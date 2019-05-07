Такая ли уж древняя Древняя Греция?
08:44. 7 мая 2019 Просмотров - 193 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Апр
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Нет занятия более пустого и, вместе с тем, более сложного, чем беседовать со своими мыслями, — всё зависит от того, какова беседующая душа.
такая уж она”Греция”.
Если взять за основу версию, что этруски – это русские, то греки, безусловно, относятся к финским племенам. Когда славяне проплывали мимо берегов Греции, они равнодушно бросали: “Ааа, финны”; и плыли дальше. С того момента и стали столицу Эллады звать Афинами.