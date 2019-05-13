Гипотеза полой Земли, других планет и звезд
08:40. 13 мая 2019 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Наряду с версией о плоской Земле, существуют представления о сотовой Земле, а так же о ее полом строении. Я не могу сказать откуда все эти версии появились (с плоской все понятно – средневековая модель устройства мира). Считаю, что в гипотезе плоской Земли нет физических процессов, которые могли привезти к появлению такой ее формы. В любом случае, этой модели сейчас касаться не будем.
Поговорим о полой Земле. На первый взгляд версия о строении Земли как о «сфере с оболочкой из каменных пород с пустым пространством внутри» выглядит абсурдной и фантастичной. Как могла образоваться такая структура? Почему полая сфера? А как же гравитация, которая сжимает всю материю к центру? Да, вопросов появляется к этой информации много.
Предлагаю посмотреть небольшое видео с комментариями и ответами на вопросы Александра Мишина, который известен в интернете как изобретатель одноименных катушек. На мой взгляд, он понимает многие физические процессы намного больше, чем рядовой обыватель:
Его рассуждения близки к моделям забытой эфиродинамики. Доводы достаточно логичны. Если вкратце: при образовании объемной стоячей волны в пространстве, либо в торе эфирного вихря, образуются объемные области, где материя уплотняется с образованием оболочек. Расчеты разных гармоник резонансов у него совпадают с диаметром Земли, Луны и дают даже величину толщины этой «скорлупы» планет. Толщина оболочки Земли: 700 км. В общем, рекомендую вначале посмотреть видео, а потом прочесть информацию ниже.
Какие есть факты, которые могли подтверждать версию, что Земля имеет полое строение? Может быть, кто-то там побывал?
Начнем вот с таких художественных, фантастических, а может и вполне реальных описаний от тех, кто побывал внутри Земли:
Дневник адмирала Ричарда Бёрда.
Это реальный полярный летчик, который первым совершил полет над Южным полюсом в ноябре 1929г.
Есть непризнанный дневник, где он описывает как при полете к Северному полюсу в феврале 1947г. самолет их команды попал во внутреннюю полость Земли, где светит внутреннее Солнце, есть моря и океаны, пасутся мамонты и там находится высокоразвитая цивилизация. Там ему было передано послание, которое он должен был передать правителям Земли.
Эти записи выглядят как сюжет фантастического фильма. И почему Голливуд до сих пор не сняли по этому сюжету фильм – непонятно? Про летающие тарелки описание из дневника интересное. Может быть они оттуда прилетают?
Текст его записей из дневника можно прочесть здесь
Есть еще одно произведение, где автор событий Олаф Янсен и его брат побывали на внутренней поверхности Земли. Книга называется «Дымный Бог или путешествие во внутренний мир»
Иллюстрация к книге, в которой описывается встреча с гигантами
Не буду описывать краткое содержание – книга есть в открытом доступе в интернете, можно ознакомиться.
Тибетская карта полой Земли
Но что из научных фактов или наблюдений можно показать на эту тему, что хотя бы частично подтвердит эту модель?
Если все же поверить информации, что американцы побывали на Луне, то в их эпопее есть упоминание, что когда в ноябре 1969г. Аполлон-12 сбросил на лунную поверхность лунный модуль, то приборы, расположенные на ее поверхности фиксировали лунотрясение в течении часа. Луна «звенела» как колокольчик. Это могло быть только при условии, что внутри нее находятся огромные полости или что Луна – полая. Т.е. она состоит только из каменной оболочки.
Источник
Первоисточник этой информации найти не удалось, так что на 100% доверять этому не стоит.
Продолжим информацией про наше Солнце:
Коронарная дыра на Солнце 17.10.2015г. Снимок в рентгеновском диапазоне
Такое впечатление, что все излучение Солнца появляется в ее короне, что внутри оно полое и там ничего нет. Даже астрономия подтверждает, что самое горячее место на Солнце – это ее корона. А если так, то это и должно говорить о том, что все процессы, приводящие к излучению – происходят именно в коронарном слое.
Хотя официальная наука говорит, что светимость звезд происходит за счет термоядерных реакций синтеза (из легких элементов в более тяжелые), но попадалась информация, что весь водород Солнце должно было выжечь за несколько сотен тысяч лет. Пора допустить в науку гипотезу, что такую энергию звезды черпают из пространства через поток эфира.
Данную модель полой звезды может подтверждать еще факт вспышек звезд: новых и сверхновых (по астрономической классификации мощности вспышки). Кто знает что до этого и в процессе взрыва происходит? Если кратко, то вначале происходит увеличение диаметра звезды – ее коронарная оболочка увеличивается, а потом резко сбрасывается в пространство. В центре в большинстве случаев остается лишь маленькая нейтронная звезда с огромным магнитным полем и слабой угловой светимостью (из-за своих размеров).
1. Сброс оболочки звездой, запечатленный телескопом ALMA
2. Туманность «Кольцо» – сброс оболочки звездой
А может быть эта нейтронная звезда всегда и была в центре каждой звезды? Как управляющий центр и некий «генератор» магнитного и иных полей, которые запускают процессы в короне? Как насос эфирной материи и как генератор стоячей объемной волны от проявления совокупности этих полей. Именно эти поля создают оболочку, корону звезды! Может ли быть, что у всех планет тоже есть такая внутренняя звезда?
Существует гипотеза И.Белозерова в которой автор утверждает, что ядро Земли состоит из нейтронной (огромной плотности) материи. Оно постепенно распадается, образуя протон-электронную материю и химические элементы. Описание гипотезы можно найти в интернете.
Вполне возможно, что внутри каждой планеты и звезды находится подобная нейтронная звезда, окруженная оболочкой. Она отвечает за синтез материи в своей оболочке. И постепенно, из планеты превращается в газового гиганта, а потом и в звезду.
Эта описанная мной модель не претендует на абсолютную истину. Просто посмотрев видео выше, соспоставив информацию, которая еще не вылетела из головы – появились вот такие мысли на счет альтернативной модели строения небесных тел.
***
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Поговорим о полой Земле. На первый взгляд версия о строении Земли как о «сфере с оболочкой из каменных пород с пустым пространством внутри» выглядит абсурдной и фантастичной. Как могла образоваться такая структура? Почему полая сфера? А как же гравитация, которая сжимает всю материю к центру? Да, вопросов появляется к этой информации много.
Предлагаю посмотреть небольшое видео с комментариями и ответами на вопросы Александра Мишина, который известен в интернете как изобретатель одноименных катушек. На мой взгляд, он понимает многие физические процессы намного больше, чем рядовой обыватель:
Его рассуждения близки к моделям забытой эфиродинамики. Доводы достаточно логичны. Если вкратце: при образовании объемной стоячей волны в пространстве, либо в торе эфирного вихря, образуются объемные области, где материя уплотняется с образованием оболочек. Расчеты разных гармоник резонансов у него совпадают с диаметром Земли, Луны и дают даже величину толщины этой «скорлупы» планет. Толщина оболочки Земли: 700 км. В общем, рекомендую вначале посмотреть видео, а потом прочесть информацию ниже.
Какие есть факты, которые могли подтверждать версию, что Земля имеет полое строение? Может быть, кто-то там побывал?
Начнем вот с таких художественных, фантастических, а может и вполне реальных описаний от тех, кто побывал внутри Земли:
Дневник адмирала Ричарда Бёрда.
Это реальный полярный летчик, который первым совершил полет над Южным полюсом в ноябре 1929г.
Есть непризнанный дневник, где он описывает как при полете к Северному полюсу в феврале 1947г. самолет их команды попал во внутреннюю полость Земли, где светит внутреннее Солнце, есть моря и океаны, пасутся мамонты и там находится высокоразвитая цивилизация. Там ему было передано послание, которое он должен был передать правителям Земли.
Эти записи выглядят как сюжет фантастического фильма. И почему Голливуд до сих пор не сняли по этому сюжету фильм – непонятно? Про летающие тарелки описание из дневника интересное. Может быть они оттуда прилетают?
Текст его записей из дневника можно прочесть здесь
Есть еще одно произведение, где автор событий Олаф Янсен и его брат побывали на внутренней поверхности Земли. Книга называется «Дымный Бог или путешествие во внутренний мир»
Иллюстрация к книге, в которой описывается встреча с гигантами
Не буду описывать краткое содержание – книга есть в открытом доступе в интернете, можно ознакомиться.
Тибетская карта полой Земли
Но что из научных фактов или наблюдений можно показать на эту тему, что хотя бы частично подтвердит эту модель?
Если все же поверить информации, что американцы побывали на Луне, то в их эпопее есть упоминание, что когда в ноябре 1969г. Аполлон-12 сбросил на лунную поверхность лунный модуль, то приборы, расположенные на ее поверхности фиксировали лунотрясение в течении часа. Луна «звенела» как колокольчик. Это могло быть только при условии, что внутри нее находятся огромные полости или что Луна – полая. Т.е. она состоит только из каменной оболочки.
Источник
Первоисточник этой информации найти не удалось, так что на 100% доверять этому не стоит.
Продолжим информацией про наше Солнце:
Коронарная дыра на Солнце 17.10.2015г. Снимок в рентгеновском диапазоне
Такое впечатление, что все излучение Солнца появляется в ее короне, что внутри оно полое и там ничего нет. Даже астрономия подтверждает, что самое горячее место на Солнце – это ее корона. А если так, то это и должно говорить о том, что все процессы, приводящие к излучению – происходят именно в коронарном слое.
Хотя официальная наука говорит, что светимость звезд происходит за счет термоядерных реакций синтеза (из легких элементов в более тяжелые), но попадалась информация, что весь водород Солнце должно было выжечь за несколько сотен тысяч лет. Пора допустить в науку гипотезу, что такую энергию звезды черпают из пространства через поток эфира.
Данную модель полой звезды может подтверждать еще факт вспышек звезд: новых и сверхновых (по астрономической классификации мощности вспышки). Кто знает что до этого и в процессе взрыва происходит? Если кратко, то вначале происходит увеличение диаметра звезды – ее коронарная оболочка увеличивается, а потом резко сбрасывается в пространство. В центре в большинстве случаев остается лишь маленькая нейтронная звезда с огромным магнитным полем и слабой угловой светимостью (из-за своих размеров).
1. Сброс оболочки звездой, запечатленный телескопом ALMA
2. Туманность «Кольцо» – сброс оболочки звездой
А может быть эта нейтронная звезда всегда и была в центре каждой звезды? Как управляющий центр и некий «генератор» магнитного и иных полей, которые запускают процессы в короне? Как насос эфирной материи и как генератор стоячей объемной волны от проявления совокупности этих полей. Именно эти поля создают оболочку, корону звезды! Может ли быть, что у всех планет тоже есть такая внутренняя звезда?
Существует гипотеза И.Белозерова в которой автор утверждает, что ядро Земли состоит из нейтронной (огромной плотности) материи. Оно постепенно распадается, образуя протон-электронную материю и химические элементы. Описание гипотезы можно найти в интернете.
Вполне возможно, что внутри каждой планеты и звезды находится подобная нейтронная звезда, окруженная оболочкой. Она отвечает за синтез материи в своей оболочке. И постепенно, из планеты превращается в газового гиганта, а потом и в звезду.
Эта описанная мной модель не претендует на абсолютную истину. Просто посмотрев видео выше, соспоставив информацию, которая еще не вылетела из головы – появились вот такие мысли на счет альтернативной модели строения небесных тел.
***
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