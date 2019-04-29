Новости Украины и Новороссии 29 апреля 2019

Монтян: Путин выбьет все козыри у Зеленского

Обещания штаба Владимира Зеленского сохранять прозападный курс Украины, который, якобы, выбран населением и оплачен кровью на Майдане, – циничное лицемерие.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян.

«Что-то я не припоминаю, чтобы кого-то кто-то спрашивал: собирается ли вообще кто-то идти в какой-то Евросоюз? Вон, Путин занимается троллингом – обещает теперь по упрощённой процедуре раздавать паспорта всем гражданам Украины, а не только в ЛДНР. Вот тогда-то мы и посмотрим по количеству заявок, сколько народа действительно собирается в Евросоюз, а сколько народа – в Россию», – отметила она.

Монтян не исключила, что получать паспорта России попытаются и бывшие боевики АТО.

«Ходят слухи, что за российскими паспортами ломануться всякие правосеки и прочая кастрюлеголовая мразь. Однако говорят, что всё не так просто, и коварный Путин с 2014 года ведёт свой аналог тайного «Миротворца», на который заносятся все, кто участвовал в «АТО», прыгал на диванах за «АТО», и всё такое тому подобное.

И поэтому, когда подобные кастрюлеголовые граждане попробуют подать на российский паспорт – их ждёт сюрприз в виде полной картотеки скринов с их соцсетей», – добавила адвокат.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ думает над тем, чтобы предоставлять возможность получения своего гражданство в упрощенном порядке не только жителям неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей, но и остальным гражданам Украины.

Владимир Гладков, Киев

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«Пока Украина — это пугало, а не пример», — Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины «служить примером демократии для постсоветских стран». «Зеленский приписал Украине „миссию быть примером демократии для постсоветских стран“. Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе; затем — виновных в обстрелах Донбасса; и ещё запретит своих нацистов. А потом о миссии рассуждает. Пока Украина — это пугало, а не пример», — написал сенатор в микроблоге Twitter. Как сообщала «Русская Весна», высмеяли «резкий ответ» Зеленского и соотечественники. Читайте также: «Это порвёт перд@ки»: Путин готовит новый сюрприз для Донбасса и Украины, — командир спецназа ДНР Ольхон

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Новый этап гибридной войны за Украину

Эта война идёт уже пять «нормандских» лет, много воды и жизней утекло с весны 2014 года, и сегодня начинается новый её этап. Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что новоизбранный президент Зеленский в основных чертах продолжит политику Порошенко. Это вряд ли, это невозможно хотя бы потому, что изменилась политика России на Украине, она явно ужесточилась. Но главное, кардинально изменилась сама Украина, трансформировавшись за эти годы в бандеровский режим.





Новая политика России

Первым шагом новой политики России в отношении этой Украины стали объявленные правительством Дмитрия Медведева ответные санкции, которые впервые затронут ТЭК: ограничиваются поставки нефти и угля, в том числе их реэкспорт через Белоруссию.

Вторым шагом стал указ президента Путина об упрощённом предоставлении российского гражданства для населения Донецкой и Луганской республик, по которому практически через три месяца большинство их жителей станут россиянами. Это решение одного масштаба с Крымским референдумом 2014 года.



Почему указ Путина был издан только 24 апреля? Конечно же, ожидали окончания президентских выборов на Украине, чтобы указ не был использован как предлог политическими авантюристами. Одновременно это и «поздравление» с победой Зеленского, и кнутом и пряником. Это и встречные предложения Путина по поводу «сделки с Москвой», которую проговаривали в команде Зеленского.



Почему этот указ Путина так расстроил западных гуманистов, включая Курта Волкера, и бандеровцев в Киеве? Россия этим сказала, что никаких уступок по Донбассу не будет, что она ничего не ждёт от президента Зеленского и его западных кураторов. Это ответ Зеленскому на его послевыборные антироссийские и антидонбасские недружественные заявления: так разговаривать с Россией себе дороже будет.



Своими последними заявлениями Зеленский зачеркнул Минские договорённости, и Россия фактически стала выполнять их в одностороннем порядке, давая возможность жителям Донбасса проголосовать своими заявлениями о вступлении в российское гражданство.





Политика как КВН



Прошедшие на Украине выборы многие сравнивали с КВН, и справедливо. Команда КВН «95 квартал» выиграла президентские выборы, заметим, при поддержке американского посольства, получив симпатии зрителей-избирателей. Но это был только конкурс капитанов, закончившийся победой Зеленского, а дальше последует конкурс команд, где «порохоботы» представляются более сильными.



Дело в том, что вести политику методами КВН у Зеленского не получится, даже внутреннюю политику на Украине. Кредит доверия избирателей «команде Зе» может испариться за те же самые три месяца, пока Донбасс будет оформлять российское гражданство.



Принятый Радой закон об исключительности мовы, дискриминирующий русский язык, на котором говорят избиратели Зеленского, станет для него первым испытанием на прочность (а совсем не мифическая «сделка с Москвой»). Скорее всего, Зеленского после вступления в президентскую должность накроет такой вал внутренних проблем, что небо с овчинку покажется.





Нацистская консолидация



Джон Хёрбст, экс-посол США на Украине, постоянно подбрасывает нам основной тезис западной пропаганды: российская агрессия консолидировала население Украины против России. А совсем не американская политика сдерживания России, приведшая к власти на Украине русофобских бандеровских экстремистов. Вот сейчас и начинается момент истины для хёрбстов и прикрываемых ими бандеровцев, когда начнёт окончательно разрушаться миф об «российской агрессии», когда на Украине учреждается языковое гетто, когда Россия начинает прекращать экономическую поддержку такой Украины.



Украина за пять евроассоциированных лет стала самой бедной страной в Европе, экономика страны балансирует на грани коллапса и поддерживается на плаву только кредитами МВФ, но самым насущным вопросом якобы консолидированного американцами общества становится уничтожение в стране русского языка в публичной сфере!





Предчувствие гражданской войны

Независимые политологи вроде Дзыговбродского прогнозируют в связи с этим распространение гражданской войны на всю территорию Украины. Не стоит забывать заявление пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко:



«Порошенко объявил тотальную мобилизацию всех украинских патриотов на борьбу с Москвой и против марионетки Коломойского».



Оно было сделано до выборов, но не дезавуировано «порохоботами». Спикер Рады неонацист Парубий призвал своих сторонников после победы Зеленского «сплотить ряды».



Чем всё это может закончиться, не хочется и думать. Китайские блогеры, которые не только знают, где находится Украина, но и беспокоятся о ней, советуют:

«Мы должны думать, что на Украине произойдёт чудо, так спокойнее».

Виктор Каменев

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Попытки публично троллить Путина ничем хорошим не заканчивались: реакция Сети на «резкий ответ» Зеленского (ФОТО)

В канун Пасхи Владимир Зеленский опубликовал ответ Владимиру Путину, хотя тот не обращался к Зеленскому, на раздачу паспортов жителям Донбасса — и потенциально всем украинцам. Россия в этом ответе была названа царством тьмы и несвободы, Украина же — заповедником демократии и вольности. Антироссийский выпад был очевидно сделан для украинской аудитории — ее «патриотической» части. И всё же в целом ответ вышел смешным и каким-то жалким: и попугать не попугал и перед своими же опозорился. Многие в украинском сегменте соцсетей сокрушаются на тему «посмотрите, что получается, когда Зеленский говорит сам, а не по написанному Разумковым». Другие в целом не верят, что Зеленский вообще что-то пишет сам. Многие также опасаются, что с такими выпадами «перезагрузка» может окончиться, не начавшись. «Тем более, что в последнее время Москва быстро повышает ставки в игре за Донбасс и все менее склонна к компромиссам. Интересно, что попытки Владимира Зеленского казаться „борцом с Россией“ уже принимаются в штыки ура-патриотической общественностью (кстати, похожим фиаско закончились попытки Януковича заигрывать с западно-украинским активом)», — отмечает украинское издание «Страна». Вот лишь некоторые отклики на «резкий ответ» Зеленского, опубликованные в соцсетях: здесь и его противники, например, Владимир Арьев, и его сторонники. «Глупость, к сожалению, станет государственной политикой. В ответ на намерение Путина выдавать российские паспорта украинцам в Украине, Зеленский намерен выдавать украинские паспорта россиянам… тоже в Украине. Эй, новоизбранные, вы там Путину „ответку“ или подарки готовите? Представляете себе количество российских „диссидентов“ в звании от прапорщика до полковника ФСБ, ГРУ и других полезных аббревиатур в очереди за украинским паспортом? Не представляете? Я так и думал. После этого заявления в Кремле под хохот шампанское открывали, а не заседание Совета Безопасности. Готов он к переговорам, ага», — пишет нардеп от БПП Владимир Арьев. «О коммуникационных проблемах Зеленского. Вот ты сейчас сидишь в турецкой бане. Прямо скажем, не лучший сигнал для местной гоп-элиты, которая боится только силы. И из бани учишь жизни мирового Мефистофеля-Путина. Дружочек, но это позиция клоуна. Я даже не говорю о содержании письма. Оно, кстати, вполне норм. Оппоненты возбудились и говорят о „потере юго-восточной ниши“, но они всегда будут так говорить. В конце концов, ты никому не обещал „русского мира“. Так что никому ничего не должен. Но проблема в другом. Ты еще Никто. А строишь из себя Фауста. Ну вот рано. Центральным и единственным вопросом для тебя сейчас остается — это вопрос о власти. А единственным действенным орудием — это разговор с народом. Да, ты не умеешь разговаривать по сути. Нас это не смущало, когда мы за тебя проголосовали. Но пиши „свои“ писульки, адресованные только простым людям. Накачивай свой электорат, который уже начинает расползаться. Пиши нам о коррупционном режиме. О скотобазе, которая не отрывается от кормушки. О том, как тебя не пускают к власти. Как вокруг тебя зреет внутренний заговор. Обращайся к людям. Не ссы называть имена и должности подонков. И рассказывай, что ты с ними планируешь сделать. А тебя втянули не в твою войну. Заставляют тебя комментировать закон о мове. Паспортизацию Донбасса. Ты это комментируй, когда станешь Президентом. А сейчас говори людям, почему ты до сих пор не стал им. Кто в этом виноват. Рассказывай вот это. Хотя, может, мы от тебя слишком много требуем. Ты ведь аж 4 месяца нигде не отдыхал. Немыслимый срок. Извини за слишком большие ожидания. Помойся там хорошенько за всех 13,5 миллионов человек». «Порошенко воскрес», — комментирует антипутинское письмо Зеленского журналист Михаил Мищишин. «Лично я не припомню ни одного примера, когда стратегия „публично троллим Путина“ приносила хоть что-то, кроме пи…ца. Жаль, но окно возможностей для нормализации отношений между Украиной и РФ закрыли еще до того, как успели отрыть», — считает журналист Вячеслав Чечило. Читайте также: Большая глупость Зеленского: обращение к Украине из-за указа Путина

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Три варианта для Украины. Кнут, пряник, бойня

Что сказать о принятии «мовного» закона? Смотрим на него с лабораторным интересом, как и на все инициативы по «совершенствованию» украинского законодательства. Восхваляя принятие этого иезуитского документа, хуторянские СМИ так извернулись в йоговских асанах, что до сих пор развернуться не могут.

Например, принадлежащий Коломойскому телеканал «1+1» сопроводил эту новость кадрами ликующей под Верховной Радой толпы: «Наконец-то! Слава Украине!». Вот вам для сравнения. Просто представьте, что в России за каким-то чертом принимают нечто подобное об исключительности русского, а местные «лучшие люди города» вопят: «Ура! Плевать, что завтра из квартиры за долги выселят. У Васьки-то, племянника, пока еще две почки. А летом картофельные очистки на костре жарить будем. Зато мы говорим по-русски. Ура! Слава России!» (а дрессированные укры ведут себя именно так).

Ну, точно как тот кузен Бенедикт, которому подсунули шестилапого паука. Просто для русского говорить по-русски – это естественно, а для профессионального украинца равносильно справке «Бегемот. Уплочено» о том, что теперь он может без привлечения внимания санитаров читать слова справа налево и гордиться этим.

А «мовна инквизиция» для того и потребовалась, чтобы узаконить глупость и симуляцию. Ведь то, что передалось с генами и впиталось с молоком матери, в дополнительной охране не нуждается.

Но, как всегда, вышло по-кравчуковски: «маемо, що маемо» – симулянтов охраняет закон, а подавляющее большинство русскоязычных граждан Украины стали нацменьшинством. И «меньшинству» теперь ничего не остается, как хохотать на тему «Секса по телефону» на «мове», или хвататься за голову при одной мысли от перевода, скажем, Булгакова — цирк, главное, не тронули (чтобы у парламента конкурентов не было), а театры давать спектакли на украинском обязали!

«Цэглына никому и николы навпросткы на макытру нэ гэпнэться».

Хотя, я погорячилась – «Мастера и Маргариту» все равно еще зимой запретили, так что не грозит роману перевод, не страшно.

Но это все лишь одна сторона — смех. Но, как и последние пять лет, смех сквозь слезы. Меры ужесточили, а, значит, если формально прицепиться 9 Мая к прохожему за красный шарик (и это я уже не шучу) нельзя, то уж за противодействие полиции, да еще и на «языке агрессора» — сам Иегова велел.

И тут возникает вопрос — для чего? Для чего языковой закон надо было подписывать именно сейчас? Когда Порошенко уже находится в стадии разложения и лучше бы паковал чемоданы? Проще всего было бы опять пошутить — он так оппоненту нагадил, зато самому мучиться на «мове» уже не нужно. И активисты останутся при деле (а то шибко им из-за потери кормушки боязно) — переведет их «дытынча» учитель в следующий класс, или врач вылечит, или пожарный вовремя сарай с ходунками и погремушками для ветеранов АТО потушит, да русскоязычным окажется (сто процентов), а активисты «Дякую» и донос сразу строчить помчатся. Ну, прелесть же. Хотя на Украине это называется «свидомость».

Только не будем забывать, от чего закрутилась мясорубка на Донбассе. Именно запрет говорить на родном языке послужил спусковым крючком к массовым протестам. И, думаю, что даже идиоты со справками вроде Парубия это прекрасно помнят. А, значит, принятие Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» может иметь следующие последствия.

Варианта развития событий три.

Первый — кнут. Тут просто: бойтесь и продолжайте читать слова задом наперед, чтобы не забывать, кто здесь титульная нация. А новоизбранный гарант Зеленский будет по традиции отшучиваться и выдавать потуги на демагогию вроде «Мне все равно, на каком языке объявят, что закончилась война». И с такой этой фирменной хрипотцой своей, знаете — эмоцией брать будет, актерством. На его электорат уровня «Одноклассники» должно подействовать.

Второй вариант — пряник. Зеленский, приняв, наконец, булаву и Библию, все-таки раскритикует закон — ай-ай-ай. Однако отменять не поспешит (мир в стране важнее), тем более новые товарищи из парламента будут постоянно шантажировать его майданом и прочими акциями неповиновения с участием кастрюль на довольствии. Но очарованные дурачки воскликнут «Ах, Вова!». Припомнят, в каком году и на каком кавээне они делали фото «Я, поролоновые уши и этот мелкий из «квартала», а значит, электорат опять схавал и не утерян — Зеля все «порешает», только потом.

И третий вариант — бойня. Как люди, особенно юго-восток, отреагировали на закон, — очевидно. Это уже протест. Соцсети массово пестрят аватарками «Я говорю по-русски». О «последней капле» и «стуке со дна» не шепчутся, а громко заявляют на улицах. Недожженные, униженные, растоптанные, пребывающие пять лет в мрачной депрессии, люди вспомнили запах Русской весны 14-го года — то чувство локтя, те мурашки по спине, которые пробегали при виде десятков тысяч своих единомышленников. И этим людям уже нечего терять.

Пережившие Ад не испытывают потребности в кривлянии на потребу. Однако машине смерти под названием Украина плевать на своих граждан, и такие настроения — лишь повод для очередной бойни, как 2 мая.

Любые, как выражаются полицейские, «скопления с целью участия в политических акциях» (например, прийти и поклониться сгоревшим за всех нас в Доме профсоюзов) и ответ по телефону «Мама, все в порядке» могут быть расценены как террор. Чудовище Украина словно ждет этого. Чтобы боялись. И все оставалось по-прежнему.

Только пусть этот вариант так и останется — вариантом. Впрочем, на мудрость Зеленского я не надеюсь — ну так, хотя бы на менеджмент.

Татьяна Геращенко, Одесса

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9 миллионов против 129 человек: как украинцам «не нужны» паспорта РФ

Одесский журналист Юрий Ткачёв прокоментировал смелое заявление Владимира Зеленского о российских паспортах для граждан Украины и жителей Донбасса. Зеленский ответил Путину в том духе, что, мол, не нужны гражданам Украины эти ваши вонючие паспорта, так как у нас тут свобода и Европа, а у вас Мордор и кошмар. Угу, да, не нужны. Вообще-вообще. 45 миллионов граждан Украины на 2014 год. 3 миллиона крымчан — уже с российскими паспортами. 3 миллиона жителей ДНР и ЛНР — скоро будут. 3 миллиона граждан Украины, находящиеся в России, тоже от российских паспортов определённо не откажутся. 20% населения — это вот то, что точно. Не-не, не нужны. Совсем. Но ещё смешнее — обещания Зеленского выдавать всем желающим россиянам украинские паспорта. В 2018 году гражданами Украины стали 129 (прописью: сто двадцать девять) граждан России. Для сравнения, в том же году гражданство России получили 83 000 граждан Украины. Короче, невольно вспоминается украинская пословица про ежа и голую сраку. Особенно же смешны попытки хвастаться «демократией», т. е. правом граждан Украины свободно определяться, кто им милее: олигарх, мародёр, убийца и просто гандон или марионетка олигарха, мародёра, убийцы и просто гандона. А ведь украинская демократия — она именно вот такая. Читайте также: НТВ запускает шоу с Зеленским в роли ведущего (ВИДЕО)

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Случай на войне в Донбассе: «Христос Воскресе! Наши!»

Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский вспоминает о самом примечательном случае, когда он услышал возглас: «Христос Воскресе!» Дело было не на Пасху — при других обстоятельствах. Вообще, я не помню, в каком возрасте впервые зафиксировалось «Христос Воскресе!» Помню, было мало лет и было стеснительно. Кто такой этот Христос, я, положим, мог догадаться, но странное слово «воскресе»?… Воскресе… для ребёнка из обычной советской семьи звучало непривычно. Но потом вера решила признать наше сосуществование и произносить «Христос Воскресе!» стало легче. Так вот, дело было в мае две тысячи четырнадцатого, я был одет в типичную «альфовскую» чёрную униформу, в которой привыкли видеть украинских нацбатовцев, и находился на окраине Донецка, где в это время у нас происходило боестолкновение. Несмотря на принятые меры, гражданское население попадало в зону происходящего, и приходилось его выпроваживать на понятном всем языке, чтобы ускорить процесс, и вдруг вижу — ко мне идёт дед с фаянсовым крестом в руках и жертвенным выражением на лице. Крест он держал, вытянув руку вперёд, как бы отгоняя нечистого, и пристально смотрел мне в глаза. Когда он, видимо, убедился, что я попал в зону действия священного предмета, он неожиданно громко, чётко и требовательно произнёс: «Христос Воскресе!!!» От неожиданности я замер, но на автомате ответил:«Воистину Воскресе!» Дед испустил облегчённый вздох и выдал: «Cлава Богу, — наши…» ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, НАШИ! Читайте также: Скандал в Иерусалиме: раскольники из «ПЦУ» как воры проникли в храм Гроба Господня (ФОТО)

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Пещерный языковой закон — катализатор распада Украины

Украинский журналист Мирослава Бердник на своей странице в социальной сети — о том, что «языковой закон» противоречит конституции Украины. «Глібе, хто ж тобі не дає спілкуватися російською? Спілкуйся скільки завгодно!» — продолжаю слышать из уст наших патриотов. И сегодня я вам развёрнуто отвечу, дорогие украинские патриоты. 28 лет тотальной, насильственной украинизации привели к тому, что русский язык остался только в сфере личного потребления. Таки да, разговаривать на русском с друзьями или делать публикации в Фейсбуке на родном языке мне никто не запрещает. Какое счастье! Спасибо, дорогие депутаты, что оставили мне такое право. Но я, гражданин Украины, имею наглость требовать и других прав, связанных с использованием родного языка. А именно: 1) Я хочу, чтобы мой ребёнок, который вскоре пойдёт в 1-й класс, постигал школьную программу в том числе на русском языке. Моё право закрепляет 53-я статья Конституции, которая гарантирует возможность обучения на родном языке. 2) Я хочу, чтобы, обращаясь в те или иные официальные учреждения и получая те или иные государственные услуги, со мной осуществляли коммуникацию на русском языке. Моё право закрепляет 24-я статья Конституции, которая утверждает, что в Украине не может быть ограничений по языковому признаку. 3) Я хочу иметь возможность посещать театры, кинотеатры и другие культурно-развлекательные учреждения, получая продукт, за который плачу деньги, на родном для меня русском языке. Моё право закрепляет 34-я статья Конституции, которая гарантирует свободу использования и распространения информации на любом языке. Закон о тотальной украинизации нарушает мои конституционные права и, что важнее, порождает внутри меня искреннюю ненависть в отношении тех, кто его принял и поддерживает. И таких, как я, в Украине проживает минимум 10 миллионов. Этот закон нарушает не только Конституцию Украины, но и противоречит нормам Европейской хартии региональных языков, а ещё забракован Венецианской комиссией. Пещерный языковой закон является мощнейшим катализатором дальнейшего распада Украины. Что касается русского языка, то он входит в ТОП-7 мировых языков, на нём разговаривает более 260-ти миллионов жителей планеты Земля. Для Украины русский — исторически родной язык. И я, украинец Глеб Ляшенко, имею право свободно пользоваться родным языком во всех сферах личной, общественной, деловой и официальной жизни. Читайте также: Скандал в Иерусалиме: раскольники из «ПЦУ» как воры проникли в храм Гроба Господня (ФОТО) Мирослава Бердник, Украина

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На Донбассе русский патриотизм не меньше, чем в Крыму, — сенатор

Один из лидеров русского движения Крыма, председатель Верховного совета Крыма в 90-е годы, сенатор Сергей Цеков высказался о значении референдумов в ДНР и ЛНР 11 мая 2014 года, пятилетие которого будет отмечаться в этом месяце. Тогда более 90% жителей ДНР и ЛНР положительно ответили на вопрос о поддержке независимости республик от Украины. — Сергей Павлович, в чем, по-вашему, значение референдума в ДНР и ЛНР? Помните, тогда Путин обратился к дончанам и луганчанам с просьбой его не проводить, но они были непреклонны. Денис Пушилин, нынешний глава ДНР, а тогда сопредседатель Народного Совета, один из отцов-основателей ДНР, взял на себя ответственность и ответил российскому президенту, что при всем уважении его отмена невозможна. — Во многих действиях президента, который очень глубоко понимает международную политику, не всегда надо видеть его единоличное решение. Он вынужден слушать своих ближайших советников. Видимо, тогда они посоветовали ему, что референдум проводить не надо. Ситуация тогда была тяжеленная не только для Украины, но и для России. А вот сегодня, даже не сомневаюсь, многие скажут, что да, референдум был проведен правильно. Роль референдума 11 мая был в том, что он легитимизировал существование республик. Вот в Косово референдума не было, а в Донецке и Луганске его провели. Думаю, что государственность там будет только укрепляться. Мне кажется, что многие на Украине смирились с тем, что потеряли эти территории. Они просто делают вид, что считают Донецк и Луганск Украиной, а на самом деле сами в это уже не верят. — Почему после референдума в Крыму последовало его присоединение к России, а после донбасских референдумов присоединения не было, а последовали война и экономическая блокада. Что, в Донбассе живут менее русские люди, чем в Крыму? И как быть тогда с принципом, что русские русских не бросают? — В Крыму на тот момент была автономия, а у Донбасса нет. В крымской Конституции, да, урезанной, усеченной в плане республиканских полномочий, все-таки была прописана возможность местного референдума, чем мы и воспользовались. Сейчас в Киеве кусают локти по этому поводу. К тому же легитимное руководство Крыма в лице Константинова, спикера Верховного Совета Крыма, сделало первые шаги по воссоединению Крыма с Россией. Благодаря Константинову, Сергей Аксенов был назначен премьер-министром республики. В то же время руководство Донецкой и Луганской областей заняло вялую позицию или вовсе сбежало потом в Киев. К тому же надо помнить, что память о том, что в 1954 году Крым без всяких на то оснований был передан в состав Украины, была жива. В то же время Донбасс, Донецко-Криворожская республика, в состав Украины был передан во время Гражданской войны. Есть еще очень много других факторов. Крымчанам просто было легче доказывать легитимность своего референдума. И еще одна причина — наличие Черноморского флота. Но тем не менее референдум в Донбассе был нужен, это было очень важное событие. — Вы часто бываете в Донецке, в Донбассе. Как чувствуете, Донецк русский город, Донбасс русская земля, там русские люди живут? — Русские. Там очень высокие русские патриотические настроения. Там живут очень серьезные люди. И в Луганске тоже русские люди живут. — Я знаю, что вы знакомы с руководством ДНР и ЛНР. Как вы к ним относитесь? — С уважением отношусь. Пушилина я знаю давно, Пасечника — не так давно. Денис Владимирович хороший человек. Его я знаю только с положительной стороны. Его постоянно можно видеть в публичной сфере. Он всегда на виду. Всех руководящих работников ДНР я не знаю, а он мне известен. Пушилин более спокойный человек и руководитель по сравнению Захарченко. Тот был порох. У него была чрезмерная харизма. Пушилин хороший руководитель и находится на своем месте. Серьезный, вдумчивый человек. То, что он стал во главе республики, — это совершенно справедливо. Пушилин соответствует тем задачам, которые стоят перед ДНР. Читайте также: Иранский беспилотник раскрыл тайны американского авианосца (ВИДЕО) Беседовала Мария Терехова

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