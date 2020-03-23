Новости Украины и Новороссии 23 марта 2020
- 11:02 В Таиланде застряли тысячи украинских туристов, путь домой практически закрыт.
- 10:09 «Главная тема» с Андреем Бабицким.
- 09:13 МЧС ДНР обеззараживает транспорт, прибывший с Украины (ВИДЕО).
- 09:05 Аваков не исключил нехватки денег на еду и лекарства у украинцев.
- 07:32 В МИД Украины рассказали о грядущем обмене пленными в разгар коронавируса.
- 07:00 На Украину из Китая привезли тесты на коронавирус.
- 05:30 «Украина на дне: коронавирус, ужас и позор!» (ВИДЕО).
- 04:01 Коронавирус на Украине: врачи в шоке от решения правительства.
В Таиланде застряли тысячи украинских туристов, путь домой практически закрыт
Несмотря на объявленную властями Украины операцию по эвакуации из-за границы всех соотечественников, оказавшихся в заложниках в разных странах мира, домой удаётся вернуться не всем.
Так, более 2 тысяч украинских туристов застряли в Таиланде. Вылететь напрямую на родину они не могут. Единственный выход — это добираться до крупного международного узлового аэропорта, например, такого, как в Дубае, Дохе или Стамбуле, а уже оттуда попробовать вылететь на Украину.
Украинские туристы жалуются, что государство не помогает им эвакуироваться домой. Билеты они вынуждены покупать за собственные деньги, а учитывая нынешнюю ситуацию с ценами на билеты, многим просто не по карману оплатить свой счёт за дорогу домой.
«Такую стоимость большинство не может или не хочет себе позволить (учитывая, что у всех обратные билеты уже на руках).
До Дубая из Бангкока билет стоит 500–700 долларов (39000-55000 руб.) на одного, из Дубая до Киева — еще 260 (20000 руб.). Не каждая семья из 3–4 человек такой перелёт может себе позволить. В Доху вроде бы дороже или так же», — рассказала журналистам одного из украинских изданий туристка, застрявшая в Таиланде.
Ранее «Русская Весна» писала о том, что «льготные цены», по которым власти обещали вернуть украинцев, застрявших за рубежом, домой, оказались в 3 раза выше обычных.
Как пишут местные СМИ, большинство украинцев вынуждены были остаться в Таиланде. Они могут только ждать и надеяться, что границы откроют после 3 апреля. Тогда люди смогут улететь домой по уже купленным заранее или обмененным билетам.
Есть шанс, что Украина отправит для эвакуации своих граждан из Таиланда несколько рейсов, но на это туристы, оказавшиеся в заложниках в чужой стране, сильно не рассчитывают. Гораздо важнее для них сейчас — дожить в чужой стране до момента, когда ограничения будут сняты или хотя бы ослаблены.
«Все продлевают визы (в Тае пока не бесплатно), в отличие от Шри-Ланки, Индии и Бали, где всем продлили ещё на 30 дней, или до 14 апреля сделали бесплатное пребывание… Плюс, ситуация начинает усугубляться: все думают от том, где безопасно переждать или дождаться самолёта.
Бангкок с 22 марта перевели на карантин. На островах пока что спокойнее и безопаснее, но нет гарантий, что и острова не закроют на карантин… Потом можно вообще не выбраться отсюда, если вдруг отменят транспорт или внутренние рейсы», — поделилась с журналистами украинка, находящаяся на сомнительном «отдыхе», и добавила, что сейчас многие туристы вынуждены делать непростой выбор.
«Люди вынуждены выбирать: либо ехать в Бангкок, где сейчас вспышка COVID-19, и ждать там, либо же сидеть на островах с риском не добраться до аэропорта в случае жёстких карантинных мер».
В посольстве Украины, похоже, не сильно обеспокоены судьбой своих соотечественников, оказавшихся в заложниках в чужой стране. Дипломаты лишь посоветовали согражданам оставаться на родине, а что делать тем, кто уже находится за границей, они не ответили.
«Ситуация в мире меняется ежедневно и ежечасно, страны закрывают авиасообщение и запрещают въезд иностранцам. Настоятельно рекомендуем всем, кто может это сделать путём приобретения/перебронирования билетов, воспользоваться такой возможностью, поскольку неизвестно, будут ли, когда и откуда дополнительные спецрейсы», — заявили дипломаты.
В понедельник, 23 марта, застрявшие в Таиланде украинцы планируют собраться под офисом миграционной службы в Пхукете и записать видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, надеясь, что это как-то поможет им в сложившейся ситуации.
В том числе украинские туристы хотят задать властям вопрос, логично ли оплачивать пребывание в Таиланде, если страна не может принять их домой.
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«Главная тема» с Андреем Бабицким
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МЧС ДНР обеззараживает транспорт, прибывший с Украины (ВИДЕО)
Министерство чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики продемонстрировало, как производится обеззараживающая обработка транспортных средств, прибывающих с территории Украины.
Дезинфекция проводится согласно Указу Главы ДНР Дениса Пушилина от 14 марта 2020 года № 57 в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике коронавирусной инфекции нового типа.
На территории Республики введен режим повышенной готовности.
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Аваков не исключил нехватки денег на еду и лекарства у украинцев
У украинцев через месяц из-за коронавируса могут закончиться деньги на еду, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
По словам Авакова, из-за коронавируса закрываются многие предприятия, «пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства». Поэтом, считает Аваков, правительству нужно разработать меры поддержки населения.
«Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице… около 2,5 тысячи – 3 тысячи гривен (90-10 долларов) в месяц… На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50–75%»,– передает РИА «Новости» заявление Авакова.
Он также предложил на время карантина остановить «начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц», а на «государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска».
По словам Авакова, для этого государству придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. В частности, пересмотреть госбюджет и создать стабилизационный фонд для финансирования антикризисных мер, увеличить дефицит госбюджета, заключить новое соглашение с МВФ и провести реструктуризацию внешних долгов.
14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с угрозой коронавируса. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д- сообщение.
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В МИД Украины рассказали о грядущем обмене пленными в разгар коронавируса
Вопрос обмена удерживаемыми лицами и вопрос освобождения крымчан из российских тюрем остается актуальным, несмотря на эпидемию COVID-19, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщило «Радио Свобода».
«Этот вопрос не поставлен на паузу. Мы работаем над обменом. Офис президента работает и Министерство реинтеграции работает для того, чтобы обмен все-таки происходил. Безусловно, там должны быть приняты дополнительные эпидемиологические, карантинные меры для этого. Но ни один коронавирус не способен потушить или затормозить наши усилия по возвращению наших граждан из плена и незаконного содержания», — сказал Кулеба.
Напомним, в Минске 11 марта состоялись переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Участвовали в них в том числе глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Также руководитель офиса президента Андрей Ермак отрицает, что прямые переговоры с представителями Республик и их легитимация могут произойти в рамках Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе.
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На Украину из Китая привезли тесты на коронавирус
Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в столичный аэропорт Борисполь из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает Офис президента Украины.
После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать.
«Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики», — уточнили в пресс-службе ОП.
Отмечается, что также доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.
В сообщении указано, что экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.
Привезенные быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную инфекцию.
Отмечается, что это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.
Ранее Центр общественного здоровья Украины сообщил о 73 случаях инфицирования коронавирусом.
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«Украина на дне: коронавирус, ужас и позор!» (ВИДЕО)
Украинские супермаркеты решили нажиться на коронавирусной панике. И подняли цены на обычные марлевые повязки не в два, не в три, а сразу в десять раз.
Так, чтобы купить одну пачку (5 повязок) покупателю придётся выложить 150 гривен или чуть более 400 рублей. И это ещё со скидкой, как заметил киевский журналист и блогер Олег Елисевич.
«Это Украина, детка! Здесь любое горе — это возможность заработать. Тому, кто ещё сомневается на дне мы или нет, скажу так: с дна мы ещё и не поднимались. А вообще Новые Санжары, львовские медики, поющие гимн, тернополяне с попом молящимся против приехавших из Китая, а теперь и медики-фармацевты — это всё украинский народ во всей красе. Одним словом, ужас и стыдно на весь цивилизованный мир!» — отметил он.
Журналист обратил внимание на то, что Зеленский выступил с обращением к народу Украины лишь тогда, «когда жареный петух клюнул» в одно место. И с владельцами аптек побеседовал, и к Нацбанку обратился, чтобы населению и бизнесу кредитование предоставить. Но, по словам Елисевича, Нацбанк «и сам еле-еле удерживает курс, тратя средства из золотовалютного резерва».
Слова Зе про «надо помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от вируса» украинцы восприняли как «призыв к действию и ринулись сметать всё с полок супермаркетов».
Украинский президент также призвал в трёхдневный срок вернуться домой всех, кто выехал за пределы Украины, объяснив это тем, что украинская граница будет временно закрыта на карантин.
«Вы представляете, если число вернувшихся достигнет от 300 до 500 тысяч человек и какую опасность они будут представлять для нашего общества в плане возможного заражения? Ведь по правилам все прибывшие должны будут пройти двухнедельный карантин. А вы верите, что так действительно всё и будет?» — сказал Олег Елисевич.
На западе Украины уже мы наблюдаем небывалый ажиотаж и многокилометровые очереди из украинцев, которые никак не могут попасть домой. И, похоже, что это только начало — дальше будет ещё хуже.
Кроме того, на Украине анонсировали дикое подорожание. Эксперты уверяют, что цены подскочат уже в ближайшие дни.
Тем временем в Китае градус напряжённости в связи с эпидемией коронавируса заметно снизился. Одна из подписчиц канала Karabas Channel, которая живёт на острове Хайнань, рассказала, что у них в стране «уже всё позади».
«Карантин, масочно-пропускной режим, заборы вокруг посёлков и вход только через полицейский контроль с измерением температуры… Теперь вводят „код здоровья“, на всякий случай. Ни одного человека с температурой и признаками простуды сейчас не пустят ни в самолёт, ни в супермаркет! Это страшная безалаберность! Сейчас у нас на острове каждый кто прилетает, однозначно едет в централизовано организованный карантин на 2 недели. Китай скоро будет здоров весь. А вам… Здоровья и удачи», — говорится в её комментарии.
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Коронавирус на Украине: врачи в шоке от решения правительства
Украинские власти пытаются походить на Евросоюз, где особенно сильно бушует пандемия коронавируса, вводя разного рода карантинные меры вроде ограничения числа пассажиров в общественном транспорте до 10 человек и штрафов за нарушение самоизоляции. При этом число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране не превысило 50 человек.
Есть все основания полагать, что это — вовсе не результат эффективных действий компетентных органов, а банальное отсутствие тест-систем диагностики коронавируса. Это возможно, учитывая последние решения Кабинета министров, некоторые из которых буквально шокировали украинских медиков.
Так, по словам бывшего главы Одесской областной администрации Максима Степанова, в утвержденном накануне Кабмином перечне закупки лекарств полностью отсутствуют рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, а также китайскими и французскими врачами медикаменты.
«Если честно, в шоке. Реально страшно. Взять и наплевать на все рекомендации практических врачей Китая, Франции, США. Тех людей, которые уже столкнулись с этой бедой. Ни один из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. Ни один», — написал он на своей странице в Facebook, приложив кадры военной техники на улицах Киева.
Карантин, добавил Степанов, существует лишь на бумаге, по факту же медики работают на чистом энтузиазме и чувстве долга. Врачей даже не удосужились обеспечить средствами индивидуальной защиты, возмутился экс-глава администрации, призвав власти «выйти из состояния анабиоза».
Ранее адвокат Евгения Закревская, ссылаясь на государственного эксперта Министерства здравоохранения Украины Павла Паламарчука, обвинила власти в закупке недостаточного количества экспресс-тестов на коронавирус.
При этом в списке, уверяет она, полностью отсутствовали тест-системы ПЦР (тестирование методом полимеразной цепной реакции), позволяющие точно диагностировать COVID-19 даже при отсутствии симптомов.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Статистика по Covid-19 в Украине на утро 23 марта. Фото: МОЗ
По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни Covid-19. Из них 3 смертельных, а в 1 случае пациент уже выздоровел и его выписали из больницы. Об этом говорит официальная статистика Минздрава.