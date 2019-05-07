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Такая ли уж древняя Древняя Греция?

08:44. 7 мая 2019 Просмотров - 193 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4446888.html

Метки: археология, греция, история, хронология

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 22357 14792
    Ликвидатор 7 мая 2019 в 9:30

    такая уж она”Греция”.

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  • 491 395
    Женечка 7 мая 2019 в 10:55

    Если взять за основу версию, что этруски – это русские, то греки, безусловно, относятся к финским племенам. Когда славяне проплывали мимо берегов Греции, они равнодушно бросали: “Ааа, финны”; и плыли дальше. С того момента и стали столицу Эллады звать Афинами.

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