Народ любит Сталина — а кто любит Хрущева?

На днях были обнародованы результаты очередного социологического опроса. Согласно исследованию, уровень одобрительного отношения к руководителю СССР Иосифу Сталину достиг рекордного показателя — 70%. Отмечается, что 51% респондентов относятся к нему с восхищением, уважением или симпатией. При этом на 12% выросла доля тех, кто заявил об уважении к этому политическому деятелю. С 2015 года заметно снижение числа нейтрально или негативно настроенных российских граждан к Сталину. Об отрицательной роли фигуры лидера СССР заявили всего 19% опрошенных. Сталин — абсолютный лидер народных симпатий. Спорить с этим сегодня невозможно. Можно возмущаться — спорить невозможно.

Мое внимание привлекла заметка «Хрущев заслужил уважения не меньше, чем Сталин», в которой сделана попытка, пока ещё робкая, поспорить по вопросу популярности Сталина, взглянув на него с совсем иной плоскости. Автор решил… противопоставить Сталину Никиту Хрущева.

«Уровень одобрительного отношения к Иосифу Сталину в России поставил абсолютный рекорд. Большое лучше видно на расстоянии, и, глядя на «вождя народов» из XXI века, население как бы переоценивает его роль в истории страны. Было бы справедливо, если бы за этим последовала и переоценка роли Никиты Хрущева. Сейчас её недооценивают, а зря», — пишет он.

Отдав таким образом должное результатам соцопроса и самому Сталину, автор заметки переходит к тому, ради чего, собственно говоря, он её и писал. Выгораживать Хрущева журналист начинает издалека. Мол, не заметили в России юбилей Никиты Сергеевича.

«Примечательно и то, что юбилей сменщика Сталина, развенчавшего (как мы теперь видим, малоуспешно) культ его личности, прошел в стране незамеченным: накануне публикации результатов соцопроса исполнилось 125 лет со дня рождения Никиты Хрущева. В СМИ об этом мало кто вспомнил», — сетует автор заметки.

Ответ на вопрос, почему никто не вспоминает про круглую дату со дня рождения Хрущева, прост как апельсин. Потому что этот человек ничего хорошего для страны не сделал. И это было ясно ещё в то время, когда его с поста руководителя «партии и правительства» снимали.

Обычно нам говорят, что когда Хрущев был вынужден уйти в отставку в результате заговора внутри верхушки партии, то тем самым он заложил традицию: теперь ушедшего лидера не расстреливали и не сажали. Но надо сказать, что Хрущев — до сих пор единственный руководитель СССР, который оказался свергнут своими единомышленниками! Ни до него, ни после такого не получалось.

Надо сказать, что перед автором заметки Станиславом Борзяковым стояла сложная задача. Он себе её сам прямо сформулировал названием своей статьи — «Хрущев заслужил уважения не меньше, чем Сталин». И вот понять бы здесь автору, что есть коллективная память народа, есть благодарность людей. Поэтому хорошего лидера народ помнит и любит, а плохого этим никогда не удостаивает. И раз Хрущева народ на дух не переносит, значит, тот уважения не заслужил!

Но нет понимания. А может, есть задание редакции. И вот на свет появляется заметка, в которой факты приносятся в жертву нужному выводу. Но, надо сказать, крайне неуклюже.

Судите сами.

Станислав Борзяков решил поступить хитро — не отрицая заслуг Сталина, расписать заслуги Хрущева и тем самым протянуть ниточку логики: раз любите одного, должны любить другого. Ну а раз Хрущева не любите, так и нечего Сталина любить! Ведь аргументов для этого поровну!

«Количество тех, кто обожает вождя пламенно и безоговорочно, по-прежнему незначительно и относительно стабильно, — пишет Борзяков. — Но люди с достаточно разными политическими взглядами, оценивая Сталина «по балансу» его деяний, выводят положительное сальдо, потому что Победа — это раз, индустриализация — это два, отсутствие неприкосновенных для властей предержащих — три».

Тут с арифметикой у автора явные нелады: Сталин дважды построил промышленность, восстановив её после разрушения Гитлером. Так что положительное сальдо должно как минимум состоять из четырех, а не из трех пунктов. Но и это не будет полным списком: создание Китая, зависимого от СССР и благодарного Сталину, — это как минимум пять.

Далее — крах колониальной системы Великобритании и всех остальных европейцев, произошедший после 1945 года. Тут как ни крути, а заслуга товарища Сталина — не помогай он коммунистам и борцам за свободу, не победи он Гитлера, задавили бы ростки свободы колонизаторы.

На этом мы пока прекратим перечислять сталинские плюсы, остановимся на цифре семь, добавив ещё работающие социальные лифты.

А автор статьи пока мягко движется по своему заданию.

«Все это прекрасно вписывается в то отношение к российской истории, которое пытается проводить современное российское государство, врачуя раскол на «белых» и «красных». Его можно назвать принципом преемственности побед: наша история непрерывна, и место в ней найдется всем — Ивану Грозному, Петру Великому, Иосифу Сталину. Главное — это выделить заслуги в каждом из случаев. Казань, Петербург, Сталинград — такие, например».

Будучи полностью согласным с тезисом, что Российская империя — СССР — Российская Федерация — это одна страна и одна история, с одними героями, я никак не могу подписаться под второй частью утверждения Станислава Борзякова. Нет места в нашей истории сегодня Сталину. Всем есть, а ему нет. В Российской Федерации никто не объявлял о необходимости «деиваногрознизации», «депетровизации», а вот про десталинизацию говорил нам Дмитрий Медведев, и в его бытность президентом некий профессор её очередной виток даже провозгласил. Итог этой большой и кропотливой работы сегодня налицо — число тех, кто уважает Сталина, дошло до 70%.

Сегодняшняя власть стесняется Сталина, прячет его. Поэтому нет референдума о переименовании Волгограда в Сталинград и именно поэтому драпируется мавзолей на День Победы. Не Ленина, а Сталина стараются прикрыть и закрыть! Вот нашла бы власть место Иосифу Виссарионовичу в пантеоне современных героев, глядишь, и народ бы на власть посмотрел другими глазами. Это же какими смелыми и умными людьми надо быть, непрерывно воюя, а не привлекая на свою сторону самую сильную и популярную фигуру нашего прошлого?!

«Однако Хрущева в этом ряду почему-то нет, что несправедливо, — далее пишет автор статьи. — Вопрос ведь не в том, «лучше» он или «хуже», чем Сталин. А в том, что его время также было эпохой свершений, составивших честь и славу нашей страны».

Вот с этого момента, как говорится, поподробнее.

И автор дает нам подробности. Правда, мало. Но мы не гордые, мы поможем автору.

«…Офицеры не могут простить Хрущеву значительного сокращения армии, ученые — «лысенковщины», народ в целом — фактического дефолта и резкого роста цен на мясо, а расстрел в Новочеркасске прощению не подлежит в принципе».

Не надо скромничать. Ведь почему Хрущева так любят либералы? За дела его! Зачем же стесняться их называть?

Хрущев:

— передал Крым Украине, что закончилось в наши дни весьма печально;

— чуть не передал Японии часть Курил безо всякой на то надобности;

— амнистировал всех военных преступников, что немцев, что японцев. Привело это к каким-либо положительным явлениям, привело ли к пользе для нашего государства? Нет;

— вывел войска из Австрии в 1955 году, что в 1956 году привело к фашистскому путчу в Венгрии, зверствам, убийствам и необходимости его подавлять;

— нанес страшный удар по репутации СССР, начав первую кампанию по десталинизации;

— плюнув в Сталина, он поссорился и потерял влияние и дружбу с Китаем и Албанией;

— вложил огромные средства в ненужное освоение целины, вместо поднятия сельского хозяйства России;

— сократил армию, да так, что обидел офицеров-фронтовиков;

— дал приказ стрелять в свой народ не только в Новочеркасске, но и в Грузии, что при Сталине было немыслимым;

— чуть не довел мир до ядерной войны.

«Мелочи» вроде странного поведения, стучания туфлями по трибуне в ООН, попыток везде сеять кукурузу мы даже не будем упоминать. Минусов много, а плюсы каковы? Перечислением того, что якобы сделал Хрущев, и занимается далее автор статьи. Только он допускает одну маленькую ошибку: все, что он указал как достижения Хрущева, является на самом деле достижениями Сталина!

1. «Вывод на орбиту первого спутника и полет Юрия Гагарина. Да, советская космическая программа была запущена ещё при Сталине, но именно при Хрущеве достигла столь блистательных высот». Тут автор сам пишет, что сделал космическую программу Сталин. А в чем заслуга Хрущева? А в том, что он её не закрыл!

2. «До появления эффективных средств доставки ядерного оружия вопрос превентивного удара по СССР рассматривался в США на полном серьезе. Только появление ракет повысило цену войны с нами до неприемлемой».

Просто для справки. Может, автор не знает? Сталин ушел из жизни в 1953 году. А ещё 13 мая 1946 года свет увидело постановление Совета министров о развитии в Советском Союзе ракетного вооружения. Согласно ему, в стране создавались КБ и НИИ по ракетной технике, был создан функционирующий по сей день государственный полигон «Капустин Яр». Наша первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Р-7 была успешно запущена 21 августа 1957 года. При Хрущеве. Но Р-7 стала своеобразным итогом более 10 лет напряженного труда ученых и предметом гордости советских граждан. Ее конструирование началось ещё в 1953 году!

3. «Геологоразведка. Принципиальные противники Хрущева любят утверждать, что он посадил страну на «нефтяную иглу» — начал продавать на Запад «черное золото» вместо продуктов нефтепереработки. Но даже они не отрицают того, что огромные залежи углеводородов в Сибири и на Севере, до сих пор кормящие нашу страну, были открыты, разведаны и «распечатаны» именно при Хрущеве».

Но ведь несложно посмотреть правду. Хоть в Интернете немного покопаться, раз книги читать некогда! Два великих имени советской/российской нефти — это академик И. М. Губкин, великий ученый, и Н. К. Байбаков — глава советского министерства нефтяной промышленности.

Так вот, сегодня Российский государственный университет нефти и газа носит имя И. М. Губкина и является главным и базовым вузом российского нефтегазового комплекса. Настолько Ивана Михайловича Губкина уважал сам Сталин, что в апреле 1930 года было принято решение расформировать Московскую горную академию имени т. Сталина, а вместо нее создать шесть высших технических учебных заведений, в том числе Московский нефтяной институт. Которому сразу присвоили имя Губкина, а самого академика при жизни (!) сделали его директором! Еще раз — в самый разгар якобы существовавшего культа личности институт имени Сталина был переименован в институт имени Губкина!

Так вот, именно Губкин и Байбаков под руководством Сталина строили нефтегазовую отрасль СССР, и Хрущев тут никакого положительного вклада не вносил. Просто при нем ПРОДОЛЖАЛОСЬ ТО, что начиналось гораздо ранее — при Сталине.

«Геологоразведка продвигалась все дальше на восток, приближаясь к Уралу. В 1948 году на уровне правительства было принято судьбоносное решение, был сделан качественно новый шаг. Бывший в то время министром геологии СССР Малышев подписал знаменитый приказ номер 108, который положил начало широкомасштабным поисковым работам по поиску «черного золота» и природного газа в западносибирском регионе. В том же году основали Тюменскую нефтеразведочную экспедицию. Первую разведывательную скважину с литерой Р-1 пробурили в том же 48-м году недалеко от Тюмени».

Хрущеву можно сказать спасибо только за одно — не мешал! Но разве в этом заслуга и талант руководителя? Назовите отрасли и сферы, где заслуга Сталина только в том, что «не мешал»?

4. «Массовое строительство. Хрущевки славятся отнюдь не красотой и удобством. Но в рамках хрущевской спецпрограммы городской жилой фонд в СССР был увеличен на 80%. Ничего подобного в российской истории не было ещё никогда и вряд ли случится вновь. Миллионы советских семей, проживавших в бараках и коммуналках, получили отдельные квартиры».

Строить панельные дома с убогой внешностью и малыми «метрами» стали при Хрущеве. Только эти проекты были разработаны при Сталине. И выглядели несколько иначе. Все понимают разницу между «сталинским» домом и хрущевкой? Вот так и отличался проект, заказанный Сталиным для массового панельного строительства от того, что в итоге запустил в серию Никита Сергеевич. Но именно при Сталине в конце 40-х — начале 50-х годов была создана база для массового индустриального строительства. Были созданы десятки заводов, которые занимались производством железобетонных изделий. Они-то, собственно, и стали основой крупнопанельного строительства.

«Кроме того, в стране возводились многочисленные заводы по производству железобетонных изделий, цементные заводы и т. п. На металлургических заводах наладили производство необходимого количества труб, арматур и другого оборудования. На XIX съезде в 1952 году была принята следующая директива: «Значительно увеличить выпуск новых высококачественных отделочных и облицовочных материалов, деталей и конструкций заводского изготовления из керамики, гипса, бетона и железобетона, способствующих дальнейшей индустриализации строительства, снижающих их стоимость и улучшающих архитектурно-строительные и эксплуатационные качества зданий и сооружений».

5. «Развитие легкой промышленности. Время сталинских пятилеток — это время тяжелой промышленности и механизации, но сугубо бытовые потребности населения удовлетворялись по остаточному принципу: сперва трактор, потом тоже трактор, а потом чуть-чуть автомобилей — по спецзаказу».

Нет, когда автор не знает одного факта или ошибается, это понятно и простительно. Но когда автор статьи ошибается во всех фактах и всех пунктах, поневоле задаешь совершенно иные вопросы в его адрес. Зачем вы писали такой материал, если ошибаетесь на каждом шагу?

Пропустим многие эксперименты советского автопрома 1930-х и даже 1920-х годов. КИМ-10 — первый советский серийный малолитражный легковой автомобиль (1940–1941 годы). Серийный, подчеркиваю. Малолитражный. Какое «чуть-чуть по спецзаказу»?! Легковой автомобиль ГАЗ-11-73 (1940–1948 гг.). Легковой автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» (1946–1958 гг.). В 1949–1954 гг. собрали 14 222 кабриолета — ныне самая редкая модификация. Всего до мая 1958 года произвели 235 999 «Побед».

«Москвич»? Слышали о такой машине? Это был народный автомобиль. 4 декабря 1946 года был собран первый «Москвич». При чем тут Хрущев? А, ну да, не закрыл завод, не уничтожил конвейер. Спасибо ему…

Теперь о «легонькой такой» промышленности.

«В 1921–1925 годах начали воссоздаваться фабричная обувная, швейная и трикотажная промышленность, а в Средней Азии и Закавказье — шелкомотальная и шелковая промышленность. Начато строительство новых предприятий различных подотраслей: хлопчатобумажных, суконно-камвольных, шелкоткацких и шелкомотальных, трикотажных, швейных, обувных. Принятые меры позволили к 1928 году превзойти объемы производства 1913 года… В годы Великой Отечественной войны легкая промышленность СССР понесла тяжелый урон, были разрушены многие предприятия легкой промышленности. Тем не менее даже в условиях войны легкая промышленность смогла полностью обеспечить советских солдат обмундированием, обувью и другими предметами вещевого довольствия. В послевоенные годы происходило быстрое восстановление и развитие отрасли. В 1950 году выпуск продукции составил 112% от объема 1940 года».

Тот же вопрос: при чем тут Хрущев-то?

«Химизация народного хозяйства». За этим лозунгом кроется серьезное отставание химической промышленности СССР, ликвидированное именно при Хрущеве. Прицельное строительство перерабатывающих заводов обеспечило легпром пластмассой, сельское хозяйство — удобрениями, а потребителей — трикотажем».

Постановление советского правительства «О мероприятиях по химизации народного хозяйства Союза ССР» было принято в апреле аж 1928 года. В 1929–1940 гг. были созданы крупные производства синтетического каучука, азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Вот перебрали мы все «достижения» Хрущева и видим, что это все заслуги Сталина. И словно понимая это, автор статьи в самом конце выкладывает «козыри»: реабилитация репрессированных и снятие запрета на аборты. Что касается второго, то достижением и славным делом это назвать невозможно. Что касается первого, то это и есть единственное доброе и полезное дело Хрущева. При этом, как мы уже говорили, на волю вышли все бандеровцы, власовцы, предатели и нацистские палачи.

Но ведь именно за страдания невиновных люди и простили Сталина, о чем прямо свидетельствуют результаты опроса. Великие достижения с точки зрения нашего народа оправдали великие жертвы. С этим можно не соглашаться, но народ сегодня думает именно так.

А у Хрущева никаких достижений нет. И потому его никто не чтит. Ему не место рядом со Сталиным. Не будет к Хрущеву никогда уважения в нашем народе.

И потому пытаться лягнуть Сталина через Хрущева — затея малоперспективная и совсем неубедительная.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/103073