Небезопасное небо. Причины и следствия

В связи с катастрофой в аэропорту “Шереметьево” напомню короткий отрывок из фильма “Последний звонок”, где мы затрагивали тему подготовки пилотов гражданской и военной авиации.





Все серии фильма “Последний звонок”:

1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2hBxg23z3bg