В Новосибирске открыт памятник Сталину
16:45. 9 мая 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Новосибирске состоялось официальное открытие памятника Сталину.
Бюст на постаменте установлен рядом с горкомом КПРФ.
Памятник изготовлен на народные пожертвования.
https://tayga.info/146386 – репортаж с открытия
Плюс читатели подсказывают, что 4 мая в селе Китаевское на Ставрополье отрылся еще один.
Как писал еще в конце нулевых, появление памятников Сталину в России исторически неизбежно.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4977268.html