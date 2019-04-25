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Скифская ошибка. История величайшего провала академической науки

12:55. 25 апреля 2019 Просмотров - 179 2 коммент. Опубликовал:
Важный „разбор полётов” русофобской академической науки в отношении населявших север Евразии скифов.



Источник: https://ss69100.livejournal.com/4428486.html

Метки: Германия, Евразия, история, наука, Россия, Скифы

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 339 271
    Женечка 25 апреля 2019 в 13:41

    Собирателей фольклора издавна интересовал один вопрос: отчего именно украинцы так боятся упырей и вурдалаков! Мирная добродушная нация просто не могла породить их в массовом количестве. Ну разве одного-двух. Тогда, может, память наших пращуров зафиксировала некую психическую травму, пережитую на заре истории? А почему бы и нет! Уверен, именно столкновение со скифами породило у предков славян самый ужасный пласт народного творчества.
    http://pravdorub-analitika.ru/skify-upyri-i-narkomany/
    А это про докладчика:
    За распространение газеты «Русский взгляд» был признан виновным судом по 282-й статье «Разжигание межнациональной розни». В тот же день его амнистировали, приняв во внимание «деятельное раскаяние».
    http://krestovayapustin.cerkov.ru/2015/08/21/razvenchanie-eshhe-odnogo-glavarya-neoyazychnikov-s-iudejskimi-kornyami-lva-rudolfovicha-prozorova/

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  • 683 490
    Антонина 25 апреля 2019 в 13:50

    Как хорошо не быть хоть как-то под влиянием академической науки. Скифы мы! Это с детства. Значит скифы – белая раса, как не называй. Азиаты мы. Да – тоже! Там масса белых прекрасных коренных жителей Тартарии бывшей(бывала там долго).
    А монголоиды нашей территории давно нам близки. И есть чему у них поучиться. Так что не надо поддерживать даже “дискуссии” на эти темы, не надо уподобляться тем, кто на коленях перед комитетом 300-т

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