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Небезопасное небо. Причины и следствия

08:16. 8 мая 2019 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал:

В связи с катастрофой в аэропорту “Шереметьево” напомню короткий отрывок из фильма “Последний звонок”, где мы затрагивали тему подготовки пилотов гражданской и военной авиации.


Все серии фильма “Последний звонок”:
1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM


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#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2hBxg23z3bg

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 605 481
    Sergey64 8 мая 2019 в 8:45

    При таких реалиях впору при покупке билетов на самолет требовать биографию членов экипажа, потом обзвонить знакомых и получить рецензии (лайки/дизлайки) перед посадкой. Фобия – она такая штука.

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