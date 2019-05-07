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“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №64. 9 Мая: этот день вы унижали, как могли

21:55. 7 мая 2019 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

Великий день 9 Мая – это повод говорить о самом главном. Главный смысл песен военной поры был в том, что тогда самые значимые вещи проговаривались прямо, четко и даже беспощадно. Главное, что должен был понять человек советской России: если завтра война, ты будешь убивать и тебя будут убивать. Возможно, ты примешь смерть. И это нормально. Советские песни, советская пропаганда разговаривала со взрослыми людьми, а не с инфантильными. А фарисеи новейших времен превратили смерть в игру; ее не стало меньше, чем в советских песнях, просто это теперь всегда чужая смерть.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YLRJ54dGBPI

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