Сводки от ополчения Новороссии 22 мая 2018

Бывший ВСУшник сбежал в ЛНР, чтобы не воевать в «АТО»

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Бои под Горловкой: Русских продолжают безнаказанно убивать

Днем в понедельник, 21 мая армия Украины вновь атаковала позиции ополчения ДНР на западе Горловки. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

«Отмечаем активизацию боевых действий в районе населенного пункта Южное. Там враг предпринял попытку силами до двух взводов при поддержке минометов, танков и артиллерии атаковать наши позиции, но понес существенные потери», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

По данным, которые озвучил Басурин, в результате атаки украинская сторона потеряла убитыми не менее 10 военнослужащих, а также один танк и одну БМП. Сообщалось также, что в ходе первой атаки ВСУ потеряли убитыми пятерых.

Всего за сутки при отражении атак ВСУ погиб один ополченец ДНР и еще один получил ранения, кроме того, трое попали в плен. Пострадали также четверо мирных жителей.

О том, что происходит сейчас на участке вокруг Горловки рассказала «СП» военкор Марина Харькова:

— Сегодня, около 4 часов утра, ВСУ нанесли удар по поселку Гольмовский возле Горловки. Одновременно начались бои возле поселка шахты «Южное», села Доломитного и обстрелы домов мирных жителей на Курганке. Удар был нанесен из гаубиц, танковых орудий, орудий БМП и минометов. Как показывают дальнейшие события, это должно было отвлечь внимание от атаки украинских боевиков на наш опорный пункт. В ходе боя один боец ДНР погиб, трое попали в плен к врагу. Закрепиться или окопаться у противника не получилось, к отражению удара была оперативно подключена артиллерия, также рано утром из Донецка немедленно выдвинулось и подкрепление: пехотинцы и спецназ. Гул канонады и бои возле Горловки не стихали несколько часов подряд. Особенно сильным обстрелам подверглись наши позиции на терриконе возле поселка Чигири, по которым враг бил прямой наводкой. Тактика украинских боевиков не меняется: сначала захват так называемых серых зон, затем попытки внедриться дальше, вглубь нашей территории.

«СП»: — Ситуация на этом направлении накаляется не первый день…

— Ситуация возле Горловки, большого, густонаселенного, индустриального города, ухудшалась поэтапно еще с зимы, когда ВСУ заняли поселки Гладосово и Травневое, установив там оккупационную администрацию и оборудовав позиции под прикрытием жилых домов. Где-то неделю назад ВСУ захватили еще один поселок на горловском направлении — Чигири. Местные донецкие пресс-службы силовых ведомств и пропаганда на этот факт отреагировали крайне странно, заявив, что, дескать, да, ВСУ захватили несколько домов и улиц, но они «стратегически невыгодные» и там вот-вот вызреет некий котел, то ли гладосовский, то ли чигиринский. На деле противопоставить при «жабьих прыжках ВСУ» особо нечего, потому что любой шаг ухудшает и без того тяжелую обстановку возле Горловки, границы которой и так полыхают на Зайцево, поселке шахты 6/7, теперь и на Гольме. Занятые врагом серые зоны сокращают дистанцию удара и расстояние между позициями, лишая возможности маневра. Выбивать их означает новые разрушения и страдания мирных жителей, потому что линия фронта проходит просто по живому — по еще уцелевшим домам, где живут люди. Именно к этому враг и вынуждает.

О планах атак на Горловку украинские вояки заявляли открыто, намерений не скрывали и даже обещали премии тем, кто участвует в операции. То есть секретом это не было. Всю прошедшую неделю враг «кошмарил» обстрелами город и его окраины, искал место для продавливания обороны и сегодня пошел на обострение. Причин, почему нашей стороне приходится реагировать лишь по факту захватов территории и на открытую агрессию, вижу несколько. Во-первых, неравенство сил и средств для отражения удара. Наши бойцы на наблюдательных пунктах и отдаленных позициях — это, фактически, смертники, донецкие камикадзе. В случае вот таких атак или обострений они просто обречены. И сколько бы ни погибло украинских вояк, их место займет новое пушечное мясо, готовое за хорошие деньги по контракту и за бредовые идеи идти и убивать, идти и погибать. Для мобилизационного ресурса Украины что пять, что десять вояк — не ощутимые потери. А вот для Донбасса пленение и гибель четырех наших бойцов за ночь, а до этого гибель других наших парней — это невосполнимая утрата и страшная трагедия. Известно, что в морги уже поступили тела брошенных на поле боя украинских вояк. Некоторые были с красноречивыми татуировками: тризубом и националистическими лозунгами «Воля або смэрть». По факту, не нашли они ни воли, ни славы…

Во-вторых, из-за предписаний «огонь не открывать, на провокации не поддаваться, реагировать лишь в крайних случаях» — за чем строго следят различные комиссии, группы, проверяющие, исполнители минских договоренностей, бойцы республиканских армий на местах лишены инициативы полностью. Имею в виду, что в момент боя пройти процедуру согласования ответных действий зачастую просто невозможно.

В-третьих, что бы там ни рассказывали пропагандисты шапкозакидательской ориентации, обеспеченность средствами связи, боекомплектами, формой, лекарствами в войсках отнюдь не достаточна и постоянно возникает дефицит то одного, то другого. Можно называть еще много причин, но они не отменяют главной проблемы.

Четыре года идут боевые действия и гибнут люди, агрессии Киева не дается решительный и окончательный ответ. Наоборот. Минский сговор позволил врагу укрепиться, обучиться, оснаститься новейшими средствами и методами ведения войны и укрепиться в своей безнаказанности. Если была цель сделать Донбасс безлюдным, выжженной землей, то Порошенко последовательно идет к этой цели при попустительстве и полном отсутствии реагирования со стороны гарантов соглашения.

«СП»: — Какова сейчас ситуация в Горловке? Каковы настроения?

— Днем украинские вояки снова устроили обстрел многострадальной Гольмы из минометов 82 и 120 мм, орудий БМП и стрелкового оружия. В больницы Горловки поступают раненые мирные жители и армейцы. Всего лишь за несколько майских дней — минимум 5 погибших и 13 раненых среди мирных жителей, разрушено более 100 домов, потери среди бойцов в официальную статистику вообще не попадают, однако они есть и отнюдь не единичны. Настроения горловчан и всех моих земляков далеки от оптимизма. Пограничники в эти дни фиксируют рост по сравнению с тем же периодом прошлого года количества людей, уезжающих или временно из-за обстрелов, или навсегда. Дети обстреливаемых районов вновь прячутся в подвалах по вечерам, ночью, уже и днем, а некоторые школы готовятся возобновить дистанционное обучение в качестве временной меры для безопасности учащихся. В Горловке и Зайцево, а также у наших соседей в ЛНР, в мае школы и школьные автобусы уже несколько раз попадали под обстрелы. Вы только вдумайтесь в этот ужас: дети четыре года не знают тишины и рискуют жизнью прямо на уроках. Разве это нормальная ситуация? Никого не волнует судьба погибающих русских людей Донбасса? Политикам совесть не жмет или им лишь бы формально пунктики минского договора соблюсти и отчитаться наверх, что «активные боевые действия прекратились»?

По поводу ситуации в Горловке также надо констатировать, что, несмотря на отражение удара, от его повторения в любой момент страховки не существует. Потому что аналогично события развивались много раз в иное время и на других участках фронта в ДНР и ЛНР: на авдеевской промке, у городов Ясиноватая, Докучаевск, поселков Спартак и Еленовка, на юге в Приазовье. Так будет продолжаться бесконечно, пока ВСУ нависают всей армадой над городами и поселками Донбасса и пока они не сварятся в реальном военном котле вместе со своими маниакальными желаниями убивать и притязаниями на нашу землю.

О том, чего добивается украинское военное руководство подобными вылазками рассказал донецкий политолог, историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

— Единственная цель, которую преследуют бандеровские каратели подобными выходками — это спровоцировать армию ДНР на ответный удар с применением запрещённых видов оружия. Достичь каких-либо военных успехов теми силами, которыми действуют бандеровцы — невозможно. А вот обвинить Донбасс в нарушении Минских соглашений — это единственное, что возможно хотя бы в теории: вот за эту соломинку нацисты и цепляются.

«СП»: — Сообщается, что атакующие потеряли около десяти человек убитыми, уничтожены танк и БМП. На прошлой неделе девять военнослужащих ВСУ погибли при попытке прорыва позиций сил Донецкой Народной Республики в «серой зоне» под Горловкой. Это серьезные потери? Почему они так лезут туда?



— Если говорить про ВСУ, то для уровня не выше ротного, потерять в бою пехотное отделение убитыми и две единицы бронетехники — это на пороге приемлемости за которым наступает если не утрата боеспособности, то моральное разложение. Но в Киеве с потерями никто не считается: люди для Украины — очень недорогой ресурс. Для Киева главное — решение политических задач, о которых было сказано ранее, и в случае её решения любые затраты будут оправданы.



«СП»: — Есть ли опасность прорыва ВСУ в город?

— Посмотрим на вопрос в другой плоскости: а готовы ли каратели заплатить такую цену? Ведь бой в городской застройке, даже на окраине (а дальше ВСУ просто не продвинутся, ибо в ДНР тоже не будут сидеть сложа руки) — это колоссальные потери в рядах наступающих. А до окраины ещё и дойти надо: линия фронта под Горловкой проходит в нескольких километрах от городских кварталов, и на подступах к городу очень много удобных мест для обороны…

«СП»: — Насколько, по-вашему, в целом в последние дни накалилась обстановка?

— Приходится много слышать прогнозов о стратегической наступательной операции карателей, особенно в дни футбольного чемпионата, однако реальные маркеры ситуации говорят не в пользу таких предсказаний. Да, наблюдается резкое обострение на линии фронта, но это явно не уровень 2014 года.

Дмитрий Родионов

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Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон – особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Почему активизация боев в Донбассе произошла именно сейчас и какое значение имеет Горловка для агрессивных планов украинских военных?

Надежды на то, что встреча двух лидеров «нормандского формата» Ангелы Меркель и Владимира Путина, а затем и телефонный разговор Меркель с Петром Порошенко помогут смягчить обстановку на линии фронта в Донбассе, не оправдались.

В понедельник активизация боев на самой линии продолжалась. В военном руководстве ДНР сообщили: украинские силовиков дважды за сутки пытались прорвать позиции ополченцев под Горловкой. Атака сопровождалась шквальным огнем артиллерии и крупнокалиберных пулеметов.

«Сейчас затихло. Есть потери в живой силе и технике; погибшие и раненые с обеих сторон. На данный момент известно о 12 погибших с украинской стороны. Может быть, будет больше», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель командующего оперативным командованием ДНР, полковник Эдуард Басурин. Ранее он сообщил, что погиб один донецкий ополченец и еще один получил ранения в результате обстрелов и боев за сутки. Сообщается о трех попавших в плен бойцах ДНР, которых украинские силовики использовали в качестве живого щита.

Украинская сторона озвучила свою версию происходящего под Горловкой. В пресс-службе так называемой «Операции объединенных сил (ООС)» Украины заявили: якобы это ополченцы ДНР атаковали позиции украинской армии. Но «в результате боестолкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти».

«Процесс мирного урегулирования», который происходит в Горловке, был слышен и в Донецке, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД боец ополчения ДНР, публицист Павел Кухмиров (позывной «Шекспир»). Он подчеркивает: пока взломать линию фронта не удается, «украинские военные просто устраивают себе сафари, стреляют в «мирняк» – мирных жителей».

«Артобстрелы города не прекращаются, сегодня уже несколько тяжелораненых мирных жителей, обстреляна школа, дети эвакуированы в подвалы», – сообщил в понедельник координатор помощи ополченцам Александр Жучковский, в своем в Telegram-канале. В Никитском районе снаряд попал прямо в пятиэтажку. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, с 1 мая разрушено более сотни домов, восстановить удалось только восемь. Вообще, в этом месяце Горловка подверглась максимальным с 2015 года обстрелам со стороны украинских силовиков.

Донецк берут за Горловку

В штабе ООС неофициально обозначили и стратегическую цель массированной атаки на Горловку. Город окружен выгодными высотами. «Тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город», – цитирует «Страна.ua» неназванного офицера ВСУ. Источник пояснил: если высоты вокруг Горловки перейдут под контроль Украины, город ополченцы «сдадут без боя». «Соответственно, Горловка – стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка», – подчеркнул офицер штаба ООС.

Планы украинских военных не меняются с 2014 года, указывает ополченец Павел Кухмиров: «Горловка – один из самых притягательных для врага участков фронта. Цель противника – отсечь Горловку от Донецка, создать клин с возможным дальнейшим взятием в «котел» либо Горловки, либо Донецка».

При этом, судя по словам источника в штабе ООС, «формально» украинская сторона не нарушает минских договоренностей. Высоты вокруг Горловки относятся к «серой зоне». «И мы имеем полное право занять «серую зону», такое передвижение наступлением как бы не считается», – заявил офицер ВСУ.

На луганском направлении стягивают силы и устраивают подрывы

Ожидаемого крупномасштабного наступления ВСУ не началось, по крайней мере, пока. Но параллельно с атакой на Горловку поступают сообщения о сосредоточении украинских военных близ линии соприкосновения с ЛНР. Утверждается, что со стороны города Счастье и Станицы Луганской «ВСУ сформировали огромный бронетанковый кулак. Несколько десятков танков, сотни БТР и БП, а также тысячи солдат полностью экипированы и вооружены».

Более того, впервые за несколько лет в глубине фронта на территории ЛНР была совершена диверсия. В прессе появились сообщения о том, что «взорван мост, соединяющий ДНР и ЛНР». Но, как пояснил Эдуард Басурин, «это произошло в глубине Луганщины», и к ДНР прямого отношения не имеет. Проукраинские «луганские партизаны» (по версии киевской прессы) или украинские диверсанты (по версии ЛНР) уничтожили мост над железной дорогой в районе поселка Ивановка, перерезав трассу, соединяющую Луганск и Красный Луч.

«Подрыв моста не повлияет на доставку необходимых грузов, в том числе военного назначения. Разговоры о том, что нанесен серьезный ущерб – это преувеличение украинской стороны и ее пропагандистов», – сказал газете ВЗГЛЯД Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической подгруппе Минской контактной группы. Но, как сообщает сообщество Донецк | Петровский район, в Красном Луче находится много военных складов и воинских частей ЛНР.

Почему именно сейчас?

Эксперты уже выдвигают версии – почему украинские военные именно сейчас приняли решение атаковать. Ведь официально переход «АТО» в фазу «операции Объединенных сил» произошел еще в конце апреля. По одной из версий, Киев рассчитывает: накануне футбольного ЧМ-2018 ни Россия, ни республики Донбасса не станут предпринимать активных военных действий в ответ на провокации украинских силовиков. Это и значит – что можно достаточно нагло вести себя в «серой зоне» и безнаказанно обстреливать дома мирных жителей.

Второе предположение: украинские военные и политики откровенно пользуются приостановкой переговоров между Россией и США, о которой на прошлой неделе заявил замглавы МИД России Григорий Карасин. Отметим, что заявление Карасина было сделано не только накануне визита спецпредставителя США Курта Волкера в Киев, но и на фоне слухов о якобы отставке его партнера по переговорам Владислава Суркова, на место которого прочат нынешнего полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. «Тут скорее более общий момент. В Москве обновилась власть, и такой «пересменок» порождает неопределенность, которой и воспользовались украинские «небратья», – комментирует эту версию Павел Кухмиров.

Ополченец «Шекспир» полагает, что ответ на вопрос, почему украинские силовики именно сейчас активизировались на линии фронта, довольно прост. «Они это могут. А могут потому, что им позволяют, в ходе так называемого Минского процесса. В ходе которого наши украинские «небратья» отжали, например, всю «серую зону» в промышленной зоне под Авдеевкой. В результате произошли известные события. Под Горловкой происходит то же самое», – полагает собеседник.

Бывший вице-премьер ДНР, экс-спикер Народного совета республики Андрей Пургин видит еще две причины. Во-первых, погодные условия «все просохло, а значит имеется возможность для перемещения техники». Во-вторых, надо учесть политический контекст. «Сначала «нормандская встреча без Путина», затем встреча Путина с Меркель с обсуждением проекта ввода миротворцев, потом Совет безопасности, – перечисляет Пургин. – Даже возможное изменение персоналий – Суркова на Бабича – это тоже говорит о том, что какие-то изменения политической повестки есть: менять представителя имеет смысл, когда меняется задача. И при любой политической повестке, которая скоро должна заработать, Украина всегда обостряет обстановку в целях политического торга, в целях навязывания своей повестки».

Алексей Нечаев

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«Спи спокойно, брат»: в ДНР показали, как ответили ВСУ за Мамая (ВИДЕО)

Вооружённые силы ДНР нанесли сокрушительный удар по позициям противника в отместку за гибель командира бригады «Пятнашка» Олега Мамиева. Кадры ударов показал советник главы ДНР Александр Казаков, добавив: «Мамай, спи спокойно, брат. Мы сделали, как обещали. Свидомые, начинайте считать: 200, 300… и транспорт дополнительный пришлите». 19 мая Казаков, сообщая об объявлении траура по погибшему, написал на своей странице в соцсети: «Наши военные „попрощаются” с Мамаем по-своему. Следите за сводками». Мстить обещал и боевой соратник Мамиева Ахра Авидзба, который и передал в своё время «Пятнашку» Мамаю. «Я, как и на похоронах своих братьев — Моторолы и Гиви, — скажу одно: нас это никогда не ослабит. Это озлобляет нас, мы будем мстить. Не отрубая головы, а освобождая города, которые они (ВСУ) оккупировали. Хуже мести для Украины не будет, мы будем двигаться вперед», — сказал Абхаз в интервью телеканалу «Звезда». Напомним, 17 мая командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, более известный как Мамай, погиб, получив множественные осколочные ранения под Донецком. Читайте также: Трупы украинских боевиков доставлены в горловский морг (ВИДЕО 18+)

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Масштабная диверсия в ЛНР — подробности (ВИДЕО)

Как ранее сообщала «Русская Весна», в ночь на 21 мая украинским диверсантам удалось взорвать в ЛНР мост через железную дорогу в районе посёлка Ивановка, отрезав таким образом Красный Луч от Луганска. В МГБ ЛНР «Русской Весне» рассказали подробности произошедшего. «По предварительным данным, подрыв железобетонных опор моста был произведен путем закладки заряда на высоте около 6 метров. Его вес составлял около 18 кг. Найдены осколки металла от взрывного устройства. Его тип и место закладки свидетельствует, что диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку. В результате подрыва временно нарушено автомобильное сообщение Луганск — Красный Луч и железнодорожное сообщение между станциями Штеровка и Петровеньки», — отметили в ведомстве. Министерство государственной безопасности совместно с Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики проводит комплекс оперативных мероприятий по розыску диверсантов. Просьба всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах, причастных к совершению преступления, сообщить в МГБ ЛНР по телефонам: +38 (0642) 34–51–64, +38 (099) 562–89–02, +38 (072) 100–36–57, либо на электронный почтовый адрес: [email protected] Читайте также: Трупы украинских боевиков доставлены в горловский морг (ВИДЕО 18+)

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