Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 мая 2019

Сирийцы вышли на протест против боевиков

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Тактика сирийской армии в ходе операции в Хаме

6 мая 2019 сирийская арабская армия начала наступление на севере провинции Хама. САА уже удалось добиться первых успехов. На первый взгляд бои на севере Хамы выглядят несколько блекло по сравнению с операцией по освобождению Восточной Гуты, деблокадой Дейр-Эз-Зора или битвой за Алеппо. Однако майская операция на севере Хамы стала своеобразной лакмусовой бумажкой, проявившей качественный рост САА по сравнению с начальным этапом войны.Объективно, начало войны застало сирийскую армию далеко не в лучшей форме. В войсках имелись существенные проблемы с управлением и взаимодействиям между подразделениями. Армия зачастую не могла эффективно противодействовать. Подразделения часто бросали в поспешные и слабо подготовленные атаки, что приводило к большим потерям в личном составе и технике. Взаимодействие между родами войск откровенно хромало. Видеозаписи с уничтожением сирийских танков из ПТРК стали одним из символов этой войны. Во многом неудачные операции САА на этом этапе боевых действий, напоминали действия российской армии в начале Первой Чеченской войны.Однако, после начала российской операции в Сирии ситуация начала меняться. Наши военные советники медленно, но верно повышали уровень боеспособности САА. Постепенно было налажено управление и взаимодействие между родами войск. Сирийских офицеров обучали новым для них тактическим приемам, основанным на опыте российской армии. В результате, начиная с осени 2015 года, каждая новая боевая операция САА оказывалась успешнее предыдущей.В 2015 году сирийская армия начинала операцию на северо-востоке провинции Хама, но, потеряв большое количество бронетехники, была вынуждена свернуть наступление. Обстрелы и атаки на позиции САА осуществляемые базирующимися в Идлибе боевиками, не могли оставаться безнаказанными. Кроме того, удары артиллерии и беспилотников террористов по российской авиабазе Хмеймим создавали угрозу жизням наших военнослужащих. В конце апреля 2019 года сирийская армия начала подготовку к наступательной операции на севере провинции Хама. Её целью стала зачистка от террористов долины Аль-Габ, откуда они осуществляли атаки на авиабазу Хмеймим.6 мая САА начала наступательную операцию. Началу наступления предшествовали продолжительные артиллерийские и авиационные удары. Боевики, стянув в районе боевых действий лучшие силы как запрещенной в России террористической организации Хайят Тахрир Аш Шам, так и группировок так называемой умеренной оппозиции, обещали устроить повторения событий, развернувшихся в этих местах в 2015 году. Однако, теперь им противостояла армия совершенно другого уровня. САА, реорганизованная под руководством наших военных советников и закаленная боями за Алеппо, деблокадой Дейр-Эз-Зора и освобождением Восточной Гуты находилась по сравнению с 2015 годом на качественно ином уровне.6 мая сирийская армия перешла в наступление. На его острие находится пожалуй лучшее подразделение САА «Силы Тигра». В первые же часы операции была занята господствующая над местностью высота Тель Отма, а за ней селения Кабана, Шваш и Бана. Боевики пытались противодействовать наступлению САА, но их сопротивление оказалось безуспешным. Сирийская армия применила принципиально отличающуюся от 2015 года тактику. Атак масс бронетехники без сопровождения пехоты больше не было. Позиции боевиков были тщательно разведаны, в том числе и с применением беспилотных летательных аппаратов, после чего обрабатывались артиллерией и авиацией. Затем в атаку шли штурмовые группы, занимающие поселки и проводившие их зачистку. И только после этого в населенные пункты заходила бронетехника, до этого огнем прямой наводкой поддерживающая действия штурмовых групп. Артиллерия, обстреливая местность, где боевики могли скапливаться для контрудара, выставляла огневое окаймление, препятствуя действиям противника. ВВС САР и ВКС России, работая по коммуникациям боевиков, не давали им подтянуть резервы для контратаки .После того, как подразделения САА занимали населенный пункт, сирийские военные сразу начинали закрепляться на захваченных позициях. Артиллерия пристреливала потенциальные маршруты контратак боевиков, вновь выставляя огневое окаймление. Если неудачное наступление САА можно сравнить с начальным этапом Первой Чеченской войны, то теперь сирийская армия действовала в духе ВС РФ во Второй Чеченской войне.Боевики попытались нанести контрудар, но огневое окаймление сирийской артиллерии создало своеобразную завесу, о которую разбивались контратаки террористов. Кроме того, в период, предшествующий началу операции, «Силы Тигра» получили достаточное количество приборов ночного видения, что ощутимо сказалось на ходе боевых действий. Контрудары боевиков успехов не достигли.День 7 мая прошел в позиционных столкновениях. Боевики, в своей излюбленной манере, начали обстреливать позиции сирийской армии из ПТРК, в ответ артиллерия САА работала по их скоплениям. Несмотря на отсутствие стремительного продвижения вперед, ход событий развивался явно не в пользу террористов. Под руководством военных советников из России артиллерия и авиация САА и ВКС РФ медленно, но верно перемалывали оборону боевиков. «Сотни пострадавших гражданских от ударов артиллерии и авиации» существуют только в сообщениях лояльных боевикам медийных ресурсов, на деле в тылу боевиков накапливаются многочисленные раненные террористы, что явно не способствуют устойчивости их обороны. Кроме того, постоянный огневой прессинг пагубно влиял на боевой дух обороняющихся.Утром 8 мая «Силы Тигра» начали наступление и с ходу взяли город Кафр Набуда. Боевики предприняли ряд контратак, но успеха не достигли. Используемый террористами «шахидмобиль», управляемый смертником, был уничтожен из ПТРК на подходе к цели. Боевики также применяли этот тип вооружения, уничтожив один танков Т-72 САА .Тем не менее, бой за Кафр Набуду стал первым крупным успехом сирийской армии в ходе наступательной операции.9 мая силы САА продолжили наступление. В этот день ими был занят город Калат аль-Мудик. В результате переговоров со старейшинами, местные жители вынудили боевиков покинуть населенный пункт и он был взят САА без боя. Артиллерия и авиация продолжали работать по позициям и коммуникациям террористов. Боевики увеличили интенсивность обстрелов из ПТРК, уничтожив танк Т-62 и грузовой автомобиль КАМАЗ САА. Однако, эти потери не могли существенно повлиять на ход операции. Более того, артиллерия сирийской армии обрабатывала позиции, с которых осуществлялись пуски. Нахождение расчетов ПТРК под огневым прессингом существенно снижало эффективность их действий.В первой половине дня САА и боевики осуществляли интенсивные артиллерийские дуэли. К боевым действиям активно подключились российские военнослужащие. Так, в районе боев были замечены бойцы наших спецподразделений, которые с помощью РЛС для контрбатарейной борьбы и минометов обнаруживали и подавляли огневые позиции боевиков.Во второй половине дня боевики Хайят Тахрир Аш Шам, используя группы штурмовиков ингимаси предприняли очередную контратаку на Кафр Набуду. Однако, хотя им и удалось достигнуть застройки, атака была отражена огневым окаймлением САА. Артиллерия и авиация попросту не дали боевикам подтянуть к городу крупные силы. Понеся потери в личном составе, террористы отступили. Наряду с ВВС и артиллерией, в отражении атаки сыграли значительную роль подразделения «Сил Тигра», которые огнем из ПТРК нанесли ощутимый урон наступающим боевикам.Неудачная контратака существенно ухудшило положение боевиков. Ощутимые потери в их лучших формированиях пагубно сказались на моральном духе террористов. 11 мая «Силы Тигра», идущие в авангарде наступления, стремительным броском захватили поселок Аль-Шария, выйдя на оперативный простор в долине Аль-Габ. Боевики, постепенно утрачивая подконтрольную территорию, попытались «оторваться» на мирных жителях, ведя интенсивные обстрелы из РСЗО населенного христианами города Сахалябия. К террористам начали подтягиваться подкрепления как из Идлиба, так и из подконтрольного туркам кантона Африн.13 мая, подтянув резервы, боевики Хайят Тахрир Аш Шам и так называемой умеренной оппозиции пошли в массированное контрнаступление у поселка Хамамият. Их целью было нанесение удара во фланг группировке САА. Атаку поддерживала крупная по меркам конфликта бронегруппа, состоящая как минимум из четырех танков и трех БМП.Однако, намерения боевиков были своевременно вскрыты. По выдвигающейся технике был нанесен интенсивный удар артиллерией и авиацией. Достигший деревни Джабия Т-72 боевиков был уничтожен на улицах населенного пункта. Атака террористов полностью провалилась.14 мая были опубликованы впечатляющие фото разгрома атакующей группировки террористов. Всего, по самым скромным оценкам, были уничтожены 2 танка, 2 БМП и не менее 3 автомобилей боевиков. Десятки террористов погибли. Артиллерия и авиация буквально смели наступающих.После отражения контрудара боевики, по крайней мере временно, прекратили какие-либо попытки вырвать инициативу у САА.В данный момент операция по зачистке долины Аль-Габ продолжается. Подразделения САА наносят артиллерийские и авиационные удары по господствующим над местностью высотам, где укрепились боевики. ВКС России работают по тыловым объектам и коммуникациям террористов в Идлибе. Предпринимаются меры для овладения господствующих над местностью высот, включая их обходные маневры. САА надежно удерживает инициативу, а ее превосходство в артиллерии и бронетехнике, в совокупности с возможностью наносить удары с воздуха, делает вопрос очистки долины Аль-Габ делом времени.В ходе операции на северо-востоке провинции Хама сирийская армия продемонстрировала огромный качественный рост своего потенциала. Грамотное использование артиллерии и авиации попросту перемалывает оборону противника. Хорошо отлаженное взаимодействие между родами войск позволяет занимать господствующие высоты и населенные пункты не неся тяжелых потерь. Современные средства разведки позволяют своевременно обнаруживать передвижения боевиков и поражать их личный состав и технику еще при выдвижении на рубежи атаки. Российским советникам и специалистам удалось поднять сирийскую армию на качественно новый уровень. Отдельно стоит остановиться на действующих в зоне боев российских военных. Специальные группы, оснащенные РЛС для контрбатарейной борьбы обнаруживают и уничтожают артиллерийские и минометные позиции боевиков самостоятельно, при помощи минометов, либо вызывают на них огонь артиллерии и авиации. Бойцы российского спецназа из снайперских винтовок и ПТРК уничтожают наиболее опасные огневые точки террористов. Вклад наших спецназовцев, действующих в долине Аль-Габ в расшатывание обороны огромен, хоть и зачастую не попадает в репортажи СМИ по причинам секретности. Надеемся, что, когда придет подходящее время, подробности работы наших советников и специалистов станут известны широкой публике.Операция на северо-востоке Хамы стала примером прогресса в уровне боеспособности сирийской армии. САА, реорганизованная российскими советниками и прошедшая закалку в битвах за Алеппо, Хомс, Пальмиру, Дейр-Эз-Зор и Восточную Гуту уверенно перешла от поражений первого этапа войны к череде побед над силами противника.Дмитрий Валюженич для Anna News

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В Сирии перехвачены боевые «птицы» боевиков (ФОТО, ВИДЕО)

В районе одной из позиций Сирийской армии была замечена группа беспилотников боевиков в количестве трёх единиц. Бойцы САА сразу же открыли огонь по ним. Об этом с места событий сообщает военкор «Русской Весны» Олег Блохин. Все три «птицы» были подбиты и упали на землю. Одна из них сразу же взорвалась при ударе о землю. Вторая тоже взорвалась, как только двое военнослужащих попытались забрать ее. Причём взорвалась сразу после того, как ее подняли. Третью «птичку» также удалось найти. Теперь уже ее тронули только после тщательного осмотра и понимания ее безопасности. Можно отметить следующее: 1. «Птицы» заранее запрограммированы и летят в конкретную точку, в которой осуществляют сброс взрывчатых изделий или, снижаясь, сами взрываются. 2. Материал, из которого изготовлены «птички», позволяет на большой высоте достаточно долго оставаться незаметными для глаз и для радаров. 3. Дешевизна и простота материала наводит на мысль о возможности и последующего производства таких «птиц» в большом количестве. Читайте также: Боевики атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии, ВКС нанесли ответный удар (ФОТО, ВИДЕО)

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В сирийском Алеппо прогремел взрыв

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Сирийская армия отразила атаку боевиков в Хаме

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Джихадисты атакуют женщин и детей Сирии

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Северная Хама в объективе Anna-News

Фотографии идущего сражения в Северной Хаме от военкоров Anna-News действующих в боевых порядках "Сил Тигра""Победное" наступление боевиков в направлении Хаммията и Керназа.

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«Спасибо, Россия!» — арабские детишки устроили трогательную встречу российским военным (ФОТО)

В населенном пункте Зама провинции Латакия российскими военнослужащими из Центра по примирению враждующих сторон проводилась гуманитарная акция для родственников погибших военнослужащих в борьбе с террористами. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. В ходе акции местным жителям раздали 500 продовольственных наборов, матрацы и одеяла общим весом более 3 тонн. В каждом продовольственном наборе находились продукты первой необходимости: мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы. «Спасибо большое россиянам за оказываемую помощь. Сегодня в наших семьях будут на ужин лепешки из российской муки», — говорили местные жители. При этом некоторые жители поделились тяжелыми воспоминаниями о том, как воевали и погибали их сыновья, мужья, отцы. Одна из жительниц Зама рассказала, как погиб ее сын, как тяжело ему пришлось в первые дни ожесточенных боев с террористами. Таких похожих историй довольно много у жителей Зама. По словам главы администрации, это не первая гуманитарная акция в этой деревне, и жители всегда радуются приезду российской гуманитарной колонны: «Вот и сегодня приезд российских друзей — очень радостное событие для наших жителей. Мы все благодарны россиянам за оказываемую помощь и надеемся, что дружественные узы между российским и сирийским народами продлятся навеки». По окончании гуманитарной акции многие сирийские дети Зама по-особенному поблагодарили российских гостей. Детвора на прощание военнослужащим махала рукой и искренне выкрикивали на русском языке лишь одну фразу: «Спасибо, Россия!». Эта искренняя благодарность с улыбкой на лицах навсегда останется в душе русских. Читайте также: Сирия: «Бессмертный полк» прошёл по улицам Алеппо (ФОТО)

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