Бессмертный полк 2019
18:52. 9 мая 2019 Просмотров - 150 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Бессмертный Полк в городах России и мира.
По-прежнему, это единственный праздник в нашей стране, который может привлечь столь огромное кол-во людей. И акция более чем наглядно демонстрирует главную скрепу современной России, которая объединяет людей в народ.
Омск
Тверь
Орел
Магадан
Битола (Македония)
Пенза
Краснодар
Уфа
Анапа
Челябинск
Луганск
Нур-Султан (бывшая Астана)
Алматы
Краснознаменск
Ереван
Уральск
Ульяновск
Бишкек
Брянск
Камышин
Керчь
Рим
Вашингтон
Донецк
Киев
Пекин
Берлин
Ленинград
Инза
Белград
Ясиноватая.
Омск
Новосибирск
Сталинград
Петропавловск-Камчатский
Ялта
Тула
Хабаровск
Симферополь
Севастополь
Москва
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4977531.html
мощно…и кстати вполне себе спокойно люди приходили с портретами И. В. Сталина, а также Красными знамёнами!