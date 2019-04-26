Москва в 1931

01. Сухаревский рынок. «Бывшие» распродают остатки своего имущества02. Сухаревский рынок. «Бывшие» распродают остатки своего имущества03. Извозчик04. Крупный рогатый скот на улицах города05. Железнодорожный вокзал, пассажиры на платформе06. Москва. Улица Усачева07. Начало разрушения Храма Христа Спасителя08. Снос Храма Христа Спасителя09. Снос Храма Христа Спасителя10. Добровольцы отгоняют от берега ледяные глыбы, которые несет Москва-река во время наводнения. 10 мая11. Николай Шверник председательствует на процессе по делу меньшевиков в Доме союзов, март12. Москва. Сталин, сидящий между писателем Максимом Горьким и А.С. Енукидзе на ступенях мавзолея13. Максим Горький с Лазарем Кагановичем, Климентом Ворошиловым и Иосифом Сталиным14. Иосиф Сталин и Климент Ворошилов в гостях у писателя Максима Горького15. Народный комиссар СССР Анатолий Луначарский, театральный режиссер Константин Станиславский и ирландский драматург Джордж Бернард Шоу16. Джордж Бернард Шоу и леди Астор у Царь-колокола в Кремле17. Леди Астор наслаждается шутками Карла Радека18. Красноармейцы

Источник: https://humus.livejournal.com/6587618.html