“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №64. 9 Мая: этот день вы унижали, как могли

Великий день 9 Мая – это повод говорить о самом главном. Главный смысл песен военной поры был в том, что тогда самые значимые вещи проговаривались прямо, четко и даже беспощадно. Главное, что должен был понять человек советской России: если завтра война, ты будешь убивать и тебя будут убивать. Возможно, ты примешь смерть. И это нормально. Советские песни, советская пропаганда разговаривала со взрослыми людьми, а не с инфантильными. А фарисеи новейших времен превратили смерть в игру; ее не стало меньше, чем в советских песнях, просто это теперь всегда чужая смерть.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YLRJ54dGBPI