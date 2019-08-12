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Вопреки прогнозам, которые давали многие эксперты, протест не пошел на спад

17:37. 12 августа 2019 Просмотров - 181 2 коммент. Опубликовал:

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В Москве прошла согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По разным данным, на нее пришли от 20 тысяч до 50 тысяч человек. После акции начались задержания

Волонтерское объединение «Белый счетчик» отчиталось о 49,9 тысячи участников акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. В свою очередь пресс-служба ГУ МВД по Москве в 15:30 сообщила, что в санкционированной акции принимают участие около 20 тысяч человек.

Акция 10 августа стала вторым согласованным мероприятием в серии митингов, которые проводятся в Москве с середины июля. Поводом для них стал отказ избиркомов зарегистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. Первая согласованная акция прошла 20 июля также на проспекте Сахарова, ее посетили, по данным полиции, 12 тысяч участников, по данным «Белого счетчика» — 22 тысячи человек. Две несогласованные акции, прошедшие 27 июля и 3 августа, завершились массовыми задержаниями.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин отмечает, что количество протестующих увеличивается.

 
 

— Вопреки прогнозам, которые давали многие эксперты, в том числе и ваш покорный слуга, протест не пошел на спад. Более того, скорее всего, на улицы вышло даже больше людей, чем пришло на последнюю самую крупную санкционированную акцию 20 июля. И перед властями, и перед лидерами протестующих встает вопрос: а что с этим делать дальше? Контроль над процессом и реакция на процесс перешла из компетенции столичных властей в компетенцию федеральных властей, в компетенцию силовиков. Они пытаются на это реагировать. Как реагировать, мы видели 27 июля, 3 августа. И видели вот эту вот последнюю неделю, когда готовилась санкционированная акция. Информационные разводки, попытки сбить накал, уменьшить численность потенциальных участников акции протеста, запрет концерта, интервью одного из протестующих с обвинениями в адрес лидеров оппозиции. Не действует ни силовая составляющая, ни составляющая информационных спецопераций. Власть пытается реагировать, пытается реагировать так, как привыкли реагировать силовики. Реакция не приносит нужных власти результатов.

— Что вообще для оппозиции предпочтительнее: согласованный митинг с большим количеством людей или противостояние с ОМОНом со всеми вытекающими последствиями? Будет ли раскол среди оппозиционеров по этому поводу?

— Здесь уже большой вопрос, какие цели ставят перед собой лидеры оппозиции. И создается впечатление, что нет единых целей, единой повестки. И это для власти большой плюс, потому что у нее не получилось переждать массовости акций, у нее не получилось сбить накал ситуации, минимизировать численность протестующих. Теперь для нее основная задача — это не допустить формирование единой протестной коалиции с единой повесткой. И самое главное, не допустить, чтобы эту единую повестку разделяли как московские протестующие, так и недовольные в регионах, которые тоже выходили и выходят на протесты. И Екатеринбург, и Шиес — это только то, что попадает в федеральную повестку. Там много других точек напряженности. Поэтому сейчас основная задача власти — да, действительно, не дать образоваться единой повестке, которую бы разделяли все протестующие и лидеры оппозиции не только в Москве, но и в регионах. Думаю, что вот на это и будет делаться сейчас основной упор, раз уж не получается сбить все основные эти массовые протестные настроения.

— Можно ли сейчас власть осуждать за задержания, которые продолжаются, если они позволили столь мощную, согласованную акцию провести?

— Что значит осуждать? Можно говорить, эффективно это или неэффективно. С точки зрения краткосрочной реакции — да, эффективно, потому что, если власть сейчас допустит несанкционированные проявления протеста, есть шанс, что они будут более массовыми. И самое главное, будут разрастаться. А силовики, если будут в течение нескольких дней, максимум недели, сталкиваться с подобными акциями, произойдет демобилизация силовой машины. Это сейчас основной риск для власти с точки зрения продолжения несанкционированных протестов. Сейчас она стоит перед выбором из двух зол. Либо разрешить массовые акции протеста, которые действительно массовые, но локализованы в одной точке и находятся более или менее под контролем, либо допустить несанкционированные акции. Грубо говоря, чтобы держать под контролем санкционированную акцию в 50 тысяч человек, ну, хватит ресурсов московского ОМОНа — 3 тысячи человек плюс те, кого еще перебрасывают из других регионов Центральной России. Если в несанкционированных акциях протеста, как было 27 июля, когда приходилось отлавливать протестующих по всему центру Москвы, будут участвовать хотя бы 20-25 тысяч человек, то уже не хватит ресурсов не только московского ОМОНа, Росгвардии, но и всего ОМОНа Центральной России. Здесь вопрос в форме протеста, потому что трудозатраты правоохранителей на нейтрализацию одного несанкционированного протестующего с точки зрения человеко-часов, ОМОНо-часов — они в несколько раз выше, чем на удержание под контролем одного санкционированного протестующего.

 

За различные правонарушения после согласованной акции, прошедшей на проспекте Академика Сахарова, в центре Москвы задержаны 136 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Портал «ОВД-Инфо» сообщает о более чем 200 задержанных в столице.

Политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что такие протесты на реальную политику не влияют.

Константин Костинпредседатель правления Фонда развития гражданского общества«Сегодняшняя акция — это такое очень яркое проявление того, что называют «политический акционизм». То есть это некое действие, которое очень эффектное, которое вызывает отклик, а иногда и прямое участие большого количества людей, идет по определенному сценарию, но не оказывает на политику ровным счетом никакого влияния, потому что политика все-таки — это в первую очередь борьба за власть. Что такое борьба за власть в демократиях — это борьба за голоса избирателей. И в этом смысле сегодняшняя акция — я могу напомнить историю с «желтыми жилетами», которые в течение полугода собирали десятки тысяч людей в разных городах, а на выборах в Европарламент их партия получила менее 1%. То есть это некое символическое действие, которое, тем не менее, на реальную политику не влияет. И это вообще-то неинтересно большим социальным группам. Неинтересно тем, кто голосует, и тем, кто решает судьбу выборов, потому что демократия — это очень простая штука. Вопрос о власти решается простым большинством. Если мы даже сейчас посмотрим — этот митинг имеет очень небольшое отношение к нашей оппозиции. Да, там есть кандидаты, которые уже зарегистрированы, и они участвуют в этих митингах просто для того, чтобы поднять свою известность и вызвать лояльность протестного электората в своих избирательных округах. Да, есть те кандидаты, которые еще имеют какие-то шансы через судебную процедуру восстановиться и стать кандидатами. Для них тоже радикальные акции не очень хороши. Есть те, кто уже, в общем, понимают, что у них никаких шансов стать участниками выборов нигде нет. И они, соответственно, хотят свое поражение, свой неуспех продать, что называется, подороже. И для них как раз важен вот этот политический акционизм, безумное завышение требований. «В отставку все правительство, в отставку президента за то, что меня не сделали кандидатом Мосгордумы». Соответственно, для них вот эти все несанкционированные действия, они, конечно же, являются предпочтительными. Потому что они повышают их медийность и повышают общее недовольство в каких-то процентах всей ситуацией. Поэтому вот эта вот третья группа, они максимально работают на то, чтобы продолжение каждой санкционированной акции было не очень хорошим и чтобы люди каждую неделю выходили на акции несанкционированные».

Информация о задержании семерых несовершеннолетних в ходе несанкционированного шествия в центре Москвы поступила к столичному омбудсмену. Об этом сообщил в субботу ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

 

«По предварительным данным, задержаны семеро несовершеннолетних. Проверяем информацию», — сказал Бунимович.

Источник: https://www.bfm.ru/news/421594?utm_referrer=httpszen.yandex.com

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 5635 4901
    Валерий 12 августа 2019 в 17:53

    Даа, не жалеют денег друзья всего человечества

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  • 40 24
    Марина 12 августа 2019 в 18:19

    Всем писателям на тему протеста и всем вангуюшим на эту тему можно спать спокойно. Кроме людей которым нечего особо терять, есть большая армия людей у госкорыта, которым есть что терять и они ситуацию разрулят, прекрасно понимая, что нигде больше в мире такого корыта им не видать. Не надо сравнивать эту страну с другой, ни в какой другой, таких раздач с барского плеча больше нет и не будет.

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