Непокорённый Ленинград

Общая численность вооруженных сил фашистской Германии к июню 1941 г. составляла 8,5 млн. человек. Против СССР было сосредоточено 5,5 млн. солдат и офицеров Германии и ее сателлитов.

К разработке конкретного плана войны против Советского Союза гитлеровское командование приступило летом 1940 г., а 18 декабря того же года этот план в окончательной форме был утвержден Гитлером в виде директивы № 21 верховного главнокомандования вооруженных сил Германии, известной под названием плана «Барбаросса». Положив в его основу теорию молниеносной войны, гитлеровское командование рассчитывало разгромить Советский Союз за каких-нибудь полтора-два месяца.

Нападение фашистской Германии на Советский Союз не было случайным. Германский империализм рассматривал Советское государство как главное препятствие на пути к установлению своего мирового господства. Захватнические устремления германских монополий в отношении нашей страны были сформулированы Гитлером еще задолго до прихода фашистов к власти. «Если мы сегодня говорим о новых землях и территориях в Европе, — писал он, — мы обращаем свой взор в первую очередь к России». Эта установка после 1933 г. стала официальным внешнеполитическим курсом Германии.



Такая высокомерная уверенность заправил фашистской Германии в быстрой победе над Советским Союзом объяснялась их неспособностью понять и правильно оценить силу и мощь социалистического государства.



Главным объектом наступления врага являлась столица Советского государства — Москва, с падением которой фашисты связывали расчеты на неизбежную капитуляцию Советского Союза и окончание войны. Но в то же время гитлеровское командование в своих планах с самого начала значительное место отводило овладению Ленинградом.

Уже в плане «Барбаросса» говорилось, что после расчленения советских сил в Белоруссии главной немецкой группировкой, наступающей из района Варшавы,

«будут созданы предпосылки для поворота мощных частей подвижных войск на север, с тем чтобы во взаимодействии с северной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике.



Лишь после выполнения этой неотложной задачи, за которой должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операциям по взятию Москвы — важного центра коммуникаций и военной промышленности».

Но враг исходил не только из политических соображений. Он учитывал огромное экономическое и стратегическое значение города на Неве. Фашисты планировали уничтожить Балтийский флот, овладеть наиболее удобными морскими и сухопутными путями для снабжения войск групп армий «Север» и «Центр» и приобрести наиболее выгодный плацдарм для нанесения удара в тыл советским войскам, прикрывавшим Москву.



Вот почему Гитлер неоднократно говорил, что вместо прямого наступления на Москву он предпочитает направить силы сначала для захвата Ленинграда. 4 августа 1941 г., находясь в штабе группы армий «Центр», Гитлер заявил, что

«первой достижимой целью является Ленинград и русское побережье Балтийского моря в связи с тем, что в этом районе имеется большое число промышленных предприятий, а в самом Ленинграде находится единственный завод по производству сверхтяжелых танков, а также в связи с необходимостью устранения русского флота на Балтийском море».

Вся эта группировка, нацеленная против войск Прибалтийского особого военного округа, состояла из 42 дивизий, в которых насчитывалось около 725 тыс. солдат и офицеров, свыше 13 тыс. орудий и минометов, не менее 1500 танков.

На северо-западном направлении силам противника противостояли войска Ленинградского и Прибалтийского особого военных округов. С началом войны эти округа были преобразованы соответственно в Северный и Северо-Западный фронты.

Северный фронт под командованием генерала М. М. Попова силами 7-й, 14-й и 23-й армий, расположенными на протяжении 1200 км от полуострова Рыбачий до Финского залива, имел задачу не допустить вторжение противника со стороны Финляндии.



Северо-Западный фронт (командующий — генерал Ф. И. Кузнецов, а с 30 июня по 24 августа 1941 г. — генерал П. П. Собенников) силами 8-й, 11-й и 27-й армий, развернутых на 300-километровом фронте от Паланги до южной границы Литовской ССР, должен был не допустить вторжения вражеских войск из Восточной Пруссии.



В тесном взаимодействии с войсками на северо-западном направлении должны были действовать силы Северного и Балтийского флотов.

Советское государство благодаря претворению в жизнь ленинского плана социалистической индустриализации и коллективизации сельского хозяйства располагало достаточными экономическими, военными и морально-политическими возможностями для того, чтобы дать отпор любому врагу. Однако боевые действия на советско-германском фронте начались в невыгодной для Советского Союза обстановке.



Немецко-фашистские войска, давно готовившиеся к нападению на СССР, имели серьезные преимущества. Фашистская Германия использовала военно-экономический потенциал всей оккупированной Европы. Ее войска, заранее сосредоточенные на границе, имели уже опыт ведения современной войны, располагали большим количеством танков и самолетов новейших образцов.

Вооруженные силы Советского Союза были способны выполнить свои исторические задачи, отстоять честь и независимость социалистической Родины, но к моменту нападения фашистской Германии на СССР значительная их часть еще не была отмобилизована, а войска, расположенные в приграничных округах, были рассредоточены по фронту и в глубину обороны, фактически находились на мирном положении.



Серийный выпуск самолетов новейшей конструкции, а также тяжелых и средних танков, зенитной и противотанковой артиллерии еще не был полностью налажен. Не были завершены работы по созданию оборонительных укреплений на новых границах.

На северо-западных рубежах СССР, в Ленинградском военном округе, не было закончено строительство Выборгского, Кексгольмского и Сортавальского укрепленных районов, предназначенных для защиты Ленинграда с севера. Старые укрепленные районы — Псковский и Островский, — прикрывавшие подступы к городу с юго-запада, были законсервированы, а часть их оборудования и вооружения демонтирована.



По свидетельству военачальников, возглавлявших в то время Ленинградский фронт, к началу войны в Ленинградском округе не были завершены строительство и реконструкция аэродромов, а большинство самолетов и танков было устаревших типов. Острый недостаток ощущался и в боеприпасах.



8 июля 1941 г. П. Т. Харитонову, [18] С. И. Здоровцеву и М. П. Жукову первым в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза.

На дальних подступах к городу Красная Армия и Балтийский флот вели бои с наступавшим врагом, и положение здесь, как и на других фронтах, создалось чрезвычайно тяжелое.

Войска Северо-Западного фронта, оказывая упорное сопротивление врагу, не смогли остановить его продвижение в приграничной полосе и под натиском превосходящих сил были вынуждены отступать. 26 июня противник занял город Даугавпилс.

Ожесточенные бои развернулись на рубеже р. Западная Двина, где в тесном взаимодействии с сухопутными частями активно действовала советская авиация. Бомбардируя скопления живой силы и техники врага, она наносила ему большие потери. Несмотря на героизм, проявленный советскими войсками, сдержать натиск противника на рубеже Западной Двины не удалось.

4 июля немецко-фашистские войска овладели Ригой, на следующий день — Островом, а 9 июля — Псковом.

Таким образом, войска немецко-фашистской группы армий «Север», обладавшей значительным перевесом над силами нашего Северо-Западного фронта, к 10 июля захватили почти всю Прибалтику и вторглись в пределы Ленинградской области.

Несколько лучше было положение на крайнем правом фланге советско-германского фронта. Немецким и финским войскам, перешедшим 29 июня в наступление на фронте от Баренцева моря до Финского залива, после ожесточенных боев к 6 июля удалось на отдельных участках вклиниться в нашу оборону лишь на 25-30 км. Советские воины, отражая атаки противника, проявляли небывалое мужество и отвагу. Так, солдаты и офицеры 461-го стрелкового полка

2-й стрелковой дивизии 23-й армии под командованием полковника В. А. Трубачева за десять дней боев на Карельском перешейке уничтожили почти половину наступавших на них солдат противника. За мужество и храбрость полковник В. А. Трубачев и пулеметчик А. И. Заходский были удостоены звания Героя Советского Союза.

Ставка Главного Командования Вооруженных Сил СССР предприняла ряд мер, направленных на улучшение положения в районе Ленинграда. Было принято решение привлечь для обороны Ленинграда с юго-запада войска Северного фронта. 4 июля в связи с явной угрозой прорыва противника в районе Острова и Пскова Военному совету Северного фронта было приказано немедленно занять своими войсками рубеж обороны по линии Нарва — Луга — Старая Русса — Боровичи.

5 июля Ставка приказала для прикрытия Ленинграда и важнейших направлений с юго-запада до 15 июля 1941 г. построить оборонительный рубеж на фронте Кингисепп — Толмачево — Огарели — Бабино — Кириши и далее по берегу р. Волхова, а также отсечную позицию на рубеже Луга — Шимск и наиболее прочно прикрыть направления Гдов — Ленинград, Луга — Ленинград, Шимск — Ленинград.

Фактически Военный совет Северного фронта стал заниматься этими вопросами в первые же дни войны.



Было решено строить три оборонительных рубежа, привлекая для этого население Ленинграда и области. Основной рубеж — все протяжение р. Луги и далее через Шимск до оз. Ильмень, с развитым и укрепленным предпольем, начинавшимся у р. Плюссы. Второй рубеж — Петергоф — Красногвардейск (Гатчина) — Колпино. Третий — Автово — Окружная железная дорога — ст. Предпортовая — Средняя Рогатка — с. Рыбацкое.



Дивизии корпуса, отошедшие после тяжелых боев к Лужскому рубежу, нуждались в пополнении и усилении. Командовал Лужской оперативной группой генерал К. П. Пядышев.

Стрелковые дивизии заняли оборону на рубеже до 9 июля, т. е. до подхода противника, а дивизии народного ополчения прибывали уже в период начавшихся здесь боев с немецкими войсками.

10 июля 1941 г. Государственный Комитет Обороны для более оперативного руководства фронтами образовал Главнокомандования Северо-Западного, Западного и Юго-Западного направлений.



Главнокомандующим вооруженными силами Северо-Западного направления был назначен Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов, членом Военного совета — секретарь ЦК ВКП(б), Ленинградских обкома и горкома партии А. А. Жданов, начальником штаба — генерал М. В. Захаров. Главнокомандованию Северо-Западного направления были подчинены войска Северного и Северо-Западного фронтов и силы Балтийского и Северного флотов.

Эти мероприятия сыграли важную роль в борьбе за Ленинград, особенно в связи с тем, что 8 июля на совещании в ставке Гитлера войскам группы армий «Север» было дано указание во взаимодействии с финской армией продолжать наступление на Ленинград.

Упорное сопротивление советских войск на Лужском оборонительном рубеже и контрудар в районе г. Сольцы вынудили германское командование 19 июля прекратить наступление на Ленинград. Гитлер приказал:

«Продвижение в направлении Ленинграда возобновить лишь после того, как 18-я армия войдет в соприкосновение с 4-й танковой группой, а ее восточный фланг будет обеспечен силами 16-й армии». 22 июня под руководством партийных организаций состоялись многотысячные митинги и собрания трудящихся Ленинграда. В выступлениях ленинградцев была выражена готовность с оружием в руках встать на защиту социалистической Родины, самоотверженным трудом помочь Красной Армии в ее борьбе с гитлеровскими захватчиками. В час дня почти во всех цехах фабрики «Скороход» состоялись митинги и собрания. На них выступали старые производственники, женщины, молодежь, партийные активисты. На собрании рабочих закройного цеха старый коммунист, участник гражданской войны В. Смирнов сказал: «Я стар, нездоров, но готов хоть сейчас пойти на защиту Родины».

Такие же резолюции были приняты в этот день на многотысячных митингах Кировского завода, завода «Красный выборжец» и коллективами сотен других предприятий и учреждений Ленинграда.



Мобилизация в Ленинграде прошла организованно и при высоком патриотическом подъеме населения. Как вспоминает бывший в то время военным комиссаром города Ф. Ф. Расторгуев, на мобилизационные пункты, развернутые военкоматами, только в первые два дня войны явились с повестками и без повесток около 100 тыс. ленинградцев, просивших направить их в действующую армию.



Среди них были и старые питерские рабочие, участники гражданской войны, и молодежь, и представители всех слоев городского населения. Поэтому для оказания помощи мобилизационным пунктам к их работе были привлечены работники районных комитетов партии. Комсомольская организация города послала сюда тысячи своих активистов.



Только Московский райком ВЛКСМ выделял в помощь военкомату 500-600 человек в день для разноски повесток, дежурства на пунктах, сопровождения мобилизованных до вокзала, проведения агитационно-массовой и культурно-просветительной работы.

Введение военного положения, начавшаяся мобилизация военнообязанных, ряд других первоочередных мер, направленных на укрепление обороны города, резко изменили жизнь Ленинграда. В ночь на 23 июня в городе была объявлена первая воздушная тревога.



С этого времени сигнал «Воздушная тревога» объявлялся по радио почти ежедневно, часто по нескольку раз. Ленинградцы, не выключавшие радио ни днем, ни ночью, начинали привыкать к четкому тиканию метронома, звучавшего в их квартирах и на предприятиях почти на протяжении всей войны.

Ночное небо города прорезали лучи прожекторов, вечерами над Ленинградом поднимались Десятки аэростатов заграждения. В воздухе раздавался рокот патрульных самолетов, прикрывавших город. По улицам двигались войска, проносились машины с рабочими и служащими, отправлявшимися на строительство оборонительных рубежей.

В самом начале войны мало кто из ленинградцев представлял себе всю глубину опасности, нависшей над страной, над их городом. Большинство рассчитывало на быстрый разгром немецко-фашистских войск и скорое окончание войны.



Между тем с каждым часом ухудшавшаяся обстановка на огромном фронте, в частности под Ленинградом, требовала скорейшей перестройки всей жизни и работы города в соответствии с условиями военного времени.



Нужны были исключительная оперативность и маневренность в работе, быстрое и четкое выполнение принятых постановлений. В связи с этим 1 июля Областной и Городской комитеты ВКП(б) создали Комиссию по вопросам обороны Ленинграда под председательством секретаря ЦК, Ленинградских областного и городского комитетов ВКП(б) А. А. Жданова. В ее состав вошли секретари Горкома и Обкома А. А. Кузнецов и Т. Ф. Штыков, председатель Горисполкома ГЦ С. Попков и председатель Облисполкома Н. В. Соловьев.



Эта комиссия, или «большая пятерка», обладавшая всей полнотой власти, по существу и решала наиболее важные вопросы от имени городских и областных партийных и советских органов

«Обычно по ночам, — писал впоследствии Н. А. Манаков, который входил в эту «четверку» как заместитель председателя Ленгорисполкома, — … рассматривали возникавшие за день злободневные вопросы и принимали решения, которые имели силу решений исполкома Ленинградского Совета и проводились в жизнь немедленно».

27 июня 1941 г. Военный совет Северного фронта и Городской комитет партии приняли решение о создании в помощь кадровым частям Ленинградской армии народного ополчения (ДАНО). В конце июня были организованы Военный совет и штаб ЛАНО.



Командующим армией был назначен генерал А. И. Субботин, членами Военного совета — заведующий орг-инструкторским отделом Горкома партии Л. М. Антюфеев, бригадный комиссар И. Д. Жмакин, горвоенком Ф. Ф. Расторгуев; начальником штаба — полковник М. Н. Никитин. 2 июля 1941 г. на первом заседании Военного совета между его членами были распределены обязанности по формированию ЛАНО.

Митинги, завершившиеся принятием резолюций о создании народного ополчения и записью в его ряды, прошли на заводах Металлическом, Балтийском, «Большевик», «Красный выборжец» и сотнях других предприятий города.

В эти грозные дни с особой силой проявились лучшие черты советской интеллигенции, вместе со всем народом поднявшейся на защиту Родины от гитлеровских захватчиков.



Тысячи ученых, работников литературы и искусства, учителей и врачей подавали заявления с просьбой зачислить их в ряды народного ополчения. В части ополчения к 5 толя 1941 г. вступили 80 ленинградских писателей. Выдающийся советский композитор Д. Д. Шостакович писал в газете «Ленинградская правда»:

«Я вступил добровольцем в ряды народного ополчения. До этих дней я знал лишь мирный труд. Ныне я готов взять в руки оружие. Я знаю, что фашизм и конец культуры, конец цивилизации — однозначны. Исторически победа фашизма нелепа и невозможна, но я знаю, что спасти человечество от гибели можно только сражаясь».

Нужна была напряженная организаторская работа по отбору из этого потока заявлений необходимого числа добровольцев и формированию боеспособных отрядов народного ополчения.

Перед комиссиями по отбору добровольцев созданными в районах и на крупных предприятиях, стояла ответственная задача: в предельно сжатые сроки отобрать и направить в формируемые части годных для военной службы людей учитывая при этом интересы производства. Многие из этих комиссий ввиду большого количества заявлений вынуждены были работать по 18-20 час. в сутки.

Естественно, что удовлетворить желание всех подавших заявления было невозможно. Многие из них ни по возрасту, ни по состоянию здоровья не могли быть направлены в ополчение, другие нужны были для работы в оборонной промышленности и т. д.

Отбор добровольцев из числа подавших заявления проходил ускоренным темпом. В первый день работы комиссий (30 июня) по Ленинграду было, отобрано 10890 добровольцев, к 10 июля их было уже 110 тысяч.

* * *

Обстановка на фронте требовала ускоренного комплектования хотя бы нескольких дивизий. В связи с этим пришлось отказаться от принятого ранее плана формирования районных дивизий (поскольку это требовало более длительного времени) и перейти к форсированной подготовке нескольких ополченческих частей.



4 июля 1941 г. Военный совет ЛАНО, «учитывая недостаточное количество состава для сформирования дивизий в пределах одного района и необходимость ускорения формирования соединений», принял решение о спешном комплектовании первых трех дивизий народного ополчения и отправке их на Лужский оборонительный рубеж.



Кроме того, было решено сформировать 14 артиллерийско-пулеметных батальонов для обороны Лужского рубежа и Южного пояса укрепленных районов. В конце июля основные силы дивизии (два стрелковых и артиллерийский полки) были переброшены к финской границе и заняли оборону по р. Тулоксе.

Несколько позднее по приказу Военного совета ЛАНО к середине июля 1941 г. была сформирована 4-я легкострелковая дивизия народного ополчения. Командиром дивизии стал полковник П. И. Радыгиц, комиссаром — старший батальонный комиссар И. А. Степанов.



Комплектование дивизии было завершено 22 июля. Она представляла собой дивизию облегченного типа как по своему вооружению, так и по численному составу. В основу комплектования были взяты три истребительных полка, сформированные ранее в Дзержинском и Куйбышевском районах. 22 июля 1941 г. дивизия заняла один из участков обороны вдоль восточной границы Эстонской ССР.

Во второй половине июля 1941 г. немецко-фашистские войска, встретив сопротивление на Лужском оборонительном рубеже, начали перегруппировку сил для прорыва линии обороны наших частей и выхода на ближние подступы к Ленинграду.



Необходимо было пополнить части Северного фронта новыми формированиями, чтобы всеми средствами воспрепятствовать готовившемуся наступлению немецких армий на Ленинград; поэтому Военный совет ЛАНО 18 июля 1941 г. отдает приказ о сформировании 1-й и 2-й гвардейских дивизий народного ополчения из подразделений, скомплектованных в разных районах города.



24 июля следует приказ Военного совета ЛАНО о формировании 3-й гвардейской дивизии народного ополчения, а 27 июля — 4-й гвардейской дивизии. Наименование «гвардейские» этим дивизиям, комплектовавшимся подлинной гвардией рабочего класса Ленинграда, было дано по предложению К. Е. Ворошилова и А. А. Жданова. Формирование гвардейских дивизий народного ополчения заняло несколько больше времени, чем организация первых четырех дивизий.

формирование 1-й гвардейской дивизии народного ополчения было начато 20 июля 1941 г. Дивизия комплектовалась в основном из ополченцев Невского и Куйбышевского районов с включением в нее отдельных подразделений из других районов города.



С 27 июля дивизия была выведена из Ленинграда и дислоцирована в районе Красное Село — Пушкин, где личный состав проводил заградительно-оборонительные работы и занимался военной подготовкой в полевых условиях. В этот же период происходило довооружение дивизии и ее оснащение. И августа части дивизии несколькими эшелонами были переброшены на станцию Волосово, где начали развертываться для занятия боевого рубежа.

5 августа было закончено формирование 2-й гвардейской дивизии из трудящихся Свердловского и других районов, и она вышла в район Слуцка (Павловска) для прохождения боевой подготовки. 17 августа дивизия была переброшена в Красногвардейский укрепленный район, где и заняла оборонительные позиции.

3-я гвардейская дивизия народного ополчения формировалась в Петроградском районе с включением в ее состав подразделений из других районов. В начале августа дивизия была направлена в район Красного Села, где проходила боевую подготовку.



С 17 по 19 августа 3-я гвардейская дивизия под командованием полковника. И. Котельникова и военкома Д. И. Сурвилло занимала рубеж обороны в районе Старого Петергофа, Ропши и Кипени, прикрывая Ленинград с запада.

1 сентября 1941 г. командование Ленинградского фронта приняло решение сформировать еще две дивизии народного ополчения: одну в Октябрьском и Ленинском районах, другую — в Дзержинском и Куйбышевском. Комплектование предполагалось осуществить на базе создаваемых в то время рабочих батальонов народного ополчения и частично партизанских отрядов.



К середине сентября было закончено формирование 6-й дивизии народного ополчения, которая заняла оборону на участке от Мясокомбината до села Рыбацкого. Командиром Дивизии был назначен полковник К. А. Антонов, комиссаром — А. А. Булышкин. В конце месяца вышла на фронт и заняла оборонительные позиции в районе Автова 7-я дивизия народного ополчения под командованием полковника И. С. Кузнецова и комиссара Ф. В. Конончука.

Характеризуя ход боевых действий в июле-августе 1941 г., командующий войсками Ленинградского фронта Маршал Советского Союза Л. А. Говоров отмечал впоследствии, что наряду с кадровыми частями Красной Армии и Балтийского флота с исключительным упорством, героизмом сражались с врагом и бойцы народного ополчения.



Из них шесть полков, скомплектованные в Куйбышевском, Дзержинском, Свердловском, Петроградском и некоторых других районах, были переброшены в тыл врага уже в первой половине июля.

В это же время во всех районах города проводилось формирование партизанских отрядов. Уже к концу июня первые такие отряды были созданы в Октябрьском районе из студентов и преподавателей Института физкультуры им. П. Ф. Лесгафта. Всего по Ленинграду в этот период был сформирован 191 отряд.



Однако не все отряды были направлены в тыл врага. На территорию, оккупированную противником, в основном в августе 1941 г. было переброшено лишь 67 партизанских отрядов общей численностью 2886 человек.



В каждом районе создавалось несколько таких батальонов как по производственному принципу, так и из трудящихся разных предприятий.

Бойцы и командиры истребительных батальонов, большинство из которых значительную часть времени работали на производстве, напряженно учились военному делу, нередко принимали участие в ликвидации парашютных десантов противника. День каждого из них, подчиненный суровому ритму жизни военного времени, был уплотнен до крайности, у

С усложнением в августе 1941 г. военной обстановки под Ленинградом большая часть состава истребительных батальонов была использована уже непосредственно в оборонительных боях на ближних подступах к городу.



В полном составе ушли на фронт и упорно сражались в районе Чудова 73-й, 74-й и 75-й истребительные батальоны, сформированные в г. Колпино; две недели в непрерывных боях сдерживали противника под Петергофом 78-й и 79-й истребительные батальоны.

Неувядаемой славой покрыл себя рабочий батальон Ижорского завода. Батальон начал формироваться с 21 августа 1941 г. Командиром батальона был назначен участник войны с белофиннами, инженер, заместитель начальника отдела реконструкции Г. В. Водопьянов.



В батальон пришли главным образом работники заводского полигона, которые испытывали броню и хорошо стреляли из пушек и пулеметов. Орудия и пулеметы также были взяты с полигона.



В конце августа немцы стали подходить к Колпино. Ижорский батальон совместно с вновь сформированными вооруженными группами, одну из которых возглавил председатель Колпинского райсовета А. В. Анисимов, на рассвете 29 августа вступил в бой с противником и сумел удержать свои рубежи.



В сентябре все эти части были объединены в единый Ижорский рабочий батальон, который насчитывал 1100 человек, в том числе 340 коммунистов и комсомольцев. На фабрике «Скороход» учебой было охвачено более 90% всех мужчин.



Неплохих результатов в военной учебе добился и коллектив Адмиралтейского завода. На Кировском заводе были созданы учебные группы танкистов и истребителей танков. Завод им. Карла Маркса организовал обучение гранатометчиков и пулеметчиков, «Вулкан» — мотоциклистов, а «Красная заря» — связистов.

Военное обучение было организовано не только на предприятиях и в учреждениях, но и по месту, жительства трудящихся. Ленинградцы серьезно, относились к военной учебе, понимая, что боевая подготовка населения является крупным вкладом в укрепление обороноспособности города.



Токарь завода им. Второй пятилетки П. Пимушкин, освоивший пять заводских специальностей, писал в эти дни в газете «Ленинградская правда»:

«Мы, комсомольцы завода, решили наряду с освоением новых производственных профессий овладеть и военной специальностью. Начали с изучения винтовки. Потом перешли к гранате. Недавно проводили первые боевые стрельбы. Результаты неплохие. Каждый ленинградский рабочий, отдавая все, силы производству, должен готовить себя к решительной схватке с врагом, учиться в совершенстве владеть грозным советским оружием. Знать винтовку так же, как станок! — вот наш сегодняшний лозунг».

Несмотря на то, что военное обучение в июле — августе 1941 г. проходило в очень сложных условиях и имело недостатки, положительный результат его был налицо: ленинградцы, посещавшие занятия на предприятиях и в учреждениях, дали фронту тысячи новых бойцов, боевая подготовка которых потребовала уже гораздо меньше времени, чем подготовка необученных резервов.



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Из книги „Непокорённый Ленинград”.