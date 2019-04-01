Инопланетное происхождение жизни на Земле

Очень интересная статья, правда, не лишённая некоторых неточностей. Зато она освещает такие темы, которые мало кем затрагивались раньше, а сейчас – совсем замалчиваются. Очень похоже на то, что земляне родились не на Земле...

Распространение жизни во Вселенной

Автор – Николай Алексеевич Жук

XX век характерен дальнейшей дифференциацией и усложнением наук. С каждым годом философу всё труднее и труднее постигать и «переваривать» огромное количество новой научной продукции, в которой он не чувствует себя профессионалом. Кроме того, следует учесть то, что, с одной стороны, не каждый физик интересуется философией, а с другой – не каждый философ занимается ещё и физикой. Таким образом, актуальность философского обоснования многих положений космологии очевидна.

Проблемы космологии, так или иначе, смыкаются с общефилософскими проблемами пространства, времени, материи, жизни, разума и т.п., которые в конечном итоге сводятся к противоречию между бесконечностью мироздания и конечностью познающего субъекта.

Поскольку среди философов укоренилось мнение, что только практика (причём, в её самом банальном смысле) является критерием истины, то складывается прямо-таки парадоксальная ситуация: наука должна исходить из эксперимента, в то время, как идея бесконечности не может иметь экспериментального подтверждения.

Поскольку космология изучает Вселенную, как единое целое, то именно это ставит космологию в особое положение по отношению к другим наукам. Действительно, если другие науки могут исследовать свои предметы со всех сторон и в полном объёме, то космологии доступна только часть Вселенной, т.е. часть своего предмета исследования. Так как целое обладает такими качествами, которых нет у его частей, то становится понятным наличие тех затруднений, которые космология испытывала во все времена.

Где же выход?

А выход видится в том, что, кроме практики, существуют и другие критерии истины, основанные на других методах познания. И среди них – умозрение, которое появилось после других умопостигающих способностей живых организмов и которое, собственно говоря, делает человека человеком. Пользуясь принципами абстрактного мышления, можно перешагнуть тот рубеж, который доступен практике человека, и умозрительно охватить, казалось бы, невозможное – всю Вселенную.

Чтобы изучить целое по его части, требуется непрерывная интеграция представлений о предмете исследования с самых разных точек зрения на каждом этапе его изучения. Несоблюдение принципа соответствия, наличие внутренних противоречий, появление сингулярностей и парадоксов в глобальных свойствах целого указывает на ложность того пути, по которому пошли исследователи.

Именно такая ситуация и сложилась к настоящему времени в космологии, официальная теоретическая основа которой держится на идее Большого Взрыва. Тем не менее, ряд выводов, вытекающих в первую очередь, из данных внегалактической астрономии и более всего затрагивающих интересы космологии, следует признать истинными.

Например, эмпирически доказано, что Вселенная всюду состоит только из 92 элементов таблицы Менделеева. Количество комбинаций из этих элементов тоже ограничено. Следовательно, бесконечность может быть заполнена только и только повторениями. И именно понятие бесконечности даёт возможность заключить, что ни Земля, ни люди не уникальны во Вселенной.

Идея множественности заселённых миров настолько привлекательна, что специалистами уже создана и формула подсчёта количества цивилизаций в том или ином объёме космического пространства. Так, по подсчётам группы учёных Принстонского университета, населённых планет только в наблюдаемом с Земли пространстве никак не менее 600 млн .

Многие из них, естественно, должны быть заселены разумными существами. А среди подобных планет должны быть и такие, на которых разумные существа по способностям, уровню развития, достижениям в средствах связи и передвижения намного превосходят возможности земной цивилизации.

Тогда возникает вопрос: почему они не вступают с нами в прямой контакт?

Оказывается, и этому есть вполне философски обоснованное объяснение. Установлено, что любая система развивается только за счёт своих внутренних противоречий. Гегель назвал это законом единства и борьбы противоположностей. Угнетение со стороны внешнего мира ведёт к гибели системы. Помощь же извне не позволяет выработать иммунитеты к окружающей среде, переводит систему на иждивенчество, что, в свою очередь, ведёт к её деградации.

Нейтральность, невмешательство извне позволяет системе обрести иммунитет, жизнестойкость, самостоятельность. Нейтральность – это оптимальная форма взаимодействия, обеспечивающая нормальное развитие слаборазвитой цивилизации. Трудно ли после этого понять, почему более развитые цивилизации нейтральны по отношению к делам земного человечества?

А может и не нейтральны вовсе? Может у какой-то из них существует особое отношение с землянами? Ответы на эти вопросы ищут в самых различных направлениях, в том числе и среди эзотерических знаний, т.е. знаний, пришедших к нам из прошлого.

(Эзотерика – это вовсе не знания, пришедшие из прошлого, как бы эзотерично это ни звучало. Это совсем не знания! Эзотерика – это одна из многочисленных попыток отвлечь внимание части думающих людей от реальных знаний, и заморочить голову псевдонаучными выдумками, не имеющими ничего общего с реальностью. – Д.Б.).

Условия исторического развития и уровень науки сложились так, что только теперь возникли предпосылки для выяснения смысла многих положений Библии или, по крайней мере, выдвижения гипотез относительно их толкования. Уже сейчас можно высказать некоторые предположения относительно библейских тезисов о бессмертии, Боге-отце, Боге-сыне, Боге-духе, рае, пекле и т.п.

Так, по прогнозам специалистов, на рубеже XX и XXI веков станет возможным с помощью новейших суперкомпьютеров снятие всей информации с человеческого мозга. А если эту информацию можно снять и хранить любое время, то с таким же успехом её можно снова записать в человеческую голову, причём не обязательно в ту, из которой её было снято. Таким образом, возникает очень интересная идея о возможности духовного бессмертия человека.

(Здесь автор немножко заблуждается. Человек и так безсмертен. Просто собственно Человек – это совокупность т.н. «тонких» тел, которую мы ещё называем Духом, Душой, Сущностью. Так вот, Сущность может жить очень долго, если её специально не уничтожать. Периодически она воплощается в физические тела, чтобы иметь возможность ускоренного духовного развития (развития своих тел). Подробнее см. книгу академика Н. Левашова «Последнее обращение к Человечеству». – Д.Б.)

Действительно, если тело человека состарилось, то с помощью специальных устройств можно будет полностью стереть сознание другого человека – молодого донора, переписать в его голову всю свою память, включая инстинкты, рефлексы, чувства, переживания – одним словом, продлить свою духовную жизнь в новом теле. Безусловно, что старое тело теперь станет ненужным и его похоронят, а тело человека-донора будет продолжать жить, хотя сам донор, как личность, перестанет существовать.

Для простака из общества, находящегося на одной из низших ступенек развития, человек со способностями по переселению душ покажется Богом. Причём, человек старшего возраста, который готовится к переселению, должен восприниматься, как Бог-отец, человек-донор – как Бог-сын, а объект переселения (душа) – как Бог-дух.

(На самом деле всё, конечно, не так просто. Память хранится не на физическом материальном уровне, а на других материальных уровнях человека (астральном, ментальном). Кроме того, без генетической совместимости всё это просто невозможно. Подробнее о принципах работы памяти см. книгу Н. Левашова «Сущность и Разум». – Д.Б.)

Такой путь продолжения жизни имеет ряд противоречий и, естественно, не может оцениваться однозначно. С одной стороны, он является наиболее прогрессивным, так как не требует времени и каких-либо материальных затрат на возобновление и обучение людей. (Теоретически знания такой цивилизации должны только накапливаться и накапливаться гораздо быстрее, чем у нас).

С другой стороны, возникает вопрос об этичности такого пути развития, так как жизнь одних людей должна продолжаться за счёт духовной смерти других. (Хотя, как сказать: мы очень прилежно растим домашних животных и птиц только затем, чтобы их потом убить и съесть с целью продления своей собственной жизни).

После всего сказанного и с учётом данных астрономических наблюдений, можно теперь сделать набросок следующего сценария.

Солнечная система находится на краю нашей Галактики. Условия для возникновения жизни на одной из её планет (т.е. на Земле) возникли гораздо позже, чем в центральных областях Галактики, в которых к этому времени уже развились цивилизации высокого уровня технологических возможностей.

Поскольку условия для биологической жизни встречаются в природе крайне редко, то, по мере их возникновения на Земле (появления растительного и животного мира или специального их засева), одна из галактических суперцивилизаций приспособила этот островок жизни для своего подсобного хозяйства, начав выращивать на нём людей-доноров. Тем более, что кормить их и ухаживать за ними не было никакой нужды – они и сами с этими делами справлялись успешно.

Так что представителям этой суперцивилизации оставалось лишь периодически «заезжать» на своё подсобное хозяйство, отбирать молодых людей, подходящих на роль доноров своих тел, переселять в них души своих престарелых сородичей и обеспечивать им жизнь в «раю» до очередной старости и очередного переселения душ. (Кстати, статистика свидетельствует, что без вести пропадает уж очень много людей, особенно молодёжи).

В пользу этой версии или, по крайней мере, такой возможности свидетельствует ещё одно обстоятельство. Дело в том, что с философской точки зрения, жизнь и бессмертие несовместимы. Существует много определений того, чем живая материя отличается от неживой.

По мнению автора, отличительной чертой живой материи является её способность избирательно отражать реальность. Всякая материя способна к отражению, но к избирательному отражению способна только живая материя. Именно это обстоятельство обеспечивает эволюционный характер движения живой материи и разрешает противоречие между конечной продолжительностью жизни индивидуума и бесконечностью самого процесса эволюции.

Действительно, атом стабилен (у стабильных элементов, конечно), бессмертен, но... неживой. Всякая же амёба через миллиарды поколений способна стать разумным существом, но каждое её поколение – смертно. Таким образом, никакое живое существо не может быть биологически бессмертным, так как его бессмертие означает смерть всей цепочки развития.

(Здесь автор крупно ошибается, очевидно, потому что, на момент написания статьи, ещё не знал, что такое Жизнь и Человек на самом деле. Реальная «цепочка развития» – это не череда физически плотных тел, а ничем не ограниченное существование Сущности, которая и являются Человеком на самом деле. Подробнее об этом можно почитать в книге Николая Левашова «Сущность и Разум» или в моей статье «Сможем ли мы победить старость?» – Д.Б.).

Иными словами, смерть любого индивидуума является той ценой, которую нужно платить природе за избирательное отражение реальности и восходящий характер эволюции живой материи. Поэтому-то жизнь человека можно продлить только духовно.

К вопросу о бессмертии живых существ и, в первую очередь, человека тесно примыкает вопрос о числе цивилизаций во Вселенной и характере его изменения. Может быть, существующие цивилизации постоянно колонизируют всё новые и новые планеты, звёздные системы, галактики и ... в конце концов, наступит перенаселение Вселенной?

Известный учёный Бартини пришёл к выводу, что количество мыслящей материи во Вселенной есть величина постоянная. Аналогичный результат получен и в космологии: количество материи в виде вещества точно равно количеству материи в виде поля – субстанции, посредством которой происходит передача информации и, собственно, процесс мышления.

(И откуда берутся такие выводы, интересно? Как это можно было определить, не зная точно, что такое материя, что такое вещество и поле, и имея в виду, что о 90% материи Вселенной, называемой «учёными» Тёмной материей, вообще ничего не известно?! – Д.Б.)

Таким образом, из вышеизложенного следует, что информация во Вселенной не может накапливаться беспредельно, так же, как не может бесследно и исчезать. Ввиду постоянства количества носителя информации и изменчивости отдельных частей Вселенной, можно заключить, что существует и определённое перетекание этой информации из одних частей Вселенной в другие и наоборот.

Поскольку мыслящая материя может составлять только часть (и то небольшую) всей живой материи, то мы приходим к заключению, что число цивилизаций в достаточно большой единице объёма Вселенной есть величина постоянная – это, во-первых, а, во-вторых, – что цивилизациям присущ процесс рождения, развития и гибели, и, что этот процесс протекает неравномерно во времени и пространстве.

(Этот вывод совсем не следует из того, о чём написал автор. По этому поводу лучше изучить книгу академика Н. Левашова «Неоднородная Вселенная». – Д.Б.)

Таким образом, поиски братьев по разуму со стороны землян оправданы и необходимы, при достижении определённого уровня развития средств связи и передвижения (а ещё больше – от духовного развития общества).

Есть ещё один вопрос космологии, требующий философского обоснования, – это соотношение материального и идеального в предмете исследования. Поскольку предметом исследования космологии является Вселенная, и многие понятия и знания о ней зачастую почерпнуты из древних философий, религий, астрологии и, соответственно, связаны со свойствами мозга, мышления, психики и биополя человека, то этот вопрос поставлен в последнее время особенно остро.

Действительно, нам десятилетиями навязывали тезис о первичности материального по отношению к идеальному (мысли). И никаких компромиссов. Никаких третьих субстанций, которым были бы одновременно присущи и материальные, и идеальные свойства.

Тогда, чем же можно объяснить телекинез – перемещение силой воли (или мысли) предметов, включение не подсоединённой ни к чему электрической лампочки, сгибание без касания руками толстого металлического прута и т.п.? Чем объяснить полтергейст – спонтанные (непредсказуемые) перемещения, исчезновения и появления предметов, вытекания воды из стен, возгорания и т.д.?

(Наша Вселенная – материальна, и всякие придумки о чём-либо нематериальном, это обман, попытка увести от настоящих знаний, от понимания природы. Всё – материально, просто мы ещё представления не имеем обо всех формах существования материи. Поэтому и верим подобным заблуждениям. См. статью Н. Левашова «Теория Вселенной и объективная реальность». – Д.Б.)

Ясно только одно, что и в этом направлении мы стоим на пороге новых открытий. Но это уже другая тема, а здесь нужно рассмотреть лишь аргументы в пользу внеземного происхождения жизни на Земле.

Инопланетное происхождение жизни на Земле

Существует избитое утверждение, что жизнь самозародилась в праокеане, а первые люди появились в процессе эволюции, о чём якобы свидетельствует учение Чарльза Дарвина. Разберём этот вопрос более подробно, следуя замечательной работе, автор которой – В. Кратохвиль – в течение тридцати лет занимался всесторонним его изучением.

(Жизнь (живая материя) действительно зародилась в древнем океане. Это доказано и теоретически, и экспериментально. Подробности см. в статье «Наука не хочет знать. Часть 5. Как появилась жизнь на Земле?» – Д.Б.)

Дарвин, как добросовестный учёный, ни в одной из своих работ нигде не утверждал, что человек произошёл от обезьяны. Это было ему приписано уже после его смерти. В труде «О происхождении видов» он действительно проследил короткие отрезки эволюционных цепочек для отдельных видов позвоночных. Однако для человека такая цепочка у него не выстроилась и ключевое звено в ней – человекообезьяна – осталось недостающим.

В той же работе Дарвин отмечает, что целые группы видов появились внезапно, т.е. не в процессе эволюции, как позже стали утверждать «дарвинисты».

Следует отметить, что палеонтологическая летопись не даёт никакой информации о происхождении не только человека, но и насекомых, рыб, птиц и других представителей фауны. Нет окаменелых останков предков и современных видов земных растений. Нет прошлого, т.е. палеонтологической летописи и у обезьян. И тем более никакие ископаемые или другие вещественные доказательства не связывают человека непосредственно с обезьяной.

Более того, в древнейших породах не найдено серии ископаемых, которая охватывала бы постепенное изменение от самых примитивных существ до развитых форм, но зато было установлено, что развитые виды появлялись внезапно.

Нобелевский лауреат 1956 г. Ф. Крик и его коллега из Корнельского университета Л. Оргел обратили внимание на тот факт, что принцип кодирования наследственной информации всей земной жизни един, а это плохо согласуется с гипотезой о её самозарождении.

Ведь, если предположить, что жизнь на нашей планете действительно самозародилась в праокеане, то логично было бы ожидать, что точек самозарождения жизни было несколько, и самозарождение в них произошло не одновременно. Поэтому принципы кодирования наследственной информации потомков одного из таких «праорганизмов» должны были бы отличаться от принципов кодирования наследственной информации потомков другого.

Они также обратили внимание на то, что в биохимическом обмене земной жизни неоправданно важную роль играет химический элемент, которого на нашей планете слишком мало, т.е. почти нет. Это – молибден. Учёные утверждают, что жизнь в том виде, в котором она существует на нашей планете, скорее всего, зародилась в другом мире, на другой планете, где молибдена было гораздо больше, чем на Земле и где его роль, непонятно важная в условиях нашей планеты, была более оправдана.

С другой стороны, американским учёным Г. Шредером в результате многолетних исследований был открыт целый ряд химических элементов, которых на Земле также крайне мало, но даже сравнительно большое увеличение дозы которых в грунте, не только не приносит вреда растениям (что является обычным результатом таких экспериментов), но даже продлевает срок их жизни. К этим элементам относятся: никель, марганец, хром, ванадий, молибден.

Сюда же следует добавить и тот факт, что в состав человеческого организма входят самые разнообразные химические вещества, представляющие собой почти всю таблицу Менделеева, однако жизненно важным из них были признаны только четырнадцать, среди которых есть и вышеупомянутые никель, марганец, хром, ванадий, молибден, а также кобальт, селен и фтор.

Такое расхождение химического состава нашей планеты и набора элементов, необходимых для существования имеющихся на ней форм жизни, выглядит необъяснимо, если не принять гипотезу о внеземном происхождении всей «земной» жизни.

В пользу данной гипотезы говорят и многие другие факты.

Так, один из графиков в монографии московских авторов по фотосинтезу 1975 года, показывает, на каком участке спектра (на какой частоте) Солнце излучает максимум энергии. А другой – на каком участке спектра растения земли его потребляют. Совмещение этих графиков показало, что земные растения максимально потребляют энергию Солнца на другом участке спектра, чем излучает эта звезда. Они ведут себя так, как если бы прошли эволюционный путь развития на планетах другой звезды, максимум излучения которой сдвинут в сторону более высоких частот на 650 А°.

Согласно данным графикам, прародина земных растений должна находиться возле звезды, которая по шкале Гершпрунга-Рассела относится к классу звёзд «А0» и светимости VI (белые яркие субкарлики), в то время, как Солнце относится к классу звёзд «G2» и светимости V (жёлтые звезды), соответствующему звёздам главной последовательности. Одним из представителей такой звезды может быть Сириус. Этот вывод усиливает и мифология африканского племени догонов.

Более трёх десятков лет Кратохвиль изучал мифологию различных народов и вынужден был признать, что ни один из древнейших народов планеты Земля по происхождению не считал себя земным!

Все древнейшие народности планеты либо выводят свою родословную от «небесных богов», либо содержат мифы о прямом переселении своих предков с других миров. Это представление отражено, например, в библейском мифе об изгнании первых людей из «небесного рая» и о водворении их на Землю, где к этому моменту уже была «посеяна» жизнь в виде животных и растений.

Этому также способствуют успехи археологии, истории, географии, лингвистики и других наук. Кстати, у автора данной монографии есть своё предположение о происхождении славянских слов «старший», «старый», «старик».

Мы достоверно не знаем происхождения указанных слов, но нетрудно заметить, что у всех у них имеется общий корень «стар», что в переводе с английского star означает «звезда». А слово starry – «звёздный», за исключением недостающего звука «к», почти совпадает со словом «старик». Возможно, что наших предков величали именно «звёздными людьми».

Интересно сопоставлять мифологию с данными других наук. Так, инки выводят свою родословную от женщины по имени Орьяна, которая прибыла на Землю со звёзд на золотом корабле, родила 70 земных детей, а затем вернулась к звёздам.

В книге «От тайны к знанию» советский исследователь А. Кондратов пишет: «Было установлено, что среди американских индейцев нет людей с кровью III и IV групп, т.е. фактор «В» в крови коренных жителей Нового Света отсутствует. Почему? Вероятно потому, что среди первых поселенцев Америки не было людей с этим фактором.

Такое могло произойти только в том случае, если бы группа первооткрывателей Нового Света была очень маленькой – 100, 50, а то и 20 человек! И только в том случае, если бы Америка заселилась впервые не несколькими волнами переселенцев, а одной единственной волной, скорее не волной, а «каплей».

Что же касается аборигенов Южной Америки, потомков инков, то данный учёный отмечает: «...в крови южноамериканских индейцев нет не только фактора «В», но и фактора «А». У всех у них только I группа крови! Иными словами, в крови потомков легендарной Орьяны содержится один лишь фактор «О». В какой связи находится этот факт и легенда инков о «небесных предках-долгожителях»?

Исследования, проведённые в Киевском НИИ Геронтологии под руководством профессора В.П. Войтенко, показали, что отсутствие в крови факторов «А» и «В» является привилегией именно долгожителей. Иначе говоря, «сошедшие с небес» согласно древним преданиям предки южноамериканских индейцев, по-видимому, действительно жили гораздо дольше современного человека.

Это подтверждается также современной географией долгожительства. Как сообщил в своём докладе на IX Международном конгрессе геронтологов (Киев, 1972) учёный из Румынии А. Чука:

«Полученные данные свидетельствуют о существовании зон с исключительно высокой плотностью долгожительства». К таким зонам исследователь относит, в частности, Колумбию, Гватемалу, Чили и Перу, т.е. именно те районы, где сегодня обитают «потомки Орьяны», сквозь поколения несущие в своей крови «счастливый фактор “О”».

Известно также, что раскопки на территории древнейших цивилизаций планеты Земля, без которых сегодняшние достижения науки, искусства и технологии были бы просто невозможны (имеются в виду: Египет, Междуречье, Индия, Китай, Центральная и Южная Америка – В.К.), показали, что наиболее древние «культурные слои» здесь внезапно обрываются. То есть, нет следов поэтапного развития этих культур, предшествующих данным цивилизациям.

Цивилизации появляются в этих местах «в готовом виде» со сложившейся культурой, письменностью, математикой, искусством, архитектурой, наукой и т.п. Иными словами следов предварительного развития, которое подготавливало бы появление этих цивилизаций, ни в Междуречье, ни в Египте, ни в Китае, ни в Индии, ни в Центральной и Южной Америке не обнаружено.

А наличие на одной планете четырёх гуманоидных рас – европеоидной, негроидной, монголоидной и австралоидной, отличающихся не только цветом кожи, но и пропорциями скелета, формой черепа, волосяным покровом, разрезом глаз и т.п., с необходимостью влечёт за собой вопрос: могли ли все эти различия эволюционно возникнуть у одного биологического вида, на одной планете, в условиях постоянной гравитации, в лучах одного и того же Солнца и иногда даже на одной широте в одинаковых условиях?

Вполне очевидно, что на отдельно взятой планете следует ожидать наличия только одной формы каждого биологического вида. И тот факт, что на Земле живут люди минимум четырёх разных рас, которые по антропологическим признакам существенно отличаются друг от друга, ставит новые проблемы: в каких условиях они эволюционно приобрели эти различия и как оказались вместе на одной планете?

Кроме того, общеизвестно, что в древности каждая цивилизация имела свою собственную календарную систему, бравшую начало от каких-то реальных событий (наводнение, землетрясение, конец миграции народа). В древней истории человечества действительно имеется удивительное совпадение начальных точек отсчёта различных летоисчислений:

1. Древнеегипетский календарный цикл «период Сотис» насчитывал 1460 лет. Один из этих циклов завершился в 1322 г. до н.э. Если отсчитать от этого года семь циклов назад, то получится 11 542 г. до н.э.

2. Древнеассирийский календарь состоял из лунных циклов по 1805 лет. Конец одного из таких циклов приходился на 712 г. до н.э. Если отложить от него шесть циклов назад, то получится опять 11 542г. до н.э.

3. Древнеиндийский лунно-солнечный цикл состоял из 2850 лет. «Железный век» – Калиюга, в котором мы сейчас живём, начался в 3102 году до н.э. Отсчитав от этой даты три цикла назад, получим 11 652 г. до н.э.

4. У древних майя (Центральная Америка) начало календарной эры приходится на 3373 г. до н.э., а календарный цикл составляет 2760 лет. Снова отложив три цикла назад, мы приходим к 11 653 г. до н.э.

К такому совпадению дат в середине 12-го тысячелетия до н.э. необходимо отнестись очень внимательно. Объяснить случайностью подобное пересечение календарей разных народов, разделённых океанами и пустынями, практически в одной дате – невозможно.

Остаётся предположить, что исходным моментом для всех четырёх календарей послужило какое-то одно событие мирового масштаба. И этим событием была, по-видимому, глобальная геологическая катастрофа.

Менее известным, однако, зафиксированным в Древней Индии и Междуречье, в Африке и Древней Греции, в Центральной Америке и на Огненной Земле, является миф о том, что до потопа на земном небосводе не было Луны.

Так, у бушменов Южной Африки существует древнее предание о том, что «Луна появилась на небе только после потопа».

Похожая легенда бытует у индейцев Огненной Земли: «однажды море всколебалось до небес, и из него выплыла Луна».

Греческий эпос о полулегендарной счастливой стране Аркадии называет её жителей «проселенитами» – «долунными», так как те жили на Земле, когда Луны на небе ещё не было. Этот миф подтверждал и хранитель Александрийской библиотеки Аполлоний Родосский (III век до н.э.). Ссылаясь на известные ему рукописи, Аполлоний писал, что «не всегда на земном небе сияла Луна».

А во время раскопок в Шумере были обнаружены даже глиняные таблички, где рассказывается о событиях «после потопа, когда Луна появилась на небе…»

(Здесь всё верно с точностью до наоборот. На самом деле, около 13 000 лет назад была мировая ядерная война и последовавшая за ней планетарная катастрофа – на Землю упали осколки луны Фатты. Подробнее об этом можно почитать в статье «Тайны Мироздания-3». – Д.Б.)

Первые образцы лунного грунта были доставлены на Землю летом 1969 г. экипажем «Аполлона-11». Исследования этих и всех более поздних образцов материалов, из которого сложена Луна, показали, что лунные породы состоят из сплошных окислов, т.е. во всех образцах содержится связанный кислород. И, следовательно, «естественный» спутник 3емли состоит из материала, образованного в кислородной атмосфере.

Более того, анализы показали, что в образцах лунного грунта широко представлены именно те химические элементы, которые играют непонятно важную роль в биохимическом обмене земной жизни. Это – упоминавшиеся выше никель, марганец, хром, ванадий, молибден и селен (названный так в честь Селены – Луны, т.к. именно на ней он был впервые открыт).

Тем удивительнее покажется эксперимент американских учёных, которые, высадив в лунный грунт земные растения, были поражены тем, как прекрасно они в нём растут, буйно развиваются и щедро плодоносят. В отношении всего этого Кратохвиль придерживается точки зрения, что Луна могла служить транспортным средством и одним из источников земной жизни, т.е. что лунный грунт – родная почва земных растений.

(Сейчас уже полностью доказано, что на Луну ещё никто из земных космонавтов не летал – ни американцы, ни русские. Это связано с тем, что до последнего времени мы не могли создать двигатели, необходимые для доставки на Луну ракеты с обитаемым и возвращаемым модулем. Так что все рассуждения на эту тему – это выдумки. – Д.Б.)

Другим источником жизни на Земле, как считают, могут служить планеты Сириуса.

Африканский народ догоны считают Сириус тройной звездой, состоящей из главной звезды «Сиги толо» и звезд «По толо» и «Эмме йа толо» со спутниками «Ара толо» и «Йу толо». Причём, в их древних мифах содержится информация о том, что период их обращения вокруг главной звезды равен 50 лет, а звезда «По толо» имеет небольшие размеры при огромном весе и плотности:

«Она самая маленькая и самая тяжёлая из всех звёзд и состоит из металла, называемого “саголу”, который более блестящий, чем железо и такой тяжёлый, что все земные существа, объединившись, не смогли бы поднять и частицу...» В другом месте миф уточняет: «”частица саголу” размером с зерно проса весит столько же, сколько весят 480 ослиных вьюков» (т.е. около 35 тонн).

Методами современной науки было установлено, что Сириус действительно является двойной звездой, причём, вторая ее компонента – белый карлик «Сириус В», плотность которого может достигать 50 тонн в кубическом сантиметре. И период его обращения 49,9 года. А относительно третьей компоненты – звезды «Сириус С» астрономами разных стран сегодня ведётся пока только научная дискуссия о её наличии.

Согласно догонским мифам, когда звезда «По толо» («Сириус В»), имеющая, по мнению жрецов, вытянутую орбиту, приближается к звезде «Сиги толо» («Сириусу А»), – та начинает светить ярче. Несколько лет назад харьковский астроном А.В. Архипов, с целью проверить это утверждение, сопоставил данные измерений яркости этой звезды за полтора столетия.

Учёный пришел к заключению, что блеск Сириуса действительно колеблется, причём с периодичностью 50 лет, т.е. с периодом обращения «Сириуса В» вокруг «Сириуса А». Мало того, при сравнении этих колебаний с изменениями дистанции между этими звёздами, обнаружилась полная правота догонов – чем ближе к главной звезде её спутник, тем она ярче!

Свою астрономическую осведомлённость жрецы догонов, хранители священного «языка Сириуса» («сиги со») объясняют тем, что их предки в незапамятные времена были переселены на нашу планету с «По толо», т.е. с «Сириуса В».

Содержащееся в догонском мифе о переселении утверждение, что «на первом году жизни людей на Земле звезда «По» ярко вспыхнула, взорвавшись, а затем в течение 240 лет медленно угасала», позволяет предположить, что причиной межзвездной эмиграции населения «Сириуса В» послужила угроза взрыва звезды, который произошёл, когда догоны уже прибыли на новую планету.

Вавилонские, египетские, греческие и римские источники свидетельствуют, что Сириус, яркая бело-голубая звезда в созвездии Большого Пса в древности выглядел иначе, чем сегодня. Так, в Вавилоне он носил имя Шуккуду – «раскалённая медь», Птолемей в своём «Альмагесте» (II в. н.э.) помещает Сириус в списке красных звёзд, римский философ Луций Сенека около двух тысяч лет назад замечает: «Краснота Собачьей звезды (т.е. Сириуса) глубже, Марса – мягче, её нет совсем у Юпитера...»

Однако уже в Х веке нашей эры персидский астроном Аль-Суфи описывает Сириус бело-голубым, каким мы видим его сегодня. Современные учёные признают возможность перемен, происшедших с Сириусом за ничтожно малый по космическим масштабам срок 700-800 лет...

Советский астроном Д. Мартынов, рассмотрев возможные механизмы таких изменений, пришёл к выводу, что «Сириус В» в одно из первых столетий нашей эры взорвался, как полусверхновая звезда. По мнению учёного, до момента взрыва «Сириус В» был «красным гигантом», что обусловливало цвет всей системы Сириуса. После взрыва он превратился в «белый карлик» – исключительно плотную звезду, размером с Землю.

На одном из астрономических рисунков догонов изображены Солнце и Сириус, соединённые кривой (т.е. траекторией), закручивающейся вокруг каждого из светил, причём диаметр Сириуса превышает диаметр Солнца.

В 1938 году китайский археолог Хи Пу Тей обнаружил в тибетском ущелье Байян Кар Уул пещеру, на стенах которой были изображены человекообразные фигуры в одеяниях, похожих на современные типы скафандров, Солнце, Луна и звёзды, связанные между собою цепочками маленьких точек.

В этой же пещере китайскими археологами были найдены могилы, расположенные рядами, а в них – странные маленькие скелеты с большими широкими черепами. Из захоронения извлекли 716 гранитных дисков толщиной 2 см, напоминающих граммофонные пластинки, т.к. в центре каждого имелось отверстие, от которого до самого края тянулись спиральные бороздки.

Почти четверть века спустя, в 1962 году профессор Пекинской Академии Исторических Исследований Цум Ум Нуй сумел расшифровать текст, записанный на них столь странным способом. Его исследование, изданное Академией Наук КНР, имело, мягко говоря, необычное название:

«Бороздчатые письмена, повествующие о космических кораблях, прибывших на нашу планету двенадцать тысяч лет назад».

Сегодня очень удивительными кажутся и знания наших далёких предков на Земле. Приведём некоторые из них.

Глиняные таблицы, найденные в храмовых библиотеках Ниппураи Сиппара свидетельствуют, что ещё пять тысяч лет назад в Шумере было известно о том, что звёздный свод совершает свой полный оборот за 25 920 лет. В другом конце земного шара в астрономических текстах древних майя фигурирует та же цифра.

Откуда могли появиться у древних народов точные сведения о периоде прецессии, т.е. обращения Северного Полюса Земли вокруг созвездия Дракона? Ведь вся история сегодняшнего Человечества имеет возраст меньше половины этого цикла.

А древним майя было не только известно само понятие «истинного года», но и его точная длительность. Они считали его равным 365,242199 суток. Согласно Григорианскому календарю, которым мы пользуемся сегодня, продолжительность «истинного года» составляет 365,2425 суток. И лишь в последние десятилетия с помощью точнейших астрономических приборов была установлена его фактическая длительность – 365,242198 суток.

Откуда такая сверхточность у народа майя?

У современной науки нет ответа и на вопрос, откуда жрецы Древнего Египта имели точное представление о магнитных полюсах планеты. В другом конце планеты древнеиндийские источники определяли возраст Земли в 4,32 миллиарда лет, что близко к современным данным, а клинописные таблицы Междуречья, составленные более трёх тысяч лет назад, утверждают, что радиус земного шара составляет 6310,5 км.

Уже в наше время было высчитано, что он равен – 6371,03 км. Эту незначительную разницу ученые XX века объясняют расширением Земли.

С другой стороны, старинные санскритские тексты «Сурья Сиддханта» и «Брихад Сатака» делят сутки на 60 частей «кала». «Кала» равнялась нашим 24 минутам и, в свою очередь, делилась на 60 «викала». Дальнейшее шестидесятиричное дробление отрезков времени на «пара», «татпара», «витатпара» и «йима» завершалось единицей «кашта», которая равнялась … одной трёхсотмиллионной доле секунды! (У русов этот промежуток времени носит название Сиг. – Д.Б.)

Зачем отсталому народу такая единица времени, можно объяснить только тем, что их цивилизованные предки знали и использовали атомную физику.

Выше указывалось, что палеонтологические исследования показали отсутствие в древних слоях Земли ископаемых предков биологических видов, населяющих планету сегодня. Это ни в коей мере не отменяет теорию эволюции в целом.

Скорее всего, окаменелые останки наших далеких пращуров хранят земли иных миров, кора других планет, о которых мы знаем пока так немного. Тем не менее, на сегодняшний день вырисовываются следующие возможные причины (и их комбинации) миграции цивилизаций во Вселенной:

действия некой коалиции высокоразвитых цивилизаций по расселению (и спасению в том числе) разумных рас; самоспасение цивилизации от надвигающегося взрыва звезды; панспермия, т.е. перенесение через космос каких-то первичных «кирпичиков» жизни, из которых затем в процессе эволюции появилась разумная раса; самозарождение жизни на новой планете в результате длительной эволюции.

(Реальная причина появления Белой расы на нашей планете – это колонизация. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Загадки Мироздания-2». А причины появления людей жёлтой, красной и чёрной рас описаны в статье «Загадки Мироздания-3». – Д.Б.)

Возможная причина взрыва звёзд

Равновесие звезды сводится к тому, что любая её частица испытывает притяжение к центру звезды, и эта сила уравновешивается давлением за счёт термоядерных реакций в центре.

По мере выгорания водорода (или других лёгких элементов) в центральной области звезды и превращения (синтеза) его в гелий (или в другие более тяжёлые элементы) создаётся ситуация, когда продуктов синтеза становится так много, что термоядерная реакция уже не может протекать. А в верхние слои звезды она не переходит ввиду недостаточности давления и температуры.

Тогда, если звезда достаточно массивная, ввиду спада давления под действием силы тяжести, её центральная область начинает сжиматься, а верхние слои, ввиду инерционности, ещё некоторое время остаются практически неподвижными.

Однако из-за сжатия проявляемая масса центральной области уменьшится, равновесие нарушится, и имеющимся остаточным давлением верхние слои звезды будут устремлены от неё. Получив импульс, они навсегда покинут звезду, сметая на своём пути жизнь с окружающих планет.

Данный механизм можно объяснить несколько иначе, если воспользоваться понятиями кинетической и потенциальной энергии, которые присущи частичкам верхних слоёв газовой оболочки звезды.

В условиях устойчивого равновесия, в соответствии с теоремой вириала, средняя кинетическая энергия частички по абсолютной величине равна половине её потенциальной энергии в гравитационном поле звезды. При уменьшении проявляемой массы центральной области, уменьшается потенциальная энергия частичек, нарушается равновесие и начинается отслоение верхних слоёв звезды.

Или несколько иначе: при уменьшении проявляемой массы центральной области, уменьшается и величина второй космической скорости на уровне верхних слоёв звезды. Поэтому оказывается, что в какой-то момент времени, скорости практически всех частичек верхних слоёв звезды становятся больше второй космической скорости, и они навсегда покидают звезду.

Движение отслаиваемой верхней оболочки звезды и наблюдается в телескопы, как планетарная туманность. Хотя на самом деле оно не носит взрывного характера, а происходит довольно спокойно, поскольку средняя скорость расширения оболочки равна около 30 км/с.

На месте же звезды остаётся компактное образование в виде белого карлика с массой порядка массы Солнца, размерами порядка размеров Земли и наружной температурой больше 100 тыс. К. Примерами могут служить планетарные туманности в созвездиях Водолея и Лиры.

При вспышках сверхновых звёзд наблюдаются скорости расширения внешних оболочек в 1000 и даже 6000 км/с. Это и неудивительно, если принять во внимание, что у поверхности Солнца вторая космическая скорость равна 418 км/с. У более массивных же звёзд вторая космическая скорость может быть значительно больше.

Если, к примеру, такая же участь постигнет и Солнце, то Человечеству будет отпущено всего 35 суток (за столько времени оболочка при скорости 30 км/с достигнет орбиты Земли) на эвакуацию в другую звёздную систему.

Хотя, надо отметить, что в данном случае и Земля не останется на месте, а начнёт удаляться от Солнца (или от того объекта, что останется вместо него) и полетит в тёмную и холодную Бесконечность. Так что, времени может быть и больше, однако участь при этом может быть и не лучшая.

Более веской причины для опасных путешествий в космическом пространстве, чем спасение жизни, у высокоразвитой цивилизации нет.

(Здесь автор тоже сильно ошибается из-за незнания того, что такое «звезда» на самом деле. А когда реальные природные процессы пытаются объяснять с помощью принятых у нас «научных» глупостей, то и получается то, что написано. Реальные причины взрывов сверхновых звёзд Николай Левашов впервые описал в книге «Неоднородная Вселенная», во второй главе. – Д.Б.).

Жук Николай Алексеевич, родился в 1952 г. в селе Чернухи Полтавской области (Украина). Является автором более 100 научных, научно-методических и учебных работ в различных областях знаний, а также около 100 учебно-методических материалов.

Основные работы относятся к космологии (1984, 1988), в которых разработал стационарную модель Вселенной и показал несостоятельность теории Большого Взрыва. Доказал тождество инертной и гравитационной масс, открыл гравитационную вязкость и геодезическую кривизну Вселенной. Доказал, что микроволновый космический фон является совокупным излучением всех звёзд Вселенной, а космологическое красное смещение – эффектом диссипации электромагнитных волн в эфире. В уфологии пытается найти объяснение принципа полёта «летающих тарелок», в эзотерике исследует происхождения древних знаний, в философии пытается найти обоснование новых результатов в физике...

http://ru-an.info/

Жук Н. А. Доклад по Ведам, мироустройству и биоэнергетике в Харькове. 10-02-2013