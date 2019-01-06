“Почему Тор, Сварог и Кощей – это сказочные персонажи, а Адам и Ева – это «предки» человечества?”

В недавней своей публикации « Настоящая история России пробивается сквозь библейские редуты » я показал, что « африканская прародина » современного человека – это всего лишь метастазы дремучей библейской религии, проникшие в изнеженный мозг РАН в виде воцерквлённых носителей веры. Смешение науки и религии породило ложные «теории», которые теперь навязываются обществу, подвергаемому одновременному оболваниванию через уничтожение нормального образования.

Охотники на русском севере поступают так. Они берут суку, которая потекла, отводят её в лес и там привязывают к дереву. Оставляют на ночь, а утром возвращаются. Варианта исхода – всего два: либо волки её сожрут, либо покроют. Во втором случае у собаки рождаются метисы – помесь собаки и волка. Эти метисы не поддаются дрессировке и не пригодны для использования человеком. Но их повторная метисация, которая оставляет в животном лишь 25 процентов волка, даёт то животное, которое охотники называют волкодавом.

Первая часть публикации А.А. Тюняева достаточно полемичная, а вот со второй можно согласиться полностью.



Недавно мы были свидетелями такого безумия. Американская госадминистрация на полном серьёзе делала выводы о войне на Украине по чириканиям твиттера и безграмотных записям в соцсетях слабо соображающих в предмете домохозяек и туго входящих в социум домохозяев.

Но за этими гитлерюгендами идут чистильщики, на погонах которых смердят спротежированные звания докторов, кандидатов и даже академиков. И вот уже они добивают жертв одиночными выстрелами в голову и массовыми расстрелами. И будьте уверены, здесь никто не вспомнит про холокост, потому что в расстрелах этих царствует местный Сион.

Почему это происходит? Потому что идёт война за будущее. Человечество планеты Земля является совокупностью видов, метисация между которыми является преступлением против здоровья представителей всех видов человека. А война – это обычное дело между неродственными видами. В таких войнах каждый вид пытается одурачить противника всеми доступными средствами.

Современная политика кукловодов, управляющих миром, построена по этому же принципу. Они насильно делают из белых людей метисов, сводя их в межвидовых браках с представителями других народов. В результате получаются своеобразные «волкодавы», которые не имеют никакой привязанности ни к первым, ни ко вторым. Этим «волкодавам» одинаково чужды все народы – и по материнской линии, и по отцовской.

Таким образом осуществляет человеческая селекция, в результате которой выращивается оторванное от своих корней «новое» общество, традиция для которого сводится к вере в одну из авраамических религий. Но главное качество метисов – беспринципность, эгоизм, безответственность по отношению к роду, народу и детям. Из этой среды формируется «пятая колонна», родитель № 1 и родитель № 2, руководители многих государственных служб, впускающих на территорию страны орды преступников, лживо названных «мигрантами».

Африканское оружие – уже не лук и стрелы

«Африканская» теория является одним из видов оружия массового поражения. Она формирует в ослабшем мозге белого человека вектор неправедной привязанности к Африке. И на этом векторе строится последующая метисация. Она ведёт белый вид к болезням и вырождению. А закулисные «селекционеры» таким образом выращивают себе очередных волкодавов, выстраивающихся плотными рядами в «пятые» колонны и закономерно становящимися в стойку, примкнув к себе подобным в армии любой «оппозиции».

Я понимаю, что у уже заражённых толерантностью представителей всех видов возник вопрос, поэтому сразу же дам определение: «Толерантность – (лат. tolerantia способность переносить, терпеливость; син. переносимость) в фармакологии – способность организма переносить воздействие определенного лекарственного вещества или яда без развития соответствующего терапевтического или токсического эффекта» (Медицинский словарь).

То, что потом политики стали использовать медицинский термин для своих – управляющих стадом – целей, полностью лежит на совести таких политиков. Но ключевые моменты определения – «яд» и требование «перетерпеть», относимое к отравленному организму, – остаются неизменными.

Наша задача – понять, что яд – это яд, и по возможности, не принимать эту отраву внутрь. У каждого из нас есть дети. Одни достойны счастливой жизни. В 1945 году наши деды отстояли на Родину для нас. Сегодня иная война – гибридная (от слова «гибрид» – «гебрей» или «метис»), но мы должны выстоять.

Отступать некуда! Позади – будущее!

Древнейшее прошлое Русской равнины – не африканское

А теперь от социальной политики перейдём непосредственно к научным фактам. Ниже изложен материал, основанные на моих докладах, сделанных на Международной научно-практической конференции «Экология человека в условиях трансграничного сотрудничества» в Национальной академии наук Республики Беларусь (Минск, 2013) и на VI международном конгрессе «Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская культура» в ЛГУ им. А.С. Пушкина (2013).

Итак, антропологическая и археологическая картина Русской равнины (неправильно – Восточно-Европейской равнины), начиная с раннего палеолита, такова. Как сообщает многотомное издание Института археологии РАН «Археологическая карта России», на данной территории известны многочисленные археологические памятники возраста 500 тысяч лет и более.

Эти памятники, конечно, не относятся к современному человеку, но они отчётливо показывают, что на Русской равнине всегда жил местный вид человека. И жил он в достаточном количестве – об этом говорит статистика данных памятников.

Есть на Русской равнине и археологические памятники времени 200 тысяч лет и позже – вплоть до 50 тысяч лет тому назад. Это тот период времени, когда, по современным представлениям, появился «человек современного типа». И раз эти памятники на данной территории есть, то были здесь и люди. Это естественно. И надо принимать эти данные к сведению, а не выбрасывать их из научных построений – как это делают «российские» учёные.

К примеру, китайские учёные обнаружили на своей территории остатки синантропа – это примерно 500 – 300 тысяч лет тому назад (точность здесь не особенно важна, главное – древний вид). И китайские учёные вполне обоснованно вписали его в перечень своих предков.

Но вот в такие построения вмешалась «африканская теория», сформированная на библейском мифе о первопредках Адаме и Еве. Напомню, митохондриальная Ева и Y-хромосомный Адам, якобы, образовавшиеся близ горы Сион (Килиманджаро), теперь навязываются обиблеенными «учёными» в качестве общечеловеческих предков.

А остальное население Земли библеисты просто истребляют. В прошлом – своими антинаучными «африканскими» построениями, в настоящем – пропагандой принудительной метисации, результат которой – бесплодность, и в будущем, соответственно, – истреблением наших не родившихся и родившихся детей.

Верхний палеолит – эпоха русских сказок

Вам, уважаемые читатели, когда-нибудь приходил в голову вопрос: почему «официальные» учёные с пеной эпилептика у рта ругают вечный двигатель, но не говорят ни слова о библейской псевдоистории, заполонившей полки академических библиотек? Почему Тор, Сварог и Кощей – это сказочные персонажи, а Адам и Ева – это, якобы, «предки» человечества? Не двойные ли стандарты видим мы здесь? Или всё-таки перед нами всякое отсутствие стандартов и только заказной религиозно-этнический навал?

Если такие вопросы вас всё-таки посещали, то для углубления ваших знаний порекомендую вам ознакомиться с трудами академика Бориса Рыбакова, двадцать лет кряду возглавлявшего Институт археологии РАН (АН СССР). Уж, он-то знал, о чём писал, не то, что современные дворняжки. Борис Рыбаков относил образование «культов» Велеса, Мокоши, Сварога, Яши и т.д. ко времени верхнего палеолита, то есть к датам 50 – 15 тысяч лет тому назад. И на эту тему существует много тысяч работ, основанных на достоверных, археологических, данных.

А современные «африканские» выдумки основаны на так называемом «священном писании» – сборнике сказок и легенд ближневосточных народов. И спешу вас заверить, дело тут вовсе не в соотношении достоверностей. В Африке вообще нет никаких следов современного человека, и соотносить попросту не с чем. Дело тут в той самой религозно-этнической политике – захват территории и истребление белого вида человека. В том числе и с помощью «африканской» теории.

Так, вот, пока верующие учёные уверяют нас, что что-то там нашли в Африке, от них не поступает никаких доказательств этих находок. А со временем и то скудное, что было представлено, оказывается обычной фальсификацией.

На Русской равнине ситуация проста и честна. И любой учёный может в любой момент познакомиться с фундаментальными и грандиозными по объёму археологическими работами, проводимыми последние десятки лет в России. Результаты этих работ сведены в многотомное научно-справочное издание «Археологическая карта России (по областям)», подготовленное в отделе археологических сводов и карт Института археологии Российской академии наук.

Кстати, напомним, Русская равнина – не то же самое что «Восточная Европа», т.к. геологически – это два разных континента. Русская равнина (ранее – Русский материк и Русская платформа) поднялась из моря около 5,4 млрд лет назад. Европа пристыковалась к Русскому континенту всего 65 млн лет назад – во времена появления человекообразных обезьян. Зона стыковки проходит по известным Рипейский (Рифовым) горам – примерно, вдоль Пулковского меридиана.

Памятники возрастом 50 – 20 тыс. лет известны на всех территориях Земли. Но в этом множестве существует следующее распределение. В Европе – жили неандертальцы. В Азии – потомки денисовского человека и некоторые виды неандертальцев. В Африке – африканские палеоантропы. И только на Русской равнине сформировался тот вид человека, который первоначально был назван «человек современного типа».

Современный человек на Русской равнине

Рассмотрим некоторые подробности. В российской археологии выработался интегративный подход к описанию появления человека на Русской равнине и в сопредельных областях. Суть его такова.



Археолог П. Ю. Павлов, изучающий северо-восток Русской равнины, рисует следующую картину: «По современным данным, процесс первоначального заселения территории северо-востока Европы (бассейна Печёры и верхней Камы) человеком в плейстоцене продолжался не менее 250 тыс. лет. К этому времени достоверно относится единственный надёжно датированный памятник – Ельники II. Немногочисленный каменный инвентарь местонахождения демонстрирует черты галечной индустрии».

Антропологически это могли быть древние люди как по линии предков вида Homo sapiens neanerthalensis, так и по линии далёких предков сестринского вида Homo sapiens sapiens (современный человек).



Далее, «в раннем и среднем палеолите (200 – 100 тыс. л. н.) человек проникал только в бассейн Камы, первое проникновение человека в бассейн Печоры произошло значительно позже и относится к ранней поре верхнего палеолита (ок. 40 тыс. л. н.)». И вот уже здесь, несмотря на то, что, скорее всего, было местное развитие палеолитического человека, «характеристики среднепалеолитических памятников бассейна верхней Камы (Гарчи I, Чёрмоз, Пещерный Лог) указывают на их принадлежность к панъевропейскому кругу индустрий Kielmessergrooe».

«На верхнепалеолитическом этапе заселения северо-востока Европы в среднем Валдае (36 – 27 тыс. л. н.) в регион проникало население с юго-запада, из центральных областей Русской равнины. Основной культурной особенностью памятников начальных этапов верхнего палеолита северо-востока Европы (Мамонтова Курья, Бызовая, Гарчи I, Заозёрье, Сорокино, Сосновское II) является их принадлежность к кругу архаичных (симбиотических) индустрий ранней поры верхнего палеолита Восточной и Центральной Европы».

То есть, несмотря на верхнепалеолитическую принадлежность памятников Русской равнины, их связь с местными симбиотическими индустриями не вызывает никакого сомнения. Поясню, симбиотические индустрии – это переходная фаза археологических культур, сформированных уже не древним предком человека, но ещё и не современным человеком (в полной мере этого термина).

Симбиотические индустрии – это показатель закономерного процесс антропогенеза, в результате которого из палеоантропа формируется современный человек. Такие индустрии есть только на Русской равнине, и современный человек есть только в этом же регионе. В Африке таких индустрий нет, и никакого «современного человека» там не было, и ему просто не из чего было сформироваться.

Северо-запад Русской равнины был изучен по специальной Программе фундаментальных исследований Президиума РАН. Работа касается памятников финального палеолита, расположенных на северном берегу озера Волго в Тверской области: Баранова гора, Подол III/1 и Подол III/2 (а также Тёплый ручей 2, Троицкое 3, Усть-Тудовка 1, Ростиславль). Коллекция отложений бёллинга свидетельствует не просто о сохранении традиций культур позднего палеолита Русской равнины, а о том, что не было хронологического разрыва в развитии позднепалеолитической культуры: здесь существовали хорошо адаптированные коллективы.

Касательно самого центра Русской равнины – Средне-Русской возвышенности: «Заселение современной территории Калужской области, вероятно, началось ещё в период среднего палеолита. Именно к этому времени (200 – 150 тысяч лет назад) относятся наиболее древние кремнёвые орудия – бифасы, обнаруженные в д. Пучково близ г. Калуга» [1] . «В чём, пожалуй, сходятся все исследователи, это то, что правобережье Оки в великое Валдайское оледенение не только не было покрыто ледниковым щитом, но и находилось за „буферной зоной". Следовательно, оно и могло быть тем „форпостом", где в относительно комфортных условиях могли обитать люди».

Из сказанного видно, что, во-первых, появление человека современного вида на Русской равнине относится к среднему палеолиту. В это время наблюдалось определённое единство его как в культурном, так и в антропологическом плане. Археологически это, в частности, зафиксировано в рамках научно-исследовательского проекта Российского фонда фундаментальных исследований «Эволюция культуры в среднем палеолите: направленность изменений и их динамика во времени и пространстве» (№ 08-06-00213-а).

Во-вторых, последующая дивергенция, видимо, вызванная территориальными особенностями существования среднепалеолитического человека, привела к формированию местных видов человека, западная и южная часть которых 50 – 40 тыс. лет назад оформилась в то, что антропологи называют «неандертальским» человеком.

Отметим здесь также, что «самые ранние следы присутствия Homo на юге Русской равнины зафиксированы около 2,1 млн. лет». Хотя, справедливости ради, следует отметить, что так мы выходим слишком далеко за пределы таксона, потому что «согласно современным научным данным, около 2 млн. лет назад начал расселяться на территории Евразии» не «современный человек» и не «предок современного человека», а Homo erectus.

Таким образом, по Русской равнине картина антропогенеза такова. Открыта повсеместная преемственность местных культур среднего палеолита и верхнепалеолитических, что делает целесообразным поиск «самой ранней» даты верхнего палеолита и описание регионального антропогенеза с глубины до 200 – 250 тысяч лет. В этот период вырисовывается морфологическая дифференциация палеонаселения, укореняющаяся в едином предке более архаичного возраста, но всё равно обитавшего в пределах центра Евразии (литература по ссылке).

Заключение

В заключение ещё раз отметим, археологические и антропологические данные по Русской равнине свидетельствуют о том, что на этой территории сформировался свой собственный вид человека.

Я не говорю, что с Русской равнины произошли все виды людей. Нет!

Здесь сформировался лишь тот вид, который традиционно называют «современный человек». Хотя название не принципиально.

Принципиально лишь то, что разные виды человека сформировались на разных территориях. По современным оценкам таких территорий было четыре: в Африке – африканский вид (не негры; негры – это метисы); в Юго-Восточной Азии – азиатский вид (не монголы, но носители монгольских черт; например,народы мяо и яо); в Европе и Передней Азии – неандертальский вид (современные европейцы и средиземноморцы – кавказо-сионская раса); на Русской равнине – русский вид (этнические русские, поляки, часть литовцев и латышей, лужичане, часть белорусов; не «украинцы», но жители Донбасса).

Все виды человека антропологически и юридически равны.

Но есть и различия. Эти различия базируются на физиологии – как многотысячелетней адаптации к биосфере региона обитания; на генетике – как совокупности мутаций, вызванных уникальными мутагенами; на менталитете – как результате иного генетического строения и, соответственно, иной структуры интеллекта.

Именно на этих различиях базируется положительная часть – уникальность национальных культур и традиций. Но на этих же самых различиях базируется и осуществление геноцида.

Этот межвидовой геноцид стал основой геноцида армянского народа, 100-летие которого мир отмечает сегодня. Этот межвидовой геноцид стал основой геноцида русского народа на Донбассе, где азиатский вид человека – «сионисты» – открыто уничтожает русских людей, исконно проживающих на территории Донбасса.

И эти же основания стали платформой для культивирования абсолютно ложной и крайне опасной для всего человечества «теории» «африканского» происхождения человека.

Без осознания межвидовых различий человечество превратится в зверинец агрессивных безродных и стерилизованных метисов, не способных давать потомство, не способных беречь традиции, но способных к ведению войны и осуществлению геноцида – то есть способных быть волкодавами.

Но такая перспектива человечеству не нужна. Наши политики со всех трибун вещают, что целью международной политики является мультикультурализм. Он – не винный коктейль, после которого людям сносит головы. Мультикультурализм – здоровое явление, при котором существует уважительное отношение к каждому народу. Не к метисам, а к народам. Не к рабочим ишакам и мулам, а к породистым скакунам. Не к дворняжкам, несущим нестерилизованное бешенство, а к колли, овчаркам, лайкам, таксам, пуделям, водолазам…

Мир людей прекрасен своими отличиями и своими красками. Многоцветным мир формируется не смешением красок, а разделением их по цвету. Только дерьмо, смешанное из разных красок, всегда одного цвета – коричневое. И только метис является «человеком мира». Политиков понять можно: метис привлекателен из-за подчинения и для медицины – его можно лечить всю жизнь, заставить потрать все деньги, зная, что вылечить не удастся.

Наши дети должны жить в чистом мире, не заражённом генетически битыми генами процессов метисации. Мы это понимаем, когда боремся с гено-модифицированной пищей. Надо это осознать и для человека.

Политики должны обеспечить всем народам, я подчёркиваю, всем, а не только библейским, мирное существование. Никакие Пан Ги Муны не имеют права избежать ответственности за помощь сионистскому Киеву в геноциде русских жителей Донбасса.

И оружие массового поражения под названием «африканская теория происхождения человека» должно быть запрещено ещё более строгими актами, нежели ядовитые газы и бактериологическое оружие.



Андрей Тюняев,

президент Академии фундаментальных наук