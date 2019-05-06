Дети могут выбирать свой пол?

В видеоролике рассказывается о том, каким образом через СМИ и массовую культуру детей подводят к мыслям о смене пола.

Чем занимается «Тавистокский центр»

Весной 2019 года сначала западную, а потом и российскую прессу шокировала новость о том, что в британской клинике с характерным названием «Тавистокский центр» на протяжении многих лет детям давали гормональные препараты для смены пола. Занималось этим отделение центра «Сервис по развитию гендерной идентичности».

Скандал возник после того, как несколько врачей уволились из клиники и рассказали, что это дело поставлено на поток, и его технология выглядит примерно так: дети сообщают своим родителям, что они чувствуют себя не мальчиком, а девочкой (или наоборот), те ведут их к психологам и врачам. Врач говорит родителям, что такое бывает, и направляет ребёнка в Тавистокский центр для смены пола.

Учитывая, что младшему из пациентов, которому проводили курс гормональной терапии, было всего 3 года, то выглядит всё это в высшей степени абсурдно. Тем не менее, по рассказам всё тех же уволившихся из центра специалистов, поток детей, направленных на смену пола только в одну эту клинику, за последние 5 лет вырос более чем в 5 раз – с 468 до 2519 случаев в год.

Западные, да и российские СМИ пошумели по этому поводу, было много эмоций на тему «это насилие над детьми» – мол, «разве может ребёнок в 3 года понять, что он родился с неправильным полом», но на этом всё и затихло, а значит – процессы продолжили развиваться в том виде, какими они были до скандала. При этом главное так и не было сказано, что и постараемся раскрыть в этом видео.

Итак, из озвученной в ходе скандала информации стало известно, что родители приводят своих детей в центр добровольно, а сами дети искренне полагают себя родившимися не в том теле. Также мы узнали, что по статистике количество таких детей и родителей ежегодно растёт в геометрической прогрессии. Возникает вопрос, кто, как и зачем промывает мозги детям и родителям, что они начинают вести себя подобным образом?

Кто, как и зачем промывает мозги детям и родителям?

Сначала ответим на вопрос «как?». В современной системе массовой культуры и СМИ создаётся и распространяется огромный пласт информации, пропагандирующей гомосексуализм, лесбиянство, трансгендерность и прочие извращения.

Начинается с малого – с фильмов и мультиков, в которых искажены полоролевые модели главных героев. Женщины ведут себя более грубо и агрессивно, а мужчины, наоборот, занимают пассивную роль, жеманничают, переживают за свою причёску и так далее. На этот первый опыт, усвоенный в самом младшем возрасте и уже внёсший определённые искажения в психическое развитие, наслаивается продукция, в которой появляются откровенные извращенцы, которых выставляют в положительном свете. Как, например, в последней экранизации сказки Диснея «Красавица и чудовище». Или в популярных клипах на ТВ.

Конечно, в России есть закон «О защите детей от вредной информации», но его возможности очень ограничены, и, как показывает практика, он может блокировать только самые явные моменты, однако вот такая продукция уже сегодня свободно транслируется на российском телевидении.

Далее, в силу естественного любопытства и желания быть уникальным и чем-то выделиться, какой-то процент детей, подростков начинает проявлять интерес ко всей этой тематике, тем более что она подаётся с ореолом атрибута успешности и изысканности. Такой интерес достаточно быстро приводит в многочисленные сообщества или сайты, в которых пропаганда извращений ведётся уже системно и масштабно. Например, ВКонтакте существует группа «Дети-404», которую много раз закрывали по судебному решению, но она продолжает развиваться с попустительства администрации соцсети. Если зайдёте в эту группу и почитаете несколько публикаций, то почувствуйте то воздействие, оказываемое на детей – а ведут её профессионалы. На самом деле и не всякий взрослый устоит перед такой промывкой мозгов.

Вместе с агрессивным влиянием по линии массовой культуры и СМИ ведётся огромная работа и в официальной науке. Все вы уже много раз слышали слово «гендер», а ведь всякий, кто его употребляет в положительном или нейтральном контексте, автоматически соглашается с тем, что человек волен сам выбирать свой пол, и это якобы абсолютно нормально.

Патология или норма?

Это в Советской научной парадигме гомосексуализм был патологией и отклонением. А российская психологическая школа постепенно ложится под западную, в которой доминирует гендерная теория, утверждающая, что каждый может быть тем, кем хочет. Конечно, лично вы – тот, кто смотрит этот ролик, можете быть с этим не согласны, но у вас нет докторской степени по психологии, а значит, вас на официальном уровне никто не станет слушать, ведь вы не специалист в этом деле.

Именно этот западный научный подход транслируют сегодня крупные российские СМИ или, например, такое направление, как «научпоп» на Youtube. Так же это всё активно проникает в школы – там уже ежегодно празднуют дни толерантности, а заместитель Председателя правительства Татьяна Голикова уже ратует за секспросвет в школах. Догадайтесь, на базе какой научной парадигмы будут проводить этот секспросвет?

Так как темпы и агрессивность пропаганды извращений среди взрослых и детей с каждым годом нарастают, то в результате всё больше семей сталкиваются с обозначенной проблемой. И если в западном мире вопрос уже доведён до стадии «практического переделывания мальчиков в девочек» то наше общество уверенно ведут в этом направлении. И появления гендерных отделений «Тавистокского центра» в России под этим или иным названием – лишь вопрос времени, потому что через различные манипуляции активно формируется спрос, а значит, появится и предложение.

Это был ответ на вопрос «как?», теперь расскажем «зачем?». Сегодня большинство учёных из разных сфер признают, что при нынешних тенденциях жизни и роста населения, нашей планете грозит глобальная экологическая катастрофа. И из этой ситуации в пределе есть два выхода: либо мы, и в первую очередь те, кого принято называть «элитой», отказываемся от потребительского образа жизни и начинаем жить по-человечески. Либо надо сократить население в несколько раз – до «золотого миллиарда», или «золотых» ста миллионов.

Те, кто продвигают в общество всевозможные извращения, выбрали этот второй путь, а большинство смотрящих это видео по их плану подлежит тому самому сокращению. Пусть не вы лично, но ваши дети точно.

И последний вопрос – «что делать?». Ответим на него коротко: на войне надо воевать оружием, а в информационной войне надо воевать информационными методами. Участвуйте в деле возрождения нравственности в СМИ и в деятельности проекта «Научи хорошему»!

Источник: https://whatisgood.ru/theory/media/deti-mogut-vyibirat-svoy-pol/