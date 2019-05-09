Бессмертный полк 2019

Бессмертный Полк в городах России и мира.По-прежнему, это единственный праздник в нашей стране, который может привлечь столь огромное кол-во людей. И акция более чем наглядно демонстрирует главную скрепу современной России, которая объединяет людей в народ.Краснодар

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4977531.html