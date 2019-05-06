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М.В.Попов. 01. «Что изучает философия». Курс СФМ-2019. 13.02.2019.

08:12. 6 мая 2019 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал:

13 февраля 2019 г. состоялась первая лекция профессора М.В.Попова по социальной философии для музеологов. Тема – Что изучает философия. Показано, что предметом философии являются всеобщие законы природы, общества и мышления.

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6eFDUCjcs84

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2 2
    Игорь С. 6 мая 2019 в 10:26

    Возник вопрос по поводу парных категорий, которые определяются одно через другое (начало/результат, верх/низ).
    В логике существуют правила определения понятий (Определение понятия есть такое логическое действие которое раскрывает содержание понятия).
    Правило звучит так: 2. Определение не должно делать круга.
    Нарушение этого правила состоит в том, что в качестве определяющего берётся такое понятие, которое само можно понять только посредством определяемого. [1. c.37]

    Каким образом сказанное о парных категориях согласуется с данным правилом определения понятия? Ведь они противоречат друг другу.

    [1 - С.Н. Виноградов, А.Ф.Кузьмин, Логика. Учебник для средней школы. М., Учпедгиз, 1954, с. 37]

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