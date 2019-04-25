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Народ любит Сталина — а кто любит Хрущева?

09:52. 25 апреля 2019 Просмотров - 193 Один комментарий Опубликовал:
Источник: РИА ФАН @ Николай Стариков

На днях были обнародованы результаты очередного социологического опроса. Согласно исследованию, уровень одобрительного отношения к руководителю СССР Иосифу Сталину достиг рекордного показателя — 70%. Отмечается, что 51% респондентов относятся к нему с восхищением, уважением или симпатией. При этом на 12% выросла доля тех, кто заявил об уважении к этому политическому деятелю. С 2015 года заметно снижение числа нейтрально или негативно настроенных российских граждан к Сталину. Об отрицательной роли фигуры лидера СССР заявили всего 19% опрошенных. Сталин — абсолютный лидер народных симпатий. Спорить с этим сегодня невозможно. Можно возмущаться — спорить невозможно.

Мое внимание привлекла заметка «Хрущев заслужил уважения не меньше, чем Сталин», в которой сделана попытка, пока ещё робкая, поспорить по вопросу популярности Сталина, взглянув на него с совсем иной плоскости. Автор решил… противопоставить Сталину Никиту Хрущева.

«Уровень одобрительного отношения к Иосифу Сталину в России поставил абсолютный рекорд. Большое лучше видно на расстоянии, и, глядя на «вождя народов» из XXI века, население как бы переоценивает его роль в истории страны.

Было бы справедливо, если бы за этим последовала и переоценка роли Никиты Хрущева. Сейчас её недооценивают, а зря», — пишет он.

Отдав таким образом должное результатам соцопроса и самому Сталину, автор заметки переходит к тому, ради чего, собственно говоря, он её и писал. Выгораживать Хрущева журналист начинает издалека. Мол, не заметили в России юбилей Никиты Сергеевича.

«Примечательно и то, что юбилей сменщика Сталина, развенчавшего (как мы теперь видим, малоуспешно) культ его личности, прошел в стране незамеченным: накануне публикации результатов соцопроса исполнилось 125 лет со дня рождения Никиты Хрущева. В СМИ об этом мало кто вспомнил», — сетует автор заметки.

Ответ на вопрос, почему никто не вспоминает про круглую дату со дня рождения Хрущева, прост как апельсин. Потому что этот человек ничего хорошего для страны не сделал. И это было ясно ещё в то время, когда его с поста руководителя «партии и правительства» снимали.

Обычно нам говорят, что когда Хрущев был вынужден уйти в отставку в результате заговора внутри верхушки партии, то тем самым он заложил традицию: теперь ушедшего лидера не расстреливали и не сажали. Но надо сказать, что Хрущев — до сих пор единственный руководитель СССР, который оказался свергнут своими единомышленниками! Ни до него, ни после такого не получалось.

Народ любит Сталина — а кто любит Хрущева? Колонка Николая Старикова

Надо сказать, что перед автором заметки Станиславом Борзяковым стояла сложная задача. Он себе её сам прямо сформулировал названием своей статьи — «Хрущев заслужил уважения не меньше, чем Сталин». И вот понять бы здесь автору, что есть коллективная память народа, есть благодарность людей. Поэтому хорошего лидера народ помнит и любит, а плохого этим никогда не удостаивает. И раз Хрущева народ на дух не переносит, значит, тот уважения не заслужил!

Но нет понимания. А может, есть задание редакции. И вот на свет появляется заметка, в которой факты приносятся в жертву нужному выводу. Но, надо сказать, крайне неуклюже.

Судите сами.

Станислав Борзяков решил поступить хитро — не отрицая заслуг Сталина, расписать заслуги Хрущева и тем самым протянуть ниточку логики: раз любите одного, должны любить другого. Ну а раз Хрущева не любите, так и нечего Сталина любить! Ведь аргументов для этого поровну!

«Количество тех, кто обожает вождя пламенно и безоговорочно, по-прежнему незначительно и относительно стабильно, — пишет Борзяков. — Но люди с достаточно разными политическими взглядами, оценивая Сталина «по балансу» его деяний, выводят положительное сальдо, потому что Победа — это раз, индустриализация — это два, отсутствие неприкосновенных для властей предержащих — три».

Тут с арифметикой у автора явные нелады: Сталин дважды построил промышленность, восстановив её после разрушения Гитлером. Так что положительное сальдо должно как минимум состоять из четырех, а не из трех пунктов. Но и это не будет полным списком: создание Китая, зависимого от СССР и благодарного Сталину, — это как минимум пять.

Народ любит Сталина — а кто любит Хрущева? Колонка Николая Старикова

Далее — крах колониальной системы Великобритании и всех остальных европейцев, произошедший после 1945 года. Тут как ни крути, а заслуга товарища Сталина — не помогай он коммунистам и борцам за свободу, не победи он Гитлера, задавили бы ростки свободы колонизаторы.

На этом мы пока прекратим перечислять сталинские плюсы, остановимся на цифре семь, добавив ещё работающие социальные лифты.

А автор статьи пока мягко движется по своему заданию.

«Все это прекрасно вписывается в то отношение к российской истории, которое пытается проводить современное российское государство, врачуя раскол на «белых» и «красных». Его можно назвать принципом преемственности побед: наша история непрерывна, и место в ней найдется всем — Ивану Грозному, Петру Великому, Иосифу Сталину. Главное — это выделить заслуги в каждом из случаев. Казань, Петербург, Сталинград — такие, например».

Будучи полностью согласным с тезисом, что Российская империя — СССР — Российская Федерация — это одна страна и одна история, с одними героями, я никак не могу подписаться под второй частью утверждения Станислава Борзякова. Нет места в нашей истории сегодня Сталину. Всем есть, а ему нет. В Российской Федерации никто не объявлял о необходимости «деиваногрознизации», «депетровизации», а вот про десталинизацию говорил нам Дмитрий Медведев, и в его бытность президентом некий профессор её очередной виток даже провозгласил. Итог этой большой и кропотливой работы сегодня налицо — число тех, кто уважает Сталина, дошло до 70%.

Народ любит Сталина — а кто любит Хрущева? Колонка Николая Старикова

Сегодняшняя власть стесняется Сталина, прячет его. Поэтому нет референдума о переименовании Волгограда в Сталинград и именно поэтому драпируется мавзолей на День Победы. Не Ленина, а Сталина стараются прикрыть и закрыть! Вот нашла бы власть место Иосифу Виссарионовичу в пантеоне современных героев, глядишь, и народ бы на власть посмотрел другими глазами. Это же какими смелыми и умными людьми надо быть, непрерывно воюя, а не привлекая на свою сторону самую сильную и популярную фигуру нашего прошлого?!

«Однако Хрущева в этом ряду почему-то нет, что несправедливо, — далее пишет автор статьи. — Вопрос ведь не в том, «лучше» он или «хуже», чем Сталин. А в том, что его время также было эпохой свершений, составивших честь и славу нашей страны».

Вот с этого момента, как говорится, поподробнее.

И автор дает нам подробности. Правда, мало. Но мы не гордые, мы поможем автору.

«…Офицеры не могут простить Хрущеву значительного сокращения армии, ученые — «лысенковщины», народ в целом — фактического дефолта и резкого роста цен на мясо, а расстрел в Новочеркасске прощению не подлежит в принципе».

Не надо скромничать. Ведь почему Хрущева так любят либералы? За дела его! Зачем же стесняться их называть?

Народ любит Сталина — а кто любит Хрущева? Колонка Николая Старикова

Хрущев:
— передал Крым Украине, что закончилось в наши дни весьма печально;
— чуть не передал Японии часть Курил безо всякой на то надобности;
— амнистировал всех военных преступников, что немцев, что японцев. Привело это к каким-либо положительным явлениям, привело ли к пользе для нашего государства? Нет;
— вывел войска из Австрии в 1955 году, что в 1956 году привело к фашистскому путчу в Венгрии, зверствам, убийствам и необходимости его подавлять;
— нанес страшный удар по репутации СССР, начав первую кампанию по десталинизации;
— плюнув в Сталина, он поссорился и потерял влияние и дружбу с Китаем и Албанией;
— вложил огромные средства в ненужное освоение целины, вместо поднятия сельского хозяйства России;
— сократил армию, да так, что обидел офицеров-фронтовиков;
— дал приказ стрелять в свой народ не только в Новочеркасске, но и в Грузии, что при Сталине было немыслимым;
— чуть не довел мир до ядерной войны.

«Мелочи» вроде странного поведения, стучания туфлями по трибуне в ООН, попыток везде сеять кукурузу мы даже не будем упоминать. Минусов много, а плюсы каковы? Перечислением того, что якобы сделал Хрущев, и занимается далее автор статьи. Только он допускает одну маленькую ошибку: все, что он указал как достижения Хрущева, является на самом деле достижениями Сталина!

1. «Вывод на орбиту первого спутника и полет Юрия Гагарина. Да, советская космическая программа была запущена ещё при Сталине, но именно при Хрущеве достигла столь блистательных высот». Тут автор сам пишет, что сделал космическую программу Сталин. А в чем заслуга Хрущева? А в том, что он её не закрыл!

Народ любит Сталина — а кто любит Хрущева? Колонка Николая Старикова

2. «До появления эффективных средств доставки ядерного оружия вопрос превентивного удара по СССР рассматривался в США на полном серьезе. Только появление ракет повысило цену войны с нами до неприемлемой».

Просто для справки. Может, автор не знает? Сталин ушел из жизни в 1953 году. А ещё 13 мая 1946 года свет увидело постановление Совета министров о развитии в Советском Союзе ракетного вооружения. Согласно ему, в стране создавались КБ и НИИ по ракетной технике, был создан функционирующий по сей день государственный полигон «Капустин Яр». Наша первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Р-7 была успешно запущена 21 августа 1957 года. При Хрущеве. Но Р-7 стала своеобразным итогом более 10 лет напряженного труда ученых и предметом гордости советских граждан. Ее конструирование началось ещё в 1953 году!

3. «Геологоразведка. Принципиальные противники Хрущева любят утверждать, что он посадил страну на «нефтяную иглу» — начал продавать на Запад «черное золото» вместо продуктов нефтепереработки. Но даже они не отрицают того, что огромные залежи углеводородов в Сибири и на Севере, до сих пор кормящие нашу страну, были открыты, разведаны и «распечатаны» именно при Хрущеве».

Но ведь несложно посмотреть правду. Хоть в Интернете немного покопаться, раз книги читать некогда! Два великих имени советской/российской нефти — это академик И. М. Губкин, великий ученый, и Н. К. Байбаков — глава советского министерства нефтяной промышленности.

Так вот, сегодня Российский государственный университет нефти и газа носит имя И. М. Губкина и является главным и базовым вузом российского нефтегазового комплекса. Настолько Ивана Михайловича Губкина уважал сам Сталин, что в апреле 1930 года было принято решение расформировать Московскую горную академию имени т. Сталина, а вместо нее создать шесть высших технических учебных заведений, в том числе Московский нефтяной институт. Которому сразу присвоили имя Губкина, а самого академика при жизни (!) сделали его директором! Еще раз — в самый разгар якобы существовавшего культа личности институт имени Сталина был переименован в институт имени Губкина!

Так вот, именно Губкин и Байбаков под руководством Сталина строили нефтегазовую отрасль СССР, и Хрущев тут никакого положительного вклада не вносил. Просто при нем ПРОДОЛЖАЛОСЬ ТО, что начиналось гораздо ранее — при Сталине.

«Геологоразведка продвигалась все дальше на восток, приближаясь к Уралу. В 1948 году на уровне правительства было принято судьбоносное решение, был сделан качественно новый шаг. Бывший в то время министром геологии СССР Малышев подписал знаменитый приказ номер 108, который положил начало широкомасштабным поисковым работам по поиску «черного золота» и природного газа в западносибирском регионе. В том же году основали Тюменскую нефтеразведочную экспедицию. Первую разведывательную скважину с литерой Р-1 пробурили в том же 48-м году недалеко от Тюмени».

Хрущеву можно сказать спасибо только за одно — не мешал! Но разве в этом заслуга и талант руководителя? Назовите отрасли и сферы, где заслуга Сталина только в том, что «не мешал»?

Народ любит Сталина — а кто любит Хрущева? Колонка Николая Старикова

4. «Массовое строительство. Хрущевки славятся отнюдь не красотой и удобством. Но в рамках хрущевской спецпрограммы городской жилой фонд в СССР был увеличен на 80%. Ничего подобного в российской истории не было ещё никогда и вряд ли случится вновь. Миллионы советских семей, проживавших в бараках и коммуналках, получили отдельные квартиры».

Строить панельные дома с убогой внешностью и малыми «метрами» стали при Хрущеве. Только эти проекты были разработаны при Сталине. И выглядели несколько иначе. Все понимают разницу между «сталинским» домом и хрущевкой? Вот так и отличался проект, заказанный Сталиным для массового панельного строительства от того, что в итоге запустил в серию Никита Сергеевич. Но именно при Сталине в конце 40-х — начале 50-х годов была создана база для массового индустриального строительства. Были созданы десятки заводов, которые занимались производством железобетонных изделий. Они-то, собственно, и стали основой крупнопанельного строительства.

«Кроме того, в стране возводились многочисленные заводы по производству железобетонных изделий, цементные заводы и т. п. На металлургических заводах наладили производство необходимого количества труб, арматур и другого оборудования.

На XIX съезде в 1952 году была принята следующая директива: «Значительно увеличить выпуск новых высококачественных отделочных и облицовочных материалов, деталей и конструкций заводского изготовления из керамики, гипса, бетона и железобетона, способствующих дальнейшей индустриализации строительства, снижающих их стоимость и улучшающих архитектурно-строительные и эксплуатационные качества зданий и сооружений».

5. «Развитие легкой промышленности. Время сталинских пятилеток — это время тяжелой промышленности и механизации, но сугубо бытовые потребности населения удовлетворялись по остаточному принципу: сперва трактор, потом тоже трактор, а потом чуть-чуть автомобилей — по спецзаказу».

Нет, когда автор не знает одного факта или ошибается, это понятно и простительно. Но когда автор статьи ошибается во всех фактах и всех пунктах, поневоле задаешь совершенно иные вопросы в его адрес. Зачем вы писали такой материал, если ошибаетесь на каждом шагу?

Пропустим многие эксперименты советского автопрома 1930-х и даже 1920-х годов. КИМ-10 — первый советский серийный малолитражный легковой автомобиль (1940–1941 годы). Серийный, подчеркиваю. Малолитражный. Какое «чуть-чуть по спецзаказу»?! Легковой автомобиль ГАЗ-11-73 (1940–1948 гг.). Легковой автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» (1946–1958 гг.). В 1949–1954 гг. собрали 14 222 кабриолета — ныне самая редкая модификация. Всего до мая 1958 года произвели 235 999 «Побед».

Народ любит Сталина — а кто любит Хрущева? Колонка Николая Старикова

«Москвич»? Слышали о такой машине? Это был народный автомобиль. 4 декабря 1946 года был собран первый «Москвич». При чем тут Хрущев? А, ну да, не закрыл завод, не уничтожил конвейер. Спасибо ему…

Теперь о «легонькой такой» промышленности.

«В 1921–1925 годах начали воссоздаваться фабричная обувная, швейная и трикотажная промышленность, а в Средней Азии и Закавказье — шелкомотальная и шелковая промышленность. Начато строительство новых предприятий различных подотраслей: хлопчатобумажных, суконно-камвольных, шелкоткацких и шелкомотальных, трикотажных, швейных, обувных. Принятые меры позволили к 1928 году превзойти объемы производства 1913 года…

В годы Великой Отечественной войны легкая промышленность СССР понесла тяжелый урон, были разрушены многие предприятия легкой промышленности. Тем не менее даже в условиях войны легкая промышленность смогла полностью обеспечить советских солдат обмундированием, обувью и другими предметами вещевого довольствия. В послевоенные годы происходило быстрое восстановление и развитие отрасли. В 1950 году выпуск продукции составил 112% от объема 1940 года».

Тот же вопрос: при чем тут Хрущев-то?

«Химизация народного хозяйства». За этим лозунгом кроется серьезное отставание химической промышленности СССР, ликвидированное именно при Хрущеве. Прицельное строительство перерабатывающих заводов обеспечило легпром пластмассой, сельское хозяйство — удобрениями, а потребителей — трикотажем».

Постановление советского правительства «О мероприятиях по химизации народного хозяйства Союза ССР» было принято в апреле аж 1928 года. В 1929–1940 гг. были созданы крупные производства синтетического каучука, азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Народ любит Сталина — а кто любит Хрущева? Колонка Николая Старикова

Вот перебрали мы все «достижения» Хрущева и видим, что это все заслуги Сталина. И словно понимая это, автор статьи в самом конце выкладывает «козыри»: реабилитация репрессированных и снятие запрета на аборты. Что касается второго, то достижением и славным делом это назвать невозможно. Что касается первого, то это и есть единственное доброе и полезное дело Хрущева. При этом, как мы уже говорили, на волю вышли все бандеровцы, власовцы, предатели и нацистские палачи.

Но ведь именно за страдания невиновных люди и простили Сталина, о чем прямо свидетельствуют результаты опроса. Великие достижения с точки зрения нашего народа оправдали великие жертвы. С этим можно не соглашаться, но народ сегодня думает именно так.

А у Хрущева никаких достижений нет. И потому его никто не чтит. Ему не место рядом со Сталиным. Не будет к Хрущеву никогда уважения в нашем народе.

И потому пытаться лягнуть Сталина через Хрущева — затея малоперспективная и совсем неубедительная.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103073

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