И один в поле воин: как молодой боец сдерживал наступление тысячи врагов, уничтожая танки и бронемашины

В великую победу над фашистской Германией свой скромный вклад вложил и рядовой артиллерист Николай Сиротинин.

Эта история началась с того, что в архив Министерства обороны СССР обратился краевед из города Кричева Михаил Федорович Мельников с сообщением об услышанном от колхозников деревни Сокольничи (Белоруссия, 100 км от Могилёва, — прим. РВ) подвиге неизвестного артиллериста, «который летом сорок первого года до самой смерти один против тысячи фашистов бился. Да так бился, что враги в изумление пришли…»

Мельникову удалось выяснить лишь имя неизвестного героя — Николай, и что накануне боя он жил в доме Анастасии Евменовны Грабской. С помощью жителей деревни отыскался адрес дочери Грабской Марии. Она вспомнила, что фамилия артиллериста кажется Сиротников, и что родом он был из Орла.

Но на запрос о судьбе Николая Сиротникова из орловского военкомата пришел отрицательный ответ.

По архивным данным Министерства обороны удалось установить: летом 1941 года под Кричевом сражалась 6-я стрелковая дивизия, которая от границы с боями отходила вглубь страны. О тяжелых боях и героизме воинов поведали боевые донесения. Но самого главного — списков солдат и офицеров, оборонявшихся под Кричевом, не сохранилось.

Сотрудники архива выехали на место подвига. Местные жители рассказали им, что 10 июля 1941 года в деревню Сокольничи, расположенную тремя километрами западнее Кричева, прибыла советская артбатарея.

Одним из орудий батареи командовал молодой артиллерист Николай. Огневую позицию он выбрал на околице деревни. Всем расчетом за один вечер бойцы вырыли артиллерийский окоп, два запасных, ниши для снарядов и укрытия для людей.

Командир батареи и артиллерист Николай поселились в доме Анастасии Евменовны Грабской. Помогли хозяевам вырыть блиндаж. Утром пятнадцатого июля от Могилева донеслись слабые раскаты орудийной канонады.

С каждым часом они становились все громче, а пустынное ранее Варшавское шоссе заполнил поток беженцев и отступающих частей. К вечеру 16 июля шоссе опустело. Прикрывать отход отступающих частей поручили Николаю.

Участник боев 1941 года в Белоруссии, Герой Советского Союза полковник Е. Мандрыкин свидетельствовал:

«Под Кричевом мы отступали последними. Позади остался только молодой артиллерист, который обещал прикрыть наш отход. Фамилию его не помню».

На рассвете из леса донесся рокот вражеских моторов, начался обстрел деревни. Затем на шоссе и мост через реку Добрость гигантским пятнистым удавом выползла вражеская колонна.

Орудие было замаскировано на холме в густой ржи; позиция позволяла хорошо просматривать шоссе и мост. Николай первым выстрелом подбил вышедший на мост головной танк, а вторым — замыкающий колонну бронетранспортёр, тем самым создав пробку.

Немцы предприняли попытку расчистить затор, стащив подбитый танк с моста двумя другими танками, но и они были подбиты.

Бронемашина, попытавшаяся преодолеть реку вброд, увязла в болотистом берегу, где была уничтожена. Немцам долго не удавалось определить местоположение хорошо замаскированного орудия; они считали, что бой с ними ведёт целая батарея.

Атаки следовали одна за другой. Осатаневшие гитлеровцы полезли напролом. Николай сам подносил боеприпасы, наводил, заряжал и расчетливо посылал снаряды в гущу врагов.

Бой продолжался два с половиной часа, за это время было уничтожено 11 танков, 6 бронемашин, 57 солдат и офицеров.

К моменту, когда позиция Николая была обнаружена, у него из шестидесяти осталось всего три снаряда. Вскоре защищать 476-й километр Варшавского шоссе стало некому…

Когда гитлеровцы ворвались в деревню, они не сразу поверили тому, что их сдерживал один красноармеец. Фашисты долго ходили вокруг пушки, считали пустые зарядные ящики и смотрели на заваленное техникой и трупами шоссе.

Потрясенные бесстрашием артиллериста, враги сами похоронили русского солдата. Жительница села Сокольничи Ольга Борисовна Вержбицкая была на похоронах. Ей, как знающей немецкий язык, главный немец лет пятидесяти с орденами, высокий, лысый, седой, приказал переводить его речь жителям.

Он сказал, что русский очень хорошо сражался, что если бы немцы так воевали, то давно уже взяли бы Москву…

Она же и через годы вспомнила и фамилию артиллериста — Сиротинин. Дело в том, что перед тем как опустить артиллериста в могилу, фашисты обшарили его карманы.

Нашли медальон, а в нем бумажку: узенькую полоску из школьной тетради с адресом родителей. Вот показания Ольги Борисовны Вержбицкой:

«Переводи, что там написано», — приказал полковник.

«Я перевела, и медальон фашисты забрали. Помню фамилию — Сиротинин. Имя — Николай. Жил в Орле на улице Добролюбова. Номер дома и отчество Сиротинина не запомнила».

Справка

Николай Владимирович Сиротинин родился в 1921 году в Орле. До войны работал на местном заводе «Текмаш». В РККА был призван 5 октября 1940 года, проходил службу в Полоцке. По одним данным, 22 июня 1941 года получил лёгкое ранение при авианалёте. Вскоре был направлен в район Кричева.

Служил наводчиком орудия в составе 6-й стрелковой дивизии.

По другим данным, 25 июня 1941 года он принял бой в составе роты 55-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии на рубеже р. Дитва, а затем подразделение передислоцировали в район Кричева…

В 1960 году Николай Сиротинин был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Место последнего боя сына посетили отец Владимир Кузьмич, всю жизнь проработавший на железной дороге и награжденный орденом, и мать Елена Корнеевна.

В 1961 году на месте подвига у шоссе поставили памятник в виде скромного обелиска с именем героя, возле которого на постаменте установлена 76-мм пушка. В городе Кричев именем Сиротинина названа улица.

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Валерий Громак, для «Русской Весны»