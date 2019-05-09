5G активировано – истребление человечества входит в активную стадию.
16:04. 9 мая 2019 Просмотров - 321 2 коммент. Опубликовал: Ликвидатор
5G - массовое истребление человечества.
5G - Опасна! ☢️ Власти сскрывают вред 5G-сетей. Телекоммуникационные компании начинают ставить вышки вблизи жилых домов. Несогласные люди живущие в этих домах поджигают, ломают станции! Обращение ко всем странам Мира. https://drive.google.com/file/d/1X-Wmost6eGuIvX1JF8ZuPUyAKGymUvBy/view
И что же делать?
Медленно идти по направлению к погосту, таща за собой труну.