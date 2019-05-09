Политик: вводя санкции против ВПК России, Киев не подумал о последствиях

«Санкции, которые Киев бездумно ввел против российского ВПК и в целом против России, ударили только по украинской стороне. Прошло несколько лет ‒ и Россия восполнила все то, в чем стала испытывать недостаток после введения этих ограничений. Теперь украинская продукция нам уже не нужна, а других рынков сбыта у них не существует. И это только один из многих случаев, когда люди, получившие власть в результате госпереворота в Киеве, своими действиями нанесли ущерб собственной стране», ‒ сказал Николай Стариков.