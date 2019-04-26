Москва в 1931
09:44. 26 апреля 2019 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. Сухаревский рынок. «Бывшие» распродают остатки своего имущества
02. Сухаревский рынок. «Бывшие» распродают остатки своего имущества
03. Извозчик
04. Крупный рогатый скот на улицах города
05. Железнодорожный вокзал, пассажиры на платформе
06. Москва. Улица Усачева
07. Начало разрушения Храма Христа Спасителя
08. Снос Храма Христа Спасителя
09. Снос Храма Христа Спасителя
10. Добровольцы отгоняют от берега ледяные глыбы, которые несет Москва-река во время наводнения. 10 мая
11. Николай Шверник председательствует на процессе по делу меньшевиков в Доме союзов, март
12. Москва. Сталин, сидящий между писателем Максимом Горьким и А.С. Енукидзе на ступенях мавзолея
13. Максим Горький с Лазарем Кагановичем, Климентом Ворошиловым и Иосифом Сталиным
14. Иосиф Сталин и Климент Ворошилов в гостях у писателя Максима Горького
15. Народный комиссар СССР Анатолий Луначарский, театральный режиссер Константин Станиславский и ирландский драматург Джордж Бернард Шоу
16. Джордж Бернард Шоу и леди Астор у Царь-колокола в Кремле
17. Леди Астор наслаждается шутками Карла Радека
18. Красноармейцы