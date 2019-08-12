Вопреки прогнозам, которые давали многие эксперты, протест не пошел на спад

Волонтерское объединение «Белый счетчик» отчиталось о 49,9 тысячи участников акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. В свою очередь пресс-служба ГУ МВД по Москве в 15:30 сообщила, что в санкционированной акции принимают участие около 20 тысяч человек.

Акция 10 августа стала вторым согласованным мероприятием в серии митингов, которые проводятся в Москве с середины июля. Поводом для них стал отказ избиркомов зарегистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. Первая согласованная акция прошла 20 июля также на проспекте Сахарова, ее посетили, по данным полиции, 12 тысяч участников, по данным «Белого счетчика» — 22 тысячи человек. Две несогласованные акции, прошедшие 27 июля и 3 августа, завершились массовыми задержаниями.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин отмечает, что количество протестующих увеличивается.

— Вопреки прогнозам, которые давали многие эксперты, в том числе и ваш покорный слуга, протест не пошел на спад. Более того, скорее всего, на улицы вышло даже больше людей, чем пришло на последнюю самую крупную санкционированную акцию 20 июля. И перед властями, и перед лидерами протестующих встает вопрос: а что с этим делать дальше? Контроль над процессом и реакция на процесс перешла из компетенции столичных властей в компетенцию федеральных властей, в компетенцию силовиков. Они пытаются на это реагировать. Как реагировать, мы видели 27 июля, 3 августа. И видели вот эту вот последнюю неделю, когда готовилась санкционированная акция. Информационные разводки, попытки сбить накал, уменьшить численность потенциальных участников акции протеста, запрет концерта, интервью одного из протестующих с обвинениями в адрес лидеров оппозиции. Не действует ни силовая составляющая, ни составляющая информационных спецопераций. Власть пытается реагировать, пытается реагировать так, как привыкли реагировать силовики. Реакция не приносит нужных власти результатов.

— Что вообще для оппозиции предпочтительнее: согласованный митинг с большим количеством людей или противостояние с ОМОНом со всеми вытекающими последствиями? Будет ли раскол среди оппозиционеров по этому поводу?

— Здесь уже большой вопрос, какие цели ставят перед собой лидеры оппозиции. И создается впечатление, что нет единых целей, единой повестки. И это для власти большой плюс, потому что у нее не получилось переждать массовости акций, у нее не получилось сбить накал ситуации, минимизировать численность протестующих. Теперь для нее основная задача — это не допустить формирование единой протестной коалиции с единой повесткой. И самое главное, не допустить, чтобы эту единую повестку разделяли как московские протестующие, так и недовольные в регионах, которые тоже выходили и выходят на протесты. И Екатеринбург, и Шиес — это только то, что попадает в федеральную повестку. Там много других точек напряженности. Поэтому сейчас основная задача власти — да, действительно, не дать образоваться единой повестке, которую бы разделяли все протестующие и лидеры оппозиции не только в Москве, но и в регионах. Думаю, что вот на это и будет делаться сейчас основной упор, раз уж не получается сбить все основные эти массовые протестные настроения.

— Можно ли сейчас власть осуждать за задержания, которые продолжаются, если они позволили столь мощную, согласованную акцию провести?

— Что значит осуждать? Можно говорить, эффективно это или неэффективно. С точки зрения краткосрочной реакции — да, эффективно, потому что, если власть сейчас допустит несанкционированные проявления протеста, есть шанс, что они будут более массовыми. И самое главное, будут разрастаться. А силовики, если будут в течение нескольких дней, максимум недели, сталкиваться с подобными акциями, произойдет демобилизация силовой машины. Это сейчас основной риск для власти с точки зрения продолжения несанкционированных протестов. Сейчас она стоит перед выбором из двух зол. Либо разрешить массовые акции протеста, которые действительно массовые, но локализованы в одной точке и находятся более или менее под контролем, либо допустить несанкционированные акции. Грубо говоря, чтобы держать под контролем санкционированную акцию в 50 тысяч человек, ну, хватит ресурсов московского ОМОНа — 3 тысячи человек плюс те, кого еще перебрасывают из других регионов Центральной России. Если в несанкционированных акциях протеста, как было 27 июля, когда приходилось отлавливать протестующих по всему центру Москвы, будут участвовать хотя бы 20-25 тысяч человек, то уже не хватит ресурсов не только московского ОМОНа, Росгвардии, но и всего ОМОНа Центральной России. Здесь вопрос в форме протеста, потому что трудозатраты правоохранителей на нейтрализацию одного несанкционированного протестующего с точки зрения человеко-часов, ОМОНо-часов — они в несколько раз выше, чем на удержание под контролем одного санкционированного протестующего.