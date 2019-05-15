Главная » История, Творчество

Ленинград в 1987

15:53. 15 мая 2019 Просмотров - 495 Один комментарий Опубликовал:

























источник

Источник: https://humus.livejournal.com/6626643.html

Метки: история, Ленинград, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Борьба с голодом в блокадном Ленинграде
...Совнаркома СССР о помощи Ленинграду продовольствием». В нем соответствующие...продовольственных ресурсов пищевая промышленность Ленинграда изыскивала возможность создания ...преподавательского состава останется в Ленинграде... Необходимо ежедневно эвакуировать ...
Как спасали население Ленинграда
...придавало большое значение захвату Ленинграда, крупнейшего промышленного и культурного... эвакуация населения из блокированного Ленинграда осуществлялась по автотрассе — ... вынуждена была оставаться в Ленинграде. Одновременно происходило уменьшение гражданского...
Блокада Ленинграда, анализ цифр по эвакуации.
...период эвакуация населения из блокированного Ленинграда осуществлялась по автотрассе — ...Справка о численности населения городов Ленинграда, Кронштадта и Колпино Совершенно... (перерегистрации паспортов) в г.Ленинграде, Кронштадте, Колпино количество населения ...
Непокорённый Ленинград
... направления Гдов — Ленинград, Луга — Ленинград, Шимск — Ленинград.Фактически Военный совет...предприятий и учреждений Ленинграда.Мобилизация в Ленинграде прошла организованно ... прожекторов, вечерами над Ленинградом поднимались Десятки аэростатов заграждения...
Ложь о блокаде Ленинграда
... «О транспортировке грузов для Ленинграда», согласно которому планировалось организовать ... Шлиссельбург. Планировалось обеспечить в Ленинграде причальный фронт, способный принять ... и подлое сопоставление обеспечения Ленинграда в условиях ведения боевых ...
Новосибирск против «Ленинграда»
...музыкальной группы Сергея Шнурова «Ленинград» нарушает законодательство о государственном...избежать использования артистами группировки «Ленинград» ненормативной лексики со сцены... использования артистами группировки «Ленинград» ненормативной лексики со ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)