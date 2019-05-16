Четвертый день протеста в сквере в центре Екатеринбурга

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Люди начинают прозревать зачем сеть свечных супермаркетов строят, просто иудеи перегнули палку сквер забрать… Молодцы ё-буржцы, я далеко, но с Вами!!! Жил там на ул. Шаумяна, красивый город, портить такую красоту… Религия ЯД, береги ребят. Попам нужен доход без уплаты налога, а детям нужен сквер и новая школа. Ёбтыть, как бондарик заговорил…
Четвёртые сутки пылают пуканы
Не дешево стоит Е-бурга земля….
Раздайте зарплату скорей протестантам
Они за “свободу” боролись не зря…
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