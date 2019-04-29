Питер – Москва. На кого опирался Cтaлин? Александр Пыжиков

Я ненавижу умы, всегда и всём недовольные и угрюмые, — они проходят мимо радостей жизни и цепляются лишь за несчастья, питаясь ими одними; они похожи на мух, которые не могут держаться на гладких и скользких телах и садятся отдыхать в местах шероховатых и испещренных неровностями, и еще похожи они на кровососные банки, отсасывающие и вбирающие в себя только дурную кровь.

— Мишель Монтень