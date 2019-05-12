Мир после средневекового потопа

В этой статье будет представлен разбор карты, показывающей многие территории суши как затопленные, особенно, что касается низменных территорий Сибири и Восточной Европы.



Как я поняла, эта карта имеется всего в одном экземпляре. В смысле только один человек изобразил такую географическую ситуацию континента Евразии. Карта называется «Карта плавания аргонавтов Первобытного мира согласно «Тимее» Платона, Гекатея, Аполлония и Ономакрита , предоставленная для истории Греции».

Карта навигации первобытного мира, Делиль де Саль, 1770. Источник

Хоть этот мир и назван первобытным, но судя по названиям, присутствующим на карте, можно сделать вывод, что на нем показана реальная картина последствий катастрофы, произошедшей примерно в 15-16-м веках.



После которой началась всем известная «Эпоха Возрождения». Некоторые исследователи относят эту катастрофу к 17-м веку, но я придерживаюсь версии 15-16-го века, потому что иначе много фактов не вписываются в чёткую картину последовательности событий. Которые наверняка имели место быть, без всяких разрывов реальности и последующей склейки пространства. На карте показаны пути мореплавания по описаниям древних или , вполне вероятно, не таких уж и древних источников. Изготовлена эта карта французским философом, историком и научным писателем Делилем де Салем в 1770 году для тома «Античная история» его книги «История человечества». Как следует из описания Делиль де Саля, он не был ни фантазёром, ни выдумщиком, но занимался НАУЧНЫМ исследованием. Однако, был обвинён в еретической деятельности, заключен в тюрьму, труды его были уничтожены: «Жан-Батист-Клод Делиль де Саль (1741–1816) был французским философом, историком и обвинялся в еретической деятельности в конце 18-го века. Саль наиболее известен своей публикацией многотомного опуса «Философия природы: трактат о нравственной природе человека».



Работа, помимо других идей, поставила под сомнение библейскую теорию о том, что Земля была создана в 4004 году до нашей эры. Вместо этого Саль выдвинул теорию, основанную на астрономических наблюдениях, что Земле было 140 000 лет.



За революционные идеи католическая церковь объявила его еретиком. Его публикации были впоследствии подвергнуты цензуре и, по большей части, уничтожены. Как следствие, все его работы сегодня крайне редки. Саль также был, в частности, близким другом Вольтера, который в 1777 году посетил его в тюрьме, подарив ему 500 фунтов на его освобождение. Он не имеет отношения к более известной семье картографов De L'Isle.» Источник Из описания этой карты (тот же источник): «В то время как Африка, Западная Европа и Аравия узнаваемы, современные Россия, Азия и Индийский субконтинент отделены друг от друга широкими океаническими каналами. Западная разведка еще не достигла северо-восточного побережья Азии, и поэтому показана предположительная округлая береговая линия.



Скифия изображена как отдельный континент сам по себе, в то время как центральная Италия, обозначенная греческим названием Тиррения, является отдельным островом. Остров Новой Земли здесь обозначается как Остров Тазата (или Тасата, его первобытное название от реки Таз). В Африке. Горы Атлас, также как теоретические озера у истоков реки Нил. Шри-Ланка или Цейлон идентифицируется по римскому имени Тапобрана. Названы несколько древних крупных и средних городов, в том числе Экбатана, Вавилон, Беренис и другие.» Об упомянутой здесь реке Таз: «Таз (нен. Тасу’ява) — река в России, протекает в Западной Сибири, по территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Берёт начало на Сибирских Увалах. Впадает в Тазовскую губу Карского моря несколькими рукавами. Течёт среди болот по северо-восточной части Западно-Сибирской равнины.» Источник Мое дополнение к описанию: Скандинавия показана также отдельным островом. И на ней написано: «Предполагаемая Атлантида по Рудбеку». Слева от нее находится небольшой остров, на котором написано: «Предполагаемая Атлантида по Байли». Южнее – линия «предполагаемого полярного круга».



Пунктирной линей, огибающей Скандинавию с севера, показан путь согласно историческому Тимею. На других участках карты, также пунктирной линией, показаны пути согласно Ономакриту, Аполлонию (через морской рукав, отделяющий Европу от Балканского п-ова.), Англия подписана «Касситериды по Страбону». Касетериды или «Оловянные острова».



О них кроме Страбона упоминали также Геродот, Диодор Сицилийский, Птолемей, Дионисий Перигетес и Помпоний Мела. В Атлантическом океане напротив Европы показан небольшой остров, названный Гиперборея. Привычней для нас напротив считать Гиперборею располагавшейся на крайнем севере, а Атлантиду – напротив Европы в Атлантическом океане. На большом северном острове, обведенном зеленым цветом, написано «Киммерийцы» и «Скифы». Горизонтально, примерно по линии полярного круга – Рипейские (или скорее Рифейские – от слова «рифы») горы. А выше их надпись: «Первые люди нашего мира», если я смогла правильно перевести. Serelingres – если разложить «ser el ingres», то получается – «это ингры». Ингрия или Ингерманландия ныне расположена намного западнее и считалась ранее территорий Швеции. Хотя некоторые источники утверждают, что до шведов на тех территориях жили русские люди: «После падения Новгорода как независимой единицы, московские цари приняли меры по колонизации подчиненных этому республиканскому городу районов. Шведы сделали то же самое, особенно после Столбовского договора, когда все земли бассейнов Невы и Ижоры были официально включены в шведскую провинцию Ингрия или Ингерманланд.



По этому договору русским дворянам, монахам и другим субъектам царя на уступленных территориях разрешалось покинуть их в течение двух недель, если они того пожелают.



Все русские, оставшиеся после этого короткого уведомления, попадали под шведскую корону. Тем не менее, многие из них продолжали переходить в Московию долгое время спустя, на что шведы жаловались.



В октябре 1649 года царь Алексий Михайлович, отец Петра Великого, обязался заплатить Швеции за беглых русских и пообещал больше не принимать их. Совершенно очевидно, что религиозная неприязнь была причиной этого бегства, поскольку Швеция не прекращала обращать в свою веру, хотя она прекратила крестовые походы и стала приверженцем протестантизма.» Цитата взята из книги Алексея Смирнова «Несостоявшийся русский царь Карл Филипп, или Шведская интрига Смутного времени». Подробнее об этом в статье «Невозможный Санкт-Петербург глазами европейца, ч.1». Похоже, что разница между шведами и русскими в те времена была более религиозная, чем этническая. Но расположил их де Саль вовсе не там, где они находятся сейчас.



Или, вполне вероятно, что Ингрий раньше было несколько. Перекликается с несуществующим названием "Инглия", и похожим на него существующим названием "Англия" (ИНГлиш). Корень "инг" считается ранее часто встречающимся в славянском языке и означающим движение. Как и "ганг" ("идти" по-английски)? Киммерийцы тоже по официальной версии проживали намного южнее тех мест. Сейчас считается, что так условно называли «доскифские» народы Северного Причерноморья Железного века (1000 лет до н.э.). Но сейчас мы уже знаем, что скифы жили не только в Северном Причерноморье, ранее Скифия занимала территорию большую, чем занимает нынешняя Россия.



Ну и, конечно, было это не тысячи лет назад. Подробно о Скифии, переименованной затем в Тартарию, я писала в цикле статей из 8 частей «Тартария – это Скифия». Над этим большим островом находится небольшой остров Тазата, называемый сейчас Новая Земля. В самой нижней части этого острова расположена надпись «Macroriens» или «Macrobiens». В 11-м томе «Мемуарах Королевского института Франции» я нашла, что макробинами называли раньше эфиопов. Но опять же современные эфиопы тоже живут далеко от этого места. С Африкой его связывает только название «Первые люди нашего мира».



В настоящее время считается, что жизнь зародилась в Африке. И гаплогруппа «А» – самая древняя. Эфиопы как раз к ней относятся. Т.е. оба эти места утверждаются истоками зарождения современной цивилизации. Кстати, происхождение эфиопов до конца не выяснено. Они не относятся ни к европеоидной, ни к негроидной расе, хотя имеют черты и тех и тех.



Но переходных форм между негроидами и европеоидами тоже не обнаружено. Генетическая загадка…Тут вспоминается Псаломная карта мира, о которой я писала в статье «Тартария – это Скифия, ч. 5» Фрагмент оттуда:

Psalter world map, ca. 1260. (Псаломная карта мира) Фрагмент источник





Описание изображенных на карте монстров: «В первом столетии нашей эры Плиний Старший рассказывал в своей Естественной Истории, что в Африке было много удивительных племен, в том числе «Нигро, чей царь имеет только один глаз», «Синамолги, у которых головы, как у собаки», и «Артабатита», которые блуждают, как четвероногие дикие звери ». Эти мутантные расы обязательно включались в карты Африки на протяжении более 1000 лет, хотя их никто никогда не видел.» Источник Кузница, или точнее сказать, лаборатория по созданию новых людей? Но возвращаемся к нашей после-потопной карте. Черное, Азовское и Каспийское моря вроде все расположены на своих местах, только соединены широкими проливами, становясь, таким образом, одним водным пространством. Кавказ расположен там же – между Черным и Каспийским морями, но разделен посередине проливом или рекой.



О чем я уже писала в статье «Великая Кавказская Стена — Дамба Гога и Магога, ч. 1», но тогда я еще не знала об этой карте. Это было мое предположение, которое сейчас получило подтверждение. Вот фотография оттуда:

Кавказ и юг России из космоса





Если добавить сюда воды, то примерно так и получится, как на карте де Саля. Следующий участок карты: Вся северная часть Сибири, или Западно-Сибирская равнина показана залитой водой. На этой карте хорошо видно, как это могло быть: что окрашено зеленым цветом, то оказывается под водой при поднятии уровня воды на несколько метров:

Географическая карта России Источник





На оставшейся незатопленной территории Азии написано: «Плато Тартария». Ныне это плато называется «Средне-Сибирское плоскогорье». Город в северной части плато – Вавилон Атлантов. Еще один Вавилон. Или напротив, самый Первый Вавилон, описанный в Библии? Горы Имаис, о которых я тоже уже писала в цикле статей «Тартария – это Скифия». Скифия располагалась по обе стороны этих гор, и ее части так и назывались (думаю, что западно-европейскими картографами): «По эту сторону гор» и «По ту сторону гор». Ниже расположена надпись: «Часть Асии, называемая древними Асией или Тавром или Имаисом». А еще – Кавказом, что внесло немалую путаницу в расшифровку описаний древних географов. Название турков оттуда же пошло и утверждение, что их родиной является Алтай, хотя, может, так оно и было, если посчитать что турки =тюрки.



Или имеем дело с очередной игрой в буквы, от замены одной из которых смысл понятия меняется кардинально, с чем не раз уже сталкивались: казаки-казахи, тартары -татары, моголы -монголы и т.д. Следующая часть карты: Ниже Тартарии на карте расположен Внутренний и Внешний Ганг (Inde en deca du Gange). Получается, что «Индия» означает «внутренняя». Идти внутрь или идти наружу. А Ганг – путь, по которому идут. Индия показана отдельным островом. На нем написано: «полуостров Индия затем отделен от континента». Если посмотреть на карту, можно даже увидеть, где это отсоединение произошло – опять же по зеленой линии:

Гималаи и северная часть Индии из космоса





На этом же фрагменте карты де Саля мы видим в Египетском или Индийском море (ныне Аравийское море) еще одни «Касетериды или «Оловянные острова», согласно древних географов». Вот уж эти древние географы! Любили они запутывать народ близнецовыми географическими названиями. Как будто фантазии им для названий не хватало? 5 Вавилонов, 12 Александрий (это только городов, а более мелких населенных пунктов вообще немерено), 4 Самары, по 3 пары Иберий с Албаниями (о которых я писала в статье «Этруски, кельты и галлы -один народ», и это, конечно, далеко не полный список. Возвращаемся в Европу:

Здесь мы видим, что Балканский п-ов так же отделен широким проливом от остальной части Европы. На нем написано: «Морской рукав до Дуная», и по нему пунктирной линий показан путь мореплавателей согласно Аполлонию Родосскому. Название «Греция» еще не присутствует на карте, только Фракия, Македония, Самофракия и города: Геллеспонт, Афины (? -совсем не там, где сейчас) и Иолк. Вместо п-ова Пелопоннес – Пелопонесский архипелаг. Острова Сицилия, Крит и Кипр также показаны островами, как и сейчас. Но островом также является и Италия, подписанная здесь как «Фирения». Или Флоренция? А рядом с этим островом довольно большой остров, названный «Остров Атлантида», и на нем надписи: Корсика, Сардиния, которые сейчас являются отдельными островами, но намного меньшего размера. Так выглядит этот район в наши дни:



Средиземное море из космоса



На этом изображении также видно, по какой линии Италия могла быть отделена от континента. В общем-то, во всех трех случаях: в Альпах, на Кавказе и в Гималаях имеем схожую картину – крутые южные склоны упираются в узкое, пусть не ущелье, но глубокую долину, отделяющую горы от остальной территории с южной стороны. Своеобразная громадная крепостная стена с широким рвом вдоль нее. Кстати, в Крыму так же горы обрываются с южной стороны, деля таким образом климат Крыма на две части: теплый, влажный и мягкий в южной части (ЮБК), и сухой, континентальный в остальной части Крыма: «Горы служат как бы барьером, задерживающим притекающий сюда холодный континентальный и арктический воздух, а море, являясь мощным регулятором тепла, смягчает климат прибрежной полосы.» Источник Последний участок карты Делидя де Саля: Возле группы островов возле западного берега Африки написано: «Предполагаемая Атлантида согласно Турнесорту». Далее на этой же линии, на западном побережье Аравии написано: «Предполагаемая Атлантида согласно Байеру». На севере Африки расположены горы Атлас. Они и сейчас там находятся. А в этих горах проживают берберы и почему-то амазонки. Амазонками раньше называли жен славянских воинов . Из доступных сейчас источников (в частности Страбон) следует, что Амазония размещались в Сарматии, на реке Танаис (ныне Дон). Фра Мауро размещает Амазонию в среднем течении Волги. Но я уже привыкла к тому, что страны в древности двоились и троились, размещаясь в разных частях света. Кроме выше мной перечисленных, самых известным примером является Индия. На западно-европейских языках "индийцы" и "индейцы" до сих пор пишутся одинаково. Ниже гор Атлас находится озеро Геспера, возле которого написано «когда (в случае если) вода покрывает подножие господина Aтласа». Правее него находится еще одно озеро, называющееся Тритон, а рядом с ним маяк Гесперид. Сейчас там никаких озер уже нет, и маяка тоже. Но город остался.

Сейчас он называется не Беренис, а Бенгази. На месте Сахары написано «Злокачественные тропики». Если я правильно смогла перевести слово «cancer». В комментариях мне подсказали, что в данном случае имеется в виду «Тропик Рака». Благодарю за подсказку! Но с северной частью Африки явно что-то произошло. Когда-то она выглядела вот так:



Carte de L'Afrique selon les auteurs anciens enrichie de remarques historiques, фрагмент (Карта Африки, согласно древним авторам, обогащенная историческими заметками) Источник



Обратите внимание на количество рек. И современное состояние этого региона:



Северная часть Африки и Аравия из космоса



Такое впечатление, будто миллионы тонн песка высыпали сверху огромной полосой, засыпав и реки и озера, и всю растительность не только в Африке, но и в Аравии, и Южной Азии еще досталось. Николаас Витсен в своей книге «Северная и Восточная Тартария» дает необычные катастрофические описания этих мест, ссылаясь на рассказы очевидцев, приславших ему свои сообщения: «Генеральный консул в Триполи, в Барбарии, сообщил мне в письмах, что область, называемая Огелой, лежит в 7 днях пути от Дерны, что составляет полпути между Триполи и Александрией, совсем окаменела. Так что люди, звери, деревья и травы – все это еще можно увидеть в окаменевшем виде. Это же мне и другие люди рассказывали, которые долго жили в Алжире. Когда верблюды своими мягкими ступнями должны ступать по такой каменной земле, им надевают кожаную обувь с гвоздями, чтобы не поранили ноги о каменную траву. Такого окаменевшего человека привезли оттуда в Венецию, и можно там его посмотреть. «Милостивый Высокоуважаемый государь,

Господин,

французский консул, отправляясь отсюда в Бенгасу для покупки лошадей, послал, между тем, своего вице-консула в область Огелу, превращенную в камень, что нам казалось невероятным, но теперь больше не приходится сомневаться, так как он привез оттуда большие куски финиковой пальмы и оливкового дерева, весом более 200 фунтов, выглядевшие так, как будто не прошло и года, как их срубили.

Среди этих редкостей находится кусок фигового дерева, в котором еще ясно видно молоко, или леггебе. Вокруг этого места лежат повсюду на дороге деревья, все из камня, куски их пришлось отбивать молотками. Дома и люди очень густо покрыты песком, лишь с большими затратами и трудом можно было до них добраться. У меня есть несколько кусков от них, которые я хотел бы послать Вашему Высокоуважаемому и т. п. С этим остаюсь Вашего Высокоуважаемого государя

покорный слуга N.N.

Триполи,

20 июня 1691».

Область новой Огелы, которая граничит со старой Огелой, обязана платить дань Управлению Триполи. Она плодородна и заселена, размером в несколько дней пути. Окаменевшие деревья в брошенной Огеле лежат целыми аллеями, все в одном направлении, будто свалены сильным ветром, они скрыты слоем песка. Иногда, однако, они открываются, когда песок относит ветер. Там нет животных, кроме очень неприятных змей.

Встречаются окаменевшие фиговые деревья, на которых еще, как живые, видны плоды и молоко. Древесина, плоды и деревья полностью сохранили свою естественную окраску. Местность старой, окаменевшей, и новой Огелы, равнинная, лежащая примерно в семи днях пути от моря. Упомянутый бывший государственный консул в Триполи при своем приезде сюда рассказал мне об этом подробнее, после выяснения у очевидцев. Он сообщил мне еще, что в пустыне, внутри страны, позади Триполи, часто встречают окаменевшие предметы, как например, различные плоды. Он видел окаменевший хлеб, еще очень похожий на настоящий, на котором еще хорошо можно было увидеть снизу черноту от печи. Бартолинус рассказывает, как в окрестностях Триполи в короткое время один город превратился в камень, откуда привезли во Францию окаменевшего ребенка и где, он говорил, видел окаменевшее дерево. Упомянутый господин, несомненно, подразумевал под названием «окаменевший город» эту область Огела. В 1691 г., 19 октября, писали из Парижа относительно окаменения в новых озерах следующее:

«Говорят, что в Африке нашли город, полностью превращенный в камень, что оттуда привезли королю мужчин и женщин, и что намереваются оттуда же привезти еще некоторое количество их для украшения садов в Версале». Эти записи были сделаны в 17-м веке. Следы катастрофы еще были, но люди уже не помнили саму катастрофу. Или цензура хорошо работала? Потому что Витсен пишет: «Я не берусь объяснить причину появления этих окаменелостей. Но подобно тому, как дерево, положенное в воду, окаменеет в силу того, что каменистые частички, плавающие в воде, проникают внутрь дерева, остаются там и охватывают деревянные части, так же, может быть, дождь или смерч каменистой воды, поднимаясь с земли, накрыл этих людей и вещи, задушил, оцепенил и окаменил их.

Подобно этому, вместе с дождем миллионы саранчи в Африке бросаются на поля и все пожирают. Целые поля и области в Суринаме осыпаны гусеницами. В Норвегии видели, как во время дождя или росы падали какие-то мыши, которые вредили полям, как об этом пишут Вормиус и Бартолинус. Возможно еще, что это случилось во время урагана или шторма, подобно тому, как вокруг Амстердама под землей находят много деревьев, сваленных в одну сторону ветром, впоследствии засыпанных песком и землей. Эта земля, может быть, содержала вещество, от которого окаменевают (равно как в окрестных областях иногда происходит окаменение), которое затем превратило в камень все эти деревья, а также людей и скот, которые находились на этой земле, ибо мне рассказали, что обнаружили окаменевших людей на коленях, в такой позе, будто бы они молились.

Но так как окаменевших людей находят не так много, то, вероятно, большинство людей, когда ветер свалил деревья, а плодородная земля покрылась песком и каменистой землей, убежали в плодородную новую Огелу.» Судя по описанию поз, в которых окаменевшие люди были найдены, можно сделать вывод, что окаменение, с большой степенью вероятности, произошло мгновенно.

В наше время такие рассказы воспринимаются как фантастика. Но 200-300 лет назад люди писали о потопе, катастрофах, великанах, драконах, псеглавах и тому подобном без намека на шутку или розыгрыш. Сужу об этом по просмотренным мной книгам 17-19 веков различных авторов, причем не художественных, а научных и документальных: исторических, географических, энциклопедических.

Так немецкий учёный-энциклопедист Петр Симон Паллас (1741—1811), 6 лет проведший в России, в том числе и в Сибири, исследуя там растительный и животный мир, прежде всего с позиции его пользы для производства и получения прибыли, и так же полезные ископаемые, старые заброшенные шахты, рудники и металлургические заводы, дает такое описание: «В результате раскопок в поисках минералов, возле ручья Колчеданка, в 20 верстах от кузницы на глубине нескольких туазов (1 туаз = около 2м –прим. мое) под дном Исети, в глинистой черно-пышной земле, и над слоем белой глины, было обнаружено много кусков разбросанной древесины, почти превратившейся в уголь, и обильно смешанной с сернистыми пиритами.

Эта древесина легко ломается; ее обломки похожи на сожженный уголь; он имеет сильное вскипание на воздухе коркой купороса. Говорят, во время раскопок были обнаружены крыши некогда существовавших в этих местах домов. Кости слонов были найдены в двух разных частях этой местности, примерно в пятидесяти верстах к востоку от Каменской и в деревне Тамакульская, на берегу Исети.

Одним из таких мест является широкий заболоченный ров, называемый Винокуреной или Винокуркой. Это немного ниже Тамакульской. Этот ров врезается в ручей Aтуч, который впадает в Сувариш чуть дальше. Последний впадает в Исеть, ниже монастыря Долматова. Крестьяне этого района обнаружили в этом рву множество хорошо сохранившихся слоновьих костей и клыков. ….В нижней части крутого берега рва, который сухой, на несколько туазов выше раскопок, мы видим голубую глину, песчаную и твердую, в которой мы находим куски дерева, превратившиеся в угли, прорезанные жилами пирита, с костями слонов, гнилыми и почерневшими снаружи. Очень примечательно то, что там присутствуют также зубы акулы всех видов форм и размеров, имеющие голубовато-черный цвет.

Подобные зубы и кости были найдены во рву, который служит каналом весной, чтобы добраться до Aтуча. Понятно, что слои, в которых были найдены кости, были дном глинистого моря и что верхние слои, которые их накрывают, могут быть образованы землями, унесенными с гор: их слюдяная природа доказывает это.» Глинистое море, или большая грязная лужа – вода смешанная с землей. Палас делал свое описание в 18-м веке. Он называет мамонтов слонами, но из его описания становится понятно, что они пролежали в земле вовсе не миллионы и даже не тысячи лет, а , возможно, всего несколько десятков, так как деревянные крыши разрушенных домов, найденные в тех же слоях земли, что и кости мамонтов, еще не успели полностью разложиться. Причем и кости, и куски древесины находились не в вечной мерзлоте, а в грунте, под водой.

Причину катастрофы он видит в перевороте Земли. Николаас Витсен, описывая последствия катастрофы в Голландии, пишет, что о ее причинах можно лишь гадать: «Встречаются там и маленькие ракушки, несколько похожие на ракушки Св. Якова, но более кривые и с выпуклым ребристым горбом, беловатого цвета. Все они теперь здесь не встречаются, но обычны для Ост- и Вест-Индии. О том, как эта морская живность и слоны попали так глубоко под землю, во время Всемирного потопа или при другом наводнении, перевороте земли или нарастании ее слоев, можно лишь гадать. Следует отметить, что если эти животные утонули, то они, вероятно, пошли бы ко дну и тогда не приплыли бы так далеко.» Т.е. в Голландии находили то, что обычно водится в Ост-Индии (современная Индия) и Вест-Индии ( Карибские и Багамские острова). Интересно, что годы жизни Делиля де Саля (1741–1816) практически совпадают с годами жизни Петра Симона Палласа (1741—1811). Николаас Витсен родился ровно на 100 лет раньше них: 1641-1717.

Очередное матричное совпадение? Или связано с тем, что многими писалось тогда по свежим еще следам? В следующей статье я приведу разбор книги немецкого врача и медицинского писателя Юстина Геккера (Justus Hecker), жившего уже в начале 19-го века (1795-1850), в которой описываются события, возможно как раз и приведшие к таким географическим изменениям. Но датируются эти события в его книге 14-м веком н.э. Что, по моему мнению, уже ближе к истине. В оформлении статьи использован фрагмент изображения "Ноев ковчег в потопе", монастырь Веттингенского аббатства. Источник



i_mar_a



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4454922.html