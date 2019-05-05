Видеоблог: Мифы войны

Концептуал СМИ Расскажем всем миром о Великой Победе!

Серия сюжетов с историком Евгением Спицыным о мифах про Вторую мировую и Великую Отечественную войны в рамках Информационно-просветительской кампании «Расскажем всем миром о Великой Победе».

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов и мифов и объективно оценить события, факты и личности прошлого поможет:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич ===========================================================================





