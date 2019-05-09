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Бессмертный полк 2019

18:52. 9 мая 2019 Просмотров - 150 Один комментарий Опубликовал:


Бессмертный Полк в городах России и мира.
По-прежнему, это единственный праздник в нашей стране, который может привлечь столь огромное кол-во людей. И акция более чем наглядно демонстрирует главную скрепу современной России, которая объединяет людей в народ.

Омск





Тверь





Орел







Магадан





Битола (Македония)





Пенза



Краснодар









Уфа





Анапа



Челябинск





Луганск







Нур-Султан (бывшая Астана)





Алматы



Краснознаменск



Ереван





Уральск



Ульяновск



Бишкек





Брянск



Камышин



Керчь



Рим



Вашингтон



Донецк













Киев











Пекин



Берлин





Ленинград







Инза



Белград



Ясиноватая.





Омск



Новосибирск









Сталинград





Петропавловск-Камчатский



Ялта



Тула



Хабаровск





Симферополь





Севастополь









Москва









Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4977531.html

Метки: 9 мая, бессмертный полк, день победы, праздники, фотографии

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