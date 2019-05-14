Протесты в Екатеринбурге. 2 серия
21:46. 14 мая 2019 Просмотров - 1,109 12 коммент. Опубликовал: feedmatic
Продолжение, для тех кому интересно.
Протесты в Екатеринбурге 2-я серия.
Про первую серию тут https://colonelcassad.livejournal.com/4989372.html
Украина не так далека, как некоторые полагают.
Про первую серию тут https://colonelcassad.livejournal.com/4989372.html
Украина не так далека, как некоторые полагают.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4989894.html
,,,Здравия Вам,,,
[i морально~психологического]
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ДОЛОЙ – РЕЛИГИОЗНЫЙ “кашаро-храмо-строй”!!!
Страна Должна Оставаться – только Светской!
и НЕ должна “окормляться” – религиозной ТУФТОЙ!
*Религией “окормлённые” – УЖЕ – поРАБощённые!
["окормлённые" ЛЮБОЙ религиозной конфессией!]
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~~~ Инструмент ЗОМБИрования! ~~~
_Они ВЕРЯТ в “матку-боску”,
И – ЛОБЫЗАЮТ крашеную ДОСКУ!
в ИХних,Т.Н.”храмаах”[ЗОМБИ-строения]-
“благоУХание” – от дыма ИЗ воску…
Созерцание ИХ[верунов]- вызывает Тоску!
_”кошарами-окормителями” – ЭТИ строения являются!
ТАМ,т.н.”верую,щие – реально ЗОМБИруют,ся!
ДОСКИ КРАШЕНЫЕ – ими ТАМ – лобызают,ся…
Ради поРАБощения сознаний – ВСЕ манипуляции свершают,ся!
_ВСЯ соц-структура НЫНЕ – разруша[закрыва]ется!
А вот всё РЕЛИГИОЗНОЕ[за счёт бюджета]- НАВЯЗЫВАЕТСЯ!
К религии[вере в Т.Н."бога"]- народ ПРИНУЖДАЕТСЯ!
Страна[СПЕЦИАЛЬНО...]в – религиозную ЗОНУ превращается…
_ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ “одевание” ментальных “КАНДАЛОВ”,
НЫНЕ ЛЖИВО – “дУХовными-скрепами” называется!
Масса народная – религией оБОЛВАНивает,ся!
Да – именно РЕЛИГИЕЙ – народ поРАБощает,ся!
_Вера в НЕ существующего ,,бога,,- ЭТО ментальный БРЕД!
она ПРЕВРАЩАЕТ человека в ЭКСТРЕМИСТА – она приносит ВРЕД!
она ЗОМБИрует людей,она РЕАЛЬНЫЙ – ИСТОЧНИК БЕД!
она ГЛАВНАЯ преграда для Прогресса – много ТЫСЯЧ лет!
_ВСЕ религии[конфессии="масти"]- для оДНОго созданы,
Ими ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО – поРАБощают,ся умы!
Именно ДЛЯ поРАБощения масс – религи(я)и и нужны!
Благодаря религиям – МНОГИЕ в…ЭКСТРЕМИСТОВ превращены…!
[религией массы ОБМАНуты И...ЗОМБИрованы...]
_Религия это тот МЕТОД – ПОСРЕДСТВОМ которого ДЕБИЛизируют…
Религия это тот МЕТОД – ПОСРЕДСТВОМ которого поРАБощают!
Именно РЕЛИГИЕЙ массы – в МОЛЧАЩЕУ “СТАДО” превращают!
Именно РЕЛИГИЕЙ людей – СОЦИАЛЬНЫХ гарантий ЛИШАЮТ!
* Светская Жизнь это То – чем от РЕЛИГИОЗНОГО ИГА – Освобождают!
““““““““““““““““[43-3]
Спасайте Россию(и СНГ…) от -
РЕЛИГИОЗНОГО поРАБощения = МРАКОБЕСИЯ!
* Россию силою – НЕЛЬЗЯ победить!НО…Можно…
—> Если ИЕЗУИТСКИ Умело…в Россию – религию ВНЕДРИТЬ…!
[Целенаправленно Россию - религией оБОЛВАНивать и "кормить"]
и В ИТОГЕ…вскоре Можно Будет…Власть ЧУЖ`ИХ…насадить!
ГЛАВНОЕ это – России РЕЛИГИОЗНОЕ МРАКОБЕСИЕ…Внушить!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 14-5-19.
P.S. ШУТКАнём,с…САТИРнём,с…САРКАЗнём,с…Итак:
—> ГОВОРЯТ…что ВСКОРЕ туда…Сам Гундяев приедет-придёт…
он – кадилом ТАМ по,машет,пошепчет И…Нужный-порядок-наВЕДЁТ…
“возраДУЕТСЯ” там,ошний – “уверовавший” народ…
…ГОВОРЯТ…что Там – “ЧТО-то” явно Грядёт…(“свят-свят-свят”)
Это они хорошо придумали,и поповская наглость везде достала,и ситуацию надо возглавить.)))Короче вопли про злых омоновцев уже не катят,а если попы пойдут в откат,то это прям перемога какая то выходит.)))А может и попы тут в сговоре,и все при делах.Детишки играют,активисты снимают,а кому то звонко капает цент- https://www.youtube.com/watch?v=xwOVydmc0hI ;)))
Как кому? Твоему кремлевскопендосскому наше всё!
Забыл добавить,что он еще и детишек кушает.)))Кстати интересно у тебя в соседях оказывается уксус,и еще несколько интересных личностей.)))Вам сразу на всех цент капает,или у вас там один за всех клонов оптом получает в зависимости от активности.)))))
А кому выгодна эта ситуация Раскачивание и провокация ситуации в России Не было бы Храма. Нашли еще что нибудь. Церковь пусть перед Богом отвечает А бузотеров в Тюрьму и надолго Не время сейчас для гражданского противостояния Печенюшки дяди Сема отрабатывают
Насчет храма была инфа о том что предварительно голосовали большинством горожан за строительство.Теперь кучка лгбт-активистов оказывается влиятельней чем остальной народ.Что примечательно за них оказывается все наши доморощенные борьцы за равноправие народа и право на выбор.)Вот так и оказывается,что есть ровнее,а все мы знаем какое влияние лгбт лобби имеет во всем мире,даже евреи нервно курят в сторонке.Сегодня кстати мэр города принял решение об отказе строительства,наплевав на выбор большинства горожан,вот так то.
Все иудо христианские религии занимаются чёрной магией, Любой иудо христианский храм или молитвенный дом генерирует тёмные энергии. Вдумайтесь в смысл…..-поклонение распятию? Или поклонение тёмному иудейскому богу Иегове, в любой православной молитве упоминается тёмный бог Иегова и даже при венчании и крещении!!!!! А причастие? Пьют кровь Христа и вкушают его плоть- это Чёрная магия. Верующие считают себя праведниками и светлыми, но они не понимают, что в Церкви, Костёле, Синагоге их светлые энергии превращаются в тёмные энергии и что они являются непосредственными слугами Сатаны. А все религиозные служители являются прямыми слугами Сатаны. Светлые силы пытаются очистить планету от тёмных энергий, а верующие противостоят светлым силам и генерируют тёмные энергии. Любой экстрасенс подойдя к храму с маятником вам сразу скажет, что от храма исходят тёмные энергии.
Евгений! Провославие к христианству никакого отношения не имеет! И энергия в тёмных ручках становится темной а в светлых руках- светлой!
Но у нас же вера считается Православно-Христианской, а по сути полностью христианской немного изменённой.
Мне не известно, что у вас считается. В нашей же счётной палате вриги окопались!
Пока лично не касается то мы все герои атеисты А как скрутит идем в Храм Божий.
Мне все равно куда вы ходить изводите, когда скрутит. Хоть в храм, хоть под себя. Вы главное других в это грязное дело не втягивайте!