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5G активировано – истребление человечества входит в активную стадию.

16:04. 9 мая 2019 Просмотров - 321 2 коммент. Опубликовал:

5G - массовое истребление человечества. 

 

5G - Опасна! ☢️ Власти сскрывают вред 5G-сетей. Телекоммуникационные компании начинают ставить вышки вблизи жилых домов. Несогласные люди живущие в этих домах поджигают, ломают станции! Обращение ко всем странам Мира. https://drive.google.com/file/d/1X-Wmost6eGuIvX1JF8ZuPUyAKGymUvBy/view

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XDY-1EWlWuw

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