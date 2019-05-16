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Четвертый день протеста в сквере в центре Екатеринбурга

20:37. 16 мая 2019 Просмотров - 221 2 коммент. Опубликовал:

Четвертый день протеста в сквере в центре Екатеринбурга

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KYiEnJANzlk

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 67 67
    moiseev1977 16 мая 2019 в 21:19

    Люди начинают прозревать зачем сеть свечных супермаркетов строят, просто иудеи перегнули палку сквер забрать… Молодцы ё-буржцы, я далеко, но с Вами!!! Жил там на ул. Шаумяна, красивый город, портить такую красоту… Религия ЯД, береги ребят. Попам нужен доход без уплаты налога, а детям нужен сквер и новая школа. Ёбтыть, как бондарик заговорил…

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  • 1821 359
    ХОХОЛ 16 мая 2019 в 21:43

    Четвёртые сутки пылают пуканы
    Не дешево стоит Е-бурга земля….
    Раздайте зарплату скорей протестантам
    Они за “свободу” боролись не зря…
    ——-

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