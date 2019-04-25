Государственная пропаганда добра

А что сегодня?

А что сегодня вместо пропаганды?

Советский Союз часто обвиняют в бездумной трате огромных средств на помощь развивающимся государствам (разумеется, в ущерб для собственных граждан, на которых руководству СССР было наплевать). Что, мол, стоило стране лишь заявить о своем намерении взять курс на социализм, как тут же Советский Союз заваливал её кредитами, товарами, вооружением и прочей помощью. А Советский Союз предстает тут, видимо, в роли этакого простофили, которого легко развести.Словно не очевидно, что идейно-политические симпатии хотя и играли важную роль в принятии руководством решения о помощи конкретной стране, СССР добивался все же взаимовыгодного для себя сотрудничества, конечно, с поправкой на существовавшие реалии. Другими словами, в условиях холодной войны иных вариантов получить необходимый ресурс и на более выгодных условиях для Советского Союза тогда просто могло не существовать.Хочу заметить, что говорить такое начали, когда Советского Союза уже не стало, а вместе с ним закончилась, получается, и идея о светлом будущем, и вот тут то понеслась: дескать, у собственного народа чуть ли не последний кусок хлеба отнимали на бездарную помощь всяким там Анголам-Гвинеям.А тогда полностью зарегулированные, под абсолютным контролем, в условиях тотальной цензуры государственные СМИ Советского Союза трубили не об одних лишь достижениях народного хозяйства и промышленности, но и вели тотальную пропаганду… добра, милосердия и взаимопомощи. Да, да и да! Вспомнит, кто знает, прочитает, кто захочет в газетах прошлых лет, уже ушедшей навсегда эпохи, призывы рьяные к защите ли рабочих и крестьян, детей ли, женщин далеких африканских, латиноамериканских, азиатских и прочих стран, и тот убедится тогда в правдивости моих слов.Представим вот, что, скажем, простой рабочий, инженер или колхозник – любой советский гражданин, из прессы, радио, или как еще, да хоть пускай и с партийного собрания местной коммунистической ячейки, вынес идею, что дОлжно помогать в борьбе с империалистической буржуазией, но прежде всего, что просто дОлжно помогать, народам даже и очень далеких и неведомых ему стран, решивших ли снять с себя ярмо колонизаторов, либо просто нуждающимся в помощи. И вот с этой идеей, впитанной из всевозможных пропагандистских источников, пошел сей гражданин в жизнь и, стало быть, начал помогать там и ближнему своему, пуще, раз уж и далекому дОлжно. Да и детей своих учить тому же стал, ведь быть им полагалось теперь в таком обществе, какое считает правильным заботиться не только о своём и не хлебом единым жить. Так плоха ли разве была такая пропаганда?Отметим как истину тот факт, что такая пропаганда, пусть и укрывавшая стратегические подробности присутствия в заморских странах, воспитывала в своем народе гуманное мировоззрение. Впрочем, она скорее недоговаривала некоторое, полагая, что это является излишними подробностями. И, дабы не слыть адвокатом всего советского, я считаю, ошибочно, поскольку стоило все же интересоваться мнением своего народа и даже по таким сложным геополитическим вопросам. Но, тем не менее государство использовало свой неограниченный информационный ресурс во благо общему делу мира, прививало у народа идеи добра и милосердия.А сегодня мы тоже не получаем полную информацию об интересах и стратегии России в международных делах. Несмотря на всю демократию, оказалось, что некоторые вещи и сегодня не для широких масс населения.А сегодня любое присутствие России в мировых делах обсуждается в СМИ различными аналитиками, выдвигающими сотни теорий о причинах и надобности таких действий. Честными аналитиками и откровенными новичками, выдвигающими невероятные теории, вплоть до – заговорщических (конспирологических – кому так удобнее). С одной стороны.С другой – не менее изощренные методы протестного характера в социальных сетях и на иных общественных площадках: всевозможные митинги с не ярко выраженными претензиями, основанными то ли на своих предубеждениях, то ли на ошибочных теориях, куча непонятных демотиваторов в сети Интернет и т.д.Что в контексте этой статьи важнее, некоторые и вовсе своевольно смеют утверждать, будто помощь другим странам, оказывается, лишает их благ и оплачивается чуть ли не из их личного кармана. Каждый вокруг уже научился считать какую-то недополученную выгоду свою в любом даже далеком от него деле, например, в вопросах той же Сирии или Украины, будто в них разбирается. Теперь тыкает этим недовольством прямо в лицо нашему руководству и всему народу.Иные не страшатся уже и гнева Господнего, сея зерна раздора своими призывами о надобности скорее отказываться от помощи ближнему ради удовлетворения своих меркантильных интересов.И все это одни и те же люди. Именно эти люди, ругающие сегодня Россию, ругают и СССР за нерациональное расходование бюджета на помощь другим странам. Эти люди не имеют понимания, зачем такая помощь была нужна, что политика такая, возможно, была безальтернативна с точки зрения учета государственных интересов. Их все это не интересует, наверное, абсолютно, им своя рубаха ближе к телу.Наверное, в эпоху СССР такие люди тоже были, только их вредный писк, заглушенный рупором государственной пропаганды, никто не слышал. Может, им тогда было соромно вести такие речи, а в сегодняшнее время вседозволенности мораль уже иная?ВЫВОДБылые строители социализма имели, вероятно, больше толка, так как, преследуя государственные интересы, умели еще и выгодно использовать имеющийся информационный ресурс. А сегодняшние демократы устраивают глупые ток-шоу на государственных тв-каналах, в которых все кричат и ссорятся, вместо того, чтобы нести светлое в массы. И уже не слышны голоса тех немногих, кто говорит, что помогать ближнему своему – есть творить благо, поведение такое достойно восхищения.Сегодня этот ропот заглушает рев толпы, ожидающей выхода нового "айфона". И этот рев, кажется, уже никогда не прекратится, так как новые версии "айфона" выходят с завидным постоянством. Не прекратится точно, если власти предержащие не займутся важным делом правильной государственной пропаганды, необходимой для воспитания культурного, гуманного, высокоморального общества добрых и отзывчивых людей, общество созидателей, а не потребителей.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8718614.html