Новости Украины и Новороссии 23 марта 2020

Несмотря на объявленную властями Украины операцию по эвакуации из-за границы всех соотечественников, оказавшихся в заложниках в разных странах мира, домой удаётся вернуться не всем.

Так, более 2 тысяч украинских туристов застряли в Таиланде. Вылететь напрямую на родину они не могут. Единственный выход — это добираться до крупного международного узлового аэропорта, например, такого, как в Дубае, Дохе или Стамбуле, а уже оттуда попробовать вылететь на Украину.

Украинские туристы жалуются, что государство не помогает им эвакуироваться домой. Билеты они вынуждены покупать за собственные деньги, а учитывая нынешнюю ситуацию с ценами на билеты, многим просто не по карману оплатить свой счёт за дорогу домой.

«Такую стоимость большинство не может или не хочет себе позволить (учитывая, что у всех обратные билеты уже на руках).

До Дубая из Бангкока билет стоит 500–700 долларов (39000-55000 руб.) на одного, из Дубая до Киева — еще 260 (20000 руб.). Не каждая семья из 3–4 человек такой перелёт может себе позволить. В Доху вроде бы дороже или так же», — рассказала журналистам одного из украинских изданий туристка, застрявшая в Таиланде.

Ранее «Русская Весна» писала о том, что «льготные цены», по которым власти обещали вернуть украинцев, застрявших за рубежом, домой, оказались в 3 раза выше обычных.

Как пишут местные СМИ, большинство украинцев вынуждены были остаться в Таиланде. Они могут только ждать и надеяться, что границы откроют после 3 апреля. Тогда люди смогут улететь домой по уже купленным заранее или обмененным билетам.

Есть шанс, что Украина отправит для эвакуации своих граждан из Таиланда несколько рейсов, но на это туристы, оказавшиеся в заложниках в чужой стране, сильно не рассчитывают. Гораздо важнее для них сейчас — дожить в чужой стране до момента, когда ограничения будут сняты или хотя бы ослаблены.

«Все продлевают визы (в Тае пока не бесплатно), в отличие от Шри-Ланки, Индии и Бали, где всем продлили ещё на 30 дней, или до 14 апреля сделали бесплатное пребывание… Плюс, ситуация начинает усугубляться: все думают от том, где безопасно переждать или дождаться самолёта.

Бангкок с 22 марта перевели на карантин. На островах пока что спокойнее и безопаснее, но нет гарантий, что и острова не закроют на карантин… Потом можно вообще не выбраться отсюда, если вдруг отменят транспорт или внутренние рейсы», — поделилась с журналистами украинка, находящаяся на сомнительном «отдыхе», и добавила, что сейчас многие туристы вынуждены делать непростой выбор.

«Люди вынуждены выбирать: либо ехать в Бангкок, где сейчас вспышка COVID-19, и ждать там, либо же сидеть на островах с риском не добраться до аэропорта в случае жёстких карантинных мер».

В посольстве Украины, похоже, не сильно обеспокоены судьбой своих соотечественников, оказавшихся в заложниках в чужой стране. Дипломаты лишь посоветовали согражданам оставаться на родине, а что делать тем, кто уже находится за границей, они не ответили.

«Ситуация в мире меняется ежедневно и ежечасно, страны закрывают авиасообщение и запрещают въезд иностранцам. Настоятельно рекомендуем всем, кто может это сделать путём приобретения/перебронирования билетов, воспользоваться такой возможностью, поскольку неизвестно, будут ли, когда и откуда дополнительные спецрейсы», — заявили дипломаты.

В понедельник, 23 марта, застрявшие в Таиланде украинцы планируют собраться под офисом миграционной службы в Пхукете и записать видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, надеясь, что это как-то поможет им в сложившейся ситуации.

В том числе украинские туристы хотят задать властям вопрос, логично ли оплачивать пребывание в Таиланде, если страна не может принять их домой.

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