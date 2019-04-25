Скифская ошибка. История величайшего провала академической науки

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Собирателей фольклора издавна интересовал один вопрос: отчего именно украинцы так боятся упырей и вурдалаков! Мирная добродушная нация просто не могла породить их в массовом количестве. Ну разве одного-двух. Тогда, может, память наших пращуров зафиксировала некую психическую травму, пережитую на заре истории? А почему бы и нет! Уверен, именно столкновение со скифами породило у предков славян самый ужасный пласт народного творчества.
http://pravdorub-analitika.ru/skify-upyri-i-narkomany/
А это про докладчика:
За распространение газеты «Русский взгляд» был признан виновным судом по 282-й статье «Разжигание межнациональной розни». В тот же день его амнистировали, приняв во внимание «деятельное раскаяние».
http://krestovayapustin.cerkov.ru/2015/08/21/razvenchanie-eshhe-odnogo-glavarya-neoyazychnikov-s-iudejskimi-kornyami-lva-rudolfovicha-prozorova/
Как хорошо не быть хоть как-то под влиянием академической науки. Скифы мы! Это с детства. Значит скифы – белая раса, как не называй. Азиаты мы. Да – тоже! Там масса белых прекрасных коренных жителей Тартарии бывшей(бывала там долго).
А монголоиды нашей территории давно нам близки. И есть чему у них поучиться. Так что не надо поддерживать даже “дискуссии” на эти темы, не надо уподобляться тем, кто на коленях перед комитетом 300-т