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Протесты в Екатеринбурге. 2 серия

21:46. 14 мая 2019 Просмотров - 1,109 12 коммент. Опубликовал:


Продолжение, для тех кому интересно.
Протесты в Екатеринбурге 2-я серия.



Про первую серию тут https://colonelcassad.livejournal.com/4989372.html


Украина не так далека, как некоторые полагают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4989894.html

Метки: екатеринбург, Митинги, протесты

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1307 865
    Valeriy Bondarik 15 мая 2019 в 0:20

    ,,,Здравия Вам,,,

    [i морально~психологического]
    ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

    ДОЛОЙ – РЕЛИГИОЗНЫЙ “кашаро-храмо-строй”!!!
    Страна Должна Оставаться – только Светской!
    и НЕ должна “окормляться” – религиозной ТУФТОЙ!
    *Религией “окормлённые” – УЖЕ – поРАБощённые!
    ["окормлённые" ЛЮБОЙ религиозной конфессией!]
    “““““““““““““““““““““““
    ~~~ Инструмент ЗОМБИрования! ~~~

    _Они ВЕРЯТ в “матку-боску”,
    И – ЛОБЫЗАЮТ крашеную ДОСКУ!
    в ИХних,Т.Н.”храмаах”[ЗОМБИ-строения]-
    “благоУХание” – от дыма ИЗ воску…
    Созерцание ИХ[верунов]- вызывает Тоску!

    _”кошарами-окормителями” – ЭТИ строения являются!
    ТАМ,т.н.”верую,щие – реально ЗОМБИруют,ся!
    ДОСКИ КРАШЕНЫЕ – ими ТАМ – лобызают,ся…
    Ради поРАБощения сознаний – ВСЕ манипуляции свершают,ся!

    _ВСЯ соц-структура НЫНЕ – разруша[закрыва]ется!
    А вот всё РЕЛИГИОЗНОЕ[за счёт бюджета]- НАВЯЗЫВАЕТСЯ!
    К религии[вере в Т.Н."бога"]- народ ПРИНУЖДАЕТСЯ!
    Страна[СПЕЦИАЛЬНО...]в – религиозную ЗОНУ превращается…

    _ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ “одевание” ментальных “КАНДАЛОВ”,
    НЫНЕ ЛЖИВО – “дУХовными-скрепами” называется!
    Масса народная – религией оБОЛВАНивает,ся!
    Да – именно РЕЛИГИЕЙ – народ поРАБощает,ся!

    _Вера в НЕ существующего ,,бога,,- ЭТО ментальный БРЕД!
    она ПРЕВРАЩАЕТ человека в ЭКСТРЕМИСТА – она приносит ВРЕД!
    она ЗОМБИрует людей,она РЕАЛЬНЫЙ – ИСТОЧНИК БЕД!
    она ГЛАВНАЯ преграда для Прогресса – много ТЫСЯЧ лет!

    _ВСЕ религии[конфессии="масти"]- для оДНОго созданы,
    Ими ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО – поРАБощают,ся умы!
    Именно ДЛЯ поРАБощения масс – религи(я)и и нужны!
    Благодаря религиям – МНОГИЕ в…ЭКСТРЕМИСТОВ превращены…!
    [религией массы ОБМАНуты И...ЗОМБИрованы...]

    _Религия это тот МЕТОД – ПОСРЕДСТВОМ которого ДЕБИЛизируют…
    Религия это тот МЕТОД – ПОСРЕДСТВОМ которого поРАБощают!
    Именно РЕЛИГИЕЙ массы – в МОЛЧАЩЕУ “СТАДО” превращают!
    Именно РЕЛИГИЕЙ людей – СОЦИАЛЬНЫХ гарантий ЛИШАЮТ!
    * Светская Жизнь это То – чем от РЕЛИГИОЗНОГО ИГА – Освобождают!
    ““““““““““““““““[43-3]
    Спасайте Россию(и СНГ…) от -
    РЕЛИГИОЗНОГО поРАБощения = МРАКОБЕСИЯ!

    * Россию силою – НЕЛЬЗЯ победить!НО…Можно…
    —> Если ИЕЗУИТСКИ Умело…в Россию – религию ВНЕДРИТЬ…!
    [Целенаправленно Россию - религией оБОЛВАНивать и "кормить"]
    и В ИТОГЕ…вскоре Можно Будет…Власть ЧУЖ`ИХ…насадить!
    ГЛАВНОЕ это – России РЕЛИГИОЗНОЕ МРАКОБЕСИЕ…Внушить!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 14-5-19.

    P.S. ШУТКАнём,с…САТИРнём,с…САРКАЗнём,с…Итак:
    —> ГОВОРЯТ…что ВСКОРЕ туда…Сам Гундяев приедет-придёт…
    он – кадилом ТАМ по,машет,пошепчет И…Нужный-порядок-наВЕДЁТ…
    “возраДУЕТСЯ” там,ошний – “уверовавший” народ…
    …ГОВОРЯТ…что Там – “ЧТО-то” явно Грядёт…(“свят-свят-свят”)

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  • 33146 16754
    Степаныч 15 мая 2019 в 0:44

    Это они хорошо придумали,и поповская наглость везде достала,и ситуацию надо возглавить.)))Короче вопли про злых омоновцев уже не катят,а если попы пойдут в откат,то это прям перемога какая то выходит.)))А может и попы тут в сговоре,и все при делах.Детишки играют,активисты снимают,а кому то звонко капает цент- https://www.youtube.com/watch?v=xwOVydmc0hI ;)))

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    3
    • 5953 3207
      XAPOHСтепаныч 15 мая 2019 в 12:04

      Как кому? Твоему кремлевскопендосскому наше всё!

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      • 33146 16754
        СтепанычXAPOH 15 мая 2019 в 23:26

        Забыл добавить,что он еще и детишек кушает.)))Кстати интересно у тебя в соседях оказывается уксус,и еще несколько интересных личностей.)))Вам сразу на всех цент капает,или у вас там один за всех клонов оптом получает в зависимости от активности.)))))

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    • 376 288
      MazaiСтепаныч 15 мая 2019 в 13:13

      А кому выгодна эта ситуация Раскачивание и провокация ситуации в России Не было бы Храма. Нашли еще что нибудь. Церковь пусть перед Богом отвечает А бузотеров в Тюрьму и надолго Не время сейчас для гражданского противостояния Печенюшки дяди Сема отрабатывают

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      2
      • 33146 16754
        СтепанычMazai 15 мая 2019 в 23:35

        Насчет храма была инфа о том что предварительно голосовали большинством горожан за строительство.Теперь кучка лгбт-активистов оказывается влиятельней чем остальной народ.Что примечательно за них оказывается все наши доморощенные борьцы за равноправие народа и право на выбор.)Вот так и оказывается,что есть ровнее,а все мы знаем какое влияние лгбт лобби имеет во всем мире,даже евреи нервно курят в сторонке.Сегодня кстати мэр города принял решение об отказе строительства,наплевав на выбор большинства горожан,вот так то.

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  • 2079 1533
    Евгений 15 мая 2019 в 11:18

    Все иудо христианские религии занимаются чёрной магией, Любой иудо христианский храм или молитвенный дом генерирует тёмные энергии. Вдумайтесь в смысл…..-поклонение распятию? Или поклонение тёмному иудейскому богу Иегове, в любой православной молитве упоминается тёмный бог Иегова и даже при венчании и крещении!!!!! А причастие? Пьют кровь Христа и вкушают его плоть- это Чёрная магия. Верующие считают себя праведниками и светлыми, но они не понимают, что в Церкви, Костёле, Синагоге их светлые энергии превращаются в тёмные энергии и что они являются непосредственными слугами Сатаны. А все религиозные служители являются прямыми слугами Сатаны. Светлые силы пытаются очистить планету от тёмных энергий, а верующие противостоят светлым силам и генерируют тёмные энергии. Любой экстрасенс подойдя к храму с маятником вам сразу скажет, что от храма исходят тёмные энергии.

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    2

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