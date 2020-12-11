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США ввели санкции против Турции за С-400

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Трамп подписал пакет санкций против Турции, которая таким образом поплатится за свои шашни с Россией.
Санкционные рестрикции против союзника по НАТО были поддержаны Палатой Представителей, Сенатом и Госдепом США. Трамп лишь подмахнул уже фактически утвержденный документ, за которым стоит двухпартийный консенсус в отношении вопроса наказания потерявшего берега "друга Реджепа".

Санкции накладывают различные ограничения на турецкий ВПК и его руководство. Как можно было видеть по войне в Карабахе, даже частичная остановка поставок комплектующих из Канады и Европы, сразу создала определенные (хотя и не фатальные) проблемы для производства БПЛА. В случае с американскими санкциями, речь идет о более комплексном ударе по турецкому ВПК в целом, который несмотря на стремление Эрдогана обеспечить замкнутый цикл производства большей части вооружений, пока что сильно зависим по ряду позиций от импортных комплектующих и образцов военной техники. Насколько эти санкции будут болезненными, станет понятно после публикации конечного документа. Кроме того, санкции, как ожидаются, косвенно ударят и по турецкой экономике, которая сейчас переживает худшие времена с начала нулевых.

Эрдоган по этому поводу достаточно нервно заявил, что США не уважают своих союзников по НАТО и вводят против них незаконные санкции. Тут вопрос такой, что трудно вообще найти страну, которую США уважают. С подключением.
Турция намеревается добиваться уважительного к себе отношения уже при следующей администрации, если такая вообще заедет в Белый Дом.

Ну и стоит отметить, что продажа С-400 Турции, помимо прочих гешефтов, привела к тому, что США ввели санкции против своего союзника. Такой себе отложенный бонус.

PS. А вот с Европой Эрдогана пока пронесло – благодаря позиции Германии и Болгарии, санкции ЕС против Турции не были введены. Турции дали еще 3 месяца на то, чтобы она изменила свое поведение. Сторонники введения санкций во главе с Францией и Грецией настаивали, что Турция и за 3 года не изменится и поэтому отсрочки не нужны. Но под давлением Меркель вопрос был снова отложен.
Но с учетом того, что Эрдогану уже меняться поздно, санкции ЕС против Турции скорее всего последуют уже в 2021-м году. Возможно, их привяжут к очередной войне, которую непременно развяжет Эрдоган.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6394023.html
Рубрики: Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика
Метки: впк, ес, С-400, санкции, США, Трамп, турция, эрдоган
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 12619 11165
    Руса 11 декабря 15:27

      В такой ситуации Турции лучше примкнуть к ЕАЭС и странам БРИКС,
      выйти из НАТО. )

      1
      1
    • 6200 4264
      малыш 11 декабря 15:44

        Зря хотел изучить С-400.
        Не справился с возложенными мечтами.
        А деньги за С-400 уже заплачены.
        Осталось США завладеть ГТС Украины, и СП-2 вынужденно быть, потому что вторая труба в Китай уже на подходе.
        С наступающим дорогие всепродажные ХОХЛы

        1
        1
      • 35686 31072
        Вячеслав 11 декабря 18:07

          Эрдогану надо на баржах, в ответ на этот выпад, отправить беженцев, а их там, кажется, аж 4 млн. в пиндосию…

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          2

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