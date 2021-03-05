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2 гвоздики для товарища Сталина. 05.03.2021

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Возложение цветов к могиле Сталина. Цветы возлагались как обычно в рамках акции "2 гвоздики для товарища Сталина" и от КПРФ, а также "Левого фронта". Мероприятие прошло по согласованию с комендатурой Кремля – на время возложения доступ к могиле открыли, а после возложения закрыли.







PS. Как выложат отчет с возложения, добавлю сюда.
PS2. Возложение цветов к памятнику Сталину прошло и в Новосибирске https://tayga.info/165264 с участием мэра города и других чиновников.



PS2. В городе Владимир местная топонимическая комиссия приняла решения назвать одну из улиц в новом микрорайоне Сталинградским бульваром. Голоса разделились – 10 за, 2 против. Местная демшиза осталась недовольной.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6602845.html
Метки: 2 гвоздики, акции, КПРФ, красная площадь, Кремль, Москва, сталин
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 26995 4469
    Русофил три минуты назад

      Две гвоздики Сталину,Немцову,героям “Небесной сотни”.
      Как много идиотов

    • 6188 5016
      Sergey64 только что

        А тут, понимаешь, в поп-апе реклама набора монет “Великие Правители России”
        Тут тебе и все Лже-Дмитрии, и Колчак, и Деникин.
        И “счастья баловень безродный, полу-державный властилин” (не Александр Данилович)

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