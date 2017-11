Наш мозг не готов осознать вероятность существования инопланетной жизни.

Эволюционно мы заточены на выживание в замкнутой среде. Нам нет дела до масштабов Вселенной. Точнее, мы просто не приспособлены для её осознания и нам приходится делать для этого немалые усилия. Эволюция – процесс очень медленный, а изменения в окружающем нас мире происходят во всё нарастающем темпе. И все наши проблемы с их восприятием связаны с тем, что социум развивается быстрее, чем эти изменения записываются в наш геном, то есть быстрее, чем мы можем приспособиться. Многие учёные именно с этим связывают нашу неспособность сдержаться от загрязнения окружающей среды, убийства себе подобных и прочих «животных» привычек. Мы не умеем интуитивно оценивать очень большие и очень малые величины.

Вот несколько примеров. Одна авиакатастрофа приходится примерно на 106 часов полёта. Даже если мы будем очень много летать, то за жизнь налетаем не более 5000 часов. Из этого легко посчитать, что вероятность погибнуть в авиакатастрофе составит 1/200. Мы такую вероятность, в условиях продолжительности жизни около 100 лет, воспринимаем, как пренебрежимо малую. Но вот если бы мы увеличили продолжительность жизни до 1000 лет (всё ещё мгновение в масштабах Вселенной), летать самолётами было бы ещё не гарантированным самоубийством, но, как минимум, неоправданным риском.

Ещё один пример. Каждый день проводятся новые исследования о причинах возникновения рака и его профилактике. Сейчас существуют исследования, которые показывают, что увеличение онкологических заболеваний связано, в том числе, и с увеличением продолжительности жизни. Таким образом, в конечном итоге, раковая клетка появится в организме каждого человека, если ему удастся прожить достаточно долго. Насколько долго ещё только предстоит выяснить, но, по предварительным данным, даже дольше 150-ти лет не получится жить именно из-за рака – так распорядилась природа.

А теперь пройдёмся по нашему стремлению быть уникальными.

В Галактике Млечный Путь от 2-х до 4-х *10^11 звёзд. По современным оценкам (очень даже точным), 10-20% из них могут иметь планеты, пригодные для жизни. В видимой вселенной от 1-го до 5*10^11 галактик. Итого, получаем (по самым минимальным оценкам) 2*10^21 (2 миллиарда триллионов) пригодных для жизни планет.

Предлагаю опустить тот факт, что сигнал от планеты к планете может идти несоизмеримо дольше, чем продолжительность жизни отдельно взятого человека. Например, цивилизация, находящаяся на планете в 65 млн. св. лет от нас, при способности соорудить невероятно мощный телескоп, посмотрев через него на нашу планету, увидит… динозавров! Это совершенно отдельная тема, которую мы обязательно рассмотрим.

Продолжаем. Даже если вероятность зарождения жизни на «подходящей» (в нашем понимании) планете составляет всего лишь 0,0000000000000000001 (одну стоквинтилионную), то во Вселенной будет, как минимум, одна планета с жизнью земного типа.

Мы, разумеется, как раз на ней и живём. Это, так называемый, антропный принцип – только в мире, где все условия подходят для появления разумного наблюдателя, появится такой наблюдатель, который начнёт удивляться тому, как все условия так замечательно для этого подходят. Во всех остальных мирах удивляться просто некому. Хотя на самом деле, наблюдатель – это следствие развития условий, а не причина для их развития.

В обыденной жизни события с такой низкой вероятностью воспринимаются как абсолютно невозможные. Однако, что мы не способны осознать на интуитивном уровне, в масштабах Вселенной такое событие является практически неизбежным.

Из этого утверждения следует, что во Вселенной существует ещё, как минимум, одна цивилизация, достигшая того же уровня развития, что и наша, но не способная до нас достучаться в виду непостижимых расстояний.

Поэтому, в отличие от многих других биологических проблем, для решения проблемы происхождения жизни достаточно обнаружить даже крайне маловероятный механизм (абиогенез – самозарождение жизни), который считается таковым исключительно из-за ограниченности нашего восприятия окружающего мира.

А вот сейчас приготовьтесь будоражить своё сознание. Если верна концепция инфляционной космологии (сверхбыстрого расширения в первые мгновения после «Большого взрыва»), то «число попыток» зарождения жизни на той или иной планете было не 10^20-10^21, а порядка 10^100000-10^100000000000000.

В таком случае разумные существа, возникшие где-то во Вселенной, могли бы видеть историю жизни на своей планете как последовательность совершенно необъяснимых чудес. И это не противоречило бы теории абиогенеза.

Именно благодаря науке история жизни на Земле всё меньше похожа на описанную выше цепочку невероятных чудес, что делает практически неизбежным возможность найти жизнь на других планетах.

С каждым днём, открывая всё более простые и высоковероятные способы абиогенного синтеза органики, поэтапного развития белкового синтеза и тому подобного, учёные не столько добывают новые доказательства принципиальной возможности абиогенеза (уже и так понятно, что он возможен), сколько повышают оценку необходимости поиска разумной жизни на других планетах.

Противники самозарождения жизни (в том числе и представители различных религиозных конфессий), как правило, ссылаются на три, по их мнению, неоспоримых факта, играющих в их пользу. Но, к сожалению для них, наука и здесь взяла своё:

1. Абиогенный синтез простых органических соединений считался невозможным. На сегодня известно, что с этим нет проблем.

2. Затем они перескочили на абиогенный синтез сложных органических соединений («кирпичиков» жизни). Тут уже практически всё на стороне самозарождения – основные проблемы почти решены, попутно сделаны «фантастические» открытия.

3. Появление репликаторов (РНК…) – здесь проблем ещё много, но они постепенно систематически решаются и, глядя на два предыдущих пункта, сомнений в том, что всё будет решено, в общем-то, нет.

После решения вышеописанных проблем всё становится намного проще, так как начинает работать «дарвиновский» эволюционный механизм – наследственность, изменчивость, отбор. А здесь, у адекватной части населения планеты, сомнений уже нет.

Пока мы не научимся мыслить масштабами Вселенной, мы не сдвинемся дальше заложенного эволюцией, сформированного в условиях нашей планеты, восприятия.

