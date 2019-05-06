Конференция “Строение, история и экология Земли” / Часть 1

2-я Международная научная конференция “Строение, история и экология Земли: от древних знаний до технологий будущего” 22-23 марта 2017 г. Место проведения: Академия МНЭПУ
< ![CDATA[]]>13:26< ![CDATA[]]> – Элеонора Владиленовна Баркова, д. ф.н., профессор Российского экономического университета им. , Москва. «Диалог с Землей как методологическая основа экоориентированных исследований современной науки»
< ![CDATA[]]>39:20< ![CDATA[]]> – Георгий Васильевич Шуваев, президент энерго-экологического общества «Гравитон», г. Ярославль. «Человек и Земля»
< ![CDATA[]]>1:08:41< ![CDATA[]]> – Федор Петрович Туренко, д. х.н, профессор МНЭПУ, академик РАЕН, Москва. «Экологический солнечно-земной нанохимический синтез и автотрофность»
< ![CDATA[]]>1:45:40< ![CDATA[]]> – Лев Дмитриевич Орлов, к. т.н., зам. генерального директора НИЦ «Орион», Москва. «Информационные поля ноосферы Земли»
< ![CDATA[]]>2:23:02< ![CDATA[]]> – Дмитрий Леонидович Сумин, САНИПЭБ, Москва, Евгения Леонидовна Сумина, ст. н.с. кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ им. , Москва. «Природа труда»
< ![CDATA[]]>2:54:16< ![CDATA[]]> – Ольга Николаевна Капелько, к. ф.н., НОЦ Прикладной математики им. , Москва. «Историческая концепция Индуизма как отражение космических ритмов и социальных преобразований»
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