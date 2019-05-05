Видеоблог: Мифы войны
Расскажем всем миром о Великой Победе!
Серия сюжетов с историком Евгением Спицыным о мифах про Вторую мировую и Великую Отечественную войны в рамках Информационно-просветительской кампании «Расскажем всем миром о Великой Победе».
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов и мифов и объективно оценить события, факты и личности прошлого поможет:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич ===========================================================================
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-mify-voyny