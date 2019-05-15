Ленинград в 1987

Развитый интеллект имеет две стороны. Он может быть использован конструктивно или разрушительно, подобно ножу, способному как отрезать нарыв невежества, так и обезглавить человека. Интеллектом можно правильно управлять только после того, как разум признал неизбежность духовного закона.

— Шри Юктешвар Гири