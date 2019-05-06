М.В.Попов. 01. «Что изучает философия». Курс СФМ-2019. 13.02.2019.
08:12. 6 мая 2019 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
13 февраля 2019 г. состоялась первая лекция профессора М.В.Попова по социальной философии для музеологов. Тема – Что изучает философия. Показано, что предметом философии являются всеобщие законы природы, общества и мышления.
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
___
Возник вопрос по поводу парных категорий, которые определяются одно через другое (начало/результат, верх/низ).
В логике существуют правила определения понятий (Определение понятия есть такое логическое действие которое раскрывает содержание понятия).
Правило звучит так: 2. Определение не должно делать круга.
Нарушение этого правила состоит в том, что в качестве определяющего берётся такое понятие, которое само можно понять только посредством определяемого. [1. c.37]
Каким образом сказанное о парных категориях согласуется с данным правилом определения понятия? Ведь они противоречат друг другу.
[1 - С.Н. Виноградов, А.Ф.Кузьмин, Логика. Учебник для средней школы. М., Учпедгиз, 1954, с. 37]