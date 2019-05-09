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В Новосибирске открыт памятник Сталину

16:45. 9 мая 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:


В Новосибирске состоялось официальное открытие памятника Сталину.
Бюст на постаменте установлен рядом с горкомом КПРФ.
Памятник изготовлен на народные пожертвования.





https://tayga.info/146386 – репортаж с открытия

Плюс читатели подсказывают, что 4 мая в селе Китаевское на Ставрополье отрылся еще один.









Как писал еще в конце нулевых, появление памятников Сталину в России исторически неизбежно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4977268.html

Метки: день победы, Новосибирск, памятники, сталин, фотографии

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