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Политик: вводя санкции против ВПК России, Киев не подумал о последствиях

21:59. 9 мая 2019 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Радио Sputnik
После прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом Россия создала целый ряд отраслей, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Это высказывание прокомментировал в эфире радио Sputnik лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.
 
Благодаря прекращению военно-технического сотрудничества с Киевом Россия сумела создать целый ряд отраслей производства в сфере ВПК. Об этом в эфире канала NewsOne заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
«Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов ‒ это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей», ‒ сказал экс-министр.
Отказ Украины поставлять силовые установки для боевых кораблей, который должен был «подкосить все строительство флота в России», лишь задержал их сдачу на «год-другой», указал он. В результате Москва создала собственную отрасль по производству двигателей, добавил Суслов.
 
«Они потратили огромные усилия на то, чтобы это компенсировать. И они смогли это сделать, а мы не смогли», – констатировал он.
В эфире радио Sputnik лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков отметил, что с выводами украинского экс-министра можно только согласиться.
 
«Санкции, которые Киев бездумно ввел против российского ВПК и в целом против России, ударили только по украинской стороне. Прошло несколько лет ‒ и Россия восполнила все то, в чем стала испытывать недостаток после введения этих ограничений. Теперь украинская продукция нам уже не нужна, а других рынков сбыта у них не существует. И это только один из многих случаев, когда люди, получившие власть в результате госпереворота в Киеве, своими действиями нанесли ущерб собственной стране», ‒ сказал Николай Стариков.
 
Президент Украины Петр Порошенко 16 июня 2014 года запретил любое сотрудничество с Россией, касающееся военно-промышленного комплекса. Под запрет попала и продукция двойного назначения, в том числе вертолетные двигатели, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях, силовые установки для кораблей и другие комплектующие.
В связи со сложившейся ситуацией в России активнее начала работать программа импортозамещения. В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью заменила закупавшиеся у Украины комплектующие для военной техники на отечественные аналоги.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103558

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