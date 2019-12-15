«Вся надежда на Россию» — сенсационные откровения американского философа (ФОТО, ВИДЕО)

Американский учёный Пол Кэмерон рассказал Царьграду об опасности роста ЛГБТ-движения, отрицательном влиянии школьных учителей и роли России в сохранении жизни на Земле.

Анна Вавилова: В современном прогрессивном мире надо иметь недюжинную смелость, чтобы так открыто идти наперерез устоявшимся западным нормам, как это делает мой сегодняшний гость из Соединённых Штатов — президент Института исследования семьи учёный Пол Кэмерон. Здравствуйте, мистер Кэмерон. Добро пожаловать в Россию. И в Россию в общем, и в Москву в частности.

Вы известный учёный, доктор философии. Вы возглавляете Институт исследования семьи. Почему же так часто, когда говорят о вас, используют эпитет «скандальный учёный»? Кажется, что это совершенно неподходящий эпитет для вас.

Пол Кэмерон: Я пытаюсь указывать на опасность роста ЛГБТ-движения. И когда я это делаю, некоторые люди очень расстраиваются, что я не соответствую общепринятым тенденциям. В моей стране мы бы не смогли этот диалог сейчас вести. В моей стране подобные разговоры останавливаются, и останавливались уже 20 лет назад. Сейчас этот вопрос практически решён. Гомосексуальность — это что-то нормальное, это хорошо для общества, хорошо для конкретного человека. Но этот вопрос, как я считаю, всё ещё открыт для исследования наукой и для научного дебата. Однако одна за другой профессиональные ассоциации говорят: нет, мы будем считать, что это считается нормой, что это полезно для общества и что это дело каждого человека, а не всего общества. И я бы сказал, что эта точка зрения весьма опасна.

А. В.: А как это на самом деле?

П. К.: В реальности в моей стране, где население примерно в два раза больше, чем в России, возможно, где-то треть или четверть наших школьников (в возрасте почти пяти лет) получают информацию в классе от учителя, что гомосексуальность так же хороша, как и гетеросексуальность. Им говорят, что они сами, дети, могут решать, что они хотят. И за последние годы произошёл новый поворот. Школьникам говорят: «Какого вы пола? К какому гендеру вы себя относите?» Их на самом деле просят выбрать, к какому полу они себя относят. А большинство из нас знает, какого мы пола, и мы не испытываем по этому поводу никакого смущения. В этом же случае, например в Англии или Канаде, детям говорят, что их пол — это их решение.



Пол Кэмерон. Фото: Телеканал «Царьград»

И в этих обстоятельствах, как вы можете себе представить, очень мало детей могут принять решение, что, например, мальчики считают себя девочками или наоборот. Мы уже встретились с рядом решений по судебным делам, когда, например, отец, воспитывающий 14-летнюю дочь, попал в новости, потому что ему приказали называть свою дочь местоимением «он». И не просто называть её «он», но избегать, под угрозой наказания со стороны закона, использования вообще местоимений «она», «ей» или относиться к ней не как к мальчику. И это очень сильно подрывает понятие семьи и с некоторой стороны также и общества. Потому что если, например, отец не будет подчиняться или сделает слишком много ошибок, то государство просто заберёт у него дочь и отдаст в приёмную семью. Мама миа!

А. В.: Как это можно остановить? Даже мы в России, в общем-то, часто слышим такие истории. Это для нас не новость уже. В нашей стране мы счастливо пока избегаем этого, пока мы лишены подобных историй. Но мы часто слышим о том, что происходит на Западе. В отличие от традиционной системы, которая как раз-таки нуждается в защите, как вы считаете, можно ли остановить то, что происходит сейчас в вашей стране в частности?

П. К.: Отчасти по этой причине я и приехал сюда. Я думаю, что у нас есть хорошая возможность остановить это всё. Это уже примерно 20 лет происходит у нас в стране, в США. Школьникам говорят, что они могут любым видом секса заниматься. И недавно им начали говорить, что они могут выбирать свой пол: вы можете быть мальчиком, если вы девочка, и наоборот. И это очень сильно повлияло на школьников старших классов США — от 13 до 18 лет. Ещё в 1995 году примерно 2% всех школьников старших классов считали себя ЛГБТ. К 2017-му эта цифра выросла до 10%. Можете себе представить?

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock.com

Родитель посылает ребёнка в школу. И школа, без уведомления родителя, говорит ученику. Потому что учитель в нашей культуре, как и в вашей, наверное, считается, что он большим количеством знаний обладает, чем родитель. Если учитель говорит, что ты решаешь, гетеросексуал ты или гомосексуал. Поэтому ребёнок выбирает гомосексуальность. И есть один основной путь, как это можно остановить. Нужно остановить эту пропаганду, направленную на детей.

К сожалению, моя страна стала центром подобной пропаганды. Например, всего на прошлой неделе Голливуд объявил, что один из 10 персонажей в фильмах, ТВ-шоу и мультиках будет относиться к ЛГБТ. Как дети приобретают своё ощущение самосознания и того, в чём они заинтересованы в сексуальном плане? До некоторой степени на это влияет то, что они слышат. Немного на это влияют мультики, которые они смотрят. И, скорее всего, большее влияние оказывает то, как они взаимодействуют с родителями. И очень сильно на них влияет то, что говорят учителя. Этот социальный скрипт сейчас заражается. И можно сказать, даже добровольно находится под влиянием этих токсичных движений. Особенно это касается молодых людей, тинейджеров. И даже взрослых. Скажем, людей, которые родились в 1994–1995 годах.

Где-то 2% в 1995-м считали себя ЛГБТ. Общество может жить с таким меньшинством. А последние измерения исследовательского центра Гэллап в 2017 году показывают, что 9% молодых людей в США говорят, что они имеют гомосексуальную ориентацию, ведут гомосексуальный образ жизни. Мы всё ещё сегодня живём. Я говорю о США, но и в России также постепенно уменьшается уровень рождаемости. 1,8% составляет уровень рождаемости. А уровень замещаемости населения — 2,1%. Конечно, не все женщины так мало рожают, кто-то четверых-пятерых рожает, некоторые — два-три ребёнка. И очень многие рожают всего лишь одного. Поэтому эта линия сокращается очень медленно. Но все мы в цивилизованном мире, особенно в западной его части, постепенно умираем.

И в этой ситуации мы имеем это ЛГБТ-движение. Интересный феномен заключается в том, что люди настолько мало детей рожают, что не могут самовоспроизводиться. Они, может быть, полребёнка, если статистически говорить, производят. Тогда откуда у нас появятся новые люди, если ЛГБТ-движение растёт быстро и очень широко, особенно в США? Такое впечатление, что человеческая сексуальность — это приобретённая характеристика. И поэтому я хочу предположить, что этот рост не зависит от биологии, а идёт через научное поведение, через то, чему людей учат, в телефонах, в классах.

А. В.: Мистер Кэмерон, вы говорите о том, что ваша страна, Соединённые Штаты, является инициатором всего того, что происходит в этой области. Зачем? Вы сейчас говорите о том, что всё это сделано для того, чтобы популяция очевидно уменьшалась. Какая конечная цель у этого всего?

П. К.: Я бы хотел дать определённый ответ. Я не думаю, что многие люди рады той перспективе, что они могут привести себя к смерти через гомосексуальное движение. И через участие в чём-то, что не может произвести ничего полезного для общества. Но, к сожалению, мы туда устремляемся. Если посмотреть на это, скажем, с точки зрения тех людей, которые считают, что люди — это зло, люди — они загрязняют планету, воздух, мешают медведям найти пропитание, — тогда это движение в эту схему хорошо вмещается.

Но я не думаю, что подобная мотивация стоит за этим движением. Люди в движении ЛГБТ сосредоточены только на себе, они не думают об обществе. И им бы хотелось иметь больше людей, с которыми они могли бы иметь взаимодействие, больше сексуальных партнёров. В некоторой степени нам всем нравится, когда у нас есть знакомые с похожими взглядами на жизнь, с которыми мы можем общаться. Но я боюсь, на Западе мы падаем в ловушку. Если гомосексуальность так же хороша, как и гетеросексуальность, если быть мальчиком так же хорошо, как быть девочкой, несмотря на то что у мальчиков есть пенис, если в этом всё дело, а я не думаю, что это так… Людей, которые хотят в это верить, очень много в наших университетах, это практически повсеместно принято. Людей, которые не согласны с этой новой идеологией и новой религией, просто увольняют, их исключают из научного процесса. И эта ситуация весьма безнадёжна для нашей страны и для Запада. А вы умнее.

А. В.: Почему мы умнее? И какое вы видите будущее именно для России? Мы идём по проторенной дорожке Соединённых Штатов или всё-таки по какому-то своему, особому пути?

П. К.: Когда я куда-то езжу — я указываю на Россию. Я говорю, что мы не должны пропагандировать гомосексуальность. И в Польше уже думают и рассматривают похожий закон, который есть у вас. Потому что этот закон достаточно эффективный. Он, конечно, несовершенный. Но вы храните своих детей, чтобы они не получали этот интеллектуальный яд в школах и в большей степени онлайн и в телевизоре. И награда, которую может получить Россия… Может быть, я этого не увижу, но вы можете это увидеть, потому что вы моложе.

В США же, если этот тренд не остановится, станет намного больше гомосексуалов. Поскольку гомосексуалы мало детей рожают, а мы находимся в ситуации демографического кризиса, так же как и Россия. Это означает, что если, скажем, треть наших детей станет гомосексуальной, то я не знаю, как мы сможем вообще разрешить эту проблему и вернёмся на уровень двоих детей в семье. Это будет практически невозможно.

А. В.: Если говорить о наших детских садах, то что вы сейчас наблюдаете, во время визита в Россию, вы изучаете ситуацию, как у нас обучают детей в детских садах, школах, в университетах, — вы замечаете какие-то намёки на подобные программы, что детей пытаются свернуть?.. Или всё-таки у нас этого пока вообще нет?

Анна Вавилова и Пол Кэмерон. Фото: Телеканал «Царьград»

П. К.: Ну, что-то у вас точно есть. Потому что Голливуд повсюду, он влияет на вас. И такие исполнители, как Элтон Джон, которые являются открытыми гомосексуалами, также влияют на детей всего мира. Их талант и песни достаточно популярны. Естественно, если мы говорим о том, что дети могут посчитать себя гомосексуалами, это, может быть, не так распространено. Но у вас, и, скорее всего, у вас одних, достаточно эффективный закон, который хорошо внедряется. Может быть, не идеально. У вас есть гомосексуалы в обществе. Но они достаточно тихие, они не присутствуют в общественной сфере, открыто. А у нас люди считают, что они тоже граждане, они заслуживают того, чтобы видеть своих представителей в телевизоре. Ну, можно сказать, что все имеют права быть в телевизоре и заслуживают этого. Но мы не можем ожидать, что общество даст гомосексуалам особый статус.

Например, если мы видим красивого вора в телевизоре, мы же не можем сказать, что в жизни люди хотят быть ворами. А в нашей жизни, в США, люди считают, что, если человек хочет что-то сделать — мы обязаны дать ему это. И дети, которые постигают мир весьма таинственным образом… Никогда не знаешь, когда ребёнок будет чрезмерно внимателен. Я знаю, что — возможно, вы наблюдали такое — в большинстве случаев, когда учитель пытается учить, даёт какую-то формулу, студент, ученик сидит и ворон считает. Но в какой-то момент они просыпаются и запоминают это a-b-c. И мы не знаем, когда ребёнок будет внимателен к определённому утверждению или к определённому мнению от гомосексуала.



Я недавно посещал Польшу, и там была такая ситуация. Мужчина с женщиной эмигрировали в Англию, и их трое детей ходили в английскую школу. 9-летний мальчик услышал гомосексуальную пропаганду в школе. Им на самом деле пригласили гея. Мальчику 9 лет. Он приходит на урок. И там взрослый человек, открытый гомосексуал, начал говорить, как быть геем. Этот мальчик возвращается домой к матери и говорит: я тут подумал и решил, что я буду геем. Мать с отцом поговорили. В течение недели мать взяла своих троих детей и вернулась в Польшу. Чтобы избежать ситуации, когда её сына соблазняют перейти в гомосексуальность.

А. В.: Но Польша — она же очень близко ко всем этим европейским стандартам?

П. К.: Да. И отчасти я был в Польше для того, чтобы они рассмотрели вашу страну и ваши законы, которые являются сияющим лучом надежды для любого здравомыслящего человека на земле. Если вы хотите спасти своих детей от такой грустной жизни, такой одинокой жизни и в большей степени бесполезной жизни, если вы хотите, чтобы они создали семью и имели все радости и горести опыта родительства, чтобы они не просто занимались сексом, что, в принципе, нормально, хорошо… Но если это всё, то… ну, жизнь не такая хорошая у них будет. Я надеюсь также в других местах указывать на Россию. Потому что ваши законодатели-бюрократы хорошую работу делают. Я надеюсь, что как можно больше стран будут подражать тому, что вы делаете, решая эту проблему.

А. В.: Мне очень интересно, когда я слушаю вас, узнать, как относятся к вам на Западе и в вашей родной стране. Особенно когда вы говорите о том, что приезжаете в Россию, в страну, которая достаточно открыто не принимает людей нетрадиционной ориентации, держится за свои консервативные ценности и в то же время демонстрирует международному сообществу имперские амбиции по отношению к территориальной целостности других стран. Когда вы к нам приезжаете, что о вас говорят в Соединённых Штатах?

П. К.: Ну, происходят две вещи. Во-первых, когда открывают мой паспорт, то в половине случаев в различных странах говорят: «Россия? А зачем вам в Россию?» У них возникает вопрос, как будто я чем-то загрязняюсь, когда приезжаю в эту страну. В моей же стране, для того чтобы ваш закон как-то похвалить… Поймите меня правильно, я не говорю, что всё в Америке замечательно, и вы тоже не говорите, что у вас всё замечательно, но, тем не менее, закон у вас очень хороший. Поэтому люди, которые достаточно разумны, они думают: как мне защитить своих детей? Я думаю, что в России делают весьма похвальную работу. И поэтому я бы рекомендовал это для всех.

А. В.: Ну а в Соединённых Штатах, получается, семьи уже обречены? Ведь на самом деле американцы же тоже достаточно консервативный народ, по большей части.

П. К.: Большинство американцев консервативны. Мы также одна из самых религиозных стран западного мира. Однако у нас очень много разных философий существует в обществе на данный момент. И ЛГБТ-философия, или религия, если так назвать, она доминирует даже над наукой. Я бы не мог сейчас обсуждать то же самое, что мы сейчас обсуждаем, в какой-либо научной компании в Соединённых Штатах. Мне бы запрещено это было.

А. В.: Не говоря уже о телевидении, я так понимаю.

П. К.: Конечно. Может быть, какая-то телестанция могла бы взять у меня интервью. Но это была бы маленькая станция, и это было бы очень рискованно, потому что у них могли бы забрать лицензию, могли бы позвонить геи, сказать, что они гомофобы, они бы начали угрожать шины спустить, ну и тому подобное. Как учёного меня очень сильно беспокоит, что один мой друг, который был в научных кругах, недавно потерял свою профессиональную позицию. На прошлой неделе его уведомили, что ему нужно подписать один документ, который говорит о том, что его позиция против ЛГБТ — это ложная позиция. Его уведомили, что его членство в этой профессиональной ассоциации закончено и он не может больше ничего там публиковать. И я знаю, что в России подобное уже было. У вас был период коммунизма.

Я думаю, что немцы тоже с этим знакомы, это в период фашизма тоже происходило. И сейчас в моей стране фашизм, абсолютная решимость никого не пропускать, кто противоречит этой идеологии — а она просто по всей стране. И я боюсь за мою страну. Уменьшение роста населения происходит постепенно. Это не означает, что через 20 лет мир больше не увидит света. Но если мы говорим о периоде в 100 лет, меня не удивит, если ваша страна станет первой страной в мире, а моя будет в очень тяжёлом состоянии, несмотря на все технологии, которыми мы обладаем. Потому что дети являются будущим любого общества.

А. В.: Да, но что говорить, если мы, даже наш консервативный телеканал, всё равно в меньшинстве. Мы один из немногих ресурсов, способных говорить на такие темы, на которые мы сегодня с вами общаемся. И я хотела бы вас спросить. То, что вызывает особый гнев у ваших оппонентов, — это параллель, которую вы в своей работе проводите между гомосексуализмом и педофилией. Вы можете объяснить мне, в чём связь?

П. К.: Да. И я бы хотел рассказать об интересном эксперименте. Как понять, какое количество педофилов является гомосексуалами? Где бы вы это искали? Мы задали себе такой вопрос. В прошлом, когда учеников колледжей или студентов спрашивали, были ли они растлены, они отвечали, и это были достаточно небольшие исследования. Мы могли бы задать сейчас подобный вопрос. И тогда человек, которому этот вопрос задан, подумал бы: ну что это за вопрос такой, отвечать ли на него или нет? Обычно большинство людей говорят правду. Вот вы, как журналист, подумайте, кто бы сказал правду?

Итак, мы решили обратиться к новостной истории. И решили использовать Google-новости (либеральный ресурс), чтобы выбрать те истории, которые нам нужны. В каждой истории о растлении малолетних, когда взрослый растлил ребёнка, мы смотрели, какого пола был преступник и какого пола была жертва. Мы собрали где-то 4000 таких историй по США, с 2012 по 2014 год. Вот что мы обнаружили. Мы выяснили, что 33% всех мужчин и женщин, которые занимались сексом с детьми, занимались гомосексуальным сексом.

Затем мы обратились к историям из Великобритании. Использовали те же самые временные рамки. Мы выбрали истории, о которых мы могли бы найти информацию. Всё, что было на Google News. В Британии в 1967 году уже была легализована гомосексуальность. Поэтому, скорее всего, у них было больше случаев гомосексуального растления детей. И мы выяснили, что половина всех преступников-растлителей в Великобритании были гомосексуалами. Это данные из другой страны. Интересная новость, что это реальные факты. Это не просто какие-то предположения. Не просто кто-то кому-то сказал. Это реальные истории, реальные судебные разбирательства. А не просто что-то, что в порнографических материалах показывают.

А. В.: Мистер Кэмерон, это говорит нам о том, что всё-таки гомосексуальность можно считать заболеванием?

П. К.: Зависит от того, как вы рассматриваете заболевание. Я думаю, это определённо вредно для самого человека. Это то, что наносит ему непоправимый ущерб, сокращает жизнь. И его жизнь больше полна депрессий, попыток самоубийства. Люди больше употребляют алкоголь и наркотики. Если вы имеете в виду именно это, то я согласен. С другой стороны, можно сказать, что это социальное расстройство. Люди с гомосексуальной ориентацией, согласно большим исследованиям в США, больше совершают криминальных действий. Они имеют больше склонности к пьяному вождению или вождению под воздействием наркотиков, что влияет или может повлиять на многих. Что касается подростков, то они больше склонны к ношению оружия и участию в драках. Делает ли это гомосексуальность заболеванием? Это определённо является какой-то социальной патологией. И я не могу сказать, что люди не могут наслаждаться этим состоянием. Потому что они, скорее всего, делают то, что им нравится. Тем не менее это то, чему не нужно потакать.

А. В.: Я согласна. Вы выступали у нас в Москве на круглом столе, который назывался «Правовая защита традиционных ценностей». В Общественной палате было обсуждение. Мы понимаем, конечно, что традиционная семья сейчас находится под угрозой, её нужно защищать, возможно, даже с правовой точки зрения. Но насколько это действительно серьёзно для нашей страны сейчас? Действительно ли, наша семья традиционная, то, что является фундаментом нашей страны, сейчас под угрозой? Мне это очень сложно понять.

П. К.: Зависит от того, что считать достаточным уровнем угрозы. Я слышал, как пасторы и представители других религий выражали обеспокоенность, что суд позволяет гомосексуалам работать в таких организациях. Обычно христианство выступает против гомосексуальности. Если люди, которые работают в религиозной организации, занимаются подобным, ведут подобный образ жизни и при этом сохраняют работу, это, конечно, немножко очерняет организацию, особенно если это религиозная организация. Поэтому нужны законы, которые гарантируют, что религиозные организации имеют право не нанимать людей, ведущих жизнь, которая не соответствует их убеждениям и их верованиям.

Я считаю, будет очень полезно, если ваше правительство подумает о том, чтобы дать религиозным организациям дополнительную общественную поддержку. Не обязательно финансовую, но, возможно, общественную. В вашей стране, в нашей стране, по всему миру люди, воспитывающие самых законопослушных граждан, — это обычно люди веры. Даже если государство считает эту религию не совсем хорошей.

Намного лучше, когда российские граждане, рождённые здесь, знающие язык, знающие традицию, наполняют общество. Чем принимать людей из других стран, которые не знают языка, которых нужно учить нашим традициям, чтобы они становились частью общества. Лучше поддерживать общество, чтобы оно рожало больше детей и росло естественным путём. А если общество ещё и воспитывает их в традиционной хорошей вере, то это полезно. Тогда дети будут иметь лучшее будущее.

А. В.: Будем надеяться. Большое спасибо за очень интересное интервью, господин Кэмерон. В вашем деле благородном очень много терпения и упрямства.

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