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Последний морпех блокадного Ленинграда: как стальной город уничтожал врага

05:14. 23 января 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Последний морпех блокадного Ленинграда: как стальной город уничтожал врага | Русская весна

В Душанбе проживает ветеран Великой Отечественной войны Соболев Олег Дмитриевич, который является последним «Блокадником» (защитником блокадного Ленинграда), проживающим в Таджикистане. По профессии Соболев О. Д. журналист и долгое время работал в различных изданиях Таджикистана. К годовщине снятия блокады Ленинграда ветеран написал статью. 

Обороной стальной Ленинград уничтожил врага

Битва за Ленинград — самая продолжительная в ходе всей Великой Отечественной войны. Во время блокады погибло около 1 млн жителей, в том числе более 600 тыс. — от голода.

В 2020 году исполняется 76 лет полного освобождения города на Неве от вражеской блокады. В январе 2014 года День воинской славы, касающийся освобождения Ленинграда от блокады в 1944 году, получил новое название. А в ноябре 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переименовании праздника.

Теперь 27 января называется Днём полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. До этого дата отмечалась под названием полного снятия блокады, что затушевывало подлинный смысл события. Внесенная поправка позволяет более полно отразить роль советских войск в ликвидации блокады города Ленинграда и устранить смысловую недостаточность наименования.

Захват Ленинграда был одной из важнейших стратегических и политических задач немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Город оказался отрезанным от Большой земли 8 сентября 1941 года. Началась блокада, длившаяся 900 дней — до 27 января 1944 года. Постепенно в Ленинграде иссякли запасы топлива, воды, прекратилась подача света и тепла.

С осени 1941 года начался голод. Была введена карточная система снабжения горожан продовольствием. Нормы выдачи хлеба для рабочих опускались до 250 г в день, а для остального населения — до 125 г. Город подвергался постоянным бомбежкам и обстрелам, на его кварталы упало более 107 тысяч авиационных бомб и 150 тысяч артиллерийских снарядов.

Снабжение осажденного Ленинграда было налажено по Ладожскому озеру в конце ноября 1941 года. По «Дороге жизни» подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, эвакуировали больных и раненых.

12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов приступили к операции под кодовым названием «Искра», цель которой состояла в разгроме группировки противника южнее Ладожского озера и восстановления связи Ленинграда с Большой землей.

18 января войска фронтов при поддержке Балтийского флота в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь города с Большой землей. В тот же день был освобожден город-крепость Шлиссельбург и очищено от врага все южное побережье Ладожского озера. Всего в течение 17 дней через образовавшийся коридор были проложены железная и автомобильная дороги.

Связь блокадного города с Большой землёй придала новые силы бойцам Ленинградского фронта и жителям города, которые показали невиданные образцы мужества и геройства, каких не знала история всех воинов на земле.

Однако в обороне Ленинграда был и такой момент, когда ставка Верховного главнокомандования посчитала необходимым сменить командующего Ленинградским фронтом. На смену маршалу Ворошилову прибыл генерал армии Жуков.

Он командовал фронтом всего 27 дней — с 14 сентября по 10 октября 1941 года. Он направил все силы на ликвидацию катастрофического положения, сложившегося в войсках и на флоте с началом блокады города. Требовалось срочно изменить, переломить тяжёлую ситуацию. Жуков пошел на крайние меры, надеясь, прежде всего, вернуть войскам уверенность в своих силах и возможностях. Тогда и появился ряд суровых приказов Г. К. Жукова.

«Словами «За трусость и дезертирство с поля боя 13, 14, и 15 сентября расстрелять перед строем» начинается приказ № 0037 от 17 сентября 1941 года. Далее перечислены случаи нарушения присяги, что в любой армии мира влечёт самое суровое наказание. Приказ завершается следующими словами: «Военный Совет Ленинградского фронта предупреждает весь личный состав о том, что он и впредь не будет останавливаться перед крайними мерами уничтожения изменников Красной Армии».

Жуков переводит значительное число моряков с кораблей в сухопутные части, снимает некоторые войсковые соединения с Карельского перешейка и ставит их на особо опасные участки в районе Урицка и Пулковских высот. Формирует резервные части, пополняет их рабочим ополчением, в составе которого была значительная часть коммунистов — рабочих ленинградских заводов, снимает часть зенитных орудий, расположенных в городе, и использует их как противотанковые средства.

По его приказу боевые порядки сравнительно малочисленных войск, равномерно распределенных по всему фронту, перегруппировываются, эшелонируются в глубину, создаются подвижные резервы. Артиллерия всех калибров стала более широко использоваться для стрельбы прямой наводкой, а танки — в качестве неподвижных (зарытых в землю) и маневренных огневых точек.

Были также приняты меры по прикрытию стыков и флангов войск огнем и минными полями, организовано тесное взаимодействие между соединениями и объединениями. В интересах всемерного укрепления обороны города были успешно использованы силы и средства Балтийского флота под командованием вице-адмирала В. Ф. Трибуца.

Для укрепления обороны в инженерном отношении дополнительно были мобилизованы силы местного населения на строительство тыловых оборонительных рубежей и подготовку города к обороне. По предложению Г. К. Жукова Ставка подчинила в оперативном отношении Ленинградскому фронту Балтийский флот, 2-й и 7-й истребительно-авиационный корпуса ПВО страны.

Говоря об обороне Ленинграда, особо следует отметить оперативную роль Ораниенбаумского плацдарма. Отступившая из Прибалтики, понесшая огромные потери, но не побеждённая 8-я армия сумела при поддержке Балтфлота и береговых фортов организовать здесь оборону на небольшом прибрежном пятачке. Несмотря на полную блокаду с суши и трудности снабжения, советские войска держались здесь до начала наступательной операции в январе 1944 года.

Автору настоящей статьи довелось воевать на Ленинградском фронте во всё время блокады. Я был бойцом 50-й отдельной стрелковой бригады морской пехоты, которая занимала центральную часть 65-километровой линии фронта Ораниенбаумского плацдарма. Историю обороны этого плацдарма, я постарался изложить в книжке «Под Ленинградом в дни блокады».

Как человек, работающий в печати Таджикистана с 1954 года, я не мог пройти мимо героических подвигов воинов-таджиков, защищавших Ленинград. Этот город для жителей Таджикистана был особенно близок, так как с 1929 года, — образования Таджикской ССР, он был шефом республики, его посланцы помогали таджикскому народу в развитии экономики, культуры, науки, образования, подготовке кадров. Поэтому тревога за судьбу Ленинграда жила в душе каждого воина — посланца Таджикистана, которые составили немалую часть в многонациональном коллективе ленинградских фронтовиков.

Не будет преувеличением сказать, что самым известным из воинов-таджиков на Ленинградском фронте был знаменитый снайпер Тешабой Одилов, который лично уничтожил более 120 гитлеровцев и обучил снайперскому делу десятки воинов. О нём писали фронтовая газета «На страже Родины», «Ленинградская правда» и другие издания.

Одно время Тешабой Одилов находился в одной из самых горячих точек Ленинградского фронта — на Невской Дубровке, пятачке, земля которого была перемешана с металлом. Он был трижды ранен, но всегда возвращался в строй.

Мне посчастливилось сохранить стихотворение Александра Гитовича, которое я вырезал из фронтовой газеты. Вот оно:

Где нас отвага в бой водила
За славный город Ленинград,
Был с нами Тешабой Одилов —
Товарищ нам и друг, и брат.
И это он ночной порою,
Сжимая верный автомат,
Возглавил горсточку героев,
Разбивших вражеский отряд!
Он немцев бил в полночном мраке,
Громил при солнечных лучах, —
Ходивший в тридцать три атаки
И трижды раненый в боях!
Любовь страны — ему награда,
Он наш герой — таджикский брат.
И на защиту Ленинграда
Его послал Сталинабад!

Немалый ущерб врагу нанёс другой снайпер — Ш. Исаев. Боевыми орденами за участие в боях под Ленинградом были награждены пехотинцы Ш. Ибрагимов, А. Шамсиддинов, Г. Ганиев и сотни других бойцов Ленинградского фронта. Среди них были три брата Асимовы — Бахриддин, Зайниддин и Мухаммад.

В многотиражной газете Ленинградского фронта в те дни была помещена статья «Подвиг на Выборгском шоссе». В ней говорилось, что душанбинец, пулемётчик Айваз Ризоев, оставленный в засаде у Выборгской дороги, несколько часов сдерживал продвижение врага. А когда кончились патроны и фашисты, осмелев, пошли в полный рост на смельчака, чтобы взять его живым, Айваз, подпустив их поближе, взорвал себя гранатой.

Назвать все имена здесь просто невозможно, однако они остаются в благодарной памяти людей.

Здесь я вернусь к нашему Ораниенбаумскому плацдарму. Сбросить в залив защищавшие его войска, было мечтой командующего группой армий Север генерал-фельдмаршала фон Лееба, который в конце сентября 1941 года предпринял последний штурм. Он направил пять дивизий, поддержанных танками, на Ленинград в районе Пулково. И четыре дивизии — против защитников Ораниенбаумского плацдарма. В эти дни целый воздушный флот фашистов штурмовал с воздуха корабли Краснознамённого Балтийского флота, их базу — Кронштадт и артиллерийские форты. Целью врага было открыть дорогу на Ленинград по Финскому заливу, до которого от Кронштадта оставалось не более 40 километров. Как известно, цели своей фашисты не достигли.

А Ленинград копил силы для разгрома врага. Капитально был усилен и Ораниенбаумский пятачок. Сюда скрытно была переброшена по заливу 2-я ударная армия, которая 14 января 1944 года нанесла по обороне фашистов первый удар. 15 января со стороны Пулково свой удар нанесла 42-я армия. Вскоре эти армии соединились у посёлка Ропша, окружив и взяв в плен Петергофско-Стрельнинскую группировку противника. Это было лишь началом разгрома фашистов под Ленинградом, в котором приняли участие войска Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов и моряков Балтийского флота.

27 января 1944 года в честь Победы этих фронтов прозвучал большой артиллерийский салют, которым Родина приветствовала освободителей Ленинграда.

До настоящего времени не прекращаются разговоры о том, надо ли было защищать Ленинград, может быть лучше было сдать его Гитлеру. При этом авторы таких высказываний умалчивают о возможных результатах сдачи врагу Ленинграда. А результат мог быть один: группа армий Север присоединилась бы к группе армий Центр, наносившей удар на Москву. И кто мог бы гарантировать в таком случае от захвата врагом и самой Москвы.

Оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны явилась самым ярким примером в истории человечества защиты населением своих городов от захватчиков.

В декабре 1942 года была учреждена медаль СССР «За оборону Ленинграда», которой награждены сотни тысяч советских патриотов и среди них — многие граждане Таджикистана.

Закончив статью, я задаю себе вопрос: а для чего мы углубляемся в историю Великой Отечественной войны и, в частности, в историю великого подвига блокадного Ленинграда. Очевидно, для того, чтобы новым поколениям напомнить о судьбах народов, успехах и ошибках, сопутствовавших стране в 20-м веке. По сути, это обращение к их патриотическим чувствам.

И это особенно важно, когда предпринимаются всё новые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, предатели превращаются в героев, усиливается промывание мозгов, начатое ещё во времена холодной войны.

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Олег Соболев, защитник блокадного Ленинграда, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1579745695

Метки: Новости

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