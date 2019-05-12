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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 мая 2019

13:55. 12 мая 2019 Просмотров - 303 Нет комментариев Опубликовал:

Про взрывы Фуджейре



Коротко по сообщениям при взрывы танкеров в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ.



1. Утром появились сообщения, что в порту Фуджейра в ОАЭ, расположенном не так уж далеко от Ормузского пролива произошел пожар и взрывы сразу на 7 танкерах. Все это дополнялось ссылками на свидетельства очевидцвев (без фото и видео) о сильных взрывах и иностранных самолетах, в том числе американских и французских, над горящим портом. Сразу пошли разговоры про возможную провокацию в духе Тонкинского залива, чтобы сфабриковать повод для нападения на Иран, тем более, что Иран неоднократно заявлял, что в случае нападения на него, он перекроет Ормузский пролив и заблокирует экспорт нефти из стран Персидского залива.
2. При этом, такая масштабная катастрофа должна была бы сопровождаться большим кол-вом фото и видео от обычных граждан, но их не было. Как и конкретных свидетельств от очевидцев. Заглавная фото, которым в соц.сетях и СМИ иллюстрировали события в Эль-Фуджейре, снято в 2012 году и запущено в арабских фейсбук и твиттер-аккаунтах. UPD: Читатели указывают, что фото еще более старое – Дубай 2009 http://21region.org/sections/photo/27138-stolknovenie-tankera-v-dubae-9-foto.html
3. Ну и наконец, после некоторого молчания, эмиратчики заявили, что ничего такого в порту не происходит и он функционирует в обычном режиме. Пресс-служба порта заявила https://twitter.com/FjMediaoffice/status/1127503498181009408, что все это фейк и порт работает как обычно, как и основные портовые службы, а СМИ должны тщательнее проверять свои источники.

Если в течение дня не увидим каких-то фото или видео подтверждающие ЧП в Фуджейре (все же нельзя исключать, что нечто там произошло, но местные власти глушат информацию), скорее всего перед нами какой-то фейк или элемент информационной войны (например, со стороны Ирана или хуситов), который заботливо скушали различные зарубежные и отечественные медиа.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Нападение на лагерь в Борно



Боевики ИГИЛ захватили военный лагерь нигерийской армии в Борно.
Убито 11 солдат, захвачено большое кол-во различной техники.


























 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Не пригодилось



В освобожденном на днях Калат-аль-Мадике обнаружились костюмы хим.защиты на полуразрушенной фабрике по производству газобалонов, которые уже неоднократно использовались для различных провокаций с "хим.оружием" в Идлибе и Восточной Гуте.



Валяющийся рядом с костюмами флаг принадлежит "Хайят-Тахрир-аш-Шам" (ребрендинговое название "Ан-Нусры").

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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