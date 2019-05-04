Неизвестный Жюль Верн. Роман о противостоянии Московии и Тартарии долгое время запрещенный в России
14:42. 4 мая 2019 Просмотров - 505 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Кадр киноверсии “Михаил Строгов” 1956 года
Начну с того, что я, как и другие поколения советских школьников, выросших на приключенческих романах Жюля Верна, в детстве зачитывался до утра его потрясающими историями. “Таинственный остров”, “Дети капитана Гранта”, “Пятнадцатилетний капитан”, “Двадцать тысяч лье под водой” – герои этих книг были для нас примером и образцом для подражания, а любимые места в них мы знали практически наизусть.
Но, каково же было моё удивление, когда не так давно, я совершенно случайно узнал, что вовсе не только этими великолепными произведениями в первую очередь известен талантливый французский писатель у себя на родине да и во всем мире.
Как вы думаете, к примеру, какой роман великого автора был экранизирован наибольшее количество раз?
Друзья, не буду вас долго мучить загадками – это “Михаил Строгов”. На сегодняшний день в кино и на телевидении выпущено 15 адаптаций книги, включая телесериалы и мультипликационные фильмы. Причем, если последняя экранизация вышла в 2004 году, то первая увидела свет в далёком 1908 году, ещё на заре зарождения искусства кинематографа.
Так, что же это за такое произведение, которое с удовольствием экранизировали не только французы, но и американцы, немцы, итальянцы и даже мексиканцы с бразильцами и по нему написан военный дивертисмент для духового оркестра, а самим автором – одноименная пьеса, по которой в 1880 году в парижском театре «Одеон» был поставлен спектакль, восторженно принятый публикой и долго не сходивший со сцен французских театров?
Неужели, в этом романе есть что-то совершенно необыкновенное, раз уже в наше время в 2011 году во Франции даже состоялась премьера рок-оперы «Легендарный Михаил Строгов», а в 2017 году бразильская компания Devir Games издала семейную настольную игру “Михаил Строгов”?
Я задался целью изучить этот вопрос и открыл для себя много любопытного.
Оказывается, это единственное произведение Жюля Верна, где все события целиком и полностью происходят на территории современной России, а главными действующими лицами являются русские. Из иностранцев присутствуют лишь французский журналист и английский репортер, путешествующие по нашей стране.
По сюжету, некий русский царь московитов (имени которого в произведении ни разу не упоминается), отправляет из Москвы курьера с депешей в осаждённый тартарами Иркутск, где находится брат царя. Задача курьера (которого и зовут Михаил Строгов) – предупредить царского брата, что тот может стать жертвой заговора государственного изменника Ивана Огорёва, перешедшего на сторону тартар.
Весь путь царского курьера наполнен всевозможными невероятными приключениями и опасностями, из которых Строгов с достоинством выходит победителем. Есть в романе и описанная в увлекательной манере любовная линия, которая завершается женитьбой главного героя.
Французский писатель Жюль Верн
Во время работы над романом Жюль Верн писал своему издателю:
“Я настолько увлечён Сибирью, что никак не могу остановиться. Мой роман скорее тартарский и сибирский, чем русский.”
Автор собственноручно сделал иллюстрации к книге, в том числе карты местности. В своём произведении он говорит о Сибири, как об отдельном государстве, населённом тартарами. К русским же Верн относит московитов, населяющих Московию.
Роман “Михаил Строгов” имел оглушительный успех. В первый же год выпуска он был переведён более чем на дюжину языков, а в дальнейшем переиздавался десятки раз в разных странах. Критики-современники восторженно отзывались о “Михаиле Строгове”:
“Жюль Верн не написал лучшей книги, чем эта. На самом деле она заслуженно считается одной из самых захватывающих историй, когда-либо написанных.”
Русские в романе показаны исключительно с положительной стороны. “Михаил Строгов” в 19 веке создал моду на всё русское и стал символом России и русской культуры. Именно по “Строгову” на Западе десятилетиями, если не сказать веками, складывался портрет русских людей. Образом наших предков, изображенным талантливым писателем, до сих пор восхищается весь мир.
Когда я спрашивал французов разных возрастов о творчестве Жюля Верна, восторгался его героями, приводил в пример капитанов Немо и Гранта, то неизменно получал ответы такого рода:
Жюль Верн? – О, да, конечно! “Дети капитана Гранта”, “Таинственный остров”? – нет, не знаем. Мы любили смотреть с бабушкой фильм “Михаил Строгов”, читали в детстве эту книгу. А детям сейчас больше нравится “Пять недель на воздушном шаре”.
Однако, в самой России судьба произведения сложилась совершенно иначе. Роман попал под запрет и впервые на русском языке был опубликован лишь в 1900 году в Москве, спустя четверть века после первого издания во Франции. При этом, перевод был выполнен весьма скверно. Были пропущены целые куски текста, изменена сюжетная линия, искажен смысл, произведена замена в описаниях, допущены грубые ошибки.
И это невзирая на то, что по просьбе своего издателя в соответствии с редактурой Ивана Тургенева, который предоставил свои замечания и рецензию на роман ещё до его первого выхода в свет, Жюль Верн переписал первоначальный вариант книги и изменил название.
Удивительно, но несмотря на ярко выраженный приключенческий характер и географию событий, в Советском Союзе “Михаил Строгов” ни разу не издавался, не был включен для изучения в школьную программу и не в вносился в списки рекомендованной литературы для внеклассного чтения. Печатать снова этот роман у нас стали только после развала СССР, используя в качестве исходника далеко не лучший вариант перевода 1900 года. Но, широкому читателю это произведение до сих пор практически не известно.
Так чем же была неудобна эта книга для властей Царской России и Советского Союза, если даже во французском оригинале не упоминается имени русского правителя, а вместо этого указан обезличенный “царь”? Кем были эти тартары, с которыми московиты вели военное противостояние?
Уж не связано ли это с теми замалчиваемыми историческими фактами, о которых в последнее время всё чаще упоминают СМИ? Например, что на территории современной Российской Федерации еще два века назад находились государства с названием Тартария. Причем таковых было несколько и они имели различные приставки – Великая, Московская, Китайская и другие. Об этом свидетельствуют и старинные карты. На уроках истории в школе нам такого не преподавали.
Пролить свет на эти странности мог бы качественный перевод первого французского издания романа. Ведь даже сегодня, по запросу “Михаил Строгов” русскоязычная Википедия выдает информацию отличную от содержания страницы её англоязычного аналога.
Кстати, в Иркутске в настоящее время есть отель “Михаил Строгов”. Как видим, с коммерческой точки зрения, герой Жюль Верна и его роман всё же живет в памяти России.
Источник: http://nashaplaneta.su/news/neizvestnyj_zhjul_vern_roman_o_protivostojanii_moskovii_i_tartarii_dolgoe_vremja_zapreshhennyj_v_rossii/2019-05-04-68463
Первоначально роман носил название «Курьер царя» (или «Царский курьер»), работа над ним началась в 1875 году.Замысел романа был навеян недавними геополитическими событиями – в конце 60-х – начале 70-х годов XIX века Россия покорила ряд земель в Средней Азии, в том числе Кокандское, Бухарское и Хивинское ханства. В 1875 году состоялись локальные вооруженные выступления недовольных местных жителей. К 1876 году они были полностью подавлены. Эти выступления Жюль Верн в романе «развернул» в широкомасштабное народное восстание и попытался описать его ход. Кроме того, автор «переименовал» жителей Средней Азии в «татар» и перенес в Сибирь – то есть сюжет в целом получился довольно вольным.
Издатель Этцель, ознакомившись с первыми главами романа, высказал опасение по поводу ввода в роман «царского курьера», «в тот самый момент, когда французско-русское сближение стало первейшей заботой наших дипломатов». По просьбе Этцеля (и рекомендации самого Верна), с текстом рукописи ознакомился И.С. Тургенев, живший во Франции. Он внимательно прочел рукопись и сделал много замечаний, принятых автором с благодарностью. В целом Тургенев оценил роман положительно, отметив однако неправдоподобие татарского нашествия (интересно, что Жан Жюль-Верн утверждает, что Тургенев только это замечание и сделал). Перед началом публикации романа издатель через Тургенева связался с русским послом в Париже графом Орловым, и попросил его прочесть корректурные листы «Курьера царя». Посол не нашел в романе ничего предосудительного, но порекомендовал изменить заглавие романа (по другим источникам, сменить заглавие потребовал у автора сам Этцель). Кроме того, Этцель потребовал исключить из текста все, что могло быть приписано правившему тогда Александру II или его отцу Николаю I. Жюль Верн согласился с требованиями издателя. Перед началом романа появилось обращение от автора, в котором он предупреждал что в романе речь пойдет о вымышленных событиях.
Особенно интересно посмотреть, как автор статьи упорно пытается впихнуть понятие “тартары”, французы очень любят букву “Р” и государство злобных Московитов во вторую половину 19 века.
Пока я писала свой коммент, Женечка уже выступила, молодец.
“Уж не связано ли это с теми замалчиваемыми историческими фактами, о которых в последнее время всё чаще упоминают СМИ?” – нет, не связано, а верить СМИ себя не уважать…;))
Не надо искать в романе Ж.Верна реальные события – “Хотя в романе описываются события, современные его написанию, они представляют собой весьма вольные фантазии по довольно отдалённым поводам (в 1875 году в Ходженте в самом деле вспыхнуло восстание против российской власти, но от Сибири это более чем далеко)” – иными словами события романа вымышленные.
“Роман попал под запрет и впервые на русском языке был опубликован лишь в 1900 году в Москве, спустя четверть века после первого издания во Франции” – роман как таковой запрещен не был. Просто в то время у России с Францией были не простые отношения (Россия покоряла Хивинское и Кокандское царства) и издавать абы что (как это делают сейчас по принципу “не ну а чо…”) в ущерб международным отношениям ни кто бы не стал.
Ж.Верн ни когда не был в России и по роману это видно и видно очень сильно. Это роман альтернативная история и не больше. И доказывать с его помощью наличие некоего государства, например Тартарии глупо и безответственно. Тем более для серьезных, взрослых (не только по возрасту) людей.
https://gwali0r.livejournal.com/256.html
Вот она сила интернета – три коммента разные по содержанию, одинаковые по выводам.
Короче, уже бесит эта таРтария. Ещё и роман Жюля Вена на мою голову. Не поленилась найти резюме романа на французском языке. Разрядкой выделила слово “t a r t a r e s 5″ со сноской с цифрой 5.
Перешла по сноске и опа! уже идёт без пресловутого лишнего “р”, смотрим первое же слово в сноске: “Les Tatars”, и далее повторяется написание без лишней для русского и любого уха буквы “р”. То есть, как они были татары, так они и есть татары, там они и жили, там они и живут. И называлось это Татарией, ежели там живут татары ( в Калмыкии – калмыки, в Монголии – монголы, и т.д.)
Инородцы пишут название татар, как Бог на душу положит, то с лишней “р”, то без лишней “р”, а у нас всё один к одному перелизывают, не думая своей головой. О своих соседних народах русские должны больше французов понимать, в том числе и о том, как эти народы и их местность называется. Здравый смысл иметь надо, граждане. То же и карт касается, на них французы и прочие англичане изображали так называемую “Великую Татарию”, потому что, скорее всего, дальше пресловутых татар и не ходили.
Jules Verne “Michel Strogoff”
Описание романа:
Le roman relate le périple de Michel Strogoff, courrier du tsar de Russie Alexandre II, de Moscou à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale. Sa mission est d’avertir le frère du tsar, resté sans nouvelles de Moscou, de l’arrivée des hordes t a r t a r e s 5 menées par le traître Ivan Ogareff pour envahir la Sibérie.
Сноска:
Les Tatars sont un peuple turc, parlant le tatar. Il ne faut pas les confondre avec ce que l’on appelait en Occident les Tartares, terme qui désigne les locuteurs de différentes langues turques autres que le tatar : les Mongols, parlant des langues mongoles, les Toungouses, parlant des langues toungouses, qui sont toutes des langues altaïques, auxquels on ajoutait parfois les Tibétains, lesquels parlent des langues bodiques du groupe des langues sino-tibétaines.
Загоняют татар в Тартар, однако…;))
Они то хоть знают об этом?
” Ох, как хочется бойни. Где же мужики.”
сказала девочка после колхозной дискотеки.