол». На выбор молодым людям предлагают несколько супов, мясных или рыбных блюд, гарниров. В ряде столовых частей функционируют салат-бары: бойцы самостоятельно могут положить себе консервированные и свежие овощи, заправить их по желанию уксусом или маслом. В остальных общепитах, где подобные бары не предусмотрены, салаты и свежая нарезка выдаются порционно.
Из напитков в рацион солдат входят чай, кофе, соки, компоты и морсы. В зависимости от времени года и географических условий службы молодые люди также получают сало, лук, чеснок, цитрусовые, поливитамины и другое. В среднем дневная норма одного военнослужащего составляет порядка 4200 ккал.
Привлекательность срочной службы в глазах населения неизменно растет благодаря улучшению бытовых условий солдат. Отметим, что в казармах появились душевые кабины и стиральные машины-автоматы с сопутствующей техникой. Во многих частях был проведен косметический ремонт помещений, в которых проживают солдаты, обновилась мебель и постельное белье.
Ну и зачем такая служба? Солдат должен стойко переносить тяготы и лишения. Специально разваливают армию.
это по ошибке из раздела реклама сюда попало, в реале думаю немного по-другому, с тяготами и лишениями
Один солдат говорит другому :- ” У нас в роте , кажется, завёлся голубой! – С чего ты взял? – Кто-то украл мою косметичку!”
Такая армия воевать не будет.
Я служил с 90-92 згв гдр и сидел в своем бмп-2 все два года думали война будет и учили нас по полной, не вылазили с учений, думаю что расхолаживают эти звонки маме. Ну бабу им еще пришлите. Тьфу, ясли.