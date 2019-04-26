Скифская ошибка. История величайшего провала академической науки

Концептуал СМИ Фильм из цикла «Психоистория»

Долгое время академическая наука была совершенно уверена, что скифы представляли собой орду азиатов-монголоидов. Это считалось абсолютной истиной, и все, кто пытался её оспорить, клеймились как лжеучёные. Данное мнение проникло даже в культуру. Так, в знаменитом стихотворении Александра Блока сказано: «Да, скифы мы! Да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами!»



И всё это продолжалось до тех пор, пока археологи не начали раскапывать скифские курганы и находить там золотые и бронзовые предметы с изображениями самих скифов… И вот тут случился настоящий переворот… Мировая наука триумфально села в лужу… О величайшем провале маститых учёных, про который не принято говорить, рассказывает историк Лев Прозоров.



Как развивалась нынешняя глобальная цивилизация? Куда ведут корни дохристианской Руси? Под воздействием каких природно-географических и культурных факторов родился изначальный русский характер и Русский дух? Читайте в книге:

Психологический аспект истории, Внутренний Предиктор СССР

============================================================================