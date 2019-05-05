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Видеоблог: Мифы войны

13:25. 5 мая 2019 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Расскажем всем миром о Великой Победе!

Серия сюжетов с историком Евгением Спицыным о мифах про Вторую мировую и Великую Отечественную войны в рамках Информационно-просветительской кампании «Расскажем всем миром о Великой Победе».

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов и мифов и объективно оценить события, факты и личности прошлого поможет:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Моя Победа

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-mify-voyny

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