Небезопасное небо. Причины и следствия
В связи с катастрофой в аэропорту “Шереметьево” напомню короткий отрывок из фильма “Последний звонок”, где мы затрагивали тему подготовки пилотов гражданской и военной авиации.
Все серии фильма “Последний звонок”:
1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM
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#КонстантинСемин #ЗлобаДня
При таких реалиях впору при покупке билетов на самолет требовать биографию членов экипажа, потом обзвонить знакомых и получить рецензии (лайки/дизлайки) перед посадкой. Фобия – она такая штука.