Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Система THAAD в Румынии

01:37. 7 мая 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:


Рассказывая, что РФ должна убраться из Венесуэлы, США между тем разворачивают элементы системы ПРОР в Румынии.
Вчера туда прибыли машины составляющие комплекс THAAD из 69-й бригады ПВО (постоянно базируется в Техасе).
Система будет развернута в течение нескольких недель.
Подробнее с ТТХ системы можно ознакомиться здесь http://bastion-karpenko.ru/thaad/



Стоит напомнить, что после появления THAAD в Южной Корее, КНДР очень быстро стала ядерной державой и обладательницей МБР.
Вряд ли подобная стратегическая угроза останется без ответа. Позиционные районы ПРО в Восточной Европы очевидно направлены на подтачивание стратегичесокого паритета и провоцируют дальнейший распад текущей системы договоров о ракетно-ядерном вооружении с последующей гонкой вооружений.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4970068.html

Метки: Европа, нато, про, румыния, США

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
США - спутниковая система противо ракетной обороны ПРО - "Российские ядерные силы обнулены?"
...испытания одного из компонентов разрабатываемой системы противоракетной обороны - мобильного комплекса... на Аляске, в Калифорнии, Румынии и Польше, корабли, оснащенные... рассадят россиянцев по горшкам. Румыния одобрила размещение американской ПРО Правительство...
«Карт-бланш на любую жестокость»: как в Румынии свергали режим Чаушеску
... и участие членов семьи в системе управления государством. Так, в...в республике была введена карточная система выдачи продуктов. Заправить машину бензином... 28 декабря 1989 года. Румыния стала единственным постсоциалистическим государством Восточной...
Румыния — страна-паразит, созданная из захваченных территорий
... созданных образований. Разумеется, власти Румынии, понимая смысл происходящих событий, ...чувствовать себя винтиками в глобальной системе потребления нескольких государств-паразитов....уже в ближайшем будущем крах системы глобального рабства неизбежен. В...
Россия и Румыния: 140 лет неоднозначных отношений
...Парижской мирной конференции (1946 год) Румыния, благодаря поддержке Советского Союза, ...Варшавского договора). Хотя Румыния и была частью этой системы, она обладала высокой...», ставший важным шагом вперед. Румыния отказалась от территориальных претензий к...
История с румынами
...Глеб Клинов Молдавская история с румынами продолжается. Министр просвещения Молдавии... «О преподавании истории румын в доуниверситетской системе образования». Более того,... образования о преподавании «Истории румын» противоречит молдавскому законодательству и...
Видеоблог №173: Китай готов, Трамп и Афганистан, как освобождали Румынию
... он называется: «одна страна — две системы». Я отмечу, Си Цзиньпин в...инициативе. Поэтому когда Гитлер предложил Румынии присоединиться к нему, власти согласились...1944 год, к непосредственному освобождению Румынии. Румыны были разбиты под Сталинградом, попали...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)