Скифская ошибка. История величайшего провала академической науки

Из аннотации.Долгое время академическая наука была совершенно уверена, что скифы представляли собой орду азиатов-монголоидов. Это считалось абсолютной истиной, и все, кто пытался её оспорить, клеймились как лжеучёные. Данное мнение проникло даже в культуру.Так, в знаменитом стихотворении Александра Блока сказано: "Да, скифы мы! Да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами!"И всё это продолжалось до тех пор, пока археологи не начали раскапывать скифские курганы и находить там золотые и бронзовые предметы с изображениями самих скифов… И вот тут случился настоящий переворот… Мировая наука триумфально села в лужу…О величайшем провале маститых учёных, про который не принято говорить, рассказывает историк Лев Прозоров.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4572824.html