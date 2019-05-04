Неизвестный Жюль Верн. Роман о противостоянии Московии и Тартарии долгое время запрещенный в России

Кадр киноверсии “Михаил Строгов” 1956 годаНачну с того, что я, как и другие поколения советских школьников, выросших на приключенческих романах Жюля Верна, в детстве зачитывался до утра его потрясающими историями. “Таинственный остров”, “Дети капитана Гранта”, “Пятнадцатилетний капитан”, “Двадцать тысяч лье под водой” – герои этих книг были для нас примером и образцом для подражания, а любимые места в них мы знали практически наизусть.Но, каково же было моё удивление, когда не так давно, я совершенно случайно узнал, что вовсе не только этими великолепными произведениями в первую очередь известен талантливый французский писатель у себя на родине да и во всем мире.Как вы думаете, к примеру, какой роман великого автора был экранизирован наибольшее количество раз?Друзья, не буду вас долго мучить загадками – это “Михаил Строгов”. На сегодняшний день в кино и на телевидении выпущено 15 адаптаций книги, включая телесериалы и мультипликационные фильмы. Причем, если последняя экранизация вышла в 2004 году, то первая увидела свет в далёком 1908 году, ещё на заре зарождения искусства кинематографа.Так, что же это за такое произведение, которое с удовольствием экранизировали не только французы, но и американцы, немцы, итальянцы и даже мексиканцы с бразильцами и по нему написан военный дивертисмент для духового оркестра, а самим автором – одноименная пьеса, по которой в 1880 году в парижском театре «Одеон» был поставлен спектакль, восторженно принятый публикой и долго не сходивший со сцен французских театров?Неужели, в этом романе есть что-то совершенно необыкновенное, раз уже в наше время в 2011 году во Франции даже состоялась премьера рок-оперы «Легендарный Михаил Строгов», а в 2017 году бразильская компания Devir Games издала семейную настольную игру “Михаил Строгов”?Я задался целью изучить этот вопрос и открыл для себя много любопытного.Оказывается, это единственное произведение Жюля Верна, где все события целиком и полностью происходят на территории современной России, а главными действующими лицами являются русские. Из иностранцев присутствуют лишь французский журналист и английский репортер, путешествующие по нашей стране.По сюжету, некий русский царь московитов (имени которого в произведении ни разу не упоминается), отправляет из Москвы курьера с депешей в осаждённый тартарами Иркутск, где находится брат царя. Задача курьера (которого и зовут Михаил Строгов) – предупредить царского брата, что тот может стать жертвой заговора государственного изменника Ивана Огорёва, перешедшего на сторону тартар.Весь путь царского курьера наполнен всевозможными невероятными приключениями и опасностями, из которых Строгов с достоинством выходит победителем. Есть в романе и описанная в увлекательной манере любовная линия, которая завершается женитьбой главного героя.Французский писатель Жюль ВернВо время работы над романом Жюль Верн писал своему издателю:“Я настолько увлечён Сибирью, что никак не могу остановиться. Мой роман скорее тартарский и сибирский, чем русский.”Автор собственноручно сделал иллюстрации к книге, в том числе карты местности. В своём произведении он говорит о Сибири, как об отдельном государстве, населённом тартарами. К русским же Верн относит московитов, населяющих Московию.Роман “Михаил Строгов” имел оглушительный успех. В первый же год выпуска он был переведён более чем на дюжину языков, а в дальнейшем переиздавался десятки раз в разных странах. Критики-современники восторженно отзывались о “Михаиле Строгове”:“Жюль Верн не написал лучшей книги, чем эта. На самом деле она заслуженно считается одной из самых захватывающих историй, когда-либо написанных.”Русские в романе показаны исключительно с положительной стороны. “Михаил Строгов” в 19 веке создал моду на всё русское и стал символом России и русской культуры. Именно по “Строгову” на Западе десятилетиями, если не сказать веками, складывался портрет русских людей. Образом наших предков, изображенным талантливым писателем, до сих пор восхищается весь мир.Когда я спрашивал французов разных возрастов о творчестве Жюля Верна, восторгался его героями, приводил в пример капитанов Немо и Гранта, то неизменно получал ответы такого рода:Жюль Верн? – О, да, конечно! “Дети капитана Гранта”, “Таинственный остров”? – нет, не знаем. Мы любили смотреть с бабушкой фильм “Михаил Строгов”, читали в детстве эту книгу. А детям сейчас больше нравится “Пять недель на воздушном шаре”.Однако, в самой России судьба произведения сложилась совершенно иначе. Роман попал под запрет и впервые на русском языке был опубликован лишь в 1900 году в Москве, спустя четверть века после первого издания во Франции. При этом, перевод был выполнен весьма скверно. Были пропущены целые куски текста, изменена сюжетная линия, искажен смысл, произведена замена в описаниях, допущены грубые ошибки.И это невзирая на то, что по просьбе своего издателя в соответствии с редактурой Ивана Тургенева, который предоставил свои замечания и рецензию на роман ещё до его первого выхода в свет, Жюль Верн переписал первоначальный вариант книги и изменил название.Удивительно, но несмотря на ярко выраженный приключенческий характер и географию событий, в Советском Союзе “Михаил Строгов” ни разу не издавался, не был включен для изучения в школьную программу и не в вносился в списки рекомендованной литературы для внеклассного чтения. Печатать снова этот роман у нас стали только после развала СССР, используя в качестве исходника далеко не лучший вариант перевода 1900 года. Но, широкому читателю это произведение до сих пор практически не известно.Так чем же была неудобна эта книга для властей Царской России и Советского Союза, если даже во французском оригинале не упоминается имени русского правителя, а вместо этого указан обезличенный “царь”? Кем были эти тартары, с которыми московиты вели военное противостояние?Уж не связано ли это с теми замалчиваемыми историческими фактами, о которых в последнее время всё чаще упоминают СМИ? Например, что на территории современной Российской Федерации еще два века назад находились государства с названием Тартария. Причем таковых было несколько и они имели различные приставки – Великая, Московская, Китайская и другие. Об этом свидетельствуют и старинные карты. На уроках истории в школе нам такого не преподавали.Пролить свет на эти странности мог бы качественный перевод первого французского издания романа. Ведь даже сегодня, по запросу “Михаил Строгов” русскоязычная Википедия выдает информацию отличную от содержания страницы её англоязычного аналога.Кстати, в Иркутске в настоящее время есть отель “Михаил Строгов”. Как видим, с коммерческой точки зрения, герой Жюль Верна и его роман всё же живет в памяти России.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/neizvestnyj_zhjul_vern_roman_o_protivostojanii_moskovii_i_tartarii_dolgoe_vremja_zapreshhennyj_v_rossii/2019-05-04-68463