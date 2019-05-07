Система THAAD в Румынии
01:37. 7 мая 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Рассказывая, что РФ должна убраться из Венесуэлы, США между тем разворачивают элементы системы ПРОР в Румынии.
Вчера туда прибыли машины составляющие комплекс THAAD из 69-й бригады ПВО (постоянно базируется в Техасе).
Система будет развернута в течение нескольких недель.
Подробнее с ТТХ системы можно ознакомиться здесь http://bastion-karpenko.ru/thaad/
Стоит напомнить, что после появления THAAD в Южной Корее, КНДР очень быстро стала ядерной державой и обладательницей МБР.
Вряд ли подобная стратегическая угроза останется без ответа. Позиционные районы ПРО в Восточной Европы очевидно направлены на подтачивание стратегичесокого паритета и провоцируют дальнейший распад текущей системы договоров о ракетно-ядерном вооружении с последующей гонкой вооружений.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4970068.html